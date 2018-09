ENTREVISTA A SANTI VALLADARES, ENTRENADOR DEL SANTIAGO FUTSAL

Voz 1 00:00 sí

Voz 5 00:27 nuestro invitado especial de hoy como habíamos anunciado Santiago parece que ésta de Presuntos Implicados hemos cambiado le le gusta Santi Valladares míster bienvenido qué tal

Voz 1717 00:35 hola buenas tardes esto te gusta este Presuntos Implicados todo te suena o los trae muchos recuerdos

Voz 0208 00:40 sí podríamos esta cinta a los niños cuando eran pequeños venimos de viaje

Voz 1717 00:45 el coche no había fintas y que nos gusta a todos y entonces habría que revisarlo

Voz 5 00:51 bueno bueno bueno la buscaba un poquito por por eso sube cuánto hemos cambiado Santi cuánto cambia este Santiago Futsal eh en su nueva realidad es una categoría pero bueno en en una nueva etapa no que que hay que afrontarlo así es una nueva etapa que que coger con igual o mayor ilusión si cabe que la que momentáneamente al menos sobre todo por aquello de la Primera División queda atrás ojalá muy pronto a mar

Voz 6 01:13 bueno eso es sin duda no es una una temporada totalmente distinta a todas las anteriores Príncep principalmente porque estamos en Segunda

Voz 0208 01:24 y eso que venimos desde que somos sancionados usando un poco pues unos años

Voz 6 01:30 pues mantener un poco el

Voz 0208 01:32 el nivelar el tema económico siempre está ahí ahí esta vez en Segunda no que en principio pues tiene que gustar más

Voz 5 01:41 hablando contigo en algunas ocasiones no después de las vacaciones de verano las mieles vosotros estabais cobrando me decía es que estabas gratamente sorprendido de cómo está corriendo oí trabaja el equipo no decir eso el entrenador de un equipo como el Santiago Futsal invita a pensar que bueno o es mucho correr últimamente ya no se corría tanto como hacía falta a ver

Voz 6 02:01 vamos no es correr a lo loco

Voz 0208 02:04 sí es cierto que el equipo ha cambiado mucho buscamos un perfil de jugadores que recuperarse un poquito sea DN quién evidentemente que tengan la calidad que tengan pues recuperarse un poquito lo Dennis que tenía Santiago al de toda la vida idealmente quede es quedamos sorprendidos de Delgado de competitividad que tienen en los partidos que hemos jugado porque es una es una plantilla joven

Voz 7 02:30 muy inexperta entonces eh

Voz 0208 02:34 lo único que no podía faltar la que no somos pero sí es cierto que que en un en la sobre todo el partido por el lo hemos competido lo hemos compartido un nivel altísimo y pusieron el listón el listón pues eh

Voz 6 02:46 donde no son nosotros también será

Voz 5 02:49 hablabas antes de la pretemporada de de recuperar cosas que quizás habían perdido un poquito no la esencia de no sé si del Ubuntu que es vuestro grito de guerra ese ultraje ya que es el lema para la presente campaña ese camino que también esas cositas que tu buena echaba en falta también cuando se hablaba del tema de su renovación que es que se ha ido recuperando para para afrontar esta nueva etapa

Voz 0208 03:11 bueno hemos pasado años muy complicados no eso no lo puede no lo podemos obviar la gente que lleva aquí muchos años yo el primero que más años llevo pues quieras que no te va minando poco a poco la plantilla ha cambiado hemos renovado ilusiones y en pretemporada cuando me dices tú que te comentaba así es cierto que las reuniones con el presidente o Miguel y quería cambiar ciertos ciertas cosas que creo que nos les vendrían bien ya no a nivel deportivo sino a nivel general poco poco se van haciendo se ajusten nuestros problemas pero estamos poniendo todos nuestra parte para salga adelante

Voz 6 03:48 pero tiene que ir poco a poco

Voz 0208 03:50 hay cosas que mejoramos cosas que todavía tenemos que mejorar

Voz 6 03:55 en ese camino estamos eso sabe que cuando

Voz 5 03:59 las carencias no porque a veces faltan medios porque no hay no hay para para conseguirlos y agudizan el ingenio se dice no hay también un poco no voy a decir parchear pero sí tratar de solventar problemas que ya que no lo permite la cartera pues sí que lo pueda permitir pues la voluntad la intención las ganas

Voz 0208 04:19 cuando estás en Primera hay muchos jugadores de que no tienes oportunidad que te viene aquí pues pues muy poquito dinero y tienen la oportunidad de destacar saben que aquí lo pueden hacer que iban a trabajar podemos poner en morir ulteriores ejemplo no es cierto que segunda es más complicado es que te vean jugador porque ya hay muchos equipos de donde solíamos tener jugadores hay muchos equipos ya de la zona aunque económicamente incluso hasta cobrar más es que completar la plantilla este año fue bastante complicado bastante complicado a todos los niveles no pero bueno lo que tenemos sabe dónde tienen listón porque hay lo pusieron nadie se lo puso

Voz 5 04:59 se lo pusieron ellos mismos y entonces a partir de

Voz 0208 05:01 hay pues todo lo demás pues no tenemos que mejorar pues entre todos no

Voz 5 05:05 vaya noche llegó al ex motos no si no estoy equivocado el último fichaje que estará

Voz 6 05:09 para el domingo es muy pronto no acaba de llegar no bastar para el domingo un iba a estar para el próximo domingo hay que ponerlo todo no ponerlo a punto

Voz 5 05:20 hoy meterlo en dinámica de equipo hay que poner a punto que

Voz 0208 05:23 de ahí que ya hay jugadores que llevan trabajando desde el ocho de agosto que que merecen esta ahí ahora mismo merecen estar ahí entonces estarán a partir de ahora pues que parezca estar cuando estemos todos al cien por cien es que merezca estar lo estará pero por tiempo ahora mismo hay jugadores inca teoría juvenil que lo están haciendo francamente bien si iba a dar

Voz 5 05:45 los lesionados se Lucas no llegará todavía tampoco para el estreno como tienen el cartel de Montiel bueno Luca

Voz 0208 05:52 las sesiones se está recuperando de su operación de cruzado está ya entrenando con el grupo toda la sesión

Voz 6 05:58 a un determinado nivel

Voz 0208 06:01 yo creo que este para para este primer partido el doctor me dijo que posiblemente no llegase pero que paseando por ello hemos contado como diría José Montero estuvo desde la segunda semana lesionado oye hizo un poquito con el grupo la tarde hacer también una tarea más pero los tampoco bailar el resto pues esto como así si no hay ninguna ningún percance durante esta semana pues estamos todos

Voz 5 06:23 que al equipo le hace falta iba a decirle al filial hace falta yo creo que lo hemos visto todo su durante la pretemporada no ha podido llegar en este mercado de verano esperemos que va quiere que en el mercado de invierno hasta qué punto condiciona anotó un jugador específico hay para ese puesto no en poco el repertorio cuando recupera así o jugando en estático cuando el rival se coloca no tener hay ese tipo que que te reciba de espaldas y que puedas descargar a los que llegan de segunda línea

Voz 0208 06:48 a mí me gusta jugar con peor lo sabe todo el mundo vengo yo ya vengo de de cuando yo jugaba pues tener un pivote de referencia ir el ese es cierto que te da mucha profundidad al juego no Ipar jugó de cuatro tienes que tener jugadores de un perfil que ahora mismo nosotros pues no tenemos no esa referencia arriba nosotros da mucho orden en el juego el otro día en la segunda parte contra pararlo pues juega con nosotros Seijas el juvenil simplemente como un hecho es dejar allí arriba nos dio un orden a todos los demás sí sí

Voz 7 07:16 es verdad que

Voz 6 07:18 que no tener un piso pues no sólo a Nos va a cambiar un poquito la la forma de juego pero bueno

Voz 0208 07:24 eh tiene hablemos de Seijas Si tiraremos alguno más que habrá que trabajar para que cuando sea necesario pues coja esa posición no

Voz 5 07:31 muchos pueden pensar un pívot que al margen de los goles que pueda hacer un vivo que recibe de espaldas que se pueda Hillary Iris para luego lo que genera todo lo demás lo que dices esto es lo que cambia un poco la estructura de de aquí

Voz 0208 07:42 es cuando pues ha hundido espeso y no en el en el ataque posicional no estás fino pues simplemente es fijar un pívot Si Un corte defensivo hay te da da mucho más criterio en juego pero bueno ahora mismo esperaremos a ver qué si es que lo necesitamos en invierno en invierno

Voz 5 08:01 otro porte muy específico importante no en todos los equipos en los que hay que defender una portería sea más grande o más pequeña como es la portería no deportes descontento más que contento con tranquilo con con Yago y con con Yago Barry con Álex Pérez

Voz 0208 08:17 estoy muy contento y muy tranquilo ahora el que tenga que jugar jugará pero sí es cierto que juegue quien juegue está a un buen nivel lo están haciendo muy bien en pretemporada tantos siendo los porteros que a mí me gustó como ellos saben perfectamente lo que yo pido un portero lo están haciendo que eso es importante ese es el primer paso porque a veces te dicen una cosa ir por lo que sea pues te da para hacerlo lo están haciendo bueno yo creo que el paso del tiempo pues vamos a tener ante la portería muy muy bien protegidas sea uno otro de de Pedro y gozaba asaltar el juvenil que bueno con otros pasos no con vistas más un futuro pero no están trabajando en los trenes de maravilla

Voz 5 09:01 en qué crees que puede venir bien el hecho de jugar de tú salvo esta nueva casa podemos decirlo así por lo menos en el día había en los entrenamientos Santa Isabel te vengan los partidos no que el domingo es el estreno de contra bisontes de Castellón allí Santa Isabel

Voz 0208 09:14 el tiempo lo día la pista

Voz 6 09:17 es muy buena no están tratando muy bien

Voz 0208 09:20 en el en el pabellón todas las atenciones las tenemos desde el primer día ya lo vamos a ver

Voz 6 09:28 la

Voz 0208 09:29 la tercera pata del banco que es la afición ahí siempre ponen porque lo porque somos así no la gente de Santiago en general somos así somos bastante cómodos el tema de la crear pero bueno es un paseo estoy eso pase cultos me está poniendo disposición ciertos mecanismos para que para que

Voz 5 09:49 es asequible aparcar en el parking D

Voz 0208 09:51 aquí maneras iban no solamente decirles que son bienvenidos todos y todos los días todos todos los días y que lo que no va que no van a dejarse nada en nuestros chicos eso no es sólo pueden dar por los que lo siguieron durante la pretemporada sobre todo en el Burela saben hasta dónde van a llegar a a dar otra cosa es que les guste conjugar uno pero que se va a la cancha y que va a dar todo por poner este nuevo escudo pues eso es lo tienen garantizado yo les animaría que hiciesen socios a que siguiese incluso animase estamos en una cancha pequeñita los equipos de fuera tiene que notarse pues hay un poquito más apretados nada animarlos a eso a que nos ayuden que nos apoyen porque yo creo que los partidos de casa van a ser determinantes para para que ir de acá para que la temporada sea más llevadera

Voz 5 10:42 tengo un poco mi pregunta no que Santa Isabel es propicio con no sé ojalá setecientos ochocientos o mil espectadores eso ya es una bombonera que bueno en cuanto a ejercer bueno un ambiente en el que el rival no esté tan cómodo como podía estar en sarna con que hubiera esos mil puedes es mucho más desangelado por la amplitud del graderío allí Santa Isabel bueno pues según qué partidos cuando al cosas a lo mejor están Jonas ese empujoncito desde la grada se puede notar un poquito más

Voz 1717 11:07 está mucho más encima eso no tiene por qué ambiente pero nosotros viajamos a canchas donde te aprieta grafía más prietan y al fin

Voz 0208 11:17 cabo todos tenemos somos seres humanos que tenemos es Sarkozy ya que cuando nota el aliento del contrario fuerte que tú lo estás mal el equipo no funciona hay ese esa te puede llevar a te llega antes el sonido no ese aliento que muchas veces ya pues de SAR aunque se esforzaban algo así como realmente no no llegaba porque la cancha era público que venía

Voz 5 11:41 objetivo para la temporada que comienza el domingo estaría satisfecho si el equipo consigue

Voz 0208 11:46 qué

Voz 6 11:50 fue eso no era un poco

Voz 0208 11:52 no sé no sé tú la palabra que quieras pero yo quiero que mejoren yo quiero que mejoren que vaya más cada jornada

Voz 5 11:59 cada entrenamiento incluso que se veían ellos va mejor

Voz 0208 12:01 cuando no yo creo que ese es el objetivo principal mío de conseguir una serie de objetivos que tenemos que cumplir pues es a nivel deportivo pues evidentemente estar como es el segundo esperándolo en la competición para poder optar a más sonó Isar viendo que es una competición donde se han reforzado muchísimos equipos donde donde hay donde ya no es la segunda del año pasado y hace dos años y que después lo pues a nivel económico y estabilice dignos de impulso Panathinaikos posteriores pues podemos crecer pero como reto particular esta temporada viendo el tipo de equipo que tengo me gustaría que que si hubiesen mejorando día a día yo al final de temporada el equipo juega distinto a como está empezando ahora pues eso bien valdría un poco la temporada aquella de yo lo que la temporada de cuando venían los argentinos no teníamos muchos problemas en muchas secciones de juego pero al final de temporada equipo salgan las categorías competía hubo sale esto es un poco lo que lo que pretendo yo como objetivo personal mío no

Voz 5 13:07 es que hablábamos de Segunda División a muchos quienes hayan de todavía nos acordamos de todos los plantilla que venían para que De Mera pero es que en Segunda hay un nivel Santi para que la desconozca sin ir más lejos más lejos ya no hablo de de los filiales en chavales jóvenes evidentemente pero con muchísima calidad pero sin ir más lejos los vecinos lo ya aportó apostó hecho la plantilla que ha hecho pero con por ejemplo Dani coronado bien a la cabeza o Burela que tener aquí pon a priori

Voz 1717 13:34 parecía destinado para estar arriba parece que todo el mundo se reforzó el segundo cuando bajamos nosotros tenemos la plantilla más

Voz 0208 13:41 yo era uno de los más joven la competición tenemos pues ocho jugadores por debajo de los veintidós años después plantillas de esas que me hablas vamos a ver yo no quiero que nadie pero está claro que que Betis pues no tienen que estar arriba del todo porque si tienen plantillas de primera Mengíbar tiene jugadores de primerísimo nivel el propio no ya estaría muy veterana sabe yo cómo funciona esto los dos filiales que no podemos olvidarnos de ellos pues a partir de ahí pues el resto estaremos intentaremos estar en ese esa zona tranquila y como segundo los filiales suelen tener siempre arriba pues toda la opción de participar en el siquiera un poco lo que no que han encontrado golea al final esa temporada ascendió nosotros en principio nuestro objetivo es particularmente mejorar ir creciendo partido partido usted potentes en casa fue una competición que nos coloque donde nos merezca damos la oportunidad de jugar un ascenso pues

Voz 6 14:40 pues mucho mejor pero lo iremos viendo

Voz 5 14:42 Mister durante toda la temporada seguiremos por supuesto muy pendientes Santiago Futsal ahora en Segunda División pero que por supuesto es uno de los equipos de referencia de la capital de Galicia mantendrá ocupados para informar a todos los aficionados a toda la gente que cada día sintoniza el SER Deportivos de todo lo que vaya aconteciendo que ojalá vayamos contar alguna en disgustillo llevaremos porque eso es interminable pero más las alegrías bueno como bien dices aborden de coloca al equipo a la competición y al final pues si puedo mirar hacia arriba y acabar con un play off o lo que sea estaríamos encantados de de contarlo sin eso sí como tú dices Si los chicos lo han dado todo habrá que darle enhorabuena ya seguir ya seguir mirando hacia el futuro que que esto no acaba en primera ni el otro día me decía entrenador de baloncesto Chiqui Barros que en el entrenador de categorías que el entrenador de Baloncesto en este caso Santi Valladares entrenador de fútbol sala y nosotros aquí también seguimos a nuestros equipos no porque estén en Primera en ACB logra o el Santiago usaban están sino que allá donde estén pues estaremos pendientes durante toda la temporada Santi lo dicho toda la suerte y gracias por acompañarnos hoy en SER Deportivos