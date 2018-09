Ventana CYL

Voz 1 00:00 la Ventana Castilla y León Javier Cuevas

Voz 1053 00:12 qué tal buenas tardes ocurrió el pasado martes la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León Pilar del Olmo en una reunión celebrada en Madrid con el Gobierno esto de los consejeros del ramo apuntó la propuesta de cobrar en las tiendas aquí en ese prueben género Hinault compren ya que según ella hay muchas personas que terminan adquiriendo en Internet los productos probados allí en la tienda la consejera dijo que ésta sería una medida de apoyo al comercio de proximidad que no pasa precisamente por sus mejores momentos recordamos sus palabras

Voz 2 00:43 no digo tenemos que pensar en ideas innovadoras que añadan valor precisamente a esos pequeños comercios por me estoy refiriendo por ejemplo como lo he dicho en la propia Conferencia Sectorial aquí habrá que cobrar todo probarse en las tiendas porque si no la gente pues aproveche contrapone en las grandes compañías que venden por Internet bueno

Voz 1053 01:01 luego matizó sus propias palabras lo cierto es que la idea de Pilar del Olmo ha sido calificada de ocurrencia o de patochada por citar sólo dos calificativos emitidos desde el propio comercio minorista claro por no hablar de la avalancha de comentarios que entre los consumidores ha desencadenado esta propuesta no ha sido sencillo pero hemos encontrado una tienda donde sí cobran por probarse determinados artículos Jorge González es el copropietario de tenis por una tienda multi deportes radicada en Burgos especializada en esquí ciclismo Jorge buenas tardes hola muy buenas tardes no sé tengo la sensación de que usted es de las pocas personas que no le ha parecido disparatada la idea de la consejera de Economía Pilar del Olmo de cobrar por probarse algo de ropa en una tienda

Voz 3 01:49 bueno a mí no me parece disparatado hecho yo llevo ya cinco años aplicando lo en un producto especial en nuestra tienda que es el material de esquí el asesoramiento sobre las motas y sobre el material duro la verdad que yo estoy realizando lo ya es hace cinco años como le digo funciona

Voz 4 02:08 sí a mí me me viene bien porque

Voz 3 02:11 mucha gente venía a mi tienda se dedicaba a usar mi material a hacerme perder el tiempo a hacer una prueba esquís una prueba devotas asesoramiento cuál es mi talla cuál me va bien el gemelo llega un punto que cuando terminaba ese final ya para cerrar la venta pues decían bueno pues nada me lo voy a pensar

Voz 5 02:30 ya desaparecía clientes usted cobra por este tipo de asesoramiento especializado en calzado concreto que es para la práctica de esquí si las gotas esquí a para el resto de sus artículos usted no cobra

Voz 3 02:42 no para estos artículos no no cobra porque al final te das cuenta cuando la gente viene de ahí te pregunta si tal sí que no deseaba pues el cuarenta y dos Se lo sacase lo prueba la mira no teme una talla más grande si Cela a la prueba

Voz 4 03:01 de repente

Voz 3 03:03 bueno pues me lo voy a pensar cómo voy a darle una vuelta que color no me gusta mucho si resulta que al final pues ya está sabiendo cuál es el modelo si le queda bien si es forma si le gusta si le parece Bonnie

Voz 6 03:15 está cuánto cobra usted por este tipo de asesoramiento treinta euros con el asesoramiento también es cierto que todo el mundo según le el cartel muchos les parece muy bien

Voz 3 03:24 qué le parece mal automáticamente ya no no da pie a que le puedas probar las botas Valeo sea el que le carteles dice joe pues me parece mal automáticamente se va también no sirve para que yo he dejado de trabajar a lo tonto y al cliente que en realidad viene a contarnos material le puedo tratar con muchísima mayor calidad sin duda tengo más tiempo para él

Voz 1053 03:49 Jorge González copropietario detenidos por tienda de Burgos de multi deporte especializada en esquí en ciclismo verdad

Voz 5 03:57 muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros un saludo hasta luego