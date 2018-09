Relaciones extraordinarias para vivir mejor

Voz 1 00:00 no

Voz 0101 00:53 fíjense que ahora es que acabamos de arrancar el curso una de las cosas que tal vez menos apetezca en esa devolver a reencontrarse con los compañeros digamos con los que bueno y menos feeling por ser educada y los hay de todo tipo él no Got están también los contrarios los optimistas los que se te reciben con alegría los que viven incluso las dificultades con una sonrisa bueno las relaciones humanas son lo más complicado en las empresas en la familia en la en la vida decía tales de mil Eto que la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos la más fácil es hablar mal de los demás hay alguien que lleva tiempo analizando las claves de las relaciones ella sostiene que las relaciones extraordinarias deberían ser un obligación algo que todos merecemos Nos planteo el siguiente reto escuchen bien como todas las relaciones son el espejo de uno mismo analicemos aquello que más necesitamos trabajar en nuestro interior para después mejorar esas relaciones es decir mejoremos primero nosotros por dentro Maider interés autora de la trilogía los secretos de las relaciones extraordinarias qué tal Maider

Voz 0268 02:01 hola muy buenas notas pero no es que me

Voz 0101 02:03 sin gas con una varita mágica no no es que tiende a tus libros vaya a tener un millón de amigos como decía Roberto Carlos no no no no no nos va a ayudar a través de algunas herramientas a aquella llevarnos mejor con la gente

Voz 0268 02:17 yo siempre digo que es mágicas no existen y eso sí que es verdad no cuando cogen el libro pues al final lo que ayudamos en lo que plasma en el libro es un poco herramientas como bien decías para poder conocernos y para poder saber desde dónde me relaciono y como una relación yo porque como bien has dicho muchas veces miramos al otro culpa vamos responsabilizando al otro de la relación que tenemos y las relaciones cosa de dos

Voz 0101 02:39 claro pero ni una cosa ni otra porque yo me he leído el libro detenidamente todas estas notas de estas notas acogida hecho los tres del libro bueno casi todo una cosa es no culpabilizar al otro de que yo tengo una relación con ese otro ese otra pero es que después de haber leído el libro uno termina con la sensación de que toda la culpa es de uno es decir si esa tía perdonen que hable así pero si esa persona

Voz 2 03:03 no me mira o me habla mal es que Aloña algo habrás hecho mal bueno yo eso no lo comparto

Voz 0268 03:10 siempre Maite no es defiéndete dones algo al decir yo ya he hecho algo mal sino que que es lo que me está esa que me sienta mal de ella que me está reflejando a mí por qué me sienta eso mal que me está enseñando de mi qué parte está sacando de mi no él que he hecho yo mal sino porque realmente tengo yo esta reacción por que ahora de repente una persona ha contestado de una manera que no es correcta por ejemplo me afecta de cierta manera porque usted lo sabemos todos dependiendo cómo estemos son cada uno de nosotros hay veces que una contestación te la tomas de una manera ya otras veces que te llega hasta dentro dices porque fíjate porque es un mundo no es dices que gente

Voz 0101 03:43 que vive enfadada con el mundo eh esto también lo defendemos también la gente no se lo pedí que no hay que llamar a la gente tóxica porque no no pero hay gente que vive perdónenme ustedes pero un poco más cargada todos tenemos etapa sede de bajón no bajón meses incluso años pero de ahí a que de par de mañana te reciban prácticamente mordiendo hombre mira claro que enfadar falte contigo

Voz 0268 04:05 claro pero el que otra persona esté enfadado enfadada si aquí no tienen por qué afectar quiere decir tú desobedientes contestación todos los días Artur claro pero porque turistas permitiendo que te de esa contestación pase claro tú le permite cada uno somos tratados como los dejamos tratados

Voz 0101 04:20 ya os aquí lo dices buenos días serán para ti y tú estás tú estás provocando esa es ahora mismo pues claro

Voz 0268 04:29 que el que tú estés provocando puede que esa persona tenga dentro pues el no pues que esté en un estado emocional no muy bueno que esté pasando una mala época pero eso no está en tus manos claro en tus manos sólo está dos cosas o acepto el que me conteste así pues porque entiendo que no está pasando una época entonces yo desde ahí desde la aceptación digo mira pues ya está yo me pongo mis límites Diego ya sabes qué pasa caminando me contesta es así me sienta mal donde es siento que tú estés mal pero es que a mí no me hace bien entonces te agradecería otro día que no bastantes Transit si a mí me haré había mucho esa contestación si yo no puedo con esa contestación y a mí el quedarme con esa contestación me va a hacerlo o que todo el día este mal porque también hay mucha gente que dices que Mc antes

Voz 0101 05:06 toma el marido de la mañana ya tengo un día fatal y todo esto eh

Voz 0268 05:11 si esa contestación paz si esa contestación va a hacer que tú tengas un día fatal por supuesto que tiene que responsabilizarse de ella otra cosa es que llegas va contestaba así yo la acepto y esta no pasa nada yo sigo mi día a día como si hubiera contestaba así o no pero si realmente tú dejas que te afecte yo apuesto por oye perdona pero a mí no ha sentado bien

Voz 0101 05:30 claro sabes qué pasa Maider y aunque tú también cuentas en el libro que con lo que estoy totalmente de acuerdo que a veces esperamos demasiado de la gente muchísimo muchísimo muchísimo

Voz 0268 05:39 muchísimo claro que sí yo no actuaría siguió lluvia

Voz 0101 05:42 ha respondido a esto sí a mí esto yo sí

Voz 0268 05:44 perdió el puesto en parecen poco Egoi con hoy yo en su situación porque fíjate lo que ha hecho no sé quién yo en su situación hubiera tú en tu si en su situación esto exactamente lo mismo porque hubiera tenido las mismas creencias hubiera extendido las mismas experiencias hubieras optó por la misma actitud porque lo que ha vivido esa persona no es lo has vivido tú entonces el decir yo en la es en la estación de no sé quién hubiera actuado no sé cómo pues es muy oigo hubiera exacto exactamente igual que esa persona y muchas veces eso esperamos mucho de los demás no esperamos que actúen como yo quiero realmente que actúen porque yo espero de una pareja que sea no sé cómo porque yo espero que una amistad sea no sé cómo esas son cosas que tú lo pones ahí para tu amistad ideal para tu pareja ideal pero puede que la otra persona no no tenga así

Voz 0101 06:26 Maier ha trabajado mucho todo lo que se refiere a las relaciones de esa trilogía en concreto centrándonos más en el primer libro Los secretos de las relaciones extraordinarias dice algo muy bonito entre muchas otras cosas bonitas también he pero cómo conseguir buenas relaciones bueno en hagamos sentir importante a la gente porque todos anhelamos ser amados no

Voz 0268 06:51 también hay me lo dijeron a la le dijeron dijera INSEE me clavó dentro pero no sabes cómo a mí lo que me que visualice a todas las personas que tiene aquí quién cartel invisible que dice hazme sentir importante

Voz 0101 07:03 yo no quiero hacer sentir importan yo todo el mundo pero pero usted sí que no se está escuchando usted me cae bien todo el mundo no hay gente que que ni me va ni me interesa

Voz 0268 07:13 era una cosa es que hay gente que no me interesa a mí ese no interés no me interfiere a mal no me hace sentirme mal y otra cosa es que gente que no me interesa pero es que más me fastidio y quiero que les den un poco por Ronald

Voz 0101 07:25 pero son dos cosas muy diferentes

Voz 0268 07:27 por qué no conectamos con todo el mundo Clarke hay relaciones que sabes que que que yo voy a mantener una distancia ahí voy a estar lo más lejos posible pero lo que tenemos que conseguir es que Twitter responsabilidad responsabiliza es de tu estado emocional que esa así esa relación que no te llega todavía a cuajar que no te a sentirte emocionalmente más bajito que no te estropee tu vida y no se todas las oportunidades que se presentan a lo largo del día no entonces eso es un poco a lo que tenemos que llegar

Voz 0101 07:52 qué interesante claro relaciones ahí de muy diferentes tipos yo al comenzar esta conversación hablaba de relaciones dentro de la familia por ejemplo pero las que más duelen son las de pareja

Voz 0268 08:01 las de parejas son todo se hizo sufrir muchísimo pero esto es hoy fíjate aquí en en Euskadi que hemos tenido yo desde pequeñitas en cuando saltaba Lacuerda esa canción en euskera que con cuántos años y esa imagen lo que cuando llegaba al treinta casi que que fallaba queriendo porque digo ay ay ay que bueno aproximadamente esas cosas golpeado en cambio han cambia sí pero desde pequeña lo que nos han ido inculcando desde pequeñas eso quieras que no por mucho que ahora en una vez digamos a ver no pasa nada que se tenga treinta nos tenga pareja o no pasa nada porque no tengas hijos son pasa del dentro de madurez sabemos pero no estamos hablando de lo que a día de hoy sabemos sino lo que tenemos dentro esas creencias porque hay muchísima gente que dice si si no pasa nada pero como te hace sentir dentro no son cosas que las llevamos dentro entonces la pareja es algo donde tenemos muchas expectativas donde iba a ser todo idílico donde vamos a crear una familia donde vamos a crear un hogar donde vamos a hacer un montón de viajes donde hemos cumplido montones sueños y al final yo siempre digo que yo no creo en las parejas felices yo creo en personas felices que hacen pareja

Voz 0101 09:03 bueno incluso sin ser muy felices puedes hacer no parejas hija Violet no tiene pareja a lo mejor no es super feliz pero tienen una relación sólida

Voz 0268 09:10 pero si sigue una relación sólida así pero al final lo que queremos también que de esa relación me aporte que yo aporte a la relación también ya que es una relación no pues eso pues extraordinaria que podemos dar lo mejor de uno mismo porque muchas veces esperamos que los demás y no damos nosotros

Voz 0101 09:24 leyendo el libro claro hay diferentes cómo podíamos decir herramientas que facilitan para poder identificarlos nosotros analizarlos nosotros y a partir de ahí pues entablar diferentes relaciones pues el estilo de apego por ejemplo el idioma de amor que hablamos de los tipos de personalidad no entonces está el decidido si a quien identificó en concreto

Voz 0268 09:49 esto suele pasar perdona pero esto es cuando empezamos a hacer seguramente la parejas lo que salió a la pareja los hijos viejos así mi pareja

Voz 0101 09:55 no era no sé como efectivamente no es bueno y luego está el extrovertido y luego hasta el empate ICO y luego está el analítico bueno y a veces a veces lo casi siempre no uno tiene o una un poco de de dos tipos sí sí sí sí normalmente nos dice

Voz 0268 10:14 Lula es como más predominante pero normalmente son dos dos

Voz 0101 10:16 todos los tipos de personalidad que tenerlos en cuenta por ejemplo a la hora de empezar una relación

Voz 0268 10:22 a las de cualquier relación pero esto hasta en las relaciones laborales también tenemos que tener en cuenta es que esto no pasa hay veces que que te encuentras con una persona por primera vez dices ostras no lo conozco de nada y tenía un montón de conversación Nos hemos hemos ha tenido como ese feeling además decimos no he tenido como he tenido química con esa persona hay tres personas que sin razón aparente tú las ves ahí es que medita como para atrás casi estamos hablando de una persona que es muy analítica que está muy enfocada en los resultados que está muy enfocada en los números y de repente bien una persona extrovertida que lo único que quiere es ellas erró el el centro atención que todos me miren yo hablar llevar la voz cantante pues igual les al saltan chispas

Voz 2 10:58 desde lo que pasó en tu vida

Voz 0101 11:01 bueno yo sé lo que pasó lo pregunto porque sé que se puede contar porque tú lo has contado en los en los vídeos no pero tú eras André niño

Voz 0268 11:08 eh yo bueno pues yo en mi mochila llena de entusiasmo a la hora de de que tengo que estudiar no eso de que bases harto de mayor esa pregunta tan así que nos hacen enfocando los tanto en el aquí en la hora de chiquitines cuando antes que va a ser de mayor pues yo quería ser dueño yo lo tenía claro no me gustan mucho los niños decía bueno donde está el futuro de la sociedad para poder Can era un poco todo esto no dije bueno los niños son el futuro pues hay que voy voy a que en el futuro y voy a enseñar las desde bien pequeños que pueden que es en poder en que realmente que todo está en nosotros que podemos conseguir todo lo que queramos Bono Carmen Machi la llena de entusiasmo hay pues empecé en un en un colegio en un cole que todo el mundo decía que suerte había tenido a un colegio de la Vera pero pues tuve la experiencia de mi vida que me hizo realmente cambiar y despertar no siempre dicen que al final despertamos cuando hemos tocado fondo pues yo en ese colegio que era mi prestigio siguen se supone que que tenía mucha suerte por haber caído hay por decirlo de alguna manera pues bueno pues sufrí un poquito bastante si sufría acoso acoso laboral ah bueno pues al final con los niños yo siempre digo no cuando uno deja a los niños en el cole en laicas es lo que más quiere entonces qué quiere que sepas que es la persona esté bien que los niños estén bien pues bueno pues hubo alguna compañera que una en concreto que que mentía a las familias de lo que los niños hacían conmigo y no de los claustros cuando contábamos pues pues había humillaciones había buena había cosillas que pues quien con veintiún añitos llegue ahí toda entusiasmada pues me de un tortazo perdió en torno a todo bastante importante yo siempre digo que va a trabajar todos los días llorando y salía a trabajar todos los días llorando hasta que dije hasta que nunca más no siempre tiene que ver como ese punto de inflexión y bueno pues paradójicamente fue eso que todo el mundo estaban hablando con con mi edad pues yo lo rechacé que fue que me ser fija estar fija en ese colegio entonces eso que parece que es bueno lo que todos buscamos no esa seguridad además en educación lo que tú has estudiado lo que a ti te gusta qué suerte que pues dije que no y ahí empezó un poco mi revolución no es decir espera digo esto que no y quemas no hay empecé a investigar mucho porque quería respuestas porque ahora de repente me tiene que pasar es también es un error que decimos no El por qué tenemos que saber el para que antes no los había se buscaba el porque me di cuenta del para qué

Voz 0101 13:16 Maider Inclán además escribir libros de abordar los temas relacionados con las relaciones organiza eventos a los que muchísima gente llena salas prácticamente desde entonces en esos evento

Voz 0268 13:28 bueno pues estamos preparando un evento que tengo mucha ilusión el veinticuatro de noviembre que que sábado vamos a hacer aquí en Bilbao en el Bizkaia Arena iba a ser un evento de todo el día vamos a estar aproximadamente unas diez once horas va a ser una inmersión total de de las relaciones porque quiero que realmente sea un antes y un después hasta ahora así que este conferencias gratuitas de una hora horita y media hecho talleres de ocho horas pero incluso en los talleres de ocho la gente se me queda corto sea necesito sanar un poco más no entonces por eso vamos a hacer la inmersión total donde trabajaremos un poco pues esas heridas emocionales que podemos tener vamos a conectar con nuestra niña o niño interior vamos a hablar un poco de donde les bien todo esto por supuesto no vamos a analizar y vamos a entender por qué reaccionamos de ciertas maneras que es lo que tenemos ahí que nos haga saltar así que bueno pues la verdad es que suele ser un antes y después en la vida de de de los asistentes pues porque coges muchas herramientas y obtiene respuestas yo siempre digo que al final de que estamos claridad IV que tú tienes claridad puedes entender contiene ese entendimiento entonces puedes empezar a hacer algo no entonces puedes empezar a ponerte manos a la obra para unas relaciones extraordinarias

Voz 0101 14:29 el veinticuatro de noviembre Maider Inclán es autora de la trilogía los secretos de las relaciones extraordinarias la idea es vivir mejor la idea es más la aire

Voz 0268 14:39 de ser felices yo creo que el objetivo de que estemos aquí que el objetivo de la vida es ser felices ser plenos muy muchas de belleza

Voz 3 14:46 qué es para emiten Arpa vivir en paz

Voz 0101 14:51 interesante idea Maider muchísimas gracias por estar hoy con nosotros muchísimas

Voz 0268 14:55 ha sido un placer millones de gracias para hacerme esto

Voz 0101 14:57 qué tal

