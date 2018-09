Festival DesPlanta SONS, contra a planta de residuos de Casalonga (Teo), en Hoy por Hoy Santiago

Voz 1 00:00 hoy por hoy Radio Galicia con Luis Pardo

Voz 2 00:22 para mí de miro qué que a un a datar de creo que tenemos a estrella prepara de pero hemos la factura Garda minutillos todo que nos contaba sean más vale practicamente para a continuación esto empieza él remata óseas no dan hoy te creo que es correcto no vetan hoy te después de haber media Se van estar de media hora de media norma ha pillado José Antonio Ferreira qué tal muy las dos dos representantes de la plataforma casa Longa para de residuos hoy toméis estancos hinchables es lo que creo que empezar música pero parte sencillos puede ir limando antes Paco modales no

Voz 3 00:56 en primera actuación musical están en paro rapaces entonces animamos a las familias achacarse al y todo vale

Voz 2 01:02 incluso antes pero algo que Fabero uno

Voz 3 01:04 sí hay misa pues creo que has Soitu

Voz 2 01:08 ya sé que nadie me empezó a misa para rematar a tiempo para que empezó festival

Voz 3 01:11 sí eso es todo perfectamente coordinado todo

Voz 2 01:13 netamente coordinado estamos fallando do Festival des plantas Sons que Ozzy Bike llegar Ocampo da Festa do Carmelo a la espera de que comiencen las fiestas que Valter lugar a durante a fin de semana un festival solidario reivindicativo contra o proyecto de implantación de una planta de residuos a planta de la que tanto vimos faltando al iban a estar es que esos tres pesos son El capitán Garfio es desequilibrio mental aquí quitemos a tres del ex Fito piedras barbas qué tal muy buenas vendidos pero él es somos da Estrela porqué o remate he rapaces unos una canción que compusiste expresamente para visto no

Voz 3 01:51 sí sí

Voz 4 01:52 pues sí es verdad que sean porque entramos no entrábamos que lesión de de grabar cosas nuevos enseñar a su público gustaría un un este caso ese aspecto pues lo verdad que ha pasado esto peruano bien no es una obligación de defender como grupo de Mattel rural pues de facer una canción contra D

Voz 3 02:14 que no está surge en estos momentos no casa longer

Voz 2 02:17 el único que tenía curiosidad de José Antonio norma también estaban dígito a ver a ver por primera vez a esa presión acústica aversión expresa rapaces guinda más cosas que contar Schavan tomando posición Said ante de ante dos micro e como soy de esta esta colaboración entre tantas partes implicadas como me parece que hay para que o festival de realidad

Voz 5 02:39 bueno pues urdió las ganas de amo SAR que vida a Ali no en salón Reino entorno Concello de Theo concedió de Ames de Padrón Thais urdieron Ciudad de grupos musicales que se que se ofrecieron voluntariamente deben ofrecerse mucho más grupos dos que podemos meter

Voz 2 02:58 ayer había mayor no se podía vamos tres días de festival

Voz 5 03:02 después gracias a a comisión de Carmelo que fue idean un poco pues ofreciéndonos a la sua a como campo se va estar preparado para estas dos del domingo no se puede empezar una colaboración pues de Finanza de empresas que aportan gratuitamente pues como si Schäuble eso como otras que van a llevar a Lino hizo lo digo así a verdad que fue una sinergia de colaboración si eso demuestra que estamos muy vivos y que realmente vaya a ser muy difícil que puedan implantar a plantado de quieren no

Voz 2 03:37 esa colaboración se cualquiera que pase por la zona llevan sorprender nada porque queda claro que que aún tengo la sensación de que todo entorno que se puede ver afectado está completamente volcado para impedir que estaba planta llega a ser una realidad

Voz 3 03:50 sí sí solo sólo una carretera general nacional carteles todos pero a nada eso invito asiente a que ahí donde empezamos carteles se desviven por las pistas laterales porque eh increíble a imaginación que se desborda hay Preto de cuatrocientas pancartas postas no entorno de casa Longa cada una diferente non cada casa cada vecino cada uno aportó dos pancartas

Voz 2 04:12 de ahí no se fue con plantilla eslogan para todos los días

Voz 3 04:15 todos muy imaginativos con el rearme realmente una obra de arte me atrevería a decir no hay algo

Voz 2 04:21 mucho más especialmente atención no sabe

Voz 3 04:23 pues ahora mismo le una porque ves MIT más es que qué es lo que que Fesser aún no sé supongo que acaso tal Chea de colorido con un arcoiris Paolo lado consiente dibujada cambiando así O2 que con increíble la verdad de que o despliegue de de calidad artística que unas unas pancartas tantas pancartas es una forma de decir claramente osea si hay tantas viviendas como en el cuatro cinco personas por vivienda dispuestas a hacer es decir eso que tome nota que no tenga que tomar

Voz 2 04:52 ese ese tome nota de entrada e o primeiro paso digamos institucional para tratar de frenar que a planta cheque a instalarse folletín ha anunciado esta misma semana o Concello de Teo y con ese informe de incompatibilidad de urbanística que que sea decía aquí mismo o alcalde Rafael a única bala que tenían para para gastar de Casa Consistorial que Agora para evitar que esto puede llegar de otras maneras falta cambiar o a ley o algunos aspectos determinados da da leímos como recibiste de primeiro esta esta no dicen por una banda supongo que dada no

Voz 5 05:23 si nos dijeran que seguramente sería así no que sería negativo y nada Nos valoramos positivamente que que fuera así no los argumentos expuestos también por arquitecto municipal no informe y lo que pasa es que ahora tocaría oye pues empezar este proceso está expediente en concreto a Xunta no pero nos vemos que Máis Alá de que sospeche este proyecto queremos que nos instale en ningún otro proyecto no no solamente este en una victoria que la manera al primero ahora hay que esperar que seriamente SP Cheste anda que ha concellera de Medio Ambiente dicho que encanto Concello llevará a hoy forma negatividad de este informe el Express este proyecto no estamos a esperas de Fraga Sports entendemos que vaya a haber otro otra otro frente abierto oye que no instalen cualquier otra planta que se paraliza no que al final nos metan al un vertedero no meta algo que luego vaya engañando pequeñas modificaciones que se han sustanciado eso proxecto y al final acabe siendo algo parecido que nos quieren meter

Voz 2 06:30 porque hemos es claro que aquí en una batalla pero no una guerra no

Voz 3 06:32 no podía empresa es decir hay me equivoque invertir no si cantos cientos de miles de euros ahí pero no me preocupé discos pero no era uno no creo no realidad y que temo se que una empresa de dudosa reputación era propietaria de cincuenta hectáreas no medio de todas esas aldeas no mientras esas realidades siga siendo así mientras Asia resquicios legales por los que una empresa puede hacer una solicitud de como esta no evidentemente preocupados y hemos seguir intentando que eso no sea así como se echan en estas estas ferias pues a Binda que en este caso vemos que la legalidad Estado no solado no puso millor la legislación es clara de desde la Xunta no que que tenía intención de promover una especie de decreto de distancias que que paga que a una determinada a instancia de las viviendas nunca se puede algo así no

Voz 2 07:24 decreto pero modificación dolido sólo parece que está votado

Voz 3 07:27 en principio sí hemos dicho aquello que en la reunión que tuvieron una última reunión que tu Medio Ambiente que no Nin ni modificación del sólo ni modificación del plan de residuos no entonces susto pararnos ocaso posiblemente esa modificación ese decreto Valeria para blindar esa esa canté ganó pero bueno posiblemente debate tenía que ir muy toma porque entramos en contacto con otras plataformas nos queremos que ha problemática en mutismo máis amplia que que Si sino Se no se blindan este tipo de de atentados por decirlo de intereses de grandes empresas por lucrarse final esa ubicación o que un gran negocio no así votando cuantas por Rivas empresa podría factor unos quince millones de euros anuales metal no canta llegan pues mientras hacia espacios para para que has empresas vean esos resquicios y se intenten colar POYS pues va a seguir habiendo este problema au sino en en la cantera Casablanca será no monte de mayo será tres kilómetros al hago será que enfrente pero eso es eso hay que pensarlo en firme no se ven

Voz 2 08:26 pues para demostrar que esta batalla no remató que esta guerra abierta ose toca otro frente a afronte musical entre otras cosas para que os vecinos iban que esto no remató aquí por eso ose a partir de las nueve y media con Meza a música Soir no campo de Festa do Carmelo Ali entre las cosas hemos poder escoltar a versión eléctrica de esta canción que sea estamos todos creo que cometí más ganas de escrutar Kallio título como se como se titula titula se únete únete voy a voy a Chamakh o qué podemos decir también en de aquí a todo el mundo a todos los que no están escrutar que se unan a esta celebración reivindicativa este festival solidario que hoy variados el lugar no campo la Festa do Carme exclusiva creo que podemos decir una radio pero creo que es exclusiva mundial por lo menos en versión acústica de únete desequilibrio mental en Hoy por Hoy Santiago cuando de rapaces

Voz 6 09:28 eh radar con una contaminación NAC ante Irán

Voz 7 09:42 venga destruir o no por su entorno ven llena construir un lugar de alterar a Paco Peña absoluta facer un gran negocio hoy Expo Leo reside en enero los centros de camión que alterara de Gea Chea de gente humilde trabajadora que no pasará más por la Pedra contaminara o nuestro río iré a parte víctimas de esta gran masacre Ponte

Voz 6 10:47 para nada no únete a unos camas la acá ante Irán de guerra con ponte firme contempla nada hay que perder de únete errar con nos nos ponga contaminación con él donde nada eh esta mina

Voz 7 12:05 ante Irán Irak NAC ante Irán Longa no