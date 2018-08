PRESENTACION DE KENDALLA STEPHENS POR EL MONBUS OBRADOIRO

Voz 1 00:00 bueno el sofá sería de esperar separadas si me dicen que mi ese grupo se dirigen a que pedía

Voz 3 00:15 comenta que la ciudad pues qué le ha sorprendido que es muy bonita y que tanto sus compañeros como sus entrenadores pues han dado una gran bienvenida para lo que espera que sea un gran año una gran temporada preguntas

Voz 1 00:35 a ver te B o de que la es de noche experto le pues es es anís que averiado yo sí ese que en en coche mis parejas

Voz 3 00:58 comenta que bueno que considera que asegura que tienen un gran estando de juego que se muy ordenado y que considera que es fácil encajar su rol en el en el equipo contra el ambiente con compañeros y entrenador

Voz 4 01:10 dice que es excelente y que está muy contento con todo entonces eso es una persona que exterior en spain Goethe eso

Voz 1 01:40 hay que hacer noche a ocho días Villa es es smoking suelen obtener Piqué en Venecia piense

Voz 2 01:59 comenta que bueno que se espera

Voz 3 02:01 como ya he visto unos de una afición muy eh apasionada quiere jugar muy duro con todos sus compañeros de equipo trabajando duro para poder jugar bien hay mejorar sobre todo espero un año en el que pueda mejorar su juego pelear duro cada cada partido que vayan juntos

Voz 4 02:21 no lo son con no about declara

Voz 1 02:28 días mes de la en directo eh ya ha pedido que dimita de expertos cara que me lo hago pero

Voz 3 02:47 comenta que con más tomas por la temporada que estuvo la pasada que estuvo jugando aquí es igual nos dice que en su conversación con gran trabajo porque lo dio muchos detalles acerca de las dudas que se planteaban en su club sobre el equipo y su forma de esta forma de juego y que les sirvió para poder decidir si conocer un poco más al mes

Voz 5 03:11 ya me veo en fatal

Voz 4 03:16 en el dos sobreros va a lo suyo yo lo espero

Voz 1 03:24 yo lo primero de agua henchido al escudo Airbus eres de meter en seis a ganar al día es recaudar más fuegos aquí se fue a más

Voz 3 03:46 bueno pues recuerda por ejemplo que ir a la escuela hay quedamos estaba muy contento porque pues aquí empezaron más tarde que en Estados Unidos entonces pues eso ya les sirvió para estar un poco más contento

Voz 5 04:02 no vamos eh

Voz 1 04:10 hizo Lara todos hice de escuchado es que exacto es a él está ex ente ya está no de tipo a T estoy una experiencia grata inquietudes indexar dará usted y a este este

Voz 3 04:52 bueno comenta que cuando hablo con su padre le dejó un montón de cosas que lo pudieron ayudar a decidirse comenta que bueno que es Un el juego de de España es mucho más duro que en Estados Unidos considera que hay horarios iba en contra supongo horarios mucho más diferentes en los que estaba acostumbrado pero que va a ser una experiencia única en la que le duraría mejorar mucho disfrutar mucho de esta de esta Liga nuestra competición

Voz 1 05:26 a técnica de de los Mac fue te piña pueda te pie que si me dices que sabes que envíe a tengo no tienen puede trate a lo mejor es Santín a Huelin sea no fui a mí y no tienes que ir

Voz 3 06:02 comenta que puede ayudar en juego bueno a través de su inteligencia considera que es un jugador de equipo que les gusta jugar con sus compañeros y que además bueno que cree que les puede estar en el lo puede ayudar a mejorar y sobre todo también madurar como jugador pero eso no

Voz 4 06:20 estas zonas lo que considera

Voz 1 06:29 y es que yo me que en algo de Sauces de esté a no lo voy a eso no no claro pero cuando te ves quedó no topó de modo que TNT hace meses

Voz 3 06:58 considera que bueno que todos los juegos que forman parte del equipo Tom pueden pues a pasar votar hasta que cree que son que que no es un equipo nada egoísta porque comparten muy bien el balón que tiene muchas opciones el sistema de juego y que cualquiera puede puede terminar el tiro en cualquiera de los jugadores y que le gusta el el sistema de juego de

Voz 4 07:16 a eh

Voz 5 07:22 lo que tú

Voz 1 07:28 aquel día inconsistente que es más allá este Inter después de cada día a ha sumado avisó antes de que a hombres que ha dicho es garantía en por el pueblo

Voz 3 07:51 pues lo los a creer que le gustaría ser un juego más consistentes durante toda la temporada va a tratar de cuidarse uno cada día porque luego

Voz 4 07:58 que pueda reflejar en su juego la pista disfrutar hasta hace poco sensibles

Voz 1 08:22 ya es herir a Dean Benin capo huy acepta tomar en cuenta de quién se producen en la en la desconexión hice sembrar y más a doce de que

Voz 3 08:40 contenido bueno confirma que está emocionado por poder jugar en la Liga Endesa e que lleva dos semanas pero que es lo que le queda por tanto para la Supercopa como para el inicio de Liga que va a perseguir continuar trabajando duro para poder mejorar llegar lo más preparado posible para su debut tengo

Voz 4 09:05 esto ex Moncho Sexton

Voz 1 09:12 atar a coches tipo patente después respecto SAS sobre todo en desde pues ahí al voté ex pues del histórico va en agua es extraer masa

Voz 3 09:34 eh bueno confirmó que unos jugadores esos compañeros equipo creen Monchi en un sistema que les plantee que les están enseñando sobre todos los a las nuevas incorporaciones que el entrenador sabe que quiere de cada uno de ellos entonces que es más fácil que cada uno encuentra su rol y así poder

Voz 4 09:50 encajar mejor en el sistema

Voz 1 10:05 no es eso pues a mí me vi más pero está fuera caso Aceh que es una pena vamos a a Max más más tensos

Voz 3 10:28 comenta que no fue difícil pues decidir venir al Obradoiro que fue un momento muy emocionante ya que sería su primera experiencia profesional lejos de Estados Unidos y que estaba preparado para aceptarlo

Voz 1 10:55 ya es que era uno más porque es es sobre todo Baena mi Kjelling Berga es bueno es que en empate a que tengo hecha