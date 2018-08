Entrevista íntegra a la presidenta de la Asociación Provincial de Hosteleros

Voz 2 00:00 doce y treinta y seis minutos nos acercamos a la Feria de Día de la mano de la presidenta de la Asociación de Hostelería para conocer los entresijos de esta nueva edición de la Feria de Día en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid el número casetas aumente este año hasta las setecientos cinco de otros cincuenta establecimientos como no participar en el interior se iban a abrir nuevas zonas de casetas también se han repartido tres mil los ciento cincuenta camisetas negras doscientos cincuenta mandil el color burdeos para vestir los camareros y camareras de la Feria de Día pues para conocer más de uno de los acontecimientos más importantes de nuestras fiestas vamos a saludar a María José Fernández presidente de la Asociación de Provincial de Hostelería José muy buenos días

Voz 3 00:40 buenos días hablábamos esos eh muy bien estupendamente tenemos que felicitar por muchas cosas así que felicidades pues muchas gracias vamos a empezar con datos sobre la feria bueno

Voz 2 00:48 supongo que ya poco a poco preparándose porque hemos visto de las casetas poniéndose este año es incluso un poco antes

Voz 4 00:53 sí sí está preparando lo con tiempo lo están preparando muy bien y está practicamente queda muy poquitas por montar María José vamos cuando tú

Voz 2 01:01 que la feria porque hay datos que llaman mucho la atención personas que pasen por la feria de día muchísima pues

Voz 4 01:06 no estamos hablando de que el año pasado pasaron unas cien mil personas al día

Voz 2 01:10 diarias hay personas diarias

Voz 4 01:12 sí ya se dice pronto eh cien mil personas diarias entonces pues bueno también hay que entender cómo tiene que ser la logística de las casetas no que realmente sacamos nuestros establecimientos a la calle nuestras barras a la calle no es lo mismo en un restaurante con toda la logística que tenemos que en una caseta hacerlo bien yo creo que ya el año pasado bastante bien

Voz 2 01:31 yo manejo es esto suponer casi un millón de personas no que pasen

Voz 4 01:34 sí sí sí sí sí sí sí pasan seis y aparte todos los puestos de trabajo que se generan en la feria que se están hablando de unas mil doscientas contrataciones

Voz 2 01:42 bueno luego hablamos de contratos pero como se contabiliza todo esto de de de las personas que pasan por ahí porque claro me parece difícil no

Voz 4 01:47 es difícil sí pero realmente nosotros al finalizar la feria y lo tenemos todo registrado en las cajas date cuenta que sabemos cuántos pinchos de feria hemos vendido por allá sacamos las personas no se aquí pero si se dice es un dato sí es un dato tremendo eh sí sí aparte que yo creo que estás subiendo bueno ya habéis visto que este año el número de casetas también ha subido en número de de de la gente que se ha apuntado al tapeo interior también el tema de la Feria de con las copas la Copa de Feria también se ha incrementado en las terrazas entonces yo creo que el ánimo de la gente ahora mismo es muy de fiestas no de salir de él se están haciendo las cosas muy bien también el locales muy bonitos

Voz 2 02:29 sí sí bueno lo hablamos también de las yo porque parece que está dando un vuelco la hostelería en Valladolid y es usted

Voz 3 02:33 tanta sino también está bien hablábamos de las contratas

Voz 2 02:35 quiénes también tenemos datos de contratación es sí sí sí de contratar

Voz 4 02:38 no estamos hablando de de unos mil doscientos osea que es un dato muy importante y luego sin tener en cuenta todo lo que genera alrededor e todo el tema servicios transporte electricidad todo eso no lo contamos más cerveza bueno

Voz 3 02:54 no está el agua todo lo que genera claro sí sí sí sí

Voz 2 02:59 analizar lo sé que podemos decir que en cuanto al sector servicios en este habrá casi Pardo en Valladolid

Voz 3 03:05 yo creo que no creo que lo que hay es bastante demanda de trabajador

Voz 2 03:08 pues ahora mismo otra cosa es que se habla de las inspecciones la salubridad de las casetas

Voz 4 03:13 pero bueno esto siempre la verdad que se lleva muy riguroso tenemos inspecciones diarias de sanidad de trabajo de Hacienda nosotros tenemos también varias personas que pasan diariamente por todas las casetas de la Asociación para que controlen el tema de la música los horarios que no se pasan de decibelios porque queremos que las estas sean fiestas pero que los vecinos puedan estar agradablemente también en su casa no que no nos pasemos hay novedades en este periodo de Dios bueno si hay novedades bueno aparte de que el año pasado la novedad fue no sé si os acordáis que dimos un premio al mejor pincho de Ferias este año es la segunda edición volvemos a dar premio vamos a dar premio a la mejor caseta con al mejor pincho es eres va a dar un premio de ocio a todos los trabajadores para que disfruten de los espectáculos después de las ferias vamos también a dar a las personas que voten es vamos a premiar con una visita a una buena bodega ya una buena comida o a una cena romántica aquí en Valladolid osea que nuestra página web de visita Valladolid punto com tienen toda la información para el público que quiera votar al pincho van a tener premio voten y el premio elevan a dar unas personas bastante interesantes de Valladolid no voy a decir nada para que sea una sorpresa quién da al premio pero desde aquí animo a todos los oyentes a que voten al pincho de feria

Voz 2 04:37 María José el año pasado ya se abrieron nuevas nuevas zonas nuestra el lucense este año también va a abrir nuevas zonas

Voz 4 04:43 si la idea es cada año intentar abrir una una zona nueva para que se expanda un poco todo claro

Voz 2 04:48 pero han pasado funcionando muy bien no funcionaron muy bien que fuera

Voz 4 04:50 la lucense en este año han aumentado porque este año en el lucense creo recordar que siete casetas eh

Voz 3 04:57 que no le habiliten ya del todo eso va a ser ya ya tenemos también de que en el lucense allá donde la nueva era nueva zona

Voz 4 05:05 en ese en la catedrales la esquina de Portugalete con la calle Catedral y ahí va a haber cinco casetas también osea que bueno aumentando la zona

Voz 2 05:14 bueno además es una de las zonas en Valladolid si parte de la feria

Voz 4 05:17 esta es ahora mismo poniéndome

Voz 2 05:19 toda porque de moda llevado mucho tiempo pero claro con la apertura del nuevo farolillo

Voz 4 05:23 claro bueno es que a esa zona la verdad que la zona de la Catedral está ahora mismo preciosa aparte de que se ve mucho turista mucha gente con los planos y es una gozada ver así la ciudad a la verdad

Voz 2 05:34 si María José hablamos de nuevas zonas y hablábamos también de precios no que es lo que importa sobre todo a los consumidores vamos a mantenerlo

Voz 4 05:39 mantenemos el precio de mantenemos el precio de ochenta como como estos hay como el año pasado lo que estamos apostando ahora mismo es por la calidad por la calidad en las casetas porque el tema de la rueda chorizo creo que pasó a la historia hace ya mucho tiempo es difícil ver eso ya en ninguna caseta la gente los hosteleros está molestando mucho para dar calidad y que haya buena comida en la caseta y que hay buen vino también que para eso lo estaremos

Voz 2 06:05 ayer estaba con nosotros la concejala de Cultura y Turismo al Ayuntamiento Valladolid Ana Redondo y ha hablado de esto no habría que cambiará algo luego te lo preguntaré también anti no y me dice que la idea debe ser la calidad no tenga la cantidad de los pinchos que tenemos a lo largo del año en Valladolid también porque me voy a la feria de día porque va a venir mucha gente de fuera hay muchos de los que acostumbrados estamos a

Voz 4 06:25 la gastronomía que tenemos en Valladolid ahora mismo que es un referente y con el concurso nacional que tenemos aquí es que no podemos menos que dar el do de pecho en una feria de día que tienen sus inconvenientes lo que estábamos hablando antes porque no es un local preparado sí pero qué se puede hacer bien también

Voz 2 06:43 es que son ciento cinco casetas es difícil controlar a todos y si encontráis alguna manera antes me decías que sí

Voz 4 06:48 sí tenemos un control diario

Voz 3 06:50 mañana por la noche aquí en este pincho

Voz 2 06:53 están poniendo pues si nada no tenemos un corte

Voz 4 06:55 el diario aparte de que la asociación está haciendo fotos que va a subir luego la web con los pinchos que se están poniendo para que la gente vea lo que está vendiendo

Voz 2 07:04 si hay alguien que no cumple con ese nivel de calidad

Voz 4 07:07 eso le da un toque por supuesto porque lo que queremos es que haya calidad e siempre puede haber algún fallo porque no pero en una caseta o en un restaurante siempre puede haber algún fallo son días de mucha aglomeración de mucha gente pero intentamos que todo salga bien de hecho este año tenemos varias cosas más porque tenemos un tema que es respecto a a la al consumo responsable del alcohol que ya lo hicimos también el año pasado y le hemos añadido otro tema que es bastante importante que es el tema de los atraganta momentos que no solamente pasa en en los restaurantes dentro sino que puedes estar en una caseta te puede atragantar Iker ocurrió que no nos ha pasado gracias a Dios pero creo que tenemos que estar preparados entonces este año damos un curso también a la vez carné de manipulador para enseñar primeros auxilios de atraganta mientras se van a estar los chicos preparados por si pasaba algo para saber efectuar esos primeros auxilios y que no se te hago una persona que también es importante otra prueba piloto experimental que vamos a hacer este año que que es la primera vez que lo hacemos porque nos importa mucho que la ciudad esté limpia y que demos una buen imagen de Feria de Día va a ser la recogida selectiva de residuos orgánicos sí hemos preparado la Asociación de Hostelería hemos hecho unas estructuras para hacer una selección de residuos orgánicos e inorgánicos luego al hostelero se va a ocupar de esa selección y llevarlo al contenedor luego nos va a ayudar el Ayuntamiento que es el que va a hacer la recogida también vamos a hacer una recogida selectiva por primera vez de cartón que pasa que tenemos imagínate los pedidos que llegan a partir de ya ahora mismo ya está recién

Voz 3 08:48 sí sí claro te imaginas te que te lleguen

Voz 4 08:51 catorce cajas de agua diez de vino todos cartón tú fíjate lo que se acumula realmente los contenedores no dan de sí entonces por qué esas imágenes de un contenedor alrededor el suelo lleno de cartón porque

Voz 3 09:04 no es que afea mucho la ciudad

Voz 4 09:06 entonces no queremos dar esa imagen queremos una imagen de la Feria de Día E con el medio ambiente sostenible y limpia entonces bueno con el Ayuntamiento realmente hemos llegado a una sintonía bastante buena hemos llegado con ellos a a un acuerdo van a hacer una recogida diaria dos veces al día Nos van a venir hacer una CD de puerta a puerta de recogida de cartón pues para que la ciudad esté impecable y este limpia esté bien qué es lo que nos interesa a todos y que aparte de que lo disfrutemos los ciudadanos y la gente de fuera claro

Voz 2 09:36 también os vais a unirse campaña de no es no de la campaña contra las agresiones sexuales tanto en camisetas no cuanto a mí

Voz 3 09:43 es realmente en uniforme este año va a ser la está descartado muchísimas no bueno una burrada pero yo no tengo apuntado aquí que soy soy un hombre camisón muchos días

Voz 4 09:53 es que son muchos días date cuenta que las casetas tenemos una media de entre ocho y diez trabajadores cada caseta y hace mucho calor y que cambiarse de camiseta entonces pues si hay que dar muchas para facilitarlo no este año la novedad es que no va haber camiseta de tirantes la camiseta va a ser unisex igual para todos lo vamos a poner tenemos puesta la mano de no es no en todas las camisetas hemos dado las pulseras abanicos va a estar el decálogo de contra la violencia de género porque realmente lo que queremos es una feria tranquila sin problemas y que la gente simplemente salga a disfrutar el año pasado creo no hubo ningún incidente y esperemos que este año tampoco le haya

Voz 3 10:31 María José es decir que está todo preparado para que podamos disfrutar en condiciones todo visto nada sólo queremos que no llueva sólo es lo que queremos que bueno parece claro

Voz 4 10:39 tiempo daba bastante bueno e da bueno da bueno no da tanto calor como ahora que es mejor que que da una media de veintisiete

Voz 2 10:44 no lo decíamos antes que sin duda ninguna es uno de los grandes acontecimientos no uno de los motores de las Ferias y Fiestas de la visión de San Lorenzo lo que es la Feria de Día E ayer también lo hablábamos con la concejala no con Ana Redondo Si después de tantos años habría que darle una vuelta si esto sigue teniendo ha recorrido o aquí

Voz 4 11:01 de hecho lo estamos dando de alguna cosa sí sí sí de hecho lo estamos dando porque si te das cuenta cada día vamos dando un pasito adelante cuando no intentamos usaban la calidad que tiene que primar así como pues que que el usuario esté contento el tema de los mandamientos del arco ahora la recogida selectiva de del de los residuos yo creo que sí que estamos haciendo cosas eh lo que está claro es que ha funcionado funciona pero no nos podemos quedar aquí siempre tenemos que dar un paso adelante hacer más cosas es probable que más adelante le demos un giro podamos hacer que las zonas cada una pueda tener una temática o tal pero bueno eso está todo hay un poco en el aire porque no es tan fácil cuando hay tanto volumen

Voz 2 11:44 sí pero está ahí se pendiente claro estamos

Voz 3 11:46 en ello haciendo cosas que hay que hacerla con puede estancado

Voz 2 11:49 va a ser la inauguración oficial el día uno

Voz 4 11:52 ya uno inauguramos en la zona nueva de Portugalete a la una y media estáis todos invitados sí espero que disfrutéis todo es muchas de las fiestas tenemos una pequeña

Voz 3 12:01 pese a que el primero que sale bien porque viendo la feria de día para bajo tú has hecho aquí tienes muchas gracias muchas gracias al Museo del primero de tienes tú ahora nos hacemos una foto y lo podremos algún contigo una gracias París termina

Voz 2 12:19 todo María José en dejamos un momento el tema de la feria de día si quién nos centramos un poco en la hostelería en Valladolid que durante los últimos años lo hemos dicho aquí también estaba un poco de capa caída no la hostelería sino el ambiente en y por decir lo mejor parece que Valladolid había perdido

Voz 4 12:34 ha hablado además yo gente había gente que sí

Voz 2 12:37 por las noches ahora últimamente parece que la juventud

Voz 4 12:40 parece que otros los Juegos bien

Voz 2 12:43 luego fuerza viene con fuerza que se importante no hay bastantes cambios nuevas

Voz 4 12:48 es nuevo hay aires nuevos a era hay aire es muy cosmopolitas hay locales muy madrileños y a la gente joven ha venido con fuerzas están haciendo grandes inversiones en en Valladolid el ambiente está cambiando los locales están viendo llenos que además es lo importante porque no sólo es que haga hizo una fuerte inversión como puede ser el tema que hemos tenido el chiringuito de la playa que es espectacular por ejemplo el aire que nos está dando a a la orilla del río no el río Pisuerga aquellas que ya se explote dice explote con nivel están saliendo muchísimos locales en Valladolid no sólo en el centro eh no sólo el centro sino en los barrios también se están montando locales

Voz 3 13:28 sí sí conversiones importante Monasterio del Prado que estamos con una sonrisa

Voz 4 13:33 con una calidad muy alta y yo creo que los aires de Valladolid están cambiando y que a la gente está empezando a volver a salir ya consumir otra vez con alegría pero que quizá

Voz 2 13:42 eso sería porque les estamos dando unos estáis dando algo que que no se notaba no

Voz 4 13:47 sí es cierto se había estancado un poco la hostelería ahí es que lo que estamos diciendo que hay que dar pasos adelante tenemos que seguir es como la tecnología no va va por delante de nosotros pues nosotros en hostelería tenemos que que ir también así

Voz 2 14:00 es decir lejos sí que puede ser un buen año de renovación en eh

Voz 4 14:03 yo creo que vas bien yo creo que vamos a tener un otoño invierno bastante bueno de cara a la hostelería de la ciudad yo creo que sí tenía

Voz 2 14:11 yo he visto ya cosas aparte de las ferias de la Virgen de San Lorenzo

Voz 4 14:13 sí pero ya veremos otro día contarte sus Faber muchas novedades si este otoño cara de hostelería aparte del concurso nacional que ya lo sabemos que viene subsidiar el cinco de noviembre

Voz 2 14:24 está a la vuelta de la esquina está ahí al lado ya sí

Voz 4 14:26 cuando acabemos ferias pues empezamos a preparar con el Ayuntamiento

Voz 2 14:30 María José algún consejo para todos aquellos que vamos a disfrutar de la Feria del día

Voz 4 14:33 que salgan con ganas de disfrutar de comer de beber razonablemente que hay muy buenos grupos para ver este año la Plaza Mayor ese récord Guinness que tenemos que ir a la piruleta fiesta que yo creo que de pequeños los de mi generación

Voz 2 14:45 también influye los conciertos verdad influye mucha dependiendo del con

Voz 4 14:48 dependiendo concierto facturas más o menos es que es así una pena que no viniera a que el internacional tan bueno no

Voz 3 14:55 quien también hablábamos con el con Ana Redondo pero bueno queda mucho tirón bueno seguro que ballena hermano donar

Voz 2 15:01 ciento cinco casi cincuenta y dos tapeo de interior transmite los ciento cincuenta camisetas dos mil quinientos mandil es uno de los datos que yo creo que más me ha sorprendido no en esta en esta mañana con María José Hernández y la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid y es que unas cien mil personas pasan diariamente por la feria de día es un dato estremece espectacular se que bueno pues más de un millón de personas ya me contarás

Voz 4 15:26 esperemos esperemos que este año después del balance hablamos sean mejores todavía que las del año pasado

Voz 2 15:32 es es el potencial María José Ana de presidente de los hosteleros muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana no

Voz 3 15:36 muchas gracias como siempre un placer que me voy a ponernos dile a mí esa foto eh vamos vamos

Voz 5 15:43 hola