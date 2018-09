La Salud: El problema de las adicciones

Voz 1 00:00 aquí comienza la salud un espacio patrocinado por residencias Barrika Barri Kerik guiños

Voz 2 00:16 las drogas se clasifican Ángel

Voz 0585 00:17 era el veinte por cómo afectan a nuestro sistema nervioso hoy en este hoy por Bilbao en nuestro espacio de salud los lunes vamos a poner por encima de todo eso la prevención ya saben ustedes que las hay estimulantes del sistema nervioso central del sistema nervioso también hay represores se habla de drogas que alteran la percepción de drogas con efectos combinados ellos se dedica antes de hace treinta años casi treinta y tres años ya hablar de las efectos que producen la droga y sobre todo a valorarlo con todo en la comunidad padres familias madres por supuesto con la educación y con todo lo que ello conlleva a hablarles de lo que supone las drogas en nuestro entorno Silvia Hierro es la directora gerente de bienvenida a Silvia cómo estás salvia perdón salvia hierro y mira que lo hemos comentado antes de Antena eh discúlpame de verdad esto perdón va conmigo tienes un nombre precioso salvia hierro Santi Martínez técnico de prevención de quién sea del área de Acción adicciones que tal cómo estás ante León hombre a días de empezar un congreso que además va a poner encima de la mesa todos estas historias con dos protagonistas el alcohol y los jóvenes también el cannabis sobretodo entiendo que hay muchas cosas que cerrar sí supongo que también hay que hacer un llamamiento a la sociedad si el tres de octubre quiere acudir adonde salvia donde ser punto de encuentro

Voz 3 01:31 pues el tres de octubre se presentan las conclusiones de los del debate que estamos haciendo el debate comunitario sobre alcohol y jóvenes representan en el Viscaya Eto'o en el local de la de la UPV del País Vasco que estar en la parte de la OPV

Voz 0585 01:47 qué es lo que queréis cuánta qué es lo que estáis ahora analizando no sé una pregunta muy rápida va más o no el consumo de drogas en nuestra sociedad

Voz 3 01:56 pues depende de quedó drogas hablemos que consumos hablemos no están

Voz 0585 02:01 va más

Voz 3 02:02 yo no sabría decir si va más creo que buenos lo que más nos preocupa a nosotros son los riesgos que se asuman respecto a los consumos sobretodo a veces la normalización absoluta de algunos consumos la baja percepción de riesgo no sabemos si es que hay un un una una problemática mayor porque se consumen más drogas y es verdad que hay otras drogas que antes no se consumía es decir las drogas psicoactivas pues cada día parece una no pero

Voz 0585 02:32 lo que es una droga psicoactiva

Voz 3 02:34 pues pueden ser cannabinoides sintéticos que no bueno pues bueno sustancias que se por ejemplo las las pastillas fueron una droga que se sintetizó a aparte de otra estamos saliendo el tintineo pero no es una pulsera fantástica que viaja pero las drogas

Voz 0585 02:55 yo no sé si en el día a día Santi las edades han cambiado el inicio de consumo reían leíamos recientemente que por ejemplo cannabis ha caído hasta los catorce quince años eso se sigue manteniendo así

Voz 1500 03:05 en principio todos los últimos estudios lo que dicen es que en las edades de inicio edad media de inicio del consumo aunque no significa que sean ninguna buena noticia sea Se ha aumentado saques sería bueno no en hablar

Voz 0585 03:19 catorce quince años es muy poco es una edad que Yamaha pero

Voz 1500 03:21 es que hace hace años era un menor por lo menos cuando cuando hablamos con el alcohol ha establecido en catorce años que en la serie histórica entre los estudiantes de catorce y dieciocho años del Estado se se ha establecido en en catorce años que es la mayor significa eso que es bueno que tenemos que seguir trabajando en muchas líneas de prevención para que esa edad sea cuanto más mayor mejor

Voz 0585 03:43 a ver si no sorprendéis porque es empieza en el consumo de cualquier tipo de drogas que os está dando el Coloquio que estáis manteniendo con familias con jóvenes con asociaciones con redes comunitarias que está saliendo por qué se empieza a consumir drogas

Voz 1500 03:57 solamente sorprender no vayamos a sorprender a nadie cuando decimos que la droga a la persona que lo consumen Laporta algo no sino no se consumían si si observamos nuestra sociedad día hablamos por ejemplo del alcohol observamos que la población adulta también consume alcohol el adolescente el adolescente en este caso se fija en cómo se socializan a la persona adulta ellos intentando separarse de la población adulta por otros estilos de otras formas de hacerlo pero quieren hacer lo mismo por lo tanto es fácil que vayan a seguir el camino que nosotros como adultos les vamos a veces marcando a veces sin querer pero les vamos marcando

Voz 0585 04:31 claro es que son treinta años yo decía yo de quien tengo una sensación Serbia qué poco hemos avanzado después de este marco que hemos puesto la historia hombre aprender hemos aprendido mucho

Voz 3 04:43 en estos treinta y tres años ha aprendido de que hincha cuando se funda se funda con el una problemática relacionada sobre todo al consumo de heroína y lo que se estaba generando en la sociedad vasca como estos problemas se agravan con con el VIH no ese fue el origen de que hincha en esos treinta y tres años pues mucho hemos aprendido a la forma de trabajar ya no no es la misma tampoco los consumos ni la forma que tenemos de de acceder a ellos decir que no hay en algunas cuestiones no hay mal las las mismas problemáticas que se originan en aquel momento pero sí que es verdad que sigue habiendo drogas sigue habiendo una relación problemática relacionada con los consumos unos comportamientos añadidos a sus consumos que van agravando la situación calidad de vida a lo largo de pues hasta hasta generar bueno pues consumos no sólo problemáticos sino también situaciones de exclusión social lo de no que es en realidad lo que a nosotros nos preocupa no claro que no nos sin haber sin decir que el consumo pues más Recreativo más cultural no nos preocupe que también

Voz 0585 05:58 también nos preocupa pero sabéis cuál es el paso que se lleva en algunas de las situaciones que trata es claro Santi en el día a día como son los perfiles de las personas que ahora en el dos mil dieciocho pasan por tu oficina tu espacio desde hace treinta y tres años ha variado no ha variado

Voz 1500 06:14 por mi oficina espacio ahora mismo lo que pasa son jóvenes y adolescentes porque porque ellos tienen el Departamento de Prevención digamos que se divide sus áreas ámbitos de actuación está todo un área asistencial donde está la comunidad terapéutica que tenemos en Cortés subí en medio de Urdaibai el centro de adicciones para adultos y para personas menores de edad que tenemos en Deusto centro le e inclusión social un centro de día al el Centro de Día Andres hay agonía

Voz 0585 06:43 sí sé que cubrir todas las áreas eso estás en la playa de la excelencia

Voz 1500 06:47 yo después de muchos años en comunidad no de lo que podríamos a veces llamar la primera línea de batalla ahora estoy en prevención mucho de mi trabajo es con gente joven con adolescentes bueno inconsistente un poco

Voz 0585 06:58 qué te dicen que les dices por qué ese sentarse ante alguien de quien sea

Voz 1500 07:03 bueno somos nosotros los que vamos muchas veces a los centros educativos no principalmente bueno trabajamos en Viscaya trabajamos en casi treinta y cinco municipios y entonces nos nos acercamos a los centros educativos por una demanda también de de los ayuntamientos de los centros educativos para hacer un trabajo que sea preventivo para le prever prevenir ese tipo de adiciones que puedan surgir en el futuro muchas veces cuando trabajamos con gente joven la problemática todavía no ha surgido

Voz 0585 07:30 oye funciona esto de yo estoy pensando en Italia más se hay gente que puede estar pensando ahora funciona esto de no te drogas es cuántas veces la habremos oído cómo se aborda a un niño o una niña aún joven decirle esto no puede hacerlo porque no es bueno para ti cómo abordas esto

Voz 1500 07:45 nosotros no tenemos otra forma que hacer lo que es aportando una información veraz no moralizante intentando no bueno no juzgar ni a Niall jóvenes

Voz 0585 07:56 cómo se hace Albelda son adolescente no

Voz 1500 07:58 las el pelo azul de esas a las que uno haga no Entesa probablemente lo que tienes que darles es una información veraz y en el que ellos y ellas lleguen a la esas propias conclusiones evidentemente cuando eres un joven sobre todo cuando eres adolescente estás en la época de experimentar sí cuando experimenten tienen esa información tienen una red un entorno una familia un profesorado incluso parte de amigos y amigas que que sirvan de bueno como factor de protección probablemente estemos dando pasos para que esa adicción en el futuro no surja de esos consumos recreativos exploratorios se queden

Voz 0585 08:31 ahí tienes la sensación de que has salvado alguna vez algún joven alguna persona tras que tratas ahora mismo de caer en ese pozo que puede ser la drogadicción

Voz 1500 08:39 una pregunta difícil tengo la sensación de que con la información y con el trabajo de quince en estos últimos treinta y tres años hemos ayuda a la gente a salvarse a sí misma pero no hemos salvado a nadie probablemente es cada persona la que se dota de herramientas el trabajo

Voz 3 08:55 es más está en nuestro caso centrado en mejorar la calidad de vida no es decir salvar a una persona no es esto no es blanco creo que sea entendible es salvar pero evidentemente es para acercar a ya no la realidad no es una situación de decir bueno os sí o no no sino si es sí en qué condiciones y con qué de que Ford

Voz 0585 09:17 ya nadie puede hacer por esa vía esto no que te

Voz 3 09:19 genere menos daños si es que no es decir generar un camino un entorno que me favorezca ese esa decisión osa forma de enfrentarme a los a los consumos no y antes cuando comentabas lo de la familia para nosotros lo más importante de la familia es el el momento relacional es decir que la relación no se pierda nunca que haya tiempo y espacio donde poder discutir de esto porque discutir van a tener que discutir muchos signos de esto será del uso del móvil sino de la hora de llegada a casa porque vas todo interrelacionados larga es las drogas es lo que me preocupa pero que a las seis de la mañana no quiero decir que va junto

Voz 0585 10:00 cierto cierto esto es así bueno tenemos que ir entonces el día tres al Paraninfo de la Universidad del País Vasco Vizcaya ritual ese entrada libre aforo limitado ver cómo cómo cómo lo hacemos es gratuita

Voz 1500 10:13 son cuatrocientas personas la inscripción es a través de la página web de la Fundación networking

Voz 0585 10:18 o sea tendremos que ir al ordenador Fundación networking seis signos interesa conocer todo lo que está ocurriendo y sobre todo tenéis una charla interesantísimas sobre el cannabis el tratamiento penal del cannabis las nuevas perspectivas se que son dos días tres y cuatro de octubre pero el día tres estará con vosotros Isabel duques psicóloga sexóloga iba a presentar la primera ponencia titulada Je Duffy generación Z retos y oportunidades así en positivo Serbia lo diré bien a partir de ahora Santi gracias por estar unos minutos ante los oyentes