El diputado de Participación y Cooperación Internacional, Félix Lozano, admite en la SER que hubo un error en el 'concepto' del contrato con una consultoría externo para el trabajo de La Galería

Voz 1

00:00

se debe a un error en el concepto que el concepto que venía ponían gestión de redes sociales pero que en realidad no era eso era el hecho que de trabajo de creación de la marca de desarrollo de la marca de desarrollo y creación de de la web propia de de la galería para que esos tres mi mi seiscientas porque siempre de la provincia pues tengan también tengan visibilidad y ese vídeo corporativo si es verdad de que en el concepto ponían gestión de redes sociales pero en realidad no lo es la gestión de redes sociales está claro que que es lo primero que tenemos que hacer era crear pues bueno todo ese contenido que tendría la galería que a día de hoy como te he dicho antes pues no está todavía no está activo todavía no lo hemos presentado oficialmente y que se hará en breve puesto que ya ya parece que que está todo ya listo para el trabajo que fue realizado y hay una memoria bastante bastante extensa de ello y además yo como diputado tengo mi mi jefe de servicio en la delegación mi jefe de sesiones que eso es lo que automáticamente cuando todo el trabajo que se realiza oí ellos son los que al final pues que el trabajo realizado acorde a la propuesta inicial que también en varias propuestas hice hice valora entonces ellos son administrativamente y jurídicamente lo que dan la viabilidad de ese ese proyecto