Las canciones de Carlos Álvarez

Voz 1 00:00 la música de citas

Voz 2 00:12 país con Hacienda

Voz 3 00:16 no hay

Voz 0319 00:18 ya he escuchado sus risas de fondo es un

Voz 4 00:21 al Samur pues feria tener la quiniela la Carlos Álvarez buenas tardes cómo estás me encanta el estar aquí contigo estás este año en Málaga estás bien unas vacaciones como Dios manda un poquito

Voz 0319 00:36 obligada no pero bueno bien el poder estar en casa ahí poder disfrutar de unos días de no pensar en nada maravilloso te han operado del hombro me han operado del hombro derecho es era una lesión que iba ya arrastrando desde hacía un poquito de tiempo y finalmente el manguito derrota es es muy fastidioso

Voz 5 00:56 eso no queridísimo aquí en Málaga malagueño de pro teníamos tanto interés en conocer cuál ha sido la música de tu vida

Voz 6 01:04 pues nada en la calle

Voz 7 01:12 no

Voz 4 01:14 hola Carlos Álvarez entra por la puerta grande con un poema de Manuel Alcántara interpelado por Mayte Martín

Voz 0319 01:27 es muy importante el flamenco el que le tengo muchísimo respeto aunque es verdad que esta canción no es no es una canción de flamenco pero Mayte es una maravillosa intérprete de de casi todos los palos no unir en una canción con la voz de mayo una poesía de Manolo Alcántara que además muy representativa de alguien que se siente malagueño porque hablando hablando de aunque tenga un cierto tinte melancólico pero me parece que no podemos ver muy bien dibujados ahí

Voz 4 02:00 al menos sí sí y además he notado en tu selección musical que el amor es muy importantes

Voz 0319 02:06 sí sobre todo intentar darlo he aprendido que hay que ser generoso también para recibir al igual que parada no pero en la cuestión del amor yo creo que no hay que esperar nada con el amor

Voz 4 02:18 Carlos Álvarez no es enamorada

Voz 0319 02:21 no y sin embargo hay gente que me ha confundido muchas veces con los personajes que algo malo pues que no que la gente no se equivoque aquellos oyentes ahí cuando descubres la música la música aparece desde muy pequeño porque en mi casa siempre ha encantado mi padre tenía voz de barítono Mi madre tiene una voz de soprano dramática Mi abuela cantaba también mi abuela Pepa que la madre de mi de mi madre y entonces el hecho de cantar en casa mientras se hacían las cosas pues bueno yo recuerdo siempre es mi madre cantando

Voz 8 03:00 es algo más que me ha dado aviso cuando cuando

Voz 0319 03:04 ves que la música tiene muchas muchas connotaciones que está en cualquier situación de tu vida después tuve la suerte de encontrarme con con la música como uno de mayores hobbies siendo partícipe de de la Escolanía de los colegios Miraflores eh ya bueno pues se convirtió en mi mayor afición juventud que muchas pues la música que se oye en la Filmoteca más precisamente al amparo son este este fue el primer dijo que yo me compré este disco que es de Fendi que me parece que es muy adecuado porque habla un poco de la suerte no de cómo se busca uno la suerte

Voz 8 03:51 aquí todo depende de que

Voz 0319 03:53 la carta que te toque sea la la vencedora tú has tenido suerte la vida la otro vasco currado yo también

Voz 9 04:01 claro claro

Voz 8 04:02 no pero sí es verdad que hay un

Voz 0319 04:06 hay un pequeño componente que no somos capaces de controlar entonces yo me preocupo por las cosas que pueda controlar el resto pues si vienen dadas mucho mejor no pero creo que para que eso se produzca hay que estar preparados tomo la la frase de Picasso que cuando la musa llegue que me pille trabajando

Voz 4 04:31 la fuerza es cuando te costó este disco del arpa Irene te lo compras tú te acuerdas bueno

Voz 0319 04:36 sí sé perfectamente dónde lo compré porque era de Círculo de Lectores porque además era el cofre con los cuatro discos el votos id y el que habían era maravilloso debe cuando yo entendía que mi madre de dijera anda cariño quita eso porque era una vez y otra vez y otra vez

Voz 5 04:59 cuántas hermanas sois bien

Voz 0319 05:02 que en noviembre cumple cincuenta años

Voz 4 05:07 bueno cambio cambio radical ahora con la música de Carlos Álvarez

Voz 3 05:16 además suena vinilo ha venido a setenta

Voz 0319 05:23 mira resulta que el cantante que hacía de que hay fans que en aquel tiempo se llamaba Charly chaus son resulta que es hoy en día ya amigo desde hace muchos años

Voz 10 05:34 señor Carlos chaus uno de los mejores bajo bufo de este país bajo operístico él está ahí en esta producción Jesucristo Superstar claro pero está Camilo Sesto con Teddy Bautista

Voz 0319 05:48 está efectivamente lleva autista que hacía de Judas la verdad es que no sé si

Voz 11 05:53 Milos esto ha sido el el el que ha sabido mejor representar a Jesucristo no sé cuál fue el autor de El

Voz 0319 06:05 de la versión española no es creyente Carlos no no lo soy pero mi casa llena de libros que tratan sobre religión y filosofía porque te llama la atención

Voz 12 06:14 que he necesitado justificar el porque ahí porque no

Voz 0319 06:18 entienden nuestra existencia entonces hay cosas que no me gusta no me gusta dar una respuesta que sea simple para ya no hacerlo así pues he tenido que estudiar mucho y eso posiblemente también el hecho de haber estudiado medicina era era era muy importante para saber acerca de la existencia de la vida y todo eso fíjate que si se hubiera sido médico habría sido pediatras ginecólogos

Voz 4 06:46 sí entonces

Voz 0319 06:48 tiene que ver con la vida pero me da la sensación de que basta una

Voz 12 06:53 que es suficiente que para mí es importante qué cuentas

Voz 0319 07:00 Nos damos una segunda oportunidad casi siempre vamos a a utilizar esto que ahora dicen la los ingleses mucho que es procuras Tinajo no dejar para otra para otro momento tomar la decisión aquí y ahora

Voz 13 07:14 Lee aquí yo yo

Voz 0319 07:23 el paralelismo más poesía si la selección musical de Carlos Álvarez sí

Voz 13 07:32 premio de primar de qué bonito muy

Voz 4 07:44 antes preguntado por el amor

Voz 0319 07:46 pero yo quiero amor que sea libre este policía está cerca pero tanto en el amor como en la amistad en las relaciones entre tiene que ser sin condición Amancio Prada aquí lo claro que ha utilizado es bastante Agustín García Calvo así tuve la oportunidad de conocer una noche que nos lo pasamos estupendamente muy bien hoy en día después del del ocho de marzo pasado donde las mujeres de este país demostraron su voluntad de

Voz 14 08:20 de igualarse todos tú eres feminista absolutamente su igualitarios drogas pero sí entiendo que

Voz 0319 08:30 que la discriminación positiva hasta que lleguemos a la igualdad tiene que existir me gusta esta forma de entender que uno tiene que ser libre para que no sean como dice aquí ni que no sea ni tuyos y quién es entonces bueno

Voz 13 08:44 bueno aquí como todos

Voz 9 08:48 Nos de su masa buena

Voz 13 08:55 no

Voz 4 08:58 es fácil hacerle una entrevista Carlos Álvarez porque es tan buen conversador que no hay que sacarle los temas él mismo va a proponer todos los temas de actualidad el feminismo el amor la filosofía la religión es decir no hace falta ni preguntar

Voz 0319 09:12 también ha aprendido que elementos artísticos como la música te pueden dar un punto de vista que normalmente la gente no percibe te pongo un ejemplo hay un montón de gente bailando y oyendo música un duro texto no percibe bien el reggaeton uno de ellos

Voz 4 09:30 sabía sabía que esto nada dale fuerte dale fuerte petardos

Voz 0319 09:36 haciendo que la gente de manera subliminal siga percibiendo unos textos que van en contra de la mitad de toda la población mundial entonces eso sí que no no lo podemos permitir y por eso me Murtha que si ves las elecciones fundamentalmente en en castellano castellano llamé me gusta que un texto incomprendido tus hijos una escucharan reggaetón no ellos escuchan fundamentalmente música de los años ochenta son jóvenes y niños Carlos tiene veinte años a la que habrá que acaba de cumplir dieciocho pero eso se lo han colgado su padre les he intentado inducir les que que pongan como premisa fundamental a la hora de de oír música la calidad y algunas veces dicen ahí porque no habría nacido yo digo bueno tranquilo

Voz 4 10:28 hay más vías que oye cada uno nace cuando tiene bueno Carlos un nombre internacional pero su raíz andaluza esa no sentirme rock andaluz de Alameda eso también pesa en la música de tu vida

Voz 0319 10:46 sí sin duda esta dijo es del noventa y cuatro ella tampoco portería pero la sociedad está en el momento yo tengo diecisiete dieciocho años con el inicio de la autonomía practicamente el rock andaluz es muy importante

Voz 8 11:02 de manera identitaria pero un componente

Voz 0319 11:07 que no es que no es del todo ideológico sino que lo que te permite tienen un sentimiento de pertenencia no esta música lo hace cuando estás en Austria en Italia tras largas temporadas que centroeuropa como vuelves andaluz tu casa tu casa mueras a mi casa fuera somos nosotros cuando vives fuera si se respira aire andaluz sí fundamentalmente porque yo hablamos en andaluz pero si nos sentimos orgullosos por ejemplo si invitamos amigos que se vengan te dicen no hagas un gazpacho y lo hacemos si encontramos materiales adecuado porque con tomate

Voz 4 11:57 bueno esto es una leyenda genio adelantado a su tiempo que yo creo que estuvo muy poco reconoció en España carrera lo que aportó Tino Casal no la historia de la música Álvarez

Voz 0319 12:12 sí porque porque él elige satinado casa esta canción me gusta mucho lo y me parece que la versión de Tino Casal es mucho más porque que tiene una producción musical que es maravillosa que es de gran impacto todas estas son de las canciones que te las pones con la mañana ya estás dispuesto a currar durante todo el día ha gustado a romperse revolución daban trabajo bueno mi trabajo es que nosotros trabajamos fundamentalmente con la tradición la traición pero lo que sí podemos dejó este incluso como es claro que las forman las formas sean al menos suave y cómo se puede innovar la ópera mira esto que estamos oyendo que se salió de la ira del Requiem de Verdi además dirigido al que yo considero mi amigo y siendo muy riguroso esa es una manera maravillosas de de poder y probar que la gente se sienta por un momento traída que pueda disfrutar de eso que es una una píldora maravillosa para su estado de ánimo

Voz 4 13:24 que opera escucharía una y otra vez una y otra vez sin cansar

Voz 0319 13:27 fíjate de los Verdi is quizá menos conocidos Don Carlo que música maravillosa

Voz 4 13:34 Carlos Álvarez antes de empezar a grabar hablabas de retirada pero no de tu retirada sin gran general de la lista no si tú como entiendo esa retirada al artista

Voz 0319 13:45 yo creo que hay un declive natural ten en cuenta que nosotros perdonadme en la broma vivimos de nuestro cuerpo entonces cuando nuestro cuerpo se va se va gritando un poquito oí y sobre todo la actitud ante el trabajo yo quiero seguir haciendo las cosas muy bien y cuando ya no salga también pues entonces me retiraré

Voz 4 14:05 hace un placer tenerte de la radio en el Auditorio para Málaga

Voz 0319 14:11 eso eso sí que es una reivindicación misil no lo tenemos unos vamos a volver airados como él

Voz 4 14:20 que tengas mucha suerte por cierto la próxima cuándo empezó a trabajar

Voz 0319 14:24 los empiezo a mediados de septiembre empieza los ensayos de una cosita que voy a hacer por primera vez que es que a Tube en en el Teatro de la Zarzuela a partir del seis de octubre inmediatamente después me voy a Londres a comer a sus una Bocanegra

Voz 4 14:38 a mediados de diciembre Málaga Málaga termina al Akasvayu