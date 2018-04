Bancosol Málaga pide ayuda

Voz 1 00:00 el Banco de Alimentos de Málaga necesita nuestra ayuda han hecho un llamamiento porque bueno pues necesitan aportaciones económicas de de la Sociedad Malagueña de de de empresas tras ver reducida su aportación económica su subvención pública tenemos al otro lado del teléfono Joaquín Giménez es el presidente de Bancosol en Málaga para que nos lo explique Joaquín hola buenas tardes

Voz 2 00:27 buenas tardes Isabel encantado de estar con vosotros

Voz 1 00:29 al mente cuéntanos Joaquín que es lo que ocurre por tenéis ahora mismo esta necesidad

Voz 3 00:36 bueno pues todos surgió en diciembre cuando el IRPF que no se había dotado el año anterior con ochocientos cincuenta mil euros seiscientos cincuenta mil pues este año ha pasado a depender de de Junta de Andalucía con lo cual los comensales de esa tarta que es la misma pues somos muchos más hice no ha reducido lógicamente de pasar de ochocientos cincuenta mil a ciento setenta y cinco mil euros pues ha sido un digamos un reajuste muy fuerte el que hemos tenido que hacer hemos tenido que aparcar lo que era todo el proyecto de transformación de alimentos y qué hacíamos con lo cual vamos a dejar de repartir de distribuir pues unos seiscientos mil kilos de alimentos elaborados hemos tenido que reducir en nuestro proyecto de inserción socio laboral que tanto éxito no estaba hablando de hecho el año pasado el año pasado sirvió para para colocar a ciento cuarenta y cuatro personas de las que atendemos como beneficiarios de alimentos y bueno también el personal lo hemos tenido que reducir a la mitad igual Jay estamos y aún así pues nuestro presupuesto hasta hasta después de septiembre tenemos que luchar y pedir a la a la sociedad malagueña que siempre nos ha dado su respaldo menos llenos de su apoyo también poquito económico no a nivel económico para poder subsistir

Voz 1 02:03 para poder seguir ayudando a las personas que lo necesitan vamos aplicar un poco que es esa bajada digamos el presupuesto vosotros antes de de las declaraciones de la renta el cero coma siete por ciento no iba para para esa subvención que recibía is de de del Estado del Gobierno sí se ha pasado las competencias a la Junta de Andalucía

Voz 2 02:27 eso es pero no no queremos llevar las tintas sobre sobre nadie en concreto sino a reajuste pero claro ha habido ese reajuste entonces llegué hombre y esperábamos que hubiera un reajuste pero no tan drástico no sí

Voz 3 02:39 no es de lógicamente hemos accedido a esa subvención pues muchas más entidades y como digo yo la tarta es la misma más comensales pues tocamos a menos no pero claro de así un ajuste tan drástico reajuste de así tan tan fuerte que nos hemos visto muy afectados con lo cual pues tenemos que volver la cara por decirlo así a la sociedad malagueña y lo mismo que seguimos tendiendo a cuarenta y ocho mil personas necesitadas en nuestra provincia pues pedir a todas la sociedad malagueña que no está pasando esa necesidad de que tiene recursos pues pedirle una pequeña ayuda económica para poder como bien decías ya sé que nos ayuden a seguir ayudando no porque no es para nosotros y no es para poder seguir atendiendo a esas cuarenta y ocho mil personas que que te comentaba y poder seguir haciendo esos cursos de inserción de tan buenos que no era pues sólo así diga

Voz 2 03:34 hemos de dar cursos cursos sino Gerard Butler el empleo claro era

Voz 3 03:38 a poner en contacto como nosotros tenemos el contacto con las empresas la relación con las empresas y la relación con los beneficiarios yo pues vamos a ver qué necesidades tienen las empresas de cara a corto plazo de oye que que que que opciones y posibilidades de trabajo tenéis entonces vamos a hacer un curso con hace era una selección entre los beneficiarios eh para preparar cursos de formación para esos puestos en concreto después hacen las prácticas en la empresa y una vez que que hacen las prácticas pues los mismos empresarios pues ven las cualidades de las personas y así les están llamando después está que no es un curso teórico sino en poner en contacto a los beneficiarios pone el empresario malagueño eh e Isabel la verdad que está dando muy buenos resultados bueno eso también lo hemos tenido que reducir e a la mitad el proyecto porque eso tiene unos costes elevados e hasta hace poco pues tenemos que pagar incluso a esos beneficiario ya que están en la ruina por no decir otra cosa pues tenemos que pagarles los desplazamientos tenemos que pagarles pues de él

Voz 4 04:44 el digamos de el

Voz 3 04:47 eh la ropa de trabajo y material

Voz 5 04:49 eso ya no lo podemos hacer ya no lo podéis hacer es Joaquín m decías que con lo que tenéis soy y a día de hoy podéis tirar

Voz 1 04:57 hasta siempre hasta septiembre bueno seguro seguro que no se está escuchando muchas personas y que y que os pueden echar una mano porque como tú decías seguís prestando atención dando alimentos a cuarenta y ocho en más de cuarenta y ocho mil personas en la provincia de Málaga porque

Voz 6 05:13 claro que que que la crisis si te dicen

Voz 1 05:17 exactamente que que ha remontado

Voz 7 05:19 no pues no hay muchas personas

Voz 1 05:22 que que siguen necesitando ayuda alimentaria que es muy fuerte

Voz 3 05:26 sí sí sí es cierto hoy muchas de ellas algunas de ellas no pues tienen algunos trabajos precarios que no les permite llegar a fin de mes con lo cual siguen necesitando ayuda porque es que el trabajo que es lo que están consiguiendo muchas personas es un trabajo muy precario e entonces es su trabajo que no les no nos va a sacar de de esta situación tenemos que pedir un esfuerzo para que se haga un trabajo digno con una remuneración digna que se considera la persona eh ahí tenemos que estar luchando todo también

Voz 7 05:57 Joaquín a las personas que que os quieren echar una mano como como pueden hacerlo vamos a a comentar cuáles son los canales digamos para contactar con el banco de alimentos de Málaga

Voz 3 06:09 eso es bueno en entrando en nuestra página web Bancosol eh eh pues allí encuentran Un modelo de inscripción para aportar una cuota mensual y a nosotros nos encargamos de ello ya vía banca domiciliación bancaria que sepan también que bueno al al ser una Asociación de Utilidad Pública toda la aportación que hagan tienen un beneficio fiscal bastante grande de hecho pongo el ejemplo de una aportación de una familia de ciento cincuenta euros al año ponen se beneficien un setenta y cinco por ciento y es grabándose de la renta con lo cual el coste final para la familia o para la persona es muy escaso no ayuda pues pues la verdad que la pena no lo hago a las empresas

Voz 2 06:49 es lo mismo una de las empresas

Voz 3 06:52 nación pues que sepan que pueden desgravarse un treinta y cinco pacientes e es hacer esa llamada que pueden hacerlo ya digo entrando en nuestra página web Bancosol y punto info pues hay ahí lo ven o bien llamando nuestro teléfono que también lo pueden

Voz 2 07:07 encontrará allí o en el

Voz 8 07:10 a los diecisiete noventa y cinco setenta y nueve

Voz 3 07:13 sí

Voz 8 07:14 eh nueve cinco a siete noventa y cinco seis

Voz 3 07:17 de ahí le pasan a mis compañeros de administración yo ya toman nota

Voz 1 07:22 muy bien pues Joaquín Jiménez presidente de Bancosol en Málaga gracias por atendernos Si