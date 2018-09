Hoy corremos en... Quijorna (Madrid)

Voz 1 00:00 ah vale todo

Voz 2 00:22 no es precisamente un poste el alimento del que vamos a hablar a continuación vaya yo al menos no tengo entendido que ninguna variedad o modo de preparación sirva para serlo no es

Voz 1951 00:32 que sea mi especialidad la gastronomía pero hasta donde yo llego tampoco

Voz 2 00:36 pero lo que sí puedo decir es que yo del uno al diez a este alimento bien preparado le doy un doce a mi me gusta en todas las modalidades bueno no en todas las nos define en caliente

Voz 3 00:47 bueno a mí me gustar garbanzo que estamos hablando del garbanzo

Voz 4 00:50 en cocido eh primero con un poquito de aceite incluso sin caldo como como en seco después viene la carne con tomate

Voz 3 01:00 madrileño bueno ahora ya antes de nada me perdido claro que el caldo me lo tomo antes del garbanzo por eso la modo son a modo sopa o caldo si efectivamente hecho el hecho desde luego unos garbanzos

Voz 1951 01:11 al propio lo correcto y me gusta también la modalidad creo que se llama como de vigilia o algo así que va con verduras solamente del garbanzo cocinero con algunas verduras

Voz 3 01:19 por eso no se puede comer carne correcto se pocas cita religiosa te veo hoy garbanzo como aperitivo del ahora pues me gusta Verónica segundo Trail del garbanzo para hablar de los vamos a Quijorna a Madrid en la organización está Alfonso gallego Alfonso muy buenas

Voz 1286 01:33 hola buenas días te gustan los garbanzos bueno me gusta mucho muy bien

Voz 5 01:38 poco pero sí es un plato como dices tu el cocido la verdad es que

Voz 3 01:43 pero es que yo decía eso porque la variedad de ensalada y todo esto en fin

Voz 1951 01:47 también me gusta también me gusta incluso no sé si las prueba alguna vez las hamburguesas de la de garbanzos muy ricas efectivamente que también tienen cómo va a ser de adelanto

Voz 3 01:57 no sé porque la organización ha elegido Alfonso Gallego aún una persona que no se declara fan del garbanzo para

Voz 6 02:02 y bueno pues dar a conocer esta prueba

Voz 3 02:05 pero en cualquier caso así es hablamos de la localidad de Quijorna del segundo trail y bueno entiendo que una edición en la que queréis consolidar lo que lo que ya hicisteis la la anterior ocasión

Voz 5 02:14 claro a ver se llama detrás del garbanzo por porque aquí hay claro hace con denominación de origen en Quijorna cometer es este caso bueno pues eso empezó esta esta prueba deportiva ahora es verdad que ha cambiado ahora ese ya se denomina la garbanzos era a todo el producto que se producía aquí en Madrid en el auténtico garbanzo padre pues por esa es la denominación del tráiler hasta no pues un poco como Quijorna accede

Voz 1951 02:40 sí de este producto que es un garbanzo Alfonso pequeñito otros grandes pequeñito Veloso madrileños te es el más rico

Voz 1286 02:49 bueno es el más jugoso las blandito bueno según ellos lo así lo describen

Voz 3 02:55 vale vamos a hablar si te parece ya de la prueba proponer instancias seis y catorce kilómetros no

Voz 5 03:00 sí una distancia de seis kilómetros coartada asequible bueno que eso es una carrera que no tienen mucha dificultad pues para gente que que de entrada y lo que bueno pues simplemente que va a ser una mañana divertida no por corriendo por el campo IVE una prueba ya de catorce y así exigente con unas palas tanto de ascenso como descenso importantes no la gente va a disfrutar y a sufrir también no porque bueno que tiene unas partes técnica grandes osaba complicadas pero que tiene su váteres obvio

Voz 1951 03:36 de qué desniveles hablamos e Alfonso para las carreras

Voz 5 03:39 o sea él él él el eh

Voz 7 03:42 todo el kilómetro en toda la distancia no hay

Voz 5 03:44 grandes desniveles pero sí hay pequeñas subidas de cien doscientos metros donde prácticamente bueno pues tienen que ir andando por lo que el repecho no no no te permite ir corriendo más rápido de lo que corriendo tanto en ascenso como en descenso

Voz 1951 03:58 no sé si la zona por la que ese se corre ose camina en determinadas ocasiones la zona de la prueba en resumidas cuentas está rodeada de campos donde se cultivan precisamente los garbanzos

Voz 5 04:09 sí

Voz 7 04:09 sí es un poco el el recorrido hoy

Voz 5 04:12 de entrada bueno pues pasar por por diferentes sabe de de ese sobre todo más en la parte final no cuando ya la zona es mal ya no porque al principio se subió con un poco otra hacía Valdemorillo ese entorno entonces ahí bueno pues no hay mucha y otro tipo de ambiente no ir pero luego ya cuando bajamos a al al ya no de una manera está todas las zonas de cultivo de este producto

Voz 3 04:38 vamos ya con la parte más y festiva de ocio y también culinaria entiendo que suele ser la habitual cuando una carrera se centra en la promoción de un producto normalmente luego suele haber pues la posibilidad de de probarlo vosotros hay alguna fiesta especial luego o alguna comida popular

Voz 5 04:56 pues en este caso no lo hacemos en este caso es otra prueba que hacemos en bicicletas y que luego industrial precisamente un cocido para para todos los participantes en este tipo de pruebas al ser más corta claro a las doce de la mañana no te vas a meter

Voz 3 05:11 a algo pero por qué no lo Alfonso XII no perder

Voz 5 05:16 no habrá bueno pues una bolsa para que todo el mundo se pueda llevar su propio garbanzos ahí poder disfrutar de su casa no pero pero sí que es verdad que lo hemos valorado pero al final es que eso como la prueba es corta en cuanto al tiempo pues no es padecía

Voz 8 05:32 o sea que no encajaba muy bien no poder entregar

Voz 5 05:35 hay un plato de cocido de garbanzos en este caso allí donde tendremos una bolsa para aquellos tranquilamente en su casa se puedan preparar el plazo que yo cosidos

Voz 1951 05:46 ha llegado ya el otoño por ahí Alfonso

Voz 5 05:48 sí

Voz 1286 05:48 no no no aquí ahora mismo se encuentra temperatura llame tecnológicamente no

Voz 8 05:54 el de no desatar está haciendo mucho calor

Voz 5 05:58 aquí en la zona centro

Voz 3 06:00 para ir concluyendo que hacemos en Quijorna una vez acabemos de de correr

Voz 5 06:04 pues mira la verdad que aquí hay bueno pues tienes desde antiguo búnker de la guerra además la pasar repasa para pasar la prueba incluso hay algún coche todavía no que se puede ver ametrallado lleno de de balas y restos de de la Guerra Civil se pueden ver también unas tinajas que hay bueno gigantes no en este caso pues que se en su momento también servían no para para otra serie de de acciones entonces bueno la idea es durante el recorrido vamos a poder ver precisamente no es un poco cosas importantes que que consideremos no quiere que tiene Quijorna tema de búnker los hornos bueno pues unas plantaciones de garbanzo y bueno luego en cuanto a a la parte urbana bueno pues ahí es más un poco un pequeño paseo por el poder sitio

Voz 1951 06:58 el búnker se puede visitar Alfonso se puede sabe estar del todo

Voz 5 07:02 sí sí estarán abiertos todos los bunkers de todos los para la verdad que bueno pues son curioso si aquí nunca haya visto una construcción no de este tipo pues la verdad que es curioso

Voz 1951 07:13 hago un poquito eh yo en alguno estado ahí la sensación sobre todo bueno bajando las escaleras normalmente están eh obviamente a bastante profundidad no sé si es vuestro caso Alfonso pero claro son paredes estrechas y tiene haber bastante humedad en fin yo entiendo que también se conservan hasta cierto punto así para bueno revivir no intentar transportar a quién lo visita a lo que lo que podía ser cuando estaba en uso esa instalación

Voz 5 07:41 sí sí sí en principio se mantienen como era su momento y entonces bueno pues como tú dices claro son habitáculos pequeño para para lo que era no para puestos de vigilancia o de de control no de este caso bueno pues de la de la batalla no de de que se desarrolle por aquí en la batalla de Brunete en este caso que esperaba

Voz 1951 08:03 bueno no lo sé he visitado algunos que son bastante grandes te diré pero sí es verdad que la sensación aunque tú sepas que es un lugar turístico que está desocupado hace cincuenta setenta cien años ostras a mí sí que me lleva un poco oí en fin Chas sensación no ha estado nunca en uno

Voz 3 08:19 yo no he estado veinte días desde luego no no no destacaría su falta de espacio y de de comodidades claro lo que quiero decir es que no

Voz 1951 08:29 a lo que refería a la sensación que uno siente cuando entra agobiante y sí sí sí agobiante de la humedad de frío porque hace mucho frío en fin que que ya te llevaré no te preocupes a alguno por ejemplo al de Quijorna cabemos dos sigue sin duda mucho más gente Alfonso que lo dicho vaya muy bien la carrera y algún día iremos a visitar te ya le explicas a John lo que es un un bunker de la Guerra Civil

Voz 5 08:50 pues nada muchas gracias a vosotros y no invitar a todos los participantes que quiera y nada allí las estrenamos en Quijorna

Voz 1286 08:59 sí y otra vez vamos con una carrera gastronómica nos vamos hasta Castilla La Mancha en concreto hasta Toledo decimoquinta carrera de la ciruela en Olías del Rey organizada por el Ayuntamiento es una carrera popular que se celebra mañana sábado por la mañana a partir de las diez hay distancias para todas las edades la prueba reina tiene un recorrido de algo más de nueve kilómetros

Voz 1951 09:23 llega el otoño llega el barro y se multiplican las carreras

Voz 1277 09:26 de montaña en Euskadi undécima edición del Vitoria-Gasteiz Trail este domingo a partir de las diez de la mañana salida desde el paseo Cervantes hay dos distancias una de dieciséis y otra de veintiséis kilómetros

Voz 1286 09:36 en La Rioja mañana sábado en Logroño el club añade Rioja organiza la decimoquinta carrera popular Berceo tres parques salida desde el centro comercial Berceo carrera popular y urbana la prueba para adultos es sobre diez kilómetros pero hay opciones más cortas desde kilómetro y medio comienza a las diez y media de la mañana

