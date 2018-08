Voz 0012 00:00 estamos iniciando la segunda quincena del mes de agosto un mes para recuperar fuerzas de cara al curso político que estará marcado por las elecciones municipales ano que ven saludamos en Hora catorce alcalde de Ferrol Jorge Suárez buenas tardes

Voz 1 00:11 hola buenas tardes Bose Edition

Voz 0012 00:14 lección parece que acudiendo dos mil nueve será más complicada si cabe que ha de dos mil quince

Voz 1 00:20 bueno en dos mil quince éramos aparte de máis nuevos obviamente es inocentes e veníamos con toda la ilusión en el llevar adelante a responsabilidad de que gobernar una ciudad de por lo tanto pasaron muchas cosas en estes tres sanos y tres meses hay que reforzar a ver sobre todo ilusión alegría de llevar adelante un programa electoral de cambio de Sando amarse todos esas cuestiones orgánicas e accesorias que no tienen tanta relevancia como que interesa ausente danos sociedad alcalde

Voz 0012 00:51 lo más difícil de lo que parecía

Voz 1 00:54 pero desde luego gobernaron a ciudad de Non Non Eduardo pero reto era ilusionante creo que venía día de OSE según mantenido a misma ilusión que no primero día por creo que será alcalde de una ciudad de o Massimo a máxima ahorre de Potter un BC ño da mes más que te escojan como representante para llevar adelante proxecto sino social no laboral no urbanístico creo que eso que todo su equipo de gobierno seguir con misma ilusión Allen

Voz 0012 01:24 de cara a su transformará la ciudad de Ferrol además es por fin tenemos también

Voz 1 01:29 si bueno fue de luego muy difícil trayecto Longo Complexo y con muchas dificultades pero finalmente pues estemos lamentos que no nos van permitiera afronta el último tramo con obras importantísimas como la de Santa Mariña mercado de danza Plaza de Armas otras obras muy importantes para unos la ciudad de continuidad del Valle cosa estábamos Facenda no día a día como digo en los hábitos de la política social una política en Prego

Voz 0012 01:56 bueno otras dos plataformas ciudadanas a lo menos competirán en esa selección mostraron esa intención esto puede confundir al electorado

Voz 1 02:04 bueno creo que quiere organización política una plataforma compuesta por ciudadanos ciudadanas siempre defiendo o delito democrático de un grupo de personas de darse total de representar los intereses concretos en defensa da cidade nos tenemos que atender a un oso esto enviados costosas fuerzas que componen a suma de un todo que creo que hay que está más capacitada para de que desde luego ten un estigma que cada catro anos cambia de gobierno a que el siempre defiendo Shannon sólo por intereses egoístas eran por intereses la ciudad de que debe tener un mandato continuado de hoy toledanos para poder afrontar proyectos de calado

Voz 0012 02:44 eh sintiese dolido pueblo apoyo de la dirección de En Marea una de las otras plataformas

Voz 2 02:50 no yo creo que

Voz 1 02:53 asistir a una ACEA no significa tampoco un apoyo expreso no hay ninguna resolución incomunicado de marea de apoyo expreso hay que recordar que marea nació con Brose tome concreto en han una asamblea de Diego impulsada por los alcaldes ciudad desde Coruña pero hay muy Thomàs ese plural diversa compuesta por organización milito en Esquerda Unida estuvo muy orgulloso de eso creo que En Marea o sea son ser documentos sí que defiende la legitimidad de de Compostela Berta María atlántica Ferrol en común eso que constan mes sala de estar presentes en una cena en concreto a las os documentos que publica una organización política como En Marea

Voz 0012 03:34 pero en todo caso ese hay un sector crítico precisamente impulsado de algún Compostela Berta que dice que es un es votado En Marea que que ésta es votado políticamente que sería necesaria una refundación

Voz 1 03:47 sí yo creo que bueno no formamos parte de esa mesa de confluencia un ente no tanto que ese día que estas votados sino que compres reformulado para que todas las partes es sientan debidamente representadas peleábamos muchísimo tiempo muchísimo desgaste que se nota en que esas Fernando en unos meses los mismos esos conflictos todo o excelente que está sucediendo no Parlamento de elevar Alicante proposiciones de Ley PNL es de defensa de clase trabajadora o dos colectivos agredidos en defensa dado sistema público de sanidad coacción no me están a la relevancia necesaria por lo tanto creo que importante que esas partes que ahora mismo anuncien representación que pululan por la unidad de cómo podemos a Nova Esquerda Unida Marea Atlántica todos que forman parte de esa mesa de confluencia tenían au papel que les corresponde y no por un sistema de cuotas de poder sino simplemente porque es fueron las que estuvieron desde el principio apostando por la unidad de con todas sin llave renunciando a su a siglas para conformar un proyecto de unidad de popular que no significa que tiene que ser uniforme ni una forma de partido clásico

Voz 0012 04:55 a lo decíamos sondeos indican una tendencia Baixa de marea es preciso tomar medidas de forma urgente

Voz 1 05:02 creo que si estamos ante un en plena campaña electoral la Xunta de Galicia dominada por el Partido Popular que para nos una nefasta gestión afronte la es más activo toda maquinaria de cara a las venideras elecciones locales hay piezas a abatir clave que son las ciudades no cambio creo que debemos estabilizar o rumbo Dobarco antes de afrontar este proceso electoral cuanto antes para que tomando como modelo las ciudades donde es Pazos mestizos son de prosélitos muy diferentes conscientes ser diferentes por ejemplo el proyecto de Esquerda Unida con toda Esquerda federal que contrasta con nuestro nacionalista de Nova su vemos anteponer los intereses las clases desfavorecidas con nuestros intereses propios por lo tanto creo que urgente pues que que este barco como digo se estabilice sin que eso suponga agresiones mutuas Ning desestimar otra traballo de ningún quemo

Voz 0012 05:58 entonces avería que facer para que todas esas organización Se os grupos que conforman En Marea ese sentirse incómodos es a esa plataforma

Voz 1 06:08 bueno creo que ha solución a los conflictos políticos vienen por la vía política en la vía orgánica creo que hay que resolver cuanto antes a falta de represente Bill te de lo consiguen las mareas que a día de hoy sino representa a todos Pazo enseguida de ayer una construcción sujeto político Galego entendido como al hoy ETA pues ponernos objetivos Commons que estarán centrados un proxecto transformador todo esto que un poco hoja en colado en definitiva no propuestas concretas para los problemas todos a Sociedade Galega que son motos muy diversos una zona rural una zona urbana pero sobre todo un programa político construido como siempre de una cemento de haga construido por todos sus actores que conforman a Sociedade Galega que se sienten agredidos por las políticas de austeridad del Partido Popular

Voz 0012 06:57 percibe vos T de intención por parte de la dirección de marea por parte de de Luis Villares de de tomar las medidas necesarias para estabilizar los rumbo Dobarco como usted decía

Voz 1 07:09 yo creo que no queda otra de Luis siempre defendió que a todo el respeto apoyo de respaldo a nivel personal de político otra cosa de que Consello la dirección que actualmente conforman marea hasta protagonizado por actores minoritarios que no representan a Breda de dos Pazo creo que hay una actitud de menosprecio a organizaciones políticas que parece que militaron asociación política de Osés ha en estima cuando siempre estuvieron apostando propiedad de popular por lo tanto una cosa Luis Villares su a relevancia al papel que soga dentro de otra como de de conformarse Pazo que creo que de fusil da estructura de un partido vertical tradicional para sus existen en otros espacios de han de índole nacionalista en nos debemos centrarnos no que siempre fuimos en espacios horizontales con poder de decisión de todas partes es esa militantes de organizaciones políticas

Voz 0012 08:08 bueno Pepe un fisio públicos a sus candidatos unas ciudades pero es un secreto a voces que no caso de Ferrol o seus rival por parte del Partido Popular vaya a ser o actual conselleiro de Política Social José Manuel Rey Varela que lle parece como como rival a batir

Voz 1 08:22 bueno a nivel personal que estaría encantado de Mónaco como militante del Partido Popular se sería un grave error porque o que hay una realidad de Osetia va concreta que no ha no que pierde a selecciones premiado fusionando do concello de Ferrol de Sando abandonada su a paso que a su equipo de oposición precisando Martin han anhelos afronte de un mermado grupo municipal San que también marcharon Diego Galway Guillermo Hevia que eran las piezas fundamentales siendo premiado como conselleiro de Política Social de Sando hace a Ferrol e amarse luego periodo once quince por modesto que intente disfrazar fue nefasto para Ciudad de Ferrol en datos ven Prego no le que se San datos dos que has hay que sacar pecho porque seguimos en cifras que estamos uno Deza auto por ciento de desempleo o cuando no gobernó de cada veinte cinco creo que bueno en muerto hoy durante su mandato que Agora como digo prometo que se disfrace como ornamento de ocuparon puesto de conselleiro pues llega tener esto que explicar para decir porque escapó de Ferrol eso abandonada a su a militancia todas formas digo que os candidatos es partidos son irrelevantes sobre tenemos unos que facer centrarnos en esforzarnos para presentara una candidatura solvente un saldo de balance de legislatura también solvente para que trabajara durante estos meses

Voz 0012 09:48 co pese a que desde Villora después de paso a un lado de Beatriz Sestayo bueno era Serbia una Corporación nombre tampoco relación el siempre estaba yo a título personal nunca hubo ningún enfrentamiento en encrespado son más ven diferencias poética más de cómo afrontar un pacto de coalición primero día sí que hubo ese tipo de diferencias de cómo servirían llevar adelante Maicon

Voz 1 10:13 ETA yo creo que necesitamos un Esquerda Forte hay una obviedad de que no se puede eludir que para gobernar a Esquerda en Ferrol ten que se por un sistema de alianzas pactos para todos debemos ser generosos Se conscientes de que los resultados electorales nos van a abocar otra vez a una mesa de negociación en caso de que Esquerda os partidos que el Partido Socialista Bloque Nacionalista Galego en los mismos y consigamos un resultado que sumen total de trece conselleiros el conceller eras te estamos condenados a entendernos y por lo tanto con Beatriz Sestayo en Beatriz Sestayo eso debe producirse

Voz 0012 10:49 bueno este verano paramos también Moto dos ha dado da herencia dos de dos Franco tamén da retirada dos restos do dictador dopados caídos como Bayo proceso para retirarle este caso titularidad de panteón que tenga familia Franco no cementerio de cata Boys ahí en Ferrol

Voz 1 11:07 bueno es un tema propio del verano recurrente pero que no se debe obviar que Franco causó motivo a Dorna esta ciudad a menos de la que que sino por la cantidad de represión por altas Sindical Obrera de política que hubo una ciudad donde casi nada dadas urbanización indica es que hay una moción aprobada no pleno que insta a retirar ese panteón y bueno Horna la propiedad de Familia Franco de adioses hay dos escritos de la familia de quieren pagar las tasas por lo tanto están no su delito de Face lo pero sí que osero otorgado de manera regular está activado procede de momento para que ese nicho Paseo de nuevamente actualidad municipal ser repetidas ocasiones que deben es poniéndose a cola de ventanilla como llega que la ciudadanía no un ampararse en un acordó me de gobierno do ano sesenta ST on the por ser au Fillon ilustre de Ferrol así dedillo literalmente se le concede ese privilegio por lo tanto que compre anulado un tema de Xustiza histórica y luego a familias decidirá

Voz 0012 12:14 si en caso de que ese esa exhumación se lleve a cabo que parece que sí que vaya a ocurrir más pronto que tarde casi parece lógico que todo el mundo mire para Ferrol como lugar donde podrían descansar los restos mortales do dictador saque fue también a ciudades de Nascimento

Voz 2 12:32 ven creo que lo que nos

Voz 1 12:35 ten los seca de seguirán mes más léxica dos fascistas de revisar los muertos en las cunetas algo que fue criticado por eso pero una persona tendrá derecho a que sus restos depositados en un lugar digno eso de una obviedad de promover dictador que España sido pero o que si tamén que nos debe hacerse amparado no en privilegio que debemos evitar a toda costa que esto se convirtió pues un fenómeno de masas un sentido un otro un lugar de peregrinaje para os acólitos queda quedan hondo fascismo que por desgracia en da son demasiados tampoco lugar de vandalismo para los que anda Garden pues de todo odio contra un periodo nefasto una historia Donoso estado por lo tanto hubo que siempre digo que se quieren optar a tener una un hecho de propiedad de Utiel rueda de municipal debe seguir los trámites que debe que sigue Kaká era ciudad

Voz 0012 13:31 da para para poder facer o Hesse Fraga que Fava con discreción digamos

Voz 1 13:36 sí yo creo que hay muy claro en Italia que o a tumba de Mussolini ONDE pues se prohibe cualquier tipo de manifestación acto o Exaltación do fascismo e no seu alrededor es lo que se debe seguir eh dar llegue a dentro da la gravedad de la mayor normalidad