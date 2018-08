Voz 0012 00:00 esta semana dos mujeres han muerto a manos de sus parejas una de ellas en Galicia van veintisiete en España Pilar Fernández fiscal la especialista en violencia machista buenas tardes

Voz 1362 00:09 buenas tardes no hay forma de detener esto bueno esperemos que sí que haya forma de detenerlo esperemos que si a ver tenemos que esforzarnos todos pero esperemos que sí un comentarios

Voz 0012 00:21 vamos con frecuencias que antes esto no ocurría o no ocurría

Voz 1362 00:24 misma medida esto no es así a ver yo creo que no yo creo que no éramos conscientes de que ocurría pero o porque no se contaba o no sé qué a ver no es no había una estadística Ny ni se reparaba en este tipo de de muertes pero yo creo que sí que sí que había de hecho bueno hay varios estudios que sí que dicen que había ahora por lo menos lo sabemos se hace público Isabel porque es no hemos hablado muchas veces es decir faltan medidas de que falta intención por parte muchas veces de del poder político de las administraciones para poner todas las

Voz 0012 00:56 de las iniciativas necesarias para frenar esta lacra parece que ahora con ese nuevo decreto

Voz 1362 01:02 desde luego algunas medidas se van a imponer no sé si son las necesarias no sé si si son las más adecuadas a ver son muy necesarias las que sean las que sean implementado por lo menos sean impulsado muy era muy necesarias sin muy demandadas no especialmente en cuanto a la asistencia psicológica de los menores que se encontraban inmersos incursos en procedimientos de no sólo de violencia de género sino de cualquier delito que atentara contra la libertad a la libertad sexual a la indemnidad o la dignidad dad de estos menores el que uno de sus te los progenitor eso de sus padres se negara a que el menor recibiera asistencia psicológica y ahora bueno pues se ha paliado y está esta dificultad que que sí que teníamos y que además los colegios profesionales que se encargaban de esta asistencia estaban demandando que que que se adoptar alguna medida para para poder ayudar a los menores a afrontar esta situación tan delicada como es verse incurso en un procedimiento y esto ahora vas la el consentimiento de del progenitor de uno de los progenitores el progenitor afectado podríamos decir para que estos menores y bueno afectados son toda la toda la familia pero de uno de ellos para que los menos reciban asistencia psicológica y no se vean abocados a iniciar un nuevo procedimiento para recibir esta asistencia psicológica porque antes además de estar incursos en el procedimiento correspondiente si uno de los de el de el padre o la madre del menor se negaba a que el menor recibir asistencia los menos reciben asistencia psicológica les obligaban a acudir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que a través de una resolución judicial se resolviera este conflicto

Voz 0012 02:49 estamos hablando de un Real Decreto un real decreto que ha sido criticado por la mayor parte de las asociaciones de jueces en contempla medidas como por ejemplo ellos critican que una denuncia una sentencia sea equiparada a un informe de la administración a la hora de calificar a una víctima de violencia machista critican sobre todo la forma

Voz 1362 03:10 a ver lo que se lo que creo es que porque hay un debate político en lo que creo que ese que me que bueno no no es no es tan prioritario aunque bueno y sano que el que se debata pero no es prioritario lo que creo que se critica es porque por real decreto porque de forma urgente realmente esta medida a la que haces mención

Voz 1

Voz 1362 03:32 sólo a través el artículo veintitrés de la Ley integral de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia contra la Mujer establecía que sólo podían obtener las ayudas correspondientes cuando se obtenía a favor una sentencia condenatoria una orden de protección una medida cautelar o a través del informe el Ministerio fiscal esto es bueno más que la obtención de ayudas acreditar la situación de víctima de violencia de género a través de estos de estas resoluciones no si ya las legislaciones autonómicas la mayoría habían corregido está está podríamos decir este ámbito tan limitado para acreditar lo que es una situación de víctima que no ha hecho el Real Decreto que es lo que es el está reprochando que no haya hecho una regulación pormenorizada de qué títulos o qué autoridades órganos administrativos son los encargados de es certificar esta situación pero es que eso no lo puede cerrar un real decreto sea eso tiene que consensuar si regularse a través de después las peculiaridades de cada comunidad autónoma porque no en cada comunidad autónoma son los mismos servicios sociales ni los mismos servicios de acogida ni los mismos procedimientos por tratarse de una normativa de ámbito autonómico por tanto habrá que regularse compatibilizar se con la legislación autonómica

Voz 0012 04:50 de alguna manera se está digamos dando un impulso al pacto de Estado sobre violencia machista ha alcanzado en el Congreso de los Diputados no

Voz 1362 04:58 si este pacto de Estados del de septiembre del dos mil diecisiete is establecían una serie de medidas estas dos en concreto además de otras muchas más

Voz 1

Voz 1362 05:09 plazo para implementar estas medidas será de seis meses bueno a estas alturas no sabía implementado ninguna con lo cual parece importante que se empiecen a impulsar estas medidas bienvenidas y además de forma muy necesaria porque por desgracia como tú has iniciado esta entrevista

Voz 1

Voz 1362 05:28 muchas mujeres de las que mueren no denunciar un nunca entonces no hubieran obtenido su condición de víctimas porque nunca habían denunciado si seguimos esta teoría de que es necesario una resolución judicial dentro del ámbito el procedimiento penal para obtener estas ayudas esto quiere decir que hay que facilita

Voz 1

Voz 1362 05:51 no hay que facilitar lo lo tenemos hablado muchas veces en el procedimiento penal no facilita a estos sino el tratamiento penal no está y no no es una medida preventiva es una medida que ya es podríamos decir a posteriori condena unos hechos ya producidos pero para evitar que se produzcan estos hechos tenemos que adelantar la prevención al procedimiento penal si hemos hablado también en ocasiones de la de la falta de de de medios en el estamento judicial precisamente para atender casos de violencia machista en lo sé si se han dado pasos necesarios en este caso para mejorar esa situación no confía en que exceden esos pasos en los próximos meses a ver yo confío en que esto mejore siempre se confía en que ese en que se mejore no eso la verdad es que por ejemplo este impulso ya es un ya es un paso importante no si es son bueno otra de las medidas que de las que no se que no son tan polémicas pero es importante de la que habla el Real Decreto es atribuir a los letrados eh que asisten a las mujeres en los procedimientos la posibilidad de representar las sin necesidad de que se personen es otra medida también muy importante que llevan demandando los colegios de abogados para poder defender adecuadamente a las víctimas es también es importante a ver si trata de tres medidas muy muy importantes eh que se están demandando muy necesarias entonces son pasitos ahora faltan falta bastante recorrido ya ver por ejemplo la exclusividad de los juzgados de violencia que sea una realidad para atender adecuadamente estos estos asuntos ir con cierta calidad pues eso es es un paso que debe de de materializarse pero

Voz 0012 07:34 no hablamos de riego de juzgado sólo para para

Voz 1362 07:37 esos amigos Esquerra en realidad en la Ley integral estaba previsto los juzgados de Violencia contra la mujer que pasa ahora que la mayor parte de los juzgados no son exclusivos están colapsados también hemos estado

Voz 0012 07:49 lo escuchando estos días la posibilidad de modificación del Código Penal es digamos otro aspecto de la violencia contra las mujeres hablamos de casos de violación de abusos ha habido cierta polémica a raíz de la sentencia de la manada en la que se calificaba esos hechos como abusos sexual las mujeres muchas mujeres salimos a la calle en esa ocasión para reclamar una condena clara hay una sentencia adecuada contra ese caso es necesario esa esa concreción de la calificación y que es de lo que estamos hablando de de violencia contra las mujeres en este caso de de violaciones

Voz 1362 08:24 bueno yo creo que desde luego que es una violencia contra las mujeres debería de atribuirse la competencia esto es otra de las medidas que se que ese bueno que se pretende impulsar que la que los delitos de agresión sexual formen parte de los delitos de violencia contra contra la mujer pero bueno el tema es un tema delicado uno de los problemas en este tipo de delitos que tenemos especialmente los fiscales ese problema de prueba el problema de acreditar este tipo de delitos

Voz 2

Voz 1362 08:57 prueba externa pero estos delitos podríamos decir que son delitos de naturaleza subjetiva porque lo que es difícil de acreditar es el no con sentimiento no cómo valora eso como pruebas el no con sentimiento entonces yo creo que lo que hace falta es un cambio una perspectiva de género en en todos los tribunales en la apreciación de este tipo de delitos en cómo se concibe una relación de pareja y cuando hay un no cuando el consentimiento es claro o no es claro pero pero eso vamos a ver

Voz 2

Voz 1362 09:36 esa perspectiva de género porque entiendo que hecha con mucha formación

Voz 0012 09:40 exactamente es necesario más formación

Voz 1362 09:42 salió más formación y bueno al margen de que después repensar estos delitos y adaptarlos a las circunstancias sociales no está nada mal que un grupo de expertos que es lo que está ocurriendo lo analicen y lo analicen teniendo en cuenta las circunstancias sociales cambiantes porque todo va cambiando no es lo mismo las relaciones hoy en día dos años con lo cual eso hay que adaptarse hay que adaptarse a la realidad social pero también tenemos que adaptar las mentalidades no y eso es lo que falla

Voz 1

Voz 1362 10:12 por ejemplo en el tema de la manada hablábamos porque agresión sexual porque abuso sexual dónde está la diferencia no esa es la confusión del todo de todo el mundo me el código penal está en la violencia o intimidación cuando tienes unos hematomas cuando tienes Nos desgarros esos fácil de probar pero cuando eso no no existe como se acredita la intimidación que sin que es o no intimidación entonces el concebir las relaciones como algo respetuoso como algo que no cuando te dicen no es no esto es lo difícil de de de entender nosotros probarlo porque nosotros estos temas dos a nadie está allí para ver cómo se consiente no se consiente a pesar de que a veces haya grabaciones pero aún así hay que interpretarlas cuando los indicios externos Vega una mujer sola

Voz 1

Voz 1362 11:05 de noche ya parece que eso ya significa que está a expensas de todo lo que le pueda caer y esto es lo que tiene que cambiar no es así ya no es así bueno estamos hablado

Voz 0012 11:14 de una serie de medidas que se han puesto sobre la mesa los

Voz 1362 11:16 hemos meses a raíz de la toma de posesión del nuevo Gobierno hay una nueva ministra de Justicia

Voz 0012 11:22 qué espera de esta nueva etapa en la Administración del Estado

Voz 1362 11:26 bueno pues bueno esperamos esperamos muchas cosas no esperamos que se impulse la modernización de la Justicia bueno nosotros como fiscales especialmente tenemos una serie de de problemas que que la ministra sabe porque porque fue Cal hay además una fiscal muy activa sabe que problemática muy todas las dificultades que tenemos a la hora de trabajar especialmente en el tema digital y sabe perfectamente y conoce esta problemática que nosotros a los que se nos reprocha que no queremos modernizarlo sino al revés queremos estar bueno a la altura pero no que se engañe el ciudadano pensando en que poniéndonos una serie de parches vamos a estar a la altura eso lo administra lo sabe perfectamente como comparte con todos nosotros esa ese conocimiento esperemos que lo remedie eso es fundamental otra cosa es que bueno que los los medios de los que disponga pero sería fundamental que después bueno un reto importantísimo sería que pues impulsar la tramitación del procedimiento a través de la asunción por parte de los fiscales de la investigación estamos más que suficientemente preparados para asumir ese reto sería una importante impulso un cambio de legislación que ya me el resto de las fuerzas políticas lo intentaron pero no fueron no hay ningún ministro que haya sido capaz o ministra que haya sido capaz de asumir ese reto es difícil porque no son tan con los jueces no qué va yo no creo que hecho que hemos con los que los jueces no al revés lo que se hace es mucho trabajo inútil llegamos el trabajo no supervisarlos unos a otros sin sin mucho sentido cuando podríamos hacerlo de forma mucho más efectiva y eficaz y yo creo que los jueces también están por la labor estamos todos por la labor porque lo que queremos es ser prácticos y útiles y bueno por eso esta esta modernización del procedimiento de los ídolos recursos materiales el administrara los conoce muy muy bien está muy sensibilizada así que esperemos que pueda llevarlo a A

Voz 0012 13:34 el término una última cosa porque usted también es la fiscalidad que lleva el caso de la hepatitis C S casado abierto en los juzgados compostelanos y falta mucho para para terminar esa esa investigación

Voz 1362 13:47 bueno yo creo que no que haber ahora cuando volvamos impulsar hemos de nuevo el la instrucción pero sí que estamos pendientes de los informes periciales tanto del médico o en los de médico forense au de los médicos forenses a ver cómo concluye este informe de algunos eh pequeños matices ya está todo preparado hora dependerá de la resolución que adopte el juez instrucción tenido en cuenta la prueba que hemos practicado hasta ahora y nosotros actuaremos de conformidad esperando la resolución correspondiente

Voz 0012 14:18 o sea que antes de que termine el año podría haber una resolución

Voz 1362 14:21 yo de yo yo yo espero que sí sí sí Pilar Fernández

Voz 0012 14:26 la especialista en violencia machista muchas gracias basta