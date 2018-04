Entrevista día del libro

No hay resultados

Voz 1 00:00 y hoy en nuestra contra portada les contamos que se celebra el Día Mundial del Libro cada veintitrés de abril coincidiendo conmemorando la muerte de grandes escritores como Cervantes Shakespeare hoy las librerías celebra

Voz 2 00:16 su día grande coral Serra han buenas tardes muy bueno

Voz 3 00:18 las tardes y hoy la librería hacen un descuento especial a estos lectores de un total del diez por ciento hemos salido a la calle para preguntar a los malagueños cuáles son sus favoritos en cuanto a la lectura Easy lo hace asiduamente

Voz 4 00:31 la literatura en general no me gusta mala comedia sí sí el leer un libro Nos abre la puerta a un universo que muchos desconocen pero a mí me Stephen King lo que fantasía

Voz 5 00:46 es que no leo estudio demasiado tengo tres carreras

Voz 6 00:50 yo a veces depende de la temporada a ratos mucho pues de el tiempo que tenga lo que me engancha

Voz 7 00:56 yo estoy leyendo El milagro original pues creo que culturista mogollón y que además sirve para evadirse de la rutina que llevamos con miras al mismo ritmo me compré el libro me he comprado Venganza de Don Mendo volverá Región de Juan Benet pues yo que si la gente le tira más sería menos inculta irnos rogaría menos en general

Voz 8 01:19 la Staatsoper puede hacer de Cincuenta sombras de Grey

Voz 2 01:23 bueno un día especial para los libreros también tenemos al otro lado del teléfono Manuel García director de la Feria del Libro de Málaga que datos tenéis de índice de lectura a Manuel se le más Se le menos

Voz 9 01:35 mira la verdad es que aquí hay corrientes pesimista y corriente optimista yo creo que lo más justo interpretando bien los datos es que de alguna manera se está leyendo un poquito más yo creo que con la crisis y también la evolución del teléfono móvil como elemento digamos de acción como elemento de de hobby yo yo pienso en algún momento también

Voz 10 01:59 el activo pero sin embargo los datos no señala exacta

Voz 9 02:01 mente lo mismo al final también hay otro dato internacional que yo creo que es muy interesante Yeste cuando cuando un país cuando un Estado evoluciona cuando el consumo aumenta cuando hay también mayor nivel de educación la lectura suele ir aumentando es decir aquí en España yo creo que como si volvemos década muy atrás bendicen de lectura eran tan bajos que de alguna manera siempre tenemos un pequeño aumento así que yo creo que hay que ser optimista

Voz 2 02:31 aquí pero también esta hay que tenemos ahora no sé qué datos tenéis y son a nivel nacional

Voz 9 02:38 a nivel nacional porque suelen ser iniciativa movida directa o indirectamente a través del Ministerio de Cultura estamos sobre el Deportivo de La Puebla de aunque le os sobre todo estamos entre entre los dos y los tres libros al año suelen ser dicen muy bajo a priori de todas maneras estamos hablando también de un momento y los relacionan con lo que comentaba antes del móvil donde realmente ya hay más traducciones como Lara y populares de cómo cómo invertir nuestro tiempo libre obviamente eso habrá hecho que que el índice lectura digamos se congele un poco no no que va pero sí quizá que se congele y yo creo que es un momento donde los editores lo escrito de tienen que hacer un esfuerzo en poco mayor por seducir a ese a ese posible lector

Voz 11 03:28 los libreros en los últimos meses y vendéis un poco más o menos como cómo van las ventas en este en este año

Voz 9 03:37 al final siempre sucede sucede con el índice de lectura por una parte está el dato frío ya que cuando pregunta parece que llevamos cómodos tres años de un pequeño aumento muy pequeño a su vez también ha estado aumentando pero desde donde Yeste desde son dos mil siete a dos mil catorce dos mil quince hubo un descenso muy importante entre el veinte al veinticinco por ciento que habéis está aumentando desde esa bajada que fue muy dolorosa

Voz 2 04:05 y hoy en día en los géneros favoritos de los lectores Manuel

Voz 10 04:10 bueno aquí sí que ha habido un proceso muy interesante que seguramente está muy influido por las redes sociales ya que de repente han surgido senderos que a éste no tendrían tanto éxito popular y que ahora sí lo está teniendo por una parte está la la novela romántica con sus derivaciones como es decir una especie de novela divertida fresca con algo de romántica para mujeres de entre veinte y treinta y cinco

Voz 9 04:36 ocho años también está una especie de

Voz 10 04:38 de poesía pero explícita de manera como si fueran narrativa con una idea muy sencilla hay hay también ella llamativas pero está leyendo muchos jóvenes ese tipo de literatura quizá hace diez años no existía y con la que está teniendo un éxito arrollador ya hay que tener mucho éxito a veces tienen firma dos tres a seguir eh yo personalmente lo ves todo bueno de hecho en esta Feria del Libro alguno no estarán

Voz 2 05:09 bueno tenemos que hablar también de la Feria del Libro porque este viernes verdad Manuel arranca la cuarenta y ocho edición de ese el veintisiete de abril al seis de mayo de nuevo por segundo año consecutivo en la plaza de la Merced cuéntanos cómo cómo se presenta

Voz 9 05:26 bueno yo creo que la intuición que tenemos todos

Voz 10 05:29 este resultado va a ser mejor que desde el año pasado y que la feria va a salir bastante bien por una parte desde el programación muy equilibrada hemos hecho una apuesta grande pues la programación infantil para que los comienzo de décadas jornada sean como diría algún invitación desde la familia hasta la muerte también tenemos por otra parte y yo creo que Teresa puestas clara la presencia de aducen malagueña la presencia de autores que digamos representan la literaria qué tal cómo puede ser Agustín Fernández Mallo decir una persona que buscas esa novela redonda que se que se digamos que que apuesta por ser Premio Nacional de Narrativa que habla de tu a tu con los clásicos también autores que estamos hablando ante que que son tan queridos por la gente que a veces tienen que hacer firmas desde otro horas como por ejemplo el Elizabeth Benavent La reina del no donde esta novela romántica Ita pues tendemos digamos representantes de toda esta patas que yo creo que hacen que sea una sería muy especial ya hay una apuesta de la organización que era además estaba muy seguro de que va a salir bien ya que no hemos querido de la plaza esté lo más bonita posible para ello hace un nombre sendos sentamos con la Escuela de Arquitectura de Málaga que no sagrado adoraba la instalación esta noche en blanco y y la verdad es que le encantó la idea de colaborar para la Feria del Libro y coral eh y estamos trabajando día a día estaban muy ilusionados con esa parte decorar las ferias por ejemplo lo que queremos que la gente quiera venir a ver cómo es la idea venir a la plaza pasarte lo bien quedaste fascinado con lo que hemos montado allí

Voz 2 07:10 bueno pues van a venir muchos autores los favoritos de los lectores mucho malagueños también por ejemplo el superventas Javier Castillo Sandra me da Maxine Huertas y muchos muchos malagueños una feria del libro que quiere conectar con el público infantil y familiar y el pregón va a ser el día veintisiete el pistoletazo de salida con el pregón de José Antonio Mesa Toré poeta Hay director de la generación de eh del veintisiete en fin seguiremos la feria de del libro que como decimos por segundo año consecutivo estar en esa plaza de la Mercè las gracias a Manuel García el director de la feria por reflexionar con nosotros en este veinti veintitrés de abril que es el Día del Libro