Voz 1473 00:00 bastan treinta y cinco minutos de este mediodía el objetivo debe ser doble conseguir que Bilbao siga siendo atractiva y ofrecer el mayor número de servicios también académicos de prestigio y de reconocido éxito internacional y dos no hacerlo a cualquier precio pero sí con la mirada puesta en los terrenos de nuevo Zorrozaurre a días de que el canal definitivamente Se abre convierta en Isla este punta de nuevos modelos de negocio para la capital el reto queremos saber hasta qué punto es descubrir y qué pasos está dando el Ayuntamiento de Bilbao para hacer eso de esta capital un nudo universitario Buddy la transformación de Bilbao es un referente para procesos de cirugía urbana

Voz 1 00:53 todo el mundo y cada vez son más las universidades de arquitectura interesadas en contar en situ lo que está recogido en los libros es la carta de presentación para dotar de un carácter cada vez más internacional al proyecto de Bilbao Ciudad Universitaria que tiene Zorrozaurre como su epicentro los alumnos de la Universidad el videojuego de disipen ya imparten sus clases allí el próximo curso desembarcarán muy probablemente Mondragón Universidad TA y el centro de diseño una oferta creciente y el Ayuntamiento tiene su empeño en conseguirlo la semana pasada dos bandas una delegación municipal acudió a Escocia a la Academia de Arquitectura de la Universidad de Andy para explicar cómo ha cambiado la villa en las últimas décadas otra en Londres visitó dos de las más prestigiosas universidades ligadas a la moda ya la arquitectura

Voz 1473 01:39 de esta última digamos avanzadilla llega a Gotzone Sagarduy la concejala de Alcaldía Gotzone bienvenida que tal como está o no

Voz 2 01:46 por qué tal esta es encanta estar con todos los oyentes

Voz 3 01:50 antes y con vosotros hoy ya que que ese le puede

Voz 1473 01:52 preceder a la décima o a la que está considerada la décima mejor universidad del mundo para que diga si me voy desde Londres

Voz 2 01:58 hasta Bilbao parece poco ofrecerles Bilbao ofrecerles Bilbao como destino parece que ya con esa es una buena tarjeta de presentación abre un poco más enseres concretando azul pero sí es verdad que te voy a decir que ya Bilbao ella es una buena tarjeta de presentación ambas universidades nosotros estuvimos en la University City of Arts of London por un lado la U él en el otro también estuvimos con la You si al la University of London que llaman ambas la primera destinada más a los estudios vinculados con la moda y el diseño un diseño de una forma bastante geopolítica en la forma que tienen ellos de entenderlo la segundas más vinculadas con la arquitectura y las ingenierías a en ambas todos lo primero que hay que decir es que el hecho de que fuera Bilbao ya era para ellos un punto de atención en cuanto que los de la lluvia que llevan teniendo relación con entidades que se mueven en el entorno de Bilbao pues tienen conocimiento de lo que está sucediendo los da los de él que no habían tenido contactos directo sin embargo con nadie porque ellos usan a Bilbao en sus clases también en algunos casos como no dejan ver la jerarquía claro luego claro ya que con esta tarjeta de presentación la acogida es buena aparte de lo que es lo que le ofrecemos la posibilidad de participar en la transformación de una ciudad que es lo que estamos buscando estamos caminando a la ciudad T el futuro todo ello desde la generación de conocimiento todo ello desde la creación de un ecosistema en el que ciudadanía empresas universidades pues creamos un nuevo modelo de ciudad lo vayamos realizando y eso es muy interesante para las universidades sentirse partícipes de transformaciones y no te voy a decir arriesgada sino ilusionantes les gusta leer le preguntaron por las

Voz 1473 04:01 cosas más prácticas de decir cuánto nos costaría instalar

Voz 2 04:04 los allí a qué precio están los suelos donde tendríamos

Voz 1473 04:07 que ubicar Nos fueron directos al grano o esas conversaciones todavía no están tenía

Voz 2 04:10 no lugar esas conversaciones todavía no han tenido lugar si hemos avanzado en el sentido de donde se piensa como se contemple la ciudad del desarrollo la ciudad universitaria donde se piensa que va a estar el establecimiento los futuros centros de fabricación en la en la Bilbao que estamos diseñando qué es lo que significa la isla porque hablamos de la hoy de una isla por ejemplo hablando de Zorrozaurre que es donde como todos los bilbaínos bilbaína saben un poco se va a centrar esta transformación que estamos planteando para la ciudad eso sí hablamos de cosas tan concretas no pero sí nos hemos emplazado a seguir hablando sea volverá cuando qué fechas pues todavía tenemos trabajo ambas partes para realizar en nuestras propias casas

Voz 3 04:55 Ellos de madurar ese esa primera

Voz 2 04:59 noticia ella esa primera información que les presentamos Iber cuáles pueden ser sus ámbitos de interés más centrados cuáles sus debilidades y sus fortalezas nosotros algunas de las peticiones que nos han hecho de información más global respecto a la situación de del país de Euskadi pues les vamos a facilitar también después yo espero que sin que pasen mucho más allá de unos pocos meses probablemente nos vamos a encontrar

Voz 1473 05:26 antes de final de año seguro no yo pienso

Voz 2 05:29 lo que sí sí sí le puedo decir que tenemos previsto volver a mantener nuevas conversaciones antes de que finalice la incluso si se lo adelanto

Voz 1473 05:36 qué tipo de universidad es decir estamos pensando en un gran edificio en no dos de conocimiento en oficinas que se instalan en edificios habilitados para impartir clases qué modelo de de de academia estamos visionando las universidades tanto la

Voz 2 05:50 si llueve como si él cuando ellos acuden a espacios fuera de Londres que es donde ellos tienen su gran campus donde además van a estrenar un campus Campus que tuvimos la oportunidad de visitar in situ para poder aprender a tomar ideas contrastar como habían ellos elaborado su proyecto de traslado dejando el centro de Londres es para ir a un espacio que se pueda semejar bastante más a lo que Zorrozaurre es por ejemplo no lo es porque es de esa toma de decisiones y ellos lo que contemplan es explorar colaboraciones posibles también con entidades que existen aquí formar parte proyectos que se vayan a desarrollar en la ciudad el colonialismo ni es algo que nosotros buscamos ni es algo que ninguna de estas entidades quiere de hecho creo que sería difícil que el Ayuntamiento pudiera acordar con nadie que tuviera eso por intención un proyecto

Voz 1473 06:47 pues si nos olvidamos de un campus al estilo de la Universidad del País Vasco o de la Universidad de Deusto proponer

Voz 2 06:52 en caso público privado no es de eso no estamos hablando de ese tipo de establecimiento la ciudad

Voz 1473 06:58 eh ocho esto es Londres es uno de sus puntos de referencia hablen de otras artes del planeta donde usted estaría encantada de coger la maleta acude

Voz 2 07:06 ir

Voz 1473 07:07 de Bilbao para que vengan a universidades exento

Voz 2 07:09 dar aquella en la que descubrió éramos que hay una oferta que pueda interesar en el desarrollo de esta ciudad y en el de las personas que en ella intentan hacer su proyecto de vida esto es las personas jóvenes que tenemos aquí incluso también aquellas que pudieran ser Tiersen atraídas a colaborar en esta formación de Bilbao no olvidemos que muchas veces esta atracción viene precisamente por esa oferta educativa y estábamos pensando además también en ofertas educativas se puede imaginar especialmente posgrados no claro qué es lo que busca cuando van a salir no van buscando directamente un empleo con mucho sí muchas jóvenes tanto en Europa como en Sudamérica o en el propio norteamericano han buscando aprender aquello diferente a lo que se ofrece en sus lugares de origen a a nosotros ya nosotras aquí siempre se nos antojan que los jóvenes y las cuales universitarias cuando salen es que van huyendo el problema es cuando salen no tienen posibilidades de que

Voz 3 08:07 pero ya se habló de retos le vemos que es una de las autopsias

Voz 2 08:10 desde aquí yo creo que esto o ayuda precisamente a crear oportunidades que me retengan el talento y sobre todo que los viajes sean de ida y vuelta las experiencias en el extranjero pero para todas y para todas son enriquecedoras todos tenemos mucho que aprender de otras como otros tienen que aprender de nosotras no para eso tenemos que tener una oferta que sea atractiva también pero luego lo que sí es verdad es que yo quiero que aquellos jóvenes au aquellas jóvenes que salen de Euskadi ya tiene esa experiencia lo hagan queriendo retornar y puedan ser acogidas aquí

Voz 1473 08:41 porque este país invierte mucho en educación no me ha dado un país

Voz 2 08:44 es un destino dígame yerra

Voz 3 08:46 han ido Londres pero quema si el Reino Unido usted ha mencionado que hemos estado además también a esta hora en Escocia así y ha aprovechado la ocasión pero tenemos con tactos con algunos centros de universidad Universe

Voz 2 09:01 la investigación también por qué no nos olvidemos que cuando hablamos de universidad hablamos de investigación y nosotros ahí somos ambiciosas en ese sentido pero podría ser centros y americanos con los que sea medianos durante costa este costó

Voz 3 09:16 ya en todo el sentido amplio de la de la palabra donde haya una oferta agradable a algún centro norteamericano podría es que nos ha mostrado tan vasta Perea no no no no no no no vamos siempre a conversaciones hoy las nuevas tecnologías ayudan

Voz 2 09:33 mucho a esto no entonces cuando a una le llama para preguntar qué es lo que están ustedes haciendo porque nosotros

Voz 3 09:38 te ya sea puesto en contacto con y no no no lo voy a poder decir eso era verdad y muy muy y muy

Voz 2 09:45 extenso también con muchas oportunidades que algunas de ellas no fructificaron por sus intereses y otras no fructificaron por los nuestros

Voz 1473 09:52 idea dándoles todo el ámbito nacional haya alguien interesado del ámbito nacional que no sea la Universidad de Navarra o las propias enseguida vamos a abrir una ventana a esas otras opciones que haya mostrado su interés por Bilbao en estos momentos que yo tenga conocimiento al menos no ha habido ninguna universidad

Voz 2 10:08 el ámbito estatal que haya mostrado ese interés en venir aquí estoy segura que con las universidades que están establecidas ahora Bilbao mantendrán proyectos de colaboración es más que probable que esa sea la vía aquellos exploran como presencia en Bilbao en este caso

Voz 1473 10:24 arquitectura diseño y puntos de encuentro también en Bilbao para una universidad que está entre nosotros Mondragón única con la que queremos hablar ahora porque también Zorrozaurre va a ser su punto de encuentro Lander Beloki bienvenido esta antena como están de bueno he guardia Bombay objeto Lander estoy sentada con los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao a los que intentamos explicarles porqué Bilbao que Zorrozaurre puede ser un punto de encuentro atractivo para la comunidad académica ustedes lo tienen muy claro dígame a partir de qué año van a poder poner en marcha ese as Fabri punto de emprendimiento en Zorrozaurre

Voz 1425 11:09 bueno pues en eso estamos estamos trabajando a tope para que proyectó alzaba BRIC por el Ayuntamiento de Bilbao sea una realidad rozar eh

Voz 1473 11:20 pero cuando dando claro

Voz 1425 11:23 siempre el dos mil veinte el curso veinte veintiuno lo podamos arrancar

Voz 4 11:27 el objetivo aquí

Voz 1425 11:30 en esas estamos

Voz 1473 11:31 qué les ofrece Bilbao que no les ofrezca otro sitio de Euskadi o de otro o de otro punto

Voz 1425 11:37 bueno pues ahora el unos cuantos años trabajando en menos nosotros universidades pero bueno ya son ya cinco años crecen arrancamos con el proyecto de la factoría también en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao lo que yo creo que puedo decir que en estos momentos es un ecosistema den rendimiento referente actual estamos la universidad hay una incubadora hay empresas de servicios entre sábanas pues yo debería de vanguardia creando riqueza y empleo que por nuestra parte pues formando a gente joven y profesional no muy bueno pues de la experiencia que teníamos de Vergüenza factoría surgió también la oportunidad dentro de una parte la reflexión estratégica la ciudad y por otra dentro del marco europeo de una convocatoria europea en el cual pues encajaba la propuesta que estamos diseñando sí pues bueno pues yo creo que tuvimos el el acierto de presentarse de Europa tuvo una muy buena acogida y eso es muy importante para para que pueda serlo

Voz 1473 12:38 me lo puede decir creación de startups con unos cuatro coma seis millones de euros aproximadamente que es un presupuesto muy muy redondo qué tipo de alumnos alumnas buscarán Lander y sobre todo dígame tendrán posibilidad de quedarse en Euskadi a trabajar una vez que hagan esos estudios

Voz 1425 12:53 según el propósito al saber que convertirse en una fábrica de servicios avanzados en el cual en todo esté en toda esta vorágine que estamos en la transformación digital que está afectando a nuestro tejido especialmente industrial aceptando que una parte qué es lo que queremos es preparar a la gente para profesiones de futuro vinculadas al mundo Internet Industria cuatro punto cero en crear propuestas de valor distintos a los actuales mucho más son producto en la parte de la ideal no dándolos al mundo servicios y ahí va a haber un nicho muy muy importante de empleo de cara al futuro no lo nuestra propuesta tanta nivel desgarrado como de Masters como de donación done para profesionales placer esa capacitación Osaka dentro de la mano de la industria de nuestro país y por tanto obviamente nosotros estamos muy volcados en en agente activo en generar talento

Voz 1473 13:47 para que siete por lo tanto este sueño hay que comer

Voz 1425 13:49 sé que que estos jóvenes que excluyen conoce cuán en Euskadi los ojalá ojalá sea realidad

Voz 1473 13:55 me escriben oyentes de Bilbao ya saben ustedes que este programa es muy participativo gracias a eso tenemos esté Whatsapp donde hay además que no están escribiendo seis uno seis tres siete dos cuatrocientos en Nos dicen mi hija lleva siete años en Montevideo hizo Comunicación Audiovisual tiene tres Master ahora está haciendo gestión cultural internacional lo estudió en la UPV allí está muy valorada yo lo entiendo como que está

Voz 3 14:14 poniendo en valor la la formación que se

Voz 1473 14:17 de aquí a nuestros estudiantes y la pena que ahora mismo tenga que estar en Monte

Voz 3 14:20 el video esta chica es una de las herramientas también que nosotros tenemos atractivo que la juventud te en Euskadi está bien formada tenemos una de las tasas más altas de toda Europa de titulados y tituladas universitarias con universidades que ofrecen además por la versatilidad de diversidad unos buenos estudios especialmente cuando hablamos de estudios de Grado yo creo ahí Caixa Lander aprovecho para saludarte yo el viernes tuve la oportunidad de participar en la entrega de diplomas

Voz 2 14:50 la primera edición de expertos las Fabre narra el andar que se celebró a Vizcaya yo creo que en estos momentos lo que nos queda es ensamblar ese conocimiento con la iniciativa les decía no hay que tener miedo tampoco en decir somos empresarios somos empresarias porque eso es lo que nos queda entre decir conozco me quedo aquí como lo aclara yo creo que en Mondragón con a través de el conocimiento el emprendimiento que ellos tienen hoy la fórmula cooperativa pues tiene unos cuantos ya en qué casos de éxito que van a ir aguantando no me cabe duda

Voz 1473 15:28 bueno pues Lander esperemos que todo vaya bien para el año dos mil veinte volvemos a SA Fabri es Kerry casco eh

Voz 1425 15:35 en de nata

Voz 5 15:42 universidades pública

Voz 1473 15:43 Hans universidades basadas en el método cooperativo y universidades privadas la Universidad de Navarra se sitúa como la número uno de España en número cuarenta y ocho del mundo en de empleabilidad es el Ranking Internacional cuesta dos mil dieciocho la tercera vez consecutiva que lo consiguió el año pasado y además aparecen otras quince universidades españolas entre los quince mejores centros universitarios a nivel mundial Bilbao que debía tener en la Universidad de Navarra gocho no fue la Universidad de Navarra en la que llamó a Bilbao

Voz 2 16:10 estas cosas ya sabe esas con malos enamoramientos temen que ser dos partes que se interesan mutuamente Bilbao tiene interés en tener a las mejores ofertas universitarias y la Universidad de Navarra quiera estar en la mejor ciudad europea no me conté

Voz 1473 16:24 estaba Eduardo domingo lo vuelva a intentar director de desarrollo de Arquitectura de la Universidad de Navarra bienvenida esta antena

Voz 6 16:30 cómo está Eduardo

Voz 7 16:31 pero es que él levantó el teléfono Eduardo diga me los que estaban está muy bien la respuesta es que claro es política

Voz 1473 16:44 bueno lo que había es que hay muy buena sintonía hay que finalmente sí cuando podemos de cuándo podremos aquí cursar másteres de arquitectura y diseño arquitectónico que expida la la Universidad de Navarra Eduardo cuando

Voz 8 16:55 pues mira yo creo que el iremos poquito a poco como siempre que la Universidad empiezan una ciudad nueva e Inma puesta siempre de la mano de las de los ver las entidades locales m como es en este caso y luego ir poco a poco y haciendo bien las cosas entonces yo creo que en este durante este curso académico empezaremos a obtener un poco de formación reglada esperemos que el año que viene ya poder cursar parte de dos máster es uno el de diseño arquitectónico que se podría hacer un trocito en Bilbao y el otro en Máster habilitante en arquitectura que éste podrá ser dos de los tres trimestres en Bilbao

Voz 1473 17:35 os pongo dos mil diecinueve no no este curso o este curso ya me ha dicho usted que sí que van a empezar a mover

Voz 8 17:41 bueno en dos mil diecinueve este curso en los que tendremos son curso es cursos de posgrado más pequeñitos esos de formación más puntuales de alguna acción más Tron concreta para ir esperando el Carrer Nou ahí situando a toda la ciudad

Voz 1473 17:56 más oyentes de Bilbao que voy intercalando mensajes que nos están llegando agradezco mucho este año mi hijo ha comenzado sus estudios universitarios en DJ Penn Otro punto interesante estamos contentos con una localización pero sobre todo con el contenido de los estudios su planes americano muy práctico dinámico y activo para el estudiante entiendo que también estos padres están intentando que su hijo tengo futuro no muy lejano Eduardo qué arquitectura diseño y no cualquier otra Hinault cualquier otra disciplina de las que tiene la abanico de la Universidad de Navarra

Voz 8 18:25 bueno un lado había que empezar por algo luego también porque eh eh es donde más interés estábamos despertar no de diseño pues todos sabemos de Bilbao tiene un componente importante en el diseño y en concreto a nosotros queremos centrarnos en el diseño de moda quizás es algo que que que todavía el hueco está sin cubrir en en el área Pi Bilbao parece que es un sitio Calvo mundial del diseño por la Unesco la que tiene una presencia en el diseño muy interesante y donde vemos que también por las las relaciones que tiene la Universidad con entidades locales ven ahí

Voz 1473 19:04 pero también los más tres de arquitectura de diseño arquitectónico han bajado mucho en demanda en los últimos años no sé si tiene ustedes tienen previsto que vaya enfocado en algún punto más profesional porque ustedes tienen que rentabilizar la oferta académica

Voz 8 19:16 bueno él nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro eso no quiere decir que no que no nos gusta es que nuestras cosas funcionen el más uno de los dos más tres es un máster habilitan ha un cambio en dos planes estudios y efectivamente el Máster Universitario en arquitectura es un Máster habilitante con lo cual es uno de los máster de arquitectura que si lo si la gente que quiera firmar un proyecto de arquitectura

Voz 1473 19:40 a veces al palo el curso no

Voz 8 19:42 porque ha cambiado ese modelo no entonces ese máster este año ha empezado en Madrid nosotros tenemos Anita puso en Madrid este Masters con veintisiete alumnos y el año que viene lo que tenemos tener otra sede en Bilbao como punto neurálgico de la zona norte de España compaginado con Pamplona por supuesto y complementario totalmente pasaste las dos ciudades se complementan muy bien en una gran metrópoli la otra como una ciudad más manejable más bajaran en una pregunta

Voz 1473 20:11 a usted ha hablado de las excelencias de la Navarra e intentará venir con algún otro con algún otro estudio a medio largo plazo quiero decir ustedes han sido los que han abierto el melón pero habrá más estudios aquí

Voz 7 20:25 puede ser no lo sé

Voz 8 20:30 con el reto de la Universidad llevar estos posgrados arquitectura avanzar en la formación en diseño es quizás pueda llegar a un posgrado en diseño y que probablemente esa formación pizzería porque vamos a empezar llevando asignaturas de la mención de moda

Voz 3 20:46 claro eso es lo que estaría yo creo que además es una medida en la que se ha hablado mucho en esa García Quilón Hola Eduardo me parece muy bien encantada de estar aquí hablando de estos proyectos también ilusionantes ya hablando con vosotros como no yo creo también además Eduardo más a permitir yo creo que en la medida en la que vayan ofreciendo pequeños y ahora he dicho que ellos tienen previsto ahora una pequeña presencia en los próximos meses como complemento a estudios

Voz 2 21:14 que están impartiendo ya en Madrid o en Nava

Voz 3 21:16 para eso también les va a permitir conocer mucho mejor la ciudad que Eduardo conoce pero en el ámbito universitario irte estando cuáles van a ser los ritmos ningún proyecto universitario creo yo que tiene que hacerse con prisas en el me que construirse fruto de bueno pues eso

Voz 1473 21:34 es que Eduardo donde comenzaran físicamente donde estarán

Voz 7 21:41 donde los mandos ocho suena todo eso es lo que estamos en esto podemos empezar es

Voz 8 21:48 por qué

Voz 7 21:48 yo no estoy a mi que tiene en estos momentos es en lo que estamos trabajando ambas instituciones Iniesta

Voz 3 21:54 lo cual va a ser ya sé que la pregunta tú ya azul realmente Schwarzer ser Zorrozaurre donde la Universidad de Navarra si sale adelante cogemos ahora el proyecto Nova iniciadas en Zorrozaurre porque las pequeñas colaboraciones aunque son grandes y pequeños de Juan cuanto

Voz 2 22:11 a números como lo ha dicho Eduardo no banal

Voz 3 22:14 en lugar en Zorrozaurre buscaremos una ubicación que se adecue a sus necesidades y que también se ajuste a la propia realidad de la ciudad pero en un futuro

Voz 2 22:24 más a más a más

Voz 3 22:26 dado más en los años en un futuro venidero pues es más que posible que la ubicación de la Universidad de Navarra en el desarrollo de estáis del resto que te han no claro porque eso es lo que iba a decir porque el proyecto universitario al proyecto de transformación

Voz 2 22:39 lo que es en realidad lo que estamos hablando

Voz 3 22:42 de transformación de la ciudad pasan poco por Zorrozaurre qué es lo que pretendemos sea ese nicho ese ecosistema en el que se permita desarrollar conocimiento cuando hablamos de conocimiento hablamos de educación hablamos de investigación hablamos debe desarrollar de redes y rehacer cae un hombre es A ese interlocutor sirva también un poco es el App que decimos ese laboratorio para la transformación que luego se expanda por toda la ciudad

Voz 1473 23:09 Edoardo Domingo director de desarrollo de Arquitectura de la Universidad de Navarra que sea para bien y que den mucho trabajo a nuestros futuros sobre bueno este caso arquitecto y arquitectas ese es el objetivo final de toda esta charla

Voz 3 23:20 ya ya ya ya no claro todavía audaz porque eso va a determinar una ciudad mucho más sostenible mejor para vivir a toda la ciudad

Voz 1473 23:29 pedanía agur Eduardo claro evidentemente todo está muy enfocado a Posada de esos pasos a seguir convirtiendo porque ya lo es lo decíamos al arranque del programa Bilbao en una ciudad universitaria yo no sé qué cepa que está recibiendo usted de las grandes de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Deusto les parece fantástico esto le lo ven como una amenaza lo ven como algo complementario

Voz 2 23:59 no debiera de ser para nada ha tenido nadie en cuenta como una amenaza puesto que esto intenta sumar no intenta restar para nada nosotros mantenemos una muy buena relación con todas las universidades que ya está presente no sólo Villepin y Mondragón universitaria porque son ahora más sonoras debido a que están estableciendo sus experiencias en Bilbao sino con la Universidad del País Vasco y con la Universidad de Deusto estamos en continuo diálogo tenemos muchas colaboraciones con ambas dos tanto a nivel de sus alumnos y alumnas haciendo prácticas en el Ayuntamiento como el desarrollo de proyectos universitarios como convenios de colaboración aspectos entrar en el tema de la expansión de esas universidades eso de la oferta de nuevas titulaciones por parte todas ellas en todo momento sabré que el Ayuntamiento va a estar acompañándoles agarre concejala de Alcaldía gracias por pasar un rato