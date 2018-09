Arquitectura y urbanismo: La torre de Bolueta

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:24 pues nada que estamos prácticamente a veinticinco minutos de las dos de la tarde y en este recorrido nosotros los lunes nos sentamos nunca mejor dicho Assen a hablar a conversar con quién está enamorado del urbanismo de la arquitectura de Bilbao desde hace muchos años antes de que esta ciudad fuera una ciudad bautizada como de diseño o ejemplo para otras capitales para otros países a la hora de hablar de urbanización Elías más bienvenido qué tal como está

Voz 4 00:51 ah muy bien fenomenal fenomenal muchas gracias yo fin de semana te deja como nuevo

Voz 3 00:56 oiga yo el fin de semana de lo que he hecho ha sido leer sobre urbanismo que sabe usted que es una de las pasiones que tenemos en el Hoy por Hoy Bilbao y usted siempre nos ha dicho que vale que el milagro que está muy bien el Museo Guggenheim y demás pero que usted además yo lo escuché a usted eso el plan integral de saneamiento de la ría en el que nos hemos dejado mil millones de euros es realmente el que ha hecho posible la regeneración urbana de la que todo el mundo ahora quiere bueno pues hablar y participar

Voz 4 01:21 sí y apuntarse el tanto pues yo

Voz 3 01:26 no le quería trasladar ahora usted nos abrió el otro día un bueno pues el espacio de cómo hay que construir en en en en en altura a sus edificios de Garellano hicimos una pues nos acercamos un poco a lo que usted está viendo allí ya eran los quiere llevar hasta otro punto donde también es verdad que la regeneración urbana ha tenido mucho que ver porque es Bolueta y sus rascacielos hábleme de ese rascacielos Elías

Voz 4 01:48 bueno vamos a ver primero lo diremos de Bolueta que era un barrio que necesitaba que si entrara a trabajar en él a trabajar en el buen sentido así el rascacielos de Bolueta pues es un rascacielos como podría ser cualquier otro de los que ya han surgido en Bilbao estuvo antes no se podía decir de Bilbao pero ahora eh sólo con con la novedad de que se ha mirado mucho todos los temas de digamos técnicos de de aprovechamiento de caldos de es una inteligente sino llaman Elías que consagraba mucha hasta muy poco para no si gana vivir inteligente es un mito y no sirve para nada existe no está está tirando por tierra existen inteligentes y si no ya se verá no hace falta esperar nada bueno pero éste sí claro eso eso sí sostenibilidad exacto exacto vamos a ver una cosa es exacto tonterías de llamarle inteligente une dividió a otra es que realmente se ante eh tema de estudiar la sostenibilidad de estudiar todos los aspectos que una mejor organización dotación pueden aportar para el edificio y para sus habitantes eso indudablemente aquí pasa es decir que no sé si el edificio es inteligente pero lo que sí o sí Torres es que están tomadas muchas medidas para que sea lo más bueno posible en cuanto a su capacidad de aportar vi proporcionada la vida ante una

Voz 3 03:31 qué medidas bueno ochenta y ocho metros de altura tiene la primera torre que sea usted que aquí va a haber según modo una segunda torre de pisos de protección oficial esto hasta el dos mil veinte Nos dicen que no que no va a estar disponible pero la primera torre con esas veintiocho plantas ocho alturas ya para este otoño ya se dice que ya van a poder entrar los primeros vecinos hemos acariciado muchas veces este argumento de que Bolueta por fin hemos hablado muchas veces de esta torre hay mucha complicación a la hora de construir en altura por lo que parece de dotarlo de esta de ser un edificio sostenible donde está la dificultad de Elías en los en los suelos ha estado en este caso también

Voz 4 04:08 si no no la dificultad es es evidente es decir no se genera por sí mismo un edificio de una determinada calidad o no es decir se genera porque hay que hacer una serie de estudios de planteamientos que eso hace que la ejecución se complique Hinault por el complicarse hay que decir que es una dificultad

Voz 4 04:34 la asumirla tiene sus costes y sus problemas no pero por lo demás yo creo que bueno que el planteamiento de de lo de Bolueta es correcto es un planteamiento que es bueno pero que en fin que yo tampoco que se haga tanta propaganda de esos temas porque normalmente la propaganda suele comportar al revés de lo que

Voz 3 04:59 dijo que no le llamado publicidad que le ha llamado propaganda que tiene otro mayor

Voz 4 05:02 dice político por supuesto por supuesto en ir con razón con razón por qué

Voz 4 05:12 los temas estos tienen sus propios mecanismos de funcionamiento entran dentro de de una serie de especulaciones au pair previsiones que

Voz 8 05:25 eh luego eh según Se

Voz 4 05:28 se interpreten de una forma o de otra pueden producir de frustraciones importante

Voz 3 05:34 claro usted también cree que esto yo estoy aquí se habla mucho de rascacielos sostenible porque claro abre la puerta quizá a que se continúe con el ejemplo más allá de lo que marque la ley y esto lo tiene que hacer también el Gobierno en este caso el Gobierno vasco está muy implicado con este rascacielos si se genera después ese seguimiento desde desde de las promotoras constructoras privadas por su experiencia cuando haya algo así de interesante os solos a golpe de leyes

Voz 4 05:58 la no es esa golpea a golpe de ley eso eso eso no sale porque sí porque la gente de pronto diga algo quiero salvar el planeta ingresaba sostenible ahí salvadores del planeta hay salvadores de economías particulares lo economías de grupo y punto osea que pero bueno tampoco

Voz 3 06:22 sí que es verdad que hay vecinos y vecinas muy concienciados y que quieren este tipo de edificios Hinault otros precisamente porque son sostenibles saben que van a ahorrar energía en teoría bueno

Voz 4 06:31 porque se lo han vendido bien bueno ya siento ser tan de ganando nota me dio una lista de europeo para estas edificios que no es otra cosa vamos a ver me parece bien está bien pero pero tampoco hay que verle demasiados beneficios lo que hay que hacer es concederle las actuaciones adecuadas proseguir las además en este u otros edificios con el fin de que vayan ganando en calidad de ejecución los edificios que haya

Voz 3 07:03 claro que sí que se cree escuela que eso también proyectos en altura hoy de Olías usted cree que seguiremos viendo rascacielos en Bilbao lo preguntaba yo el lunes pasado eh pero va a ser la forma del aprovechamiento de esta capital

Voz 4 07:14 yo creo que puede que sí es decir había una persona que estaba muy concienciada de que podía funcionar bien lo de construir en altura este eran ni más ni menos que el récord

Voz 6 07:27 dado Iñaki Azkuna hambre

Voz 8 07:31 aquí en este señor

Voz 4 07:33 ha sido pues y yo creo que hay gente que está un poco concienciada en todo ello eso mismo qué me dices de los vecinos que les interesa y el cumplimiento de esas temas eso es importante pero de otras maneras más importantes los resultados que se deriven la experiencia que saque de ello yo no creo que sea mala eh yo creo que sea buena pero fin