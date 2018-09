SER Runner: Subida al Angliru (28/09/2018)

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marca sujeto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos tus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum Sport somos corredores por un Sport patrocina sarda

Voz 5 01:11 antes de nada referencia para Martín Fiz el gran Martín que ha tenido un suscitó estos días estaba entrenando por Vitoria un vehículo arrolló parece ser que con el retrovisor Él se había quedado rezagado en un grupo bueno y le han roto cuatro costillas ha tenido que pasar una noche en el hospital está bien es lo importante o la Verónica muy buenas

Voz 1951 01:33 muy buenas son está dolorido tampoco

Voz 6 01:36 cabreado está un poquito con la moral

Voz 5 01:39 eh tocada como siempre en estos casos pero está bien

Voz 1951 01:41 no es normal y desde luego es un susto importante lo mejor es que podemos contar que enseguida fue dado de alta que con ese pequeño problema con esas costillas que bueno esperemos se recuperen pronto pero ya está en casa dentro de nada aseguró que le tenemos de nuevo dando pasitos por Vitoria ojo

Voz 5 01:57 estas cosas se porque los coches son también máquinas de matar estamos hablando de de un susto todo ha acabado bien pero quizá haya sido una cuestión de centímetros y podría haber acabado peor así que en el caso de los ciclistas de la gente que que está haciendo running en la carretera bueno pedir una vez más muchísima atención extremada a los conductores Martín que un abrazo que te esperamos muy buenas bienvenidos una semana más a SER Runner la puesta como sabéis de la Cadena SER por el deporte que más crece Verónica te acuerdas de que la semana pasada hablamos de un récord del mundo

Voz 1951 02:28 de acuerdo de mandato pero es que ya no vale ya ya está caducado pero no por eso

Voz 1796 02:34 la iniciativa que dábamos aquí ciento seis hombres y mujeres de todas las edades en Bilbao querían batir a Kipchoge en plena Gran Vía querían primero que se viera lo difícil que sostener ese ese rito

Voz 5 02:46 como después el prurito de correr más rápido que Kipchoge yo estuve allí tú

Voz 1951 02:50 lo consiguieron si además desde por la mañana se veía ambiente Joe por por la zona yo pasé yendo y volviendo del trabajo y la verdad es que había ganas había cierta incertidumbre algunos nervios se muchos voluntarios preparados e insisto desde primera hora y finalmente se consiguió la nueva cifra dos horas un minuto veintisiete segundos frente a los treinta y nueve de Kipchoge eso sí es verdad que tiene este pequeño Trujillo de haberlo hecho por relevos de cuatrocientos metros fue un espectáculo fue muy bonito y lo más importante que la asociación Gov que es la que organiza la que promovía toda esta iniciativa aseguró va a recaudar un montón de dinerito para la investigación de los chavales de esas enfermedades neurodegenerativas

Voz 5 03:26 sí que soriana doce segundos ciento seis personas para batir a una pero al menos lo lo hicieron bueno queda dicho hoy es un día de esos en los que hablamos de un carrerón de ya no tiene poco lo van a ver vamos a hablar de una subida mítica una cima que en mayor o menor medida todos conocemos pero quizá en nuestra cabeza está más relacionada con el ciclismo hemos sufrido esos desniveles desde el sofá pero casi como si fueran propios

Voz 7 03:48 trescientos metros iba ganando para Alberto Contador yo creo guía sesenta ganador después de esa última referencia terreno de descenso el grupo que hace con lo que el ala perfectamente para porque no levantaron lazos ir de nuevo la Gloria una cosa no te retires nunca no te retires nunca no tienes derecho a retirar

Voz 9 04:17 no es una decisión por su puesto que no tiene derecho a ser

Voz 7 04:23 tienes que seguir ahí llega micrófono inalámbrico birlo

Voz 10 04:26 pues la que Alberto Contador con la sonrisa de oreja a oreja os lo digo muchísima gente llorando aquí en la línea de meta miembros de los equipos incluso periodistas se le va a llevar ahora al autobús del del equipo al coche queda aquí en la cumbre del Angliru para que se pueda vestir para que luego cuando llegue el resto de ciclistas sepa realmente cuál es tu posición en la Vuelta a España pero esa sonrisa de oreja a oreja de Alberto Contador como decimos un momento histórico en la retirara la última carrera de uno de los ciclistas más grandes que jamás haya usted

Voz 5 04:57 emocionado el el compañero Cuadrado

Voz 6 05:00 novena subida al Angliru esa última

Voz 5 05:03 la gran victoria de Contador el año pasado Nos vamos a SER Gijón saludamos a Alejandro de bancos es el presidente de ocho octubre que es el club quiere que está organizando esta carrera Alejandro muy buenas

Voz 11 05:13 buenos días tú cómo ha subido al Angliru la prima

Voz 5 05:15 era vez en bici o a pie

Voz 11 05:18 a pie mira tenemos aquí a Gonzalo que fue el primero que las salió corriendo estaba arreglada donde ahora hacia junio julio del año dos mil uno antes del día de la carrera no subimos unos cuantos del club El subió corriendo luego nos bajamos nos bajaron en en coche Nacho pero él fue el primero que subió corriendo yo sólo logre subir corriendo hasta el kilómetro ocho a partir de ahí fui a cómo pudo rodando rodando cuesta arriba que es más difícil

Voz 1951 05:46 pero es que lo de corriendo en Alejandro a más de uno y a más de dos les sonará a imposible estamos hablando de un puerto mítico lo decía ahora John sobre todo conocido por los aficionados al deporte con la multitud de etapas no que que ha vivido en la en la Vuelta Ciclista las pendientes hablamos de hasta el veinte por ciento en el tramo final vosotros cuando iniciáis esta idea realmente pensaba que se podía subir corriendo

Voz 11 06:08 se podía subir corriendo porque hay gente hay casi de todo lo que hay gente muy buena y luego efectivamente hubo muchísimos corredores que corrieron de abajo arriba sin parar pero sí son muchísimos ahí muchisísimos que que bueno pues en su momento descansa o descansamos o caminamos no porque eh yo no me sentí nunca capaz de ir desde desde La Vega hasta el Angliru corriendo sin parar hay muchísima gente que lo hace lo hizo

Voz 1951 06:33 los ocurre la idea la lleváis entiendo a Bono instituciones la intentéis llevar adelante claro la cara que os pondrían me imagino que que tuvo que ser curiosa no

Voz 11 06:42 sí de aquel entonces sonaba mucho más raro aún no porque esto fue una idea de un amigo que hubiésemos trabajado juntos en el hospital a dar hoy y ante la crisis de la minería que se veía inminente Hyun pueblín como es Riosa o la Vega que vive de la minería o vivía de la minería no se le ocurrió la idea de hacer una carga y entonces fuimos a hablar con el alcalde al alcalde le pareció bien empezamos a hablar con instituciones y luego fueron los atletas sin más los que hicieron la carrera nosotros lo organizábamos pero sin atletas Nara idea que ya hablamos del dos mil uno al dos mil ocho el ayuda de si de instituciones la poca Hay claro ya veces nula pero bueno eran los atletas federado fue un boom

Voz 5 07:24 qué esperamos recuperar ahora nos cuentas cómo están las cosas también en lo que tiene que ver con el dinero que es importante cuánto cuánto trabajo cuanta ilusión hay detrás de de carreras como ésta siempre lo comprobamos Alejandro ha nombrado a Gonzalo quiénes Gonzalo bueno ahora os lo vamos a contar es el Da Vinci de Gijón Gonzalo Álvarez muy buenas

Voz 12 07:43 qué tal buenos días ex sí

Voz 5 07:47 fuiste campeón de Asturias de maratón dos XXI fue la marca

Voz 12 07:52 bueno sí del XXI ven

Voz 5 07:54 eso sí o sí y segundos efectivamente dice uno

Voz 1951 07:57 bueno redondeando no pasa andando Arco

Voz 5 08:00 no luego eso es actualmente estás en el club piloto de deporte

Voz 12 08:05 eso otro asturiano se arqueólogo

Voz 5 08:07 siempre o esto te ha venido después

Voz 12 08:10 no yo me licenciada en Historia hay bueno hice la especialidad arqueología soy de Madrid de hecho vine a a a Gijón Asturias a trabaja con Márquez

Voz 5 08:19 pero bueno y por si todo esto no fuera suficiente yo lo pongo en tu currículum aunque bueno porque como todo es vida no hay más que nada esto pero bueno ha abstenido

Voz 13 08:29 eh que superar recientemente y algunos problemas de salud

Voz 5 08:34 ya estás como nuevo pues creo que sí sí sí sí

Voz 12 08:37 ha sido un año difícil en cuanto a la salud bueno tenía un cáncer testicular que afortunadamente tuvo muy buen pronóstico oí después de tratamiento de quimio pues puesto

Voz 5 08:47 no ha vuelto más o menos a la normalidad hablas ya por tanto del en pasado no

Voz 12 08:51 exactamente lo habló como si fuera una gripe un poco

Voz 5 08:53 no es un poco dura bueno después de este currículum sábana Gonzalo te pregunto cómo afrontan esta carrera bueno en principio

Voz 12 09:01 este año como espectador todavía no tengo las condiciones físicas para para la verdad afrontar una carrera tan dura como ésta pero no descartó en próximas ediciones por supuesto volverá a correrla creo que la corrido en seis siete ocasiones ya casi no lo recuerdo si este año no este año como espectador oí viendo un poco a los amigos si hay retomando un poco el recuerdo Atlético te va a costar Gonzalo estar quietito aires

Voz 1951 09:29 de la barrera sí sí sí sí sí a los que no

Voz 12 09:31 he corrido durante muchos años yo a veces digo que es mejor no ir a las carreras haberlas como espectador porque acabar con con ganas de volver a competir sí

Voz 1951 09:42 durante toda esta etapa este último año que bueno repetidas con ese tratamiento médico y demás has dejado totalmente el deporte o en algunas ocasiones has podido hacer algo

Voz 12 09:51 no bueno ha habido momentos que el físico no no te permite no te permite apenas ni caminar pero sí es verdad que siempre que he podido durante incluso la quimio y posteriormente pues he caminado de corrido montado en bici siempre limitado y controlado pero de hecho el deporte es una forma de afrontar todo esto con con otra mentalidad hay por supuesto no lo voy a dejar en en todo lo que me queda de vida

Voz 1951 10:18 te ha ayudado no entiendo muchísimo efectiva

Voz 12 10:20 este es un es una forma de evadirse un poco de los problemas que que te traen pues estos problemas de salud sobretodo en el a encontrarte como una como una persona activa que vuelve a retomar su actividad

Voz 1951 10:33 bueno vamos a saludar también a la tercera en discordia de esta mesa que hemos montado en en Gijón ella es otra de las ranas vamos a decir con mucha historia en esta carrera es Carmen Corujo o la Carmen muy buenas que atleta ya en categoría veterana

Voz 14 10:47 sí vale a punto de cumplir en sesenta y dos

Voz 1951 10:50 fantástica edad campeona de Asturias de maratón también allá por los noventa y que llevas muchos años corriendo en los inicios entiendo que en una época donde no había muchas como tú muchas mujeres en las carreras

Voz 14 11:02 sí en aquella época éramos muy pocas mujeres ahora ya bueno pues hay mucha afición y las chicas ya se van apuntando a a retos a en esta en concreto en esta subida lagunero y hay una participación bastante grande de de mujeres

Voz 1951 11:19 tú has hecho pistas hecho maratones llorar es sobre todo trailer ha evolucionado hacia la montaña

Voz 14 11:23 pues sí yo siempre cuento que mi pasado fue de montañera antes de correr pues yo hacía mucha montaña esquiaba hacíamos esquí de travesía después para estar en forma para Almonte empecé a correr y esto te engancha mucho se me daba bastante bien y entonces pues ahí estuve unos años corriendo en asfalto en cross en pista bueno un poco de todo

Voz 1951 11:46 a correr donde fuera como fuera sí sí cuando

Voz 14 11:49 tienes pasión por el correr pues no te importa el el sitio o lugar au bueno

Voz 1951 11:56 este año el Angliru pues este año volvemos

Voz 14 11:58 el Angliru después de de que el club ocho después de diez años volver a retomarla el realizar esta carrera que no es carrera es un carrerón es un desafío para el cuerpo para la para la cabeza porque son unas paredes hay unas rampas hay unas curvas que bueno que o te parece imposible que pueda subir corriendo bueno yo a ver cómo lo hago yo voy voy a llegar salir salgo yo también

Voz 15 12:34 claro

Voz 16 12:41 la día

Voz 17 12:56 eh

Voz 5 13:07 pero más allá de las rampas más allá de la pared que supone la subida este puerto hay un ambiente muy especial no allí que es para vosotros el Angliru tiene alguna connotación más aparte de de

Voz 14 13:20 la carrera que que vais a disputar pues bueno es la afición de la gente que te anima y te empuja hay bueno y ya te digo es un reto para para el cuerpo y para la mente al llegar Read cruzar esa meta del mítico Angliru pues es muy muy grande

Voz 1646 13:39 sí mira recuerdo la primera edición el recuerdo que tengo de incertidumbre decir estabas en la salida sabías que te ibas enfrentará algo muy duro pero desde luego no no sabías cómo iba a reaccionar tu cuerpo a al esfuerzo que que que ibas a hacer grande entonces esa sensación de incertidumbre que tenía yo y teníamos todos yo creo que esa ha repetido todos los años si cada año y cada corredor que va al Angliru

Voz 12 14:02 sigue teniendo esa misma sensación que por otra parte es una sensación gratificante cuando cuando llegas arriba y bueno ves todo lo que hagas lo que has luchado y conseguido mira ahí

Voz 11 14:13 la frase tenemos un gran diseñador gráfico que los hizo carteles sino si yo estoy utilizamos varias cosas una que dice el Angliru cambió mi vida para siempre en nosotros estábamos bueno pues por ahí pero la carrera del Angliru es algo muy muy muy especial tanto en el club IRI rojo que éramos quién lo organizábamos que luego se transformó noche sobre como en la actualidad no ahora es un reto pero antes no sabíamos que nos enfrentábamos una carrera así nunca sabías lo que lo que podría determinar desde la organización se sufre oyó al menos sufro mucho mucho hasta que entra el último corredor en meta después ya sea lo que sea no pero hasta que sube el último corredor pasa el último corredor en cualquier meta yo sufro y el Atlético es algo muy especial y cambió mi vida por supuesto

Voz 1951 15:01 hablamos de una carrera no demasiado extensa es verdad que no es una Ultra Maratón de Montaña que que la dureza aquí radica en bueno en la inclinación en las pendientes en en algunas de las rampas ya míticas hablamos de trece kilómetros desnivel superior a los mil metros rondando los mil trescientos te pediría Alejandro que no se hiciesen una radiografía de lo que es ese perfil en cuanto a la carrera salís de la la juez de la zona de La Vega de Riosa llega arriba después de esa de pequeño descenso no

Voz 11 15:29 hay en principio hay unos cuatro kilómetros cuatro y poco que son una su vidilla normal lo que consideramos una subida no ha visto el mundo siete no aproximadamente sí pero bueno normal tampoco es una hay sólo una curva dura en el kilómetro tres La una curva una cuesta durillos en el kilómetro tres que se llama porfió hacia la zona de Teleno que se lleva son cuatro luego descansa kilómetro y medio después hay muchas cuestas famosas que todo el mundo yo las la Cuiña escáneres

Voz 1951 15:58 hoy la la zona de la coña que son ochocientos metros donde sí

Voz 11 16:00 no muere cualquiera son veintitrés por ciento pero hay otra antes nada más que sepas había parado cuando sacaba en ese kilómetro y medio de respiro cuesta Les Cabanyes IESA tiene el veintidós y es con la que pega uno de frente el muro con el que pega uno después pues te acostumbras vas tirando tirando lo que puedes peleando con las curvas y las cuesta sí tras entrando por ellas como pueden Si y haciendo cosas pero la primera es la dura luego ya bueno se lleva y luego los últimos ochocientos metros es otro alivio porque es cuesta abajo llegas a meta siempre animado y con ganas de volver porque ya no recuerdas el dolor de del abres de Les Cabanyes de la Viru no se recuerda pero bueno es una carrera especial y la gente suele tardar los buenos buenos como Gonzalo hacían menos tiempo que en una media maratón no pero los el común de los corredores hace tanto tiempo como una media maratón una persona que haga una media maratón una vente aquí hará unos dieciocho uno veintidós pero hay uno que haga unos seis ahí hará uno dos uno uno uno tres

Voz 5 17:05 cómo han llegado los corredores a meta durante las ocho ediciones anteriores ha habido alguna vez que hayan llegado disputándose la victoria lo digo pensando en esos ochocientos metros de bajada finales y pueden ser o no decisivos como se han dado las cosas hasta el momento

Voz 11 17:20 hay una anécdota de Acuña que ganó en el en el dos mil tres me parece que fue que iba a una es un chileno que que vive en Barcelona fue campeón de Chile diez mil que me contaba él que que él creía que iba solo el siguiente estará vete a saber no porque claro las curvas no te permiten ver al que viene detrás no es una carrera un kilómetro pueda mirar atrás y ver cuando llegué a la cima vía Tóful Castañer un mallorquín dice el que me estaba pisando los talones y tuvieron que esprintar los dos pero bueno se sacaron allá veinte treinta metros pero no nunca entraron juntos disputándose la victoria ni tanto en chicos como en chicas no disputando la victoria

Voz 1951 18:01 a Carmen Durá llega hasta ganar

Voz 14 18:03 yo lo hagan en el año dos mil cinco

Voz 1951 18:06 cómo fue ese año la primera dice

Voz 14 18:09 en el dos mil uno que bueno eramos yo estoy doscientos así después estuve tres años que no la pude correr después en el año dos mil cinco e hice una Hora Veinticinco bueno ahí las chicas entrábamos no era el caso que cuenta Alejandro entrábamos bastó te distanciadas unas de las otros bueno pues nada que llegas arriba al kilómetro once once y algo como después guía vas en bajada parece que no corriente una carrera es tan dura ya tenías buena cara no es la meta ya lo creo que sí pero primero vas vas besando el suelo porque está la inclinación del cuerpo de la pendiente tan fuerte que hay que que no ves nada más que los cordones de las zapatillas como digo yo porque Dios la cabeza casi a mitad de del cuerpo pero bueno tengo muy buenos recuerdos de aquella carrera porque lo cruzarlo lo que digo el arco de meta de esa mítica

Voz 18 19:10 su vida pues es es una cosa muy grande sí

Voz 1951 19:14 eh Gonzalo como son las curvas de herradura esta no sé si para un runner porque siempre los ciclistas habla no de que ese bueno algo costoso por ese fijeza que te constantemente parece que estás haciendo el mismo recorrido y que no avanzas en no sé si a vosotros salir corriendo ocurre más o menos esta misma sensación

Voz 12 19:30 bueno es diferente corriendo si es verdad que que las curvas tienen mucha pendiente y en el caso de la bicicleta los los corredores intentan evitar el Peralta de la curva para para evitar la pendiente en el caso del corredor es casi más duro esos ochocientos metros de de de digamos de una recta con una pendiente constante del cinco por ciento veinticuatro por ciento es realmente duro y la sensación de que no estás avanzando más que las curvas el esos ochocientos metros que no es el final incluso habido ediciones en las que la la niebla te ha dejado ver el el el final de la recta y te parece que nunca acaba es como subir una escalera mecánica a paso de de de caminante entonces es peor esa sensación no una recta de ochocientos metros que que casi las

Voz 5 20:20 las Gonzalo por ejemplo digamos en esta circunstancia que pones en este ejemplo que pones no puede ser mejor tirar de riñones y dar a todo lo que nos permita la pierna

Voz 12 20:32 pues fíjate que yo las los primeros años y intente correr sin parar siempre el corredor siempre dice que que parar en una carrera es malo porque porque la mente de te posteriormente te pide parar otra vez entonces intentas correr pero no sé si fue la tercera o cuarta edición que corrillo la que se batió el récord que que lo hizo José Luis Capitán me di cuenta que caminando en los tramos duro

Voz 5 20:59 nos vas a la misma velocidad incluso más que corriendo yo creo que incluso puedes en estos tramos tan especial es que estamos hablando incluso puede superar un poquito a a la velocidad de correr no

Voz 12 21:08 efectivamente además me está respetando el físico y la técnica de los de los montañeros con con las manos en las rodillas al final es es la técnica buena para para subir a esas pendiente mira me acuerdo el el año el récord que claro había un nivel espectacular yo aquel año IC séptimo delante de mí iba a un chico que yo no conocía y que bueno yo intentaba ir corriendo en la Cañada cabras yo le veía a él que me que me que me sacaba distancia con la técnica de montaña bueno yo al llegar a metal de produce pero pero por qué haces estoy claro la sorpresa es que era Roger Roca que que fue pero en el mundo de de Kilómetro Vertical y y bueno vamos que algo sabía desde efectivamente entonces me di cuenta que que que que en esos tramos es casi mejor lo que dices tú te de riñones Si conservar un poco el físico incluso avanzar un poco

Voz 5 21:56 Carmen cómo lo ves tú esto de de utilizar la técnica del Kilómetro Vertical

Voz 14 22:00 hombre pues yo yo creo que en esta ocasión muy a su verlo todo andando por la cuenta que ellos no van a quitar el arco de meta osea que van a tener no yo siempre el año que que gané hubo muchísimos trozos que lo subía andando a paso ligero como dice Gonzalo con las manos en en los muslos de ahí para arriba y también de un chico madrileño que él iba corriendo no paró en ningún momento dejaba atrás yo caminaba saca esta carrera yo creo que muy muy poca gente puedo hacerla todo ha dado un tirón muy no pasa nada porque hechos pie a tierra y Mines

Voz 1951 22:41 vosotros qué tenéis experiencia ya en esta prueba en concreto y en las carreras de montaña en general el aspecto psicológico como es importante au cuánto te impulsa o te puede frenar

Voz 14 22:50 la la cabeza en una carrera sí hombre la cabeza yo creo que es un ochenta por ciento puedes estar muy bien físicamente pero sí la cabeza te dice que no puede si no puedes pues igual hasta te retiras pero la cabeza sí que es un ochenta por ciento después bueno el físico del cuerpo también también influye pero la cabeza yo creo que lo que más

Voz 12 23:12 sí sí sí sin duda sin duda mira yo hablo de anécdotas como si fuera mira en la primera edición acuerdo que vinieron otra edición en la que hubo un nivel impresionante en vigor corta Bini Juan puerta bueno Lisardo olímpicos etcétera vinieron dos marroquís de la zona de Levante y Andalucía con un nivel impresionante gente de uno cinco uno seis en media incluso yo me acuerdo que en la salida dije uf esto va a ser durísimo el poder hacer un puesto digno bueno pues fíjate lo que es la mente que ellos iban cómodos y cuando llegaron al tramo duro que antes comentaba Alejandro los dos marroquís abandonaron directamente osea ellos fiscalmente seguramente están muy preparados pero no estaban preparados psicológicamente para afrontar esas rampas entonces sí sí la la la cabeza ahí él decir voy a seguir para alante para alante para alante aunque vaya despacito hace mucho en en este tipo de carreras

Voz 5 24:06 Alejandro sin habrá que saca este tema Gonzalo cuál es el nivel medio de de abandono en esta prueba muy pocos fíjate muy pocos que a mí me ha extrañado porque yo creo que llegados a ese punto bueno pues la gente optará por acabar mal bien regular pero aunque sea a traspasar la meta no

Voz 11 24:23 yo creo que el noventa hay novedad nunca hicimos el cálculo hablar de un noventa y siete por ciento noventa yo no lo sé pero calculo que muy pocos muy pocos son los que serán la vuelta envía para que ven desde a todo lo que te queda no si hace sol que estando guapa así ves todo lo que te queda entonces habrá gente que bueno pues que se da la vuelta pero el que viene al Angliru sabe a lo que viene y entonces lo que decía Carmen y Gonzalo en la cabeza que te pide mucho días antes son meses antes cuando te escribes ya sabes adónde vienes vienés con la mentalidad de que es una carrera dura por una pared de caliza que supone un reto que Si no tienes miedo al dolor de piernas y dolor de piernas practicamente cuando estás en una carrera aquí lo vas a disfrutar a los ochocientos metros finales y luego pues la fiesta que hacia el final la confraternización Ny contar anécdotas todo esto luego todo el mundo es inolvidable el Angliru no se olvida yo yo me recuerdo subiera hasta el kilómetro ocho desde abajo y faltando me cien metros para llegar al kilómetro ocho sin caminar yo decía tengo que llegar al kilómetro y ahora lo puedo contarlo pero lo voy a subir caminando corriendo de subía hasta el ocho es una anécdota una anécdota es una la mi proeza es subiera esta lo sabía dónde iba ni sabía lo que quería a la gente que se enfrente al Angliru sabe dónde viene por supuesto

Voz 19 25:47 ya con su idea de Riley

Voz 1951 26:00 los atletas locales ahí tienen un plus por el conocimiento de la zona o por no sé si habéis notado con las clasificaciones normalmente suelen destacar más

Voz 11 26:08 hay un local que viene siempre yo creo corrió todas las ediciones casi todas Joaquín Dos Santos no es funcionario de prisiones ahora mismo está en Navarra ya confirmó su presencia es un todo terreno y ese claro ellos entrenan mucho por allí entrenan esas cuestas entonces ahí varios del julio Pello que están entrenando mucho y todos los días por ahí porque saben a lo que vienen siempre conocer

Voz 5 26:31 el recorrido te ayuda en cualquier carrera con los del recorrido no sé me duda Verónica de mencionado en la presentación la fecha exacta Sábado trece de octubre diez de la mañana

Voz 12 26:43 además es puente si es que es perfecto para este año y que que queda dicho el viernes para entrenar a Riosa para

Voz 5 26:49 ya para el punto de partida de la prueba trece kilómetros como estamos diciendo hasta la cima nos situamos en la cima Alejandro si has hablado de una fiesta poste

Voz 14 26:58 yo entiendo que esto es

Voz 5 27:01 igual a una palabra que yo he visto por ahí antes de charlar con vosotros no entendido muy bien ficha así esto es la fiesta o no si la fiesta claro claro y que esa es bicho mira

Voz 11 27:13 Asturias cuando se ponen a mesa con comida

Voz 5 27:16 ya hay con comida

Voz 11 27:18 y luego hay sidra de por medio de sus unas pizzas

Voz 5 27:20 lo cual cualquier reunión

Voz 13 27:23 un entorno a viandas que eso es que vaya acompañada de sidra

Voz 11 27:28 nosotros o lo bueno la gente lo conoce por un pinche o no tomen nosotros en en meta no hacemos eso porque la meta puede ser gloriosa si hace calor y hablamos de calorcito cuando hace veinte grados y que no haga aire hay un montón de condicionantes para para esto en meta pondremos un avituallamiento decente decente y luego ya que los autobuses y bajar a la salida en la salida es donde hacemos la espita a la hora de la entrega de trofeos y todo esto hacemos una comida tipo Espí Chaplin

Voz 21 27:58 creo pues la gente de de

Voz 11 28:01 nos hace nos van a hacer comida en plan tortilla en plan empanadas bollos preñaos lo va a hacer el pueblo de Riosa nosotros pondremos la bebida hay pondremos bueno un poco un poco el ambiente IESA comida es la explica que es a nosotros nos dio éxito varios años no porque gente que no se conoce y es están contando la batallitas de los abuelos que no es contamos cuando asumimos que sufrimos como hicimos todos los atletas mentimos con las lesiones con los tiempos que íbamos a hacer con los que hicimos todo eso forma un ambiente especial eso es la speech final

Voz 1951 28:35 en cómo va la sidra después de hacer una carrera como está Gonzalo Carmen vosotros que lo habréis entiendo experimentado huir después de un esfuerzo así peligros peligrosa no caldo

Voz 14 28:46 la cabeza un montón si se hace un poco de daño pero pero presta mucho tomar la esquina hay después de haber sudado presta tomarnos un culín no Gonzalo tampoco

Voz 12 28:59 sí sí sí arriba Un colín bueno beber agua sobre todo ya habrá tiempo de tomar sidra días después de la carrera que mide la provisión por cierto

Voz 18 29:08 por ello falta mucho aproximada próxima

Voz 1951 29:11 para ya sabes que es hombre no hacen previsiones Alejandro hasta estacionales que otoño vamos a tener hasta noviembre

Voz 11 29:16 nosotros siempre tuvimos mucha suerte con la climatología en en el Angliru no siempre digo muy buen tiempo puede que haya niebla por el camino porque hablamos de salir de trescientos metros llegar a mil setecientos practicamente y puede que haya niebla de promedio que no te permita ver el el la montaña arriba Gasol puede que esté nublado o a la gente le gusta mucho que esté nublado tenemos anécdotas de poner carpas y fuertes y ponerlas del día antes por la tarde y desaparecer el ya la carrera de volar los arcos de meta de tirarnos todos lo la infraestructura de meta entonces en meta solemos colocar una pequeña carpa hacer el avituallamiento de meta y el chip y luego la fiesta bajo el clima haga bueno en octubre no suele hacer malo en Asturias no suele hacer mucha temperatura tampoco hay que confiamos en una temperatura en torno a veinte grados quince veinte ideal para correr no se ideal

Voz 13 30:12 eh Alejandra unos como mi madre que nos vamos de vacaciones un mes antes está mirando la previsión de tiempo

Voz 1951 30:19 es más está diciendo te John por favor dos jerseys que un día dicen que va a llover

Voz 11 30:23 me quita eh previsora a la mujer

Voz 1951 30:25 cierto que está carrera tiene una peculiaridad hablamos de Trail Alejandro pero hablamos de asfalto que nadie se le olvide que esto es una subida asfaltada principio afín

Voz 11 30:33 sí sí ese asfalto de principio a nosotros el Trail sobre tenemos cierto pánico a la organización de un trámite no cuestión de la vida profesional que te lleva a ver que fue un accidente en un trail a mí pienso pienso a mí esto es una opinión muy muy muy muy subjetiva y casi fallida que que me daría por cuyo tener un accidente no

Voz 1951 30:56 con es que la gente está un poquito más o menos controlada bueno hay balizas cada x tiempo pero no es lo mismo que aún recorrido cerró

Voz 11 31:03 está perfecta un trail está perfectamente organizado en todos los sentidos pero yo tenemos mucho miedo

Voz 5 31:10 te da respeto y pum si día aquí pues

Voz 11 31:12 ves la carrera de principio hay asfalto donde puedes mandar una ambulancia un coche una moto una bicicleta puedes parar

Voz 5 31:20 Bill Marek todo todos hay carrera Si carreras en esta ocasión desde SER Runner os recomendamos si tenéis la ocasión acercaron este año o en sucesivas ediciones a este carretón la subida al Angliru que celebra el trece de octubre sábado en pleno puente como decía Verónica su novena edición arqueólogo Gonzalo antes de despedirnos que ofrece el Angliru desde el punto de vista de Alergología dime dime qué tiene también algunos restos interesantes

Voz 12 31:52 sí hay hay me pillaron

Voz 6 31:54 contra lo normal es que vaya a Podemos

Voz 12 31:57 pero bueno no descarto nada porque bueno Asturias es un país paraíso natural un paraíso arqueológico posiblemente alguna excavación se puede hacer en los trece kilómetros del recorrido para para ver restos antiguos

Voz 1951 32:10 no te lo dice Gonzalo porque como este año no vas a tener que correr pues claro así buscar una entretenimiento mientras tanto

Voz 12 32:15 pues mira mira voy a ir a respetar como se dice en el mundo de la arqueología a ver si encuentro tu prospectos

Voz 5 32:21 Alejandro ya que quedaba eh se encuentra Gonzalo sí pues lo haremos más famoso no bueno muchas gracias a los tres Alejandro a Gonzalo ya Carmen que esperemos que acabe

Voz 14 32:32 sufriendo corriendo al final Carmen si vais a leer mi nombre ahí que me podía llegan no sé cómo llegaré pero llegaré

organiza su una carrera Rand conoces una cita especial en tu pueblo o ciudad solidaria divertida e innovadora al comparte la con nosotros y todo el universo SER Runner por correo electrónico SER Runner arroba Cadena Ser punto com Twitter arroba Cadena SER raro en Facebook SER Runner

Voz 5 34:18 no es precisamente un post de la alimento del que vamos a hablar a continuación vaya yo al menos no tengo entendido que ninguna variedad o modo de preparación sirva para serlo

Voz 1951 34:28 no es que sea mi especialidad la gastronomía pero hasta donde yo llego tampoco pero lo que sí

Voz 5 34:33 es decir es que yo del uno al diez a este alimento bien preparado le doy un doce a mi me gusta mucho

Voz 1951 34:39 sí en todas las modalidades bueno no en todas las noches

Voz 5 34:42 es decir en caliente bueno a gustar garbanzo que estamos hablando de garbanzo

Voz 18 34:47 en cocido primer

Voz 5 34:49 pero con un poquito de aceite incluso sin caldo

Voz 18 34:52 como como en seco después viene la carne con tomate

Voz 5 34:56 soy madrileña tenía ya antes de nada me perdido claro que el caldo me lo tomo antes del garbanzo por eso sí efectivamente he hecho algunos garbanzos

Voz 1951 35:07 al propio lo correcto y me gusta también la modalidad creo que se llama como de vigilia o algo así que va con verduras solamente del garbanzo cocinero con algunas verduras

Voz 5 35:15 por eso no se puede comer carne de correcta se pocas cita religiosa te veo hoy garbanzo como aperitivo de la razón me gusta Verónica segundo Trail del garbanzo para hablar del los vamos a Quijorna a Madrid en la organización está Alfonso gallego Alfonso muy buenas

Voz 26 35:30 hola buenas días te gustan los garbanzos bueno me gustan

Voz 5 35:33 eh loco pero sí

Voz 26 35:36 plazo como dices tu cocido la verdad que

Voz 5 35:40 es que yo decía eso porque la variedad de ensalada y todo esto en fin

Voz 1951 35:44 también me gusta también me gusta incluso no sé si las probado alguna vez las hamburguesas de la de garbanzos

Voz 5 35:49 sí he tenido muy ricas

Voz 1951 35:51 activamente que también tienen cómo va a ser de adelanto

Voz 5 35:54 no sé porque la organización no elegido Alfonso Gallego aún

Voz 13 35:56 es una persona que no se declara fan del garbanzo para

Voz 5 36:00 bueno pues dar a conocer esta prueba pero en cualquier caso así es hablamos de la localidad de Quijorna del segundo trail pero bueno entiendo una edición en la que queréis consolidar lo que lo que es la la anterior ocasión

Voz 26 36:11 la ver se llama detrás del garbanzo por porque aquí hay carnaza con denominación de origen en Quijorna de este caso bueno pues cada eso empezó esta esta prueba deportiva ahora es verdad que ha cambiado ahora ese ya se denomina la garbanzos era a todo el producto que se producía aquí en Madrid en el auténtico garbanzo padre pues por esa es la denominación del garbanzo no pues un poco como Quijorna accede de ese de ese producto

Voz 1951 36:37 es que es un garbanzo Alfonso pequeñito o de los grandes

Voz 26 36:42 ver pequeños mi avanzó madrileños pequeños

Voz 1951 36:45 es el más rico bueno es el más jugoso el nada

Voz 26 36:47 las blandito bueno según ellos lo así lo describen

Voz 5 36:51 vale vamos a hablar si te parece ya de la prueba proponer esos instancias seis y catorce kilómetros no

Voz 26 36:56 sí una distancia es seis kilómetros coartada asequible bueno que eso es una carrera que no tiene mucha dificultad pues para gente que que de entrada y lo que bueno pues simplemente quiere pasar una mañana divertida no por corriendo por el campo IVE una prueba ya de catorce y así exigente con unas palas tanto de hacer eso como descenso importantes no pues la gente va a disfrutar y a sufrir también no porque bueno ahí sí que tiene unas partes técnicas no a lo grande osaba complicadas pero que tiene su miga

Voz 1951 37:32 de qué desniveles hablamos e Alfonso para las carreras

Voz 27 37:36 el os a él el el el

Voz 26 37:38 todo el kilómetro Saint toda la distancia no hay grandes niveles pero lo que sí hay pequeñas subida de cien doscientos metros donde prácticamente bueno pues tienen que ir andando por lo que el repecho no no no te permite ir corriendo más rápido de corriendo tanto en eso como en descenso

Voz 1951 37:55 no sé si la zona por la que ese se corre os camina en determinadas ocasiones la zona de la aprueban resumidas cuentas y está rodeada de campos donde se cultivan precisamente los garbanzos

Voz 26 38:06 sí es es un poco el el recorrido intentaba bueno pues pasar por diferentes es ese sobre más en la parte final no cuando ya la zona es mal ya no porque al principio se subió con el campo contra hacía Valdemorillo ese entorno entonces ahí bueno pues no hay mucha es otro tipo de ambiente no pero luego ya cuando bajamos a al al ya no porque de una manera está todas las zonas de cultivo de este producto

Voz 5 38:34 bueno vamos ya con la parte más y festiva de ocio y también culinaria entiendo que suele ser lo habitual cuando una carrera se centra en la promoción de un producto normalmente luego suele haber pues la posibilidad de de probarlo vosotros hay alguna fiesta especial luego o alguna comida popular

Voz 26 38:52 pues en este caso no lo hacemos en este caso es otra prueba que hacemos en bicicletas y que luego industrial perdidamente un cocido para para todos los participantes en este tipo de pruebas al ser más corta claro a las doce de la mañana no te vas a meter

Voz 5 39:07 ah no pero que no eso lo dices tú Alfonso XII

Voz 26 39:12 me parecía que habrá bueno pues una bolsa para que todo el mundo se pueda llevar su propio garbanzos y poder disfrutar en su casa no pero pero sí que es verdad que lo hemos valorado pero al final es que eso como la prueba es corta en cuanto al tiempo pues no es padecía

Voz 28 39:28 o sea que yo no no encajaba muy bien no puede entregar

Voz 26 39:31 hay un plato de cocido de garbanzos sea nada en este caso allí donde tendremos una bolsa para aquellos tranquilamente en su casa se pueda preparar el plato que yo cosido

Voz 1951 39:42 ha llegado ya al otoño por ahí Alfonso

Voz 26 39:45 no no no adquiere ahora mismo se encuentra temperatura llame tecnológicamente

Voz 28 39:51 he semanas mucho aquí

Voz 26 39:55 en la zona centro

Voz 5 39:57 leyendo que hacemos en Quijorna una vez acabábamos de de correr

Voz 27 40:01 por miedo a la verdad que aquí bueno pues tienes

Voz 26 40:04 activo búnkers de la guerra la pasar repasa a pasar la prueba incluso hay algún coche todavía no que se puede ver ametrallado lleno de de balas y restos de de la Guerra Civil se pueden ver también unas tinajas que hay bueno gigantes no en este caso pues que se en su momento también servían no para para otra serie de de acciones entonces bueno la idea es durante el recorrido van a poder ver precisamente no es un poco cosas importantes que que consideremos no quiere que tiene Quijorna tema de búnker los hornos bueno pues unas plantaciones de garbanzo y bueno no en cuanto a a la parte urbana pues ahí es más un poco un pequeño paseo por el por el principio

Voz 1951 40:55 el búnker se puede visitar Alfonso se puede estar todo

Voz 26 40:58 sí sí estarán abiertos todos los bunkers repito la verdad que bueno pues se son curioso sí que nunca haya visto una construcción no de este tipo pues la verdad que es curioso

Voz 1951 41:10 agobiado un poquito eh yo en algunos estado iraquí la sensación sobre todo bueno bajando las escaleras normalmente están obviamente a bastante profundidad no sé si es vuestro caso Alfonso pero claro son paredes estrechas y tiene haber bastante humedad en fin entiendo que también se conservan hasta cierto punto eh así para bueno revivir no intentar transportar a quién lo visita a lo que lo que podía ser cuando estaba en uso esa instalación

Voz 26 41:38 sí sí sí en principio se mantienen como era su momento dentro estoy bueno pues como tú dices no son habitáculos pequeño para para lo que era no para puestos de vigilancia o de de control no de este caso bueno pues de la de la batalla no de que se desarrolla por aquí en la batalla de Brunete en este caso que esperaba

Voz 1951 41:59 bueno no lo sé lo sé he visitado algunos que son bastante grandes te diré pero sí es verdad que la sensación aunque tú sepas que es un lugar turístico que está desocupado hace cincuenta setenta cien años ostras a mí sí que me lleva a un poco oí en fin Chas sensación no has estado nunca en uno

Voz 13 42:16 yo no he estado bien te ves días desde luego no no no destacaría su falta de espacio y de de comodidad claro lo que quiero decir

Voz 1951 42:23 la no no a lo que me refería a la sensación que uno siente cuando entra agobia sí sí agobiante de humedad de frío porque hace mucho frío en fin que que ya te llevaré no te preocupes a alguno por ejemplo al de Quijorna acabemos dos sigue sin duda mucho más gente Alfonso que lo dicho vaya muy bien la carrera y algún día iremos a visitar te ya le explicas a John lo que es un álbum que de la Guerra Civil

Voz 26 42:46 pues nada muchas gracias a vosotros y nada invitar a todos los participantes que quieran y nada allí les esperamos en Quijorna

Voz 6 43:01 y otra vez vamos con una carrera gastronómica nos vamos hasta Castilla La Mancha en concreto hasta Toledo decimoquinta carrera de la ciruela en Olías del Rey organizada por el Ayuntamiento es una carrera popular que se celebra mañana sábado por la mañana a partir de las diez hay distancias para todas las edades la prueba reina tiene un recorrido de algo más de nueve kilómetros

Voz 1277 43:19 llega el otoño llega el barro y se multiplican las carreras de montaña en Euskadi undécima edición del Vitoria Gasteiz Trail este domina

Voz 1951 43:26 pero a partir de las diez de la mañana salida desde el pasado

Voz 1277 43:28 Cervantes hay dos distancias una de dieciséis y otra de veintiséis kilómetros

en La Rioja mañana sábado en Logroño el club añade Rioja organiza la decimoquinta carrera popular Berceo tres parques salida desde el centro comercial Berceo carrera popular y urbana la prueba para adultos es sobre diez kilómetros pero hay opciones más cortas desde kilómetro y medio comienza a las diez y media de la mañana

Voz 1 44:10 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marca sujeto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos sus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum Sport somos corredores por un sport patrocina Runner convocando a semana