De las Ondas a la Red: Conectar y desconectar

todos los lunes hasta ahora nosotros nos trasladamos aquí a las ondas pero desde la red saben ustedes que tenemos una madrina de excepción es Lorena Fernández pero que justo ella está preparando una ponencia que va a llevar al Parlamento Europeo porque va a hablar allí del papel de la mujer en la ciencia dentro de todo ese proyecto inspira en la promoción de las vocaciones tecnológicas de nuestras niñas y al hilo de esto nosotros hemos dicho vamos a seguir hablando de educación de entornos en los que criamos a nuestros hijos e hijas y para ello hemos intentado desarrollar algo que han estado debatiendo este fin de semana en un congreso en el que nos jugamos mucho la pregunta es la siguiente cómo conectar con nuestros jóvenes en la era de la desconexión real ojo no virtual hay están muy conectados evidentemente a través de los móviles de las redes sociales incluso del Whatsapp les decía yo pero en la de la desconexión real y física en la que no hablan a veces los unos con los otros bueno pues nos hemos traído un experto que puede dar respuesta quizá a este interrogante Fernando García Fernández licenciado en Química por la OPV pero sobretodo alguien que ha estado al frente de este interacción educación de familia y media que ha tenido lugar este fin de semana aquí qué tal Fernando bienvenido

Voz 3 01:17 es más gracias cuanto aprendido usted

Voz 2 01:20 no sé si tenemos respuesta para esta gran pregunta

Voz 3 01:23 pues en todos los congresos aprende mucho aunque como dice una investidura del proyecto Zero de la música de Harvard en un congreso entras en un océano donde te encuentras un montón de de animalitos de pianistas y con que te lleves una o dos a casa suficientes mientras llevar todo pues pues te has brumas no porque hay mucha gente muy buena hablando de cosas muy interesante con grandes ideas

Voz 2 01:47 le lanzo la pregunta que va siguientes las soluciones prohibir móviles prohibir dispositivos ya no digo fuera por ellos Dios me libre sino en las aulas de esto es hablado también

Voz 3 01:56 sí ha hablado de eso y además con opiniones encontradas a mí la palabra prohibirla no me gusta no me gusta porque bueno pues porque este impositivos coercitivo eh es quizás Cuarzo la libertad a mi me gusta más hablar de regulación yo creo que sí que hay que regular el uso de los dispositivos en los colegios eh un dispositivo conectado a Internet eh si no está integrado dentro de un proyecto pedagógico didáctico llevado a cabo por un profesional que conoce el medio y que tiene los recursos didácticos suficientes pues acaba siendo una fuente de problemas eh porque bueno pues eh hay violaciones de privacidad ciberbullying hay muchas ahí bueno de captación de imágenes todas estas cosas que que estar en los medios de comunicación no por lo tanto yo creo que sí que hay que regularlo por pantallas en los colegios claro sólo faltaría ser ajenos al siglo XXI

Voz 2 02:47 de hecho hay muchos muchos Project muchos proyectos educativos que integran cada vez a edades más tempranas por ejemplo el iPad está dando buenos resultados en en conocimientos

Voz 3 02:55 sí sí sí el ahí tiene su sitio en la en la en los colegios no pero como digo siempre son sustentado por un proyecto que es lógico que sea anterior y unos profesores docentes preparados para llevarlos adelante unos materiales didácticos que desean aprovechar

Voz 2 03:08 si se encuentran con familias preparadas

Voz 3 03:11 bueno no es fácil estar preparado eh porque si uno analiza la la tecnología el la la introducción de la tecnología en los hogares el último siglo eh pues prácticamente todas las tecnologías en las que pensemos ha pasado una o dos generaciones hasta que se integraron totalmente en el caso el teléfono móvil diez años

Voz 2 03:29 cien años

Voz 3 03:30 por lo tanto yo lo suelo decir a los padres ya no ya a los profesores ojo que el principal sentido en la educación es la vista vuestros hijos o Ivo estos alumnos o están viendo cómo utilizar el teléfono móvil como dices las tabletas por lo tanto no nos pidáis a vuestros hijos que hagan lo que no está haciendo vosotros cuántas rehenes familiares se ven perturbadas por el teléfono móvil en cuantos lugares inapropiados suben al esos teléfonos en fin yo creo que hay hay una reflexión muy importante yo sería interesante que los hijos y los padres nos educamos a la vez

Voz 2 04:01 es verdad es hacemos ese esfuerzo hablo desde el punto de vista de los progenitores porque sé que los niños y niñas sí que es verdad que a través de los colegios reciben charlas las visitas de expertos expertas las familias cómo integrarlas en todo este maremoto y además en su día a día laboral

Voz 3 04:18 hombre pues de elaborada que haya abriéramos un campo en el derecho a la desconexión digital no

Voz 2 04:23 siendo claro que sí

Voz 3 04:25 ocho horas no de veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días al año pero ese es otro tema los de las

Voz 2 04:30 las autoridades laborales elaborado los sindicatos

Voz 3 04:33 quién sea en en el tema educativo pues está claro que aunque a veces pueda parecer un poquito duro los colegios también tenemos responsabilidades ahí en la educación de los padres yo creo que que los colegios tenemos que ser un equipo ahí tienes de su confianza padres familias alumnos profesores que lo dicen los expertos en cuando analizará el informe PISA el factor que más determinan la calidad de un centro educativo es la confianza de de todos los actores que allí se dan cita por lo tanto los padres es poder apoyar en el colegio igual que el colegio es de apoyar a los padres y al final los que salen beneficios son los alumnos los datos que asistan a todas las charlas que lean las los los maderas que se les proponen desde el colegio y que nos hagan caso yo voy a poner un ejemplo

Voz 2 05:19 de práctico utilizan nuestros hijos determinadas herramientas aquí Lorena simple llama cacharrería y me parece muy acertado que no es ni buena ni mala porque la tecnología dependerá del uso que se haga de ella llegan a casa con algo que están haciendo en el colegio hay pide jugar con ese aparato son partidarios los expertos las expertas en educación de que esos mismos aparatos que sirven para trabajar en las aulas después desarrollen juegos en casa o es mejor diferenciar ambos ámbitos como si fuera un cuaderno de trabajo y punto

Voz 3 05:46 hombre yo creo que que al final el soporte a ser el mismo la pantalla porque eh ese hay paz eh hechas a tableta o ese ordenador puede servir para trabajar contenidos didácticos también puede servir en el ámbito más lúdico eh yo lo que creo que hay que separar son los tiempos estampas eh no no podemos ir en paralelo no podemos ir a la vez que estamos haciendo una tarea escolar intentando jugar una partida del fornido

Voz 4 06:09 el consejero está la palabra mágica e Cell nota que Sadr pues cuando se estamos en de ayer es el estamos en la batalla es Ayub

Voz 3 06:18 me parece que tiene que haber momentos para el estudio para el trabajo que tienen que ir por delante de los momentos de ocio sobre todo entre semana es más no es mala no es mala política es decir que en durante la semana hay una desconexión del ocio exactamente igual que no desconexión uno unos a todas las semanas tonos de la al cine o no a todos los días a al al fútbol tiene sus momentos

Voz 2 06:40 pero ahora sí que se juega todos los días al móvil usted lo sabrá

Voz 3 06:43 bueno claro que ese jugadores al móvil y por eso creo que hay que regular su uso regular colegio regularlo en el hogar

Voz 2 06:49 a regularlo qué mensaje lanza a la comunidad educativa porque también de les pedimos mucho las familias hay que ser conscientes de que la Escuela esta para aprender pero no todo parte de la educación evidentemente tiene que venir desde casa que le dicen los profesores las profesoras esas personas sobre las que también ahora hay que pedirles actualidad tecnológica pero no todo no

Voz 3 07:09 hombre yo creo que tenemos una obligación de profesor tiene que están aprendiendo siempre entonces lo que pasa es que nos ha tocado vivir en un momento el mejor de la historia porque es nuestro no hay no hay no hay otro no hay otro entonces nosotros con el momento donde nuestra necesidad formaciones continuas constante allí además que estamos como yo no tengo la sensación a veces que llegamos tarde siempre no bueno es una sensación en realidad el sentido común lo de siempre sigue sigue siendo válido e al final eh el cariño el el el explicarlas las cosas el intentar hacer entender porqué ser poner unas normas porque hay una sanción cuando cuando no se cumplen sí sí hay interés en en que esa persona que tienes enfrente que está en en en crecimiento sea lo mejor que puede llegar a ser estoy seguro que todos los profesores de educación que me consta que son grandes profesionales los a hacer muy bien yo estilete ya los padres que no hagan caso a que estamos ahí en un tema verdad siempre en el equilibrio

Voz 2 08:08 que no les hacemos caso postergando

Voz 3 08:11 no hay pues hay vidas que no nos hace escaso no lo soy yo también soy padre ella a veces está y me cuesta hacer caso a lo que me dicen sobre mis hijos no pues por ejemplo en todo el tema de la regulación no e intentó comprarle el móvil en la comunión si es que la izquierda hombre yo yo creo hombre sea eso no tienen yo no encuentro ninguna razón para que un niño antes de acabar la educación primaria tengo teléfono móvil a libre disposición no encontró ninguna razón encuentro muchas para que no lo tenga pero bueno yo creo que esto es cuestión de tiempo eh como les decía al principio a nosotros nadie nos ha educado en el uso de este artilugio de hecho no ser educado por eso a veces estamos somos tan mal educados usando lo entonces es muy difícil que seamos referentes para nuestros hijos vamos a hacer un esfuerzo por hacer un buen uso de los móviles seguramente nuestros hijos eh con esas neuronas espejo que están tan de moda ahora cogerán ese ejemplo himnos instalar un buen uso también de la aparatito

Voz 2 09:01 esto es lo que pasa es que es imparable la tecnología llegado para

Voz 5 09:04 quedase a llegó para quedarse identidades no lo hacía

Voz 3 09:06 porque hasta principios de paz ninguna duda yo creo que la tecnología bien usaba libera un montón de tiempo en el aula para trabajar cosas que antes no tenía este para trabajar la personas

Voz 4 09:17 el tenemos algunos ejemplos la personalización del aprendizaje mensaje

Voz 3 09:20 estamos en los albores del uso de la tecnología en los colegios los big data los Víctor van a aportar Si Si conseguimos utilizarlos bien un montón de datos de cómo es cada niño esas vamos a ver es una radiografía del desempeño escolar de cada niño e íbamos a tener una serie de aplicaciones que nos van a permitir trabajar con cada niño a su ritmo ibamos a tener unos sistemas de evaluación continua reales porque vamos a ver en tiempo real lo que está haciendo ese niño

Voz 2 09:46 o sea que no habrá exámenes que uniforme dicen serán más específicos lo augura usted

Voz 3 09:50 es que a mí me parece que el examen bueno tiene su momento tuvo su momento pero yo creo que no es

Voz 2 09:56 ahora es la evaluación continua no hay de qué ve

Voz 3 09:58 cómo es cada niño hay que intentar que llegue al máximo potencial posible que pues que por sus condiciones tenga esto lo conseguimos si les estamos dando Fix más continuo al niño de cómo va de que está comprendiendo de que tiene que ver que reforzar más es decir

Voz 2 10:13 Fernando qué pregunta más interesante cuanto tiempo necesitaríamos para responder la como se merece cómo conectar con los jóvenes en la era de la desconexión desconexión entendida cuando estamos hablando del entorno físico esto de mirarnos los unos a los otros directamente y hablar Fernando García Hernández gracias por acercarnos este interacción Congreso al quiénes estamos del lado más de las familias de verdad