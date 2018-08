Entrevista íntegra a la concejala Ana Redondo

Voz 1 00:00 doce y cuarenta y uno minutos eh vamos a hablar de fiesta de porque en fin el otro es un poquito el viernes comienzan las fiestas de la Virgen de San Lorenzo mucha expectación ganas de pasarlo bien el pregón a cargo de el escritor que ayuda después la actuación de los ficha Rondilla los uno de los grupos que más animan sin duda ninguna y que comienza las fiestas sea una auténtica gozada alegría buen rollo y en los próximos minutos pues vamos a descubrir todo lo que vamos a poder hacer disfrutar y ver en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo repetimos que empiezan a las ocho y media el próximo viernes está con nosotros la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid quienes Bacon dar los entresijos y las cosas que vamos a poder hacer como decíamos en nuestras Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo Ana Redondo concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cultura y Turismo y muy buenos días muy buenos días Carlas bien qué bien si ya calentando motores bueno estábamos dando vueltas todavía lo del césped ya que estas aquí en el partido del sábado se ha estropeado o no tienen bueno yo creo que el partido hemos llámalo Alcampo dímelo claro

Voz 2 01:08 tope a Jaime de Zorrilla

Voz 1 01:12 pero bueno

Voz 2 01:12 yo creo que eso entra dentro de de del humor patrio del humor vallisoletano que

Voz 1 01:17 bueno es saber reírse de los problemas visiones de China de Bankia de de Italia veíamos el campo del Real Valladolid no y eso no se incluye parado mal bueno

Voz 2 01:27 acabamos de subir a Primera es lógico que hay algunas cosas que ajustar es verdad que el campo no estaba en las mejores condiciones probablemente no eran óptimas pero la imagen que dio el Valladolid yo quiero reconocer que fue estupenda que no debamos Bono si la del equipo la del equipo que lo importante fue estupenda la verdad es que a mí me me sorprendió no la garra hablamos con el Barça de tú a tú estábamos en en la misma liga sí sí bueno

Voz 1 01:52 pero no ha influido mucho no van a seguir viniendo turistas aunque sea Bernat opera como dice

Voz 2 01:58 oye nunca se sabe porque uno puede ser una atracción turística espero que todo se resuelva y que en quince días pues el campo está en perfectas condiciones

Voz 3 02:07 oye la todos nuestros a veces no sabe que ahí pues sí

Voz 1 02:10 esta semana que había poca gente de Valladolid en Valladolid que mucha gente con los planos por la calle

Voz 2 02:16 sí sí no tenemos datos de cuánta gente y de qué grado de ocupación hotelera pero yo estoy convencida de que ha sido un fin de semana muy importante que todos estos días de fiesta también van a ayudar a incrementar esas pernoctaciones en definitiva el empleo en la ciudad que es lo que nos interesa

Voz 1 02:34 la vamos con las fiestas como se presentan estas fiestas que comienzan bueno en cinco días no

Voz 2 02:37 no días eso estado ya hay yo creo que van a ser unas fiestas fantásticas apoteósica allí donde el respeto tiene que ser una de las claves para que podamos disfrutar del programa sí sí sí ese es esta trabajando porque sabemos que el vallisoletano es un Un ciudadano muy respetuoso pero siempre puede haber alguna problema algún conflicto y hay que intentar minimizarlo para que todos podamos disfrutar

Voz 1 03:01 me gusta del programa bueno claro que vas a decir no pueden no así que no me gusta importantes no este año también yo creo que mira

Voz 2 03:08 hemos conseguido algo que parecía muy difícil y es que la calidad esté presente en prácticamente todas las las actuaciones que se van a disfrutar y a desarrollar tanto en el centro de la ciudad en la Plaza Mayor que es nuestro centro yo siempre digo que el centro es como el salón de casa todos dos al final no es vamos al salón de casa para disfrutar los eventos importantes pero también en los barrios tenemos actuaciones tanto de teatro de circo musicales muy potentes con muchísima calidad y eso va a hacer que Valladolid entera ciudad disfrute de cada día Hay prácticamente hasta las tantas de la mañana espero que los vecinos que quieran descansar y tienen el derecho a descansar pues también sepan comprender que son días de fiesta pero todos los que vamos a disfrutar seamos también respetuosos con esas necesidades de descanso del vecino porque están pensadas las fiestas para pasarlo bien para que nos encontremos entre amigos entre familiares entre ciudadanos para que sean como digo unas fiestas inolvidables

Voz 1 04:05 bueno hablamos de conciertos empiezan los Peaches ahí yo creo que muy buenos grupos pero claro Nos falta el concierto internacional parece que al final esto está gafado no hay que siempre está bien lo de OT pero el concierto internacional Fillon no sale claro

Voz 2 04:16 fíjate lo que tenemos es que tenemos de todo

Voz 3 04:18 no yo ya le pero como una esperemos a Rafael tenemos a Hombres G A

Voz 2 04:25 nuestro y a nuestros grupos fantástica todos aceptan gana tenemos a a Beret tenemos arrozales en que ese no hay que perdérselo tenemos a Operación Triunfo vamos a terminar con ese entró para aquellos que no arraiga como el de Zorrilla que es muy difícil fíjate a nosotros teníamos una experiencia muy positiva con John Newman el primer año no fue una un concierto que que trabajamos pero no tuvimos que dejarnos la piel y además con un presupuesto bastante razonable estábamos hablando de un artista internacional que venía a Valladolid por ochenta mil euros en un espacio fantástico creo que hay unas grabaciones que han corrido por la red y que nos han puesto en sí sí en el panorama internacional de de conciertos internacionales potentes y creíamos que eso iba a ser la tónica general pudo ya mostrarnos a grupos importantes con un presupuesto no excesivo y nos hemos dado cuenta que que no es tan fácil que es mucho más complicado porque los managers de estos equipos de estos grupos de estos artistas no siempre controlan las agendas no siempre nos dicen la verdad y este año que creíamos tener a un grupo de primera categoría como una pecho Boix que estuvimos muy muy muy cerquita de traerlos a la Plaza Mayor pues quince días antes de cerrar ese contrato y cuando ya estábamos pensando que nos daban el el OK a todas las las negociaciones porque llevábamos meses de negociación pues se cayó se cayó pues porque el grupo no quería viajar el manager no estaba convencido pido oí al final algo que era factible pues se convirtió en una pesadilla

Voz 1 06:00 no es cosa económica solamente no sino no no no no no

Voz 2 06:02 no hay muchísimos imponderables que nosotros no controlamos cómo son las giras incluso la la propia voluntad de los grupos que a veces bueno pues no no tocan hay allí donde no entienden que vayan a tener un impacto una repercusión que para su tradicional

Voz 4 06:18 el caché

Voz 2 06:21 no no consideran irán bien Valladolid necia cita todavía darse a conocer no es Barcelona no es una de las grandes plazas no estamos hablando en Madrid mi estamos hablando de Bilbao y tenemos que trabajar unos una imagen de ciudad muy potente que haga que todos estos grupos consideran venir a Valladolid algo muy apetecible y que entra dentro dentro de las giras nacionales de de de de su sus de grupos y compañías son muchas cuestiones aparte de la presupuestario que lógicamente nosotros no podemos pagar cualquier cosa nosotros tenemos que ajustarnos son presupuesto Isabel que con ese presupuesto tenemos que dar cabida a fiestas de diez días evidentemente la cuadratura del círculo a veces se consigue como en el caso ellos miman ya otras veces pues no

Voz 1 07:03 hablamos de presupuesto entonces sí

Voz 2 07:06 bueno pues el presupuesto yo creo que es un presupuesto ajustado a lo que Valladolid necesita pues mira una cosa es lo que está presupuestado y lo que nos van a costar y otra cosa es lo que salga de las arcas municipales son cosas distintas porque que siempre hay y al final en aportaciones de empresas patrocinadores ir muchos interesados en la ciudad para colaborar con las fiestas estamos hablando de las grandes empresas como puede ser Renault lo puede ser gays o de ser y y también leche Leche Gaza que no se nos aporta o o Río Shopping hay muchos y muchas aportaciones extras el presupuesto que yo manejo dentro de la Concejalía es de un millón doscientos mil yo espero que el presupuesto que salga de las arcas municipales ronde el millón no supere el millón y eso supone para los vallisoletanos cuatro euros y de sus impuestos para diez días de fiesta donde va a disfrutar de prácticamente todas las actuaciones gratuitas por lo tanto yo creo que es un presupuesto muy ajustado que está en la media de las grandes ciudades de las ciudades como Valladolid o de nuestro entorno

Voz 1 08:27 y no sé si muchas novedades creo que no hay una novedad importante que es la procesión del día la vida

Voz 2 08:32 de San Lorenzo Silvia ocho porque ese cambio en el tiene error yo no he cambiamos de itinerario por por una cuestión que todo el mundo entenderá ahí es que hay un andamio colocado en la calle Ferrari que junto con las casetas de feria de día van a impedir que la procesión pueda traer Curro ir tranquilamente por esa zona ir aprovechando además que la calle Regalado es peatonal pues vamos a aprovecharla vamos a disfrutarla y por lo tanto el itinerario saldrá de la plaza a mayor como siempre subirá por Duque la victoria cogerá la calle Regalado ya encauzará lo buena claro yo yo es el sábado

Voz 1 09:07 día ocho que no se nos olvide porque además es un evento importante

Voz 2 09:10 es muy importante hay muchísima gente devota de la Virgen que se reúne precisamente para ver la la la ofrenda floral la la alfombra de flores que es preciosa y que este año y también tiene ingeniería

Voz 1 09:24 ahí sí el alcalde de Castrodeza exacta

Voz 2 09:28 siempre tiene algún guiño a la actualidad de la ciudad pues este año yo creo que no va a gustar todos ver cuál es ese elemento ornamental que que enriquece la alfombra más novedades mover bueno sí que hay pequeñas novedades porque son ayer tampoco ayuda de muchas no porque además son son fiestas tradicionales yo creo que los vallisoletanos amamos precisamente en nuestras fiestas porque vamos a encontrar en ellas los lo que siempre buscamos lo que siempre estamos esperando a mis hijas esperan subir a los caballitos y luego poder cenar en la Feria de la gastronomía y ver los fuegos artificiales hay hay cosas que son evidentemente tradicionales y que no otros vamos apoyar y hemos apoyado y estamos reforzando y mejorando o por ejemplo la feria de día hay algunas pequeñas novedades en Feria de Día por ejemplo este año ese abre una zona nueva yo creo que eso es interesante que cada año se vaya detrás nuestro hay algunas más máscaras hay algunas casetas demás ir por ejemplo en la zona del paraíso de paraíso que es una zona yo creo que ha caído un poco en los últimos años general no sólo en fiestas sino a lo largo del año yo creo que este año con las casetas de feria de día pues va también a tener mucho ambiente y yo estoy convencido que va a ser un revulsivo ID hecho abrimos Feria de día en esa zona nueva de Price bueno encuentro

Voz 1 10:48 casetas regionales estamos hablando de las casetas de la Feria de día se controlan porque hay gente que dice no es que están muy viejas tú lo he visto por aquí en una mano de pintura o algo así pero nos ha llamado la atención y no se ha llamado gente diciendo que el Estado no es demasiado correcto de la que has de textos de control por parte la

Voz 2 11:06 supuesto nosotros lo que hacemos con la hostelería porque los organizadores de Feria de día son los hosteleros de Valladolid bailar estar aquí la cuenta hablemos claro el Ayuntamiento lo que hace es convenía con ellos y dentro del convenio establecemos una serie de requisitos que tienen que cumplir los hosteleros que vayan ponerse feria de día y sobre todo a través de las asociación de hostelería entre esos requisitos lógicamente que las casetas tengan todas las dimensiones requeridas que sean de unas determinadas características no puede haber casetas diferentes tienen que tener todas una homogeneidad que esa respete lógicamente nuestro patrimonio que las casetas no estén cercanas o inmediatas a los grandes monumentos ya los espacios monumentales de la ciudad eso intentamos que efectivamente sea así la limpia pieza porque la Feria de Día lógicamente impidieron que es ciego Diego eso luego luego a los alimentos que se controlan por supuesto el la la la sanidad y la calidad de los alimentos que en en todas las casetas Se se comercializan por lo tanto todo eso junto con el precio de la tapa de feria sobre el pincho de Ferias es lo que nosotros con veníamos con la hostelería es cierto que siempre puede haber algún problema con alguna caseta concreta o que no esté exactamente las condiciones adecuadas pero hacemos balance al final de la feria siempre detectamos esos problemas intentamos resolverlos al al año siguiente si hay alguno que probablemente puede haber desde luego intentaremos resolverlos antes solucionarlos con la presidenta de de los hosteleros y con la hostelería ir si pese a todo se producen esos problemas a lo largo de la feria en el balance de Ferias nosotros tendremos muy presente todas ellas esos inconvenientes disfunciones para corregirlas de cara al año que viene

Voz 1 12:57 sí la verdad es que fue una gran revolución cuando vino la Feria de Día hace ya muchos años no pero ha sido casi casi el motor de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo habría que dar una vuelta ya o no

Voz 2 13:05 yo creo que hay que darle una vuelta en cuanto a la calidad porque porque Valladolid se ha caracterizado por ser una ciudad de tapas de Tapas y Pinchos de gran calidad estamos compitiendo con San Sebastián yo no lo creo no

Voz 1 13:16 la fiesta de la Viña ahora

Voz 2 13:18 no no saber si yo sinceramente creo que ya no superó por eso y nosotros hemos insistido mucho para que la calidad este a la altura de la ciudad es una ciudad como digo de una gastronomía reconocida a nivel nacional e internacional y que los vinos también sean vinos de calidad es decir que el pincho SA un pincho que responda al precio y además responde a la calidad que en la ciudad está reconocida yo creo que ahí está la clave ahí está la clave de la mejora de feria de día a ser capaces de ofrecer esos pinchos y tapas realmente extraordinarios que los tenemos a lo largo de todo el año Hinault que baje la calidad en en la feria es verdad que estamos hablando de un volumen mucho más grave de de de clientela y a veces no es posible hacer una delicatessen que lleva X minutos para su servicio hoy para que en eso pues pues pueda estará al alcance de todos los que quieren consumir pero yo creo que ese es el margen de mejora el margen de mejora es la calidad la calidad y la especificidad de cada una de las zonas que cada una de las zonas tenga su identidad propia en cuanto a los pinchos y tapas que ofrece

Voz 1 14:27 vamos con los toros son ya sé que el Ayuntamiento dando ahí no pero el toreo mayor Liz parece que quiere plantar cara según nos cuentan el del Ayuntamiento hay ninguneo se hace adrede o que el Ayuntamiento deja simplemente allí porque se quejan incluso de que no salen en el programa de fiestas

Voz 2 14:43 sí sí que salen por supuesto en el día a día está la información de la corrida porque el el programa de Ferias es un programa para el servicio del público en general para para la información general de todo lo que corre en la ciudad la organiza el Ayuntamiento no la organiza el Ayuntamiento por lo tanto ese servicio público que dice da a través del programa incorpora todas las actividades yo creo que con con la feria de los toros hemos conseguido la cuadratura del círculo no es decir sin prohibir nada porque es cierto que en otras ciudades es ese ha prohibido nosotros en absoluto hemos prohibido pero hemos decidido que precisamente porque es una actividad conflictiva que que plantea un enfrentamiento social por por la por la propia idiosincrasia del del evento no puede contar con recursos públicos es un evento privado por lo tanto quien quiera disfrutar de cemento tiene todo el derecho del mundo pagase entrada y eso le va a permitir disfrutar o no de una estupenda corrida o una mala corrida lo que el Ayuntamiento y si eso es ninguneo yo creo que sí dementes no subvencionar lo que el Ayuntamiento hace es no poner dinero público en esa actividad no ponerlo yo creo que es una actividad que está trayendo público está trayendo gente de fuera cuando las corridas son buenas y el carteles bueno realmente se llena la plaza ya es un negocio bueno para eh los gerentes de la plaza y los titulares de la plaza yo creo que la ciudad consigue lo que decía todos los objetivos no prohibir y aquellos que quieran puedan disfrutar pagando lógicamente la entrada y que no vaya el dinero público donde hay una actividad que plantea un conflicto social

Voz 1 16:25 Ana Redondo dos minutos la concejala de todos los efectos ver de día pero yo me acuerdo y mi pregunta muchos alcaldes de los pueblos no van a faltar tenemos que ir a todos los sitios y tal pero claro en en un pueblo por muchos habitantes que tenga es más manejable pero en Valladolid Ana Redondo salvamento los sitios no

Voz 2 16:45 bueno yo yo desde luego intentaré ir a todas partes desde luego no quiero perderme cosas muy interesantes que en los barrios y está pensando que en Rondilla hay un grupo de Valladolid de chicas fantásticas

Voz 1 16:58 te lo agradece la gente del barrio que vaya la concejala yo creo que si no

Voz 2 17:01 yo creo que pasa es muy desapercibido no te conoce tanto la gente lo que sí parece lo que sí que disfrutas muchísimo yo en los barrios casi disfruto más porque es verdad que el ambiente es otro es un ambiente más cálido más más cercano pero bueno espero no perderme ningún concierto de la plaza también te digo espero disfrutar de la Feria de Día subiré lógicamente a la Feria de la gastronomía que me encanta es también otra de nuestra seña de identidad los fuegos artificiales este año que no se los a la gente porque son no los fuegos que yo creo que van a estar a un gran a nivel a una gran altura ver concurso ustedes sí sí va a haber un concurso el año pasado tuvimos un concurso a través de Internet aunque es ciudadano este año a partir de eso vamos a implementar también un concurso profesional con lo que yo creo que la expira tenías van a echar el resto no te van a echar el resto se va a notar yo estoy convencido que va a ser pues pues también noches mágicas las a la luz de los fuegos artificiales Illa chopera del Campo Grande que este año la chopera de de el el Pisuerga que este año también tiene una programación especial hemos reforzado toda la zona de Moreras y de Pisuerga como alternativa precisamente a los jóvenes y para darles una calidad y un tipo de música más acorde con sus gustos yo estoy convencida de que en la Chopera también se va a generar un ambiente muy familiar y muy interesante