Azkarraga y Rabanera debaten sobre la ponencia de autogobierno y los acercamientos de presos en ‘La Ventana Euskadi’

Voz 0599 00:00 en Vitoria están Joseba Azkarraga y Ramón Rabanera qué tal buenas tardes arratsalde on les pilló fuera de juego

Voz 2 00:11 hola hola injustos traspuesto hablando hablando ya me imagino pues

Voz 0599 00:18 no eso es bueno es es muy bueno ya vamos a no se Dios ahora a partir de ahora pero no no demasiado ya saben que hemos arrancado curso que los más remolones siempre son sus señorías los parlamentarios pero jueves ya comenzaron con el debate de política general Éste fue el mensaje que todos destacamos al día siguiente

Voz 0804 00:33 que un proyecto de autogobierno defendido y respaldado solamente sólo por la ciudadanía que votan nacionalista con el rechazo o la indiferencia de quienes se inclina por las opciones no nacionalistas significaría para muchos de nosotros un fracaso estrepitoso de Euskadi como comunidad nacional integrada

Voz 0599 00:51 lo destacamos porque el PNV ha pactado las bases de la ponencia de autogobierno con EH Bildu ya hay algo que no cuadra no sé cómo lo vais vosotros Joseba

Voz 3 00:58 las dos cosas uno Que que tampoco debe escandalizar no el hecho de que haya criterios diferentes en el seno de un partido yo creo que eso bueno es lógico incluso hasta hasta deseable no otra cosa diferente que que esa discrepancia aparentemente se produzca en en elementos temas muy muy troncales de lo que lo que puede ser no la las posiciones ideológicas de bueno pues un partido nacionalista en este caso no a mi me parece que es una una señor respetable la que la del lendakari pero yo creo que estamos un poco en el buenismo no decir bueno contra más seamos mejor no contra más apoyamos un mismo texto mejor la pregunta que tenemos que hacer bueno Isasi sino hay más Si es imposible llegar a un acuerdo de base donde elementos troncales como puede ser el reconocimiento del derecho de decisión sea un elemento clave de de un poquito de estas características que que hay que hacer y a aceptar el veto de la minoría como comentábamos hace muy pocos programas también en aquí en la Cadena SER no es decir bueno pues es que si no siempre va a haber una especie de chantaje constante de algún partido fundamentalmente me estoy refiriendo el Partido Socialista que uno no no yo no entro porque hay elementos camino me gusta bueno qué pasa que como aquí no te gustan los demás Si no hacemos absolutamente nada bueno ahí está la clave de de ese concepto mayorías minorías no es decir que que si al final no es posible un acuerdo de más amplia base pues habrá que tirar adelante

Voz 0114 02:32 eh Ramón bueno yo en primer lugar es decir que después de haber llega a un acuerdo con menú haga un llamamiento al PP para hablar un poco lo de siempre no el aparte transversal unos y otros pues me parece una quimera o por supuesto cierta hipocresía política entre comillas no hizo esto cuando dice Joseba es decir porque no vamos a estar aguantando el chantaje continuo de que si nosotros no apoyamos no apoya el PP o el PSOE en el PSOE no sé dónde está no apoyamos esta nueva pues es lo de siempre no la haría a las auto competencias la autogobierno pero es que desgraciadamente para el mundo nacionalista lo que más es decir lo que más ha conseguido de llevar a la gente detrás de de de de una operación política y por supuesto bien proyecto político ha sido el estatuto es decir si vamos a cambiar el Estatuto por otro que tiene menos apoyos que el anterior pues mal negocio hemos hecho es

Voz 2 03:36 o eso sí que estamos hablando de gente

Voz 3 03:39 el estatuto de hace treinta y pico años cuarenta año que vean y bueno pues me lo ha cuarenta años incumplido por un lado e incumplió en materias muy importantes en el ámbito de la seguridad social o de otros elementos que que en estos momentos están en mí muy bien boa como pues es la la política penitenciaria por ejemplo no por lo tanto estamos auto incumplió y por otro lado hay todo una generación que no voto aquel Estatuto ya hay toda una generación al cual se le tiene que posibilitar la pues la la posibilidad de poder optar por por otro planteamientos diferentes cuán a mí cuando alguien habla del Estatuto con absoluto respeto me suena un poco como la prehistoria en este país y sobre todo a una prehistoria incumplida ya un acuerdo incumplido es una ley orgánica que se ha incumplido constantemente por cierto yo no creo que hay que cerrar la puerta a la posibilidad de que la sociedad vasca en este caso el pueblo vasco en general pueda adoptar puedo decir libre y democráticamente su futuro la forma de relación que quiere tener con España es de criticar alguna por ejemplo es decir que son estamos hablando de elementos democráticos no estamos hablando

Voz 0114 04:45 eso es líder de nada que no sea o porque

Voz 3 04:47 es más democrático que que votar que tomar decisiones características

Voz 0114 04:51 lo más democráticos conseguir un gran acuerdo sobre lo que creo que son las leyes más importantes por las que se rige una autonomía no uno estatuto no sí tenemos un Estatuto que hasta ahora yo creo que ha traído un gran desarrollo bajo el punto de vista social económico idea autogobierno vamos a verlo con claridad si José Antonio Aguirre en estos momentos eh resucitará que se quedaría asombrado del Estatuto que tenemos que no ha producido quitando lo que fue la violencia grandes conflictos en la sociedad vasca aunque unos opine que es un estatuto de mínimo Giotto de máximos pero sobre el que yo creo que se llevó un gran acuerdo yo creo que habrá que intentar llegar a un acuerdo como mínimo tal como él fue en en el año que se aprobó el Estatuto actual que tenemos y conseguir entre todos un nuevo Estatuto que tenga también un un máximo apoyo porque es que sino estaremos otra vez al cabo de dos años pidiendo otro nuevo Estatuto

Voz 2 05:46 claro que han perdido o los que han ganado las

Voz 3 05:50 bueno de impedir el círculo bien unos pide pescadilla que se mueve

Voz 0114 05:53 si gano para para llegar a acuerdo

Voz 3 05:56 el el Partido Popular directamente a vosotros me refería mucho más al Partido Socialista para llegar a un acuerdo oiga retiren ustedes por ejemplo la posibilidad de que la sociedad vasca pueda decidir ese destino ese futuro iba que me por qué porque hay que requiera listo para entre un partido que es minoritario en nuestro país para posibilitar esa entrada tenemos que ceder en elementos claves troncales de lo que es un planteamiento propio no ya de un nacionalista una abertzales sino fundamentalmente un demócrata John es que para para evitar este tipo de de confrontación lo que no se pudiera a un Estatuto que no sirve absolutamente para nada hizo yo comparto contigo que el Estatuto de Autonomía todavía hoy en vigor ha traído una gran capacidad autogobierno nuestro país yo yo no lo dudo como bueno estatuto que negoció en su momento lehendakari Garaikoetxea yo creo que que ha servido para avanzar desde punto de vista el autogobierno diera prosperidad en este país ahora bien tenemos que seguir amarrados a aquel Estatuto o tenemos que pensar en otras formas de relación con el déjame que

Voz 0599 07:03 sí documentación alguna pequeña percibió

Voz 0114 07:05 ellos iba lo puede entender porque su forma de pensar lo que no puedo entender que el PNV que hace dos meses o tres meses llega a un acuerdo con el Gobierno de la Nación un agua un acuerdo respecto al tema del cupo de tan importancia como como sabemos que tiene para la economía hay para el desarrollo social también del País Vasco un acuerdo sobre la reforma laboral sobre el tema de las pensiones y la reforma laboral a los cuatro meses estaba lealtad el del Estado respecto a la a la autonomía vasca son en ese sentido yo creo que son artificios que el PNV es decir cuando utiliza para intentar aminorar de la base social de Bird no pero que no llevan a ninguna parte Ike además muchos de ellos mismos no lo creen porque esos se nota cuando salen por ejemplo el otro día estaba viendo su es un sus intervenciones en la en la Cámara vasca a este Urkullu lo que dicen sobre no sé lo que bueno

Voz 0599 08:06 os voy a cambiar de tema porque nos quedan cuatro minutos Easy quería hablaros preguntaros por si luego nos da tiempo os pregunto por Jaime Ignacio del Burgo pero quería preguntaros por la foto de esta mañana una foto a mí me ha parecido inusual me ha llamado mucho la atención Covite con el delegado del Gobierno eh juntos en una mesa Covite generalmente suelen ser muy criticaron al Gobierno vasco con los gobiernos centrales siempre al Gobierno del PP le da una caña siempre terrible y en esta ocasión sin críticas pidiendo a PP y Ciudadanos que no usen a las víctimas para hacer oposición con el tema el tema del traslado a cárceles cercanas Euskadi de dos presos de ETA en sintonía completa con con el Gobierno primero desde el Partido Popular Ramón

Voz 0114 08:48 tú interpretas la verdad es que la foto no era he visto por eso me sorprende pero bueno todo lo que sea en acuerdos con el tema de los presos políticos y con el tema de lo que ha sido el el horror que que hemos sufrido muchos vascos pues me parece bien pero hay ahí está haciendo

Voz 0599 09:06 en el PP de más papista que el Papa es decir está siendo más crítico con el Gobierno central que las propias víctimas del terrorismo Cavero

Voz 0114 09:13 decir Eva que hasta hace dos días Covite le llamaba traidor al PP prácticamente no de que de que había traicionado a las víctimas de que de que había de que había acuerdos de traslado de presos al al territorio o las proximidades del territorio vasco como no sé las razones de este cambio pues me gustaría porque yo en todo sentido tengo un gran un gran respeto por porque las víctimas del terrorismo como no puede ser menos no pero bueno me gustaría saber las causas de del porqué de este movimiento de Covite si es tal como como como lo comentas

Voz 0599 09:44 los traslados Joseba que te parecía también de eso

Voz 3 09:47 el respeto que comparto con Ramón a todas las víctimas de todas las violencias gracias en este país y lo que creo que en estos momentos hay asociaciones de víctimas que bambú importa ante en la búsqueda de no ha surtido un global de lo que el Partido Popular Illano digamos ciudadanos yo creo decirnos está muchísimo más más alejada de cualquier de cualquier acuerdo de por lo tanto yo me alegro mucho de esas posicionamientos que que algunas asociaciones de víctimas están haciendo en relación a la política penitenciaría en segundo lugar yo diría que ahora el caso del delgado al Gobierno con lo cual yo tengo una buena relación personal pero a mí me preocupa que constantemente este hablando de estas cosas constantemente hablando de que no sé cuándo pues igual se traslada a algún preso más

Voz 0599 10:26 también hay que decir que ser preguntamos nosotros yo sí pero

Voz 3 10:28 bueno uno uno puede preguntar italiano contestar después no pero al margen de esa consideración yo lo que no creo que es de que es de recibo es que se quiera vender común común avancen en la en define la política de alojamiento el que de repente o cada mes hay a dos presos que que que los manden a uno a a Logroño el otro a a Zaragoza no el fin de la política también alejamiento es es lo que sí es terminar con la y los viajes continuos de familiares de presos que recorren mil kilómetros de ida hay dos mil de vuelta todas las semanas cuando esas visitas se pueden hacer en una prisión cercana a su lugar de residencia con pues el caso Zaballa cubo otra yo creo que esos lógico y lo que no cabe y termino es que se siga hablando de

Voz 4 11:10 Delfín de la política alejamiento y seguir ahí no solamente bueno a venir a la prisión de Zaballa aquellos que se apunten a Nueva Vía Nanclares pero yo la primera vez que que oigo que que de repente hay reanudó vieran clanes cuando no han terminado la anterior por tanto yo creo que esto es una de la confusión continúa

Voz 0599 11:27 aprovechando esa buena relación te podría juntar con Jesús Loza sí que sería una foto inédita

Voz 2 11:32 ha hablado mucho nos tenemos que despedir cada una es un buen tipo