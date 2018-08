Churriana, el primer pueblo que usó el euro y que dejó de hacerlo

Voz 0816 00:00 este verano Churriana está reviviendo el experimento del euro tras veinte años recordemos que lo Churriana Eros en el año noventa y ocho fueron protagonistas del del paso al euro antes que nadie muchos vecinos todavía guardan los primeros se Hugo euros acuñados para la ocasión recordemos que los Chus graneros fueron los primeros en enseñar a toda Europa lo fácil que era adaptarse a una nueva moneda Iggy ahora han vuelto a ser elegidos para enseñar también lo fácil que es pagar sin tener que llevar dinero encima cómo pasa el tiempo hace ya dieciocho años que pensamos en euros se va acabando el recuerdo de las pesetas ya hay ciudadanos con derecho a voto que no conocieron las pesetas y aquella alegría que nos embargaba al saber que empezaríamos a pagar con una moneda común a toda Europa se acuerdan ustedes de aquel momento

Voz 1 00:53 Saleh entre todos este sirio que te Teneluz uno choque pero

Voz 2 00:58 hemos porque entre todos hemos

Voz 1 01:00 criado Master mil ochocientos mil ningún buscó puestos de trabajo

Voz 2 01:04 de ellos más de un millón trescientos mil con contrato

Voz 1 01:08 es que el demos por los más de prostitutas doscientos mil nuevos afiliados a una Seguridad Social

Voz 3 01:14 que ya anticipó el futuro de las pensiones

Voz 0816 01:19 bueno qué tiempos aquellos madre hervía existe en España un lugar donde todavía el euro cae bien es porque lo conocieron los primeros la moneda única como contábamos antes estrenó en septiembre de mil novecientos noventa y ocho dos años antes que en el resto de Europa en el barrio de Churriana en Málaga allí los vecinos lo vivieron como una final está el recuerdo de aquellos días se ha puesto en marcha la aplicación Biz un para pagos por teléfono móvil el lanzado por una asociación de entidades bancarias españolas que también se ha estrenado en Churriana está ahora mismo vigente allí Rosa María Vilches ese una manera que sea apuntado con entusiasmo a este apunte yo con lo de la llegada del euro y ahora con la aplicación Biz un para para pagar por teléfono móvil Rosa María buenas tardes hola

Voz 4 02:07 hola buenas tardes como recuerda como recuerdo

Voz 0816 02:10 aquellos aquellos hace veinte años el estreno del euro

Voz 4 02:14 la acabando aquello fue una impresionante Churriana frase yo de todos los medios informativos y de todas las las televisiones y radios e europeos por todos los sitios inervar Churriana se volcó se hizo tras

Voz 0816 02:37 sí es verdad

Voz 4 02:39 fuimos al a todo espectáculo fui espectáculos de todos los espectáculos de coches de caballos de Cap Dios en peluquería voy de bueno su día nace de fruterías de floristerías encima todos los bares se fue algo precioso

Voz 0816 03:00 se prometió hasta una rotonda homenaje al euro

Voz 4 03:03 sí sí sí sí a sellar se construyó ahí abajo de la carretera de cruce diré bastara trae Churriana

Voz 0816 03:11 para mi gusto

Voz 4 03:13 peor de lo que en realidad no no demuestra en la rotonda ni la la la marcha que han puesto del euro lo bonito que que lo vivió Churriana echaros Diniz lo di Rodrigo Rato me parece que fue soy que vino

Voz 0816 03:33 a ustedes usted encajes usted está Rodrigo Rato ahora

Voz 4 03:36 el fui aviso cómo evoluciona la vida

Voz 0816 03:41 Rosa María y bueno ahora es un poco reviviendo otra vez aquellos veinte aquellos primero los hace veinte años el experimento de euro

Voz 4 03:50 pues si esto ha sido muy bonito también dan piense

Voz 0816 03:55 lo de Biz un vamos a explicarle era una aplicación móvil disponible para todos los dispositivos móviles inteligentes el día veintiocho entidades bancarias participan los vecinos de la barriada han realizado pueden realizar a través de esta aplicación los pagos cotidianos mediante mediante esta aplicación mediante el móvil no

Voz 4 04:14 además es estupendo es directamente osea que sí

Voz 0816 04:18 usted baste para usted paga con el móvil de esta aplicación

Voz 4 04:22 sí sí lo los otro día precisamente en la peluquería o sea que sí pero la vida

Voz 0816 04:27 se ha despertado tanto entusiasmo como el euro hace veinte años yo creo que no no

Voz 4 04:32 bueno no no porque claro él él di demandas el derroche de medios y la publicidad informativa que tuvo el euro no la ha tenido claro pero pero la verdad es que sí porque el pueblo de Churriana es siempre muy voy abierto a Ali Ahmed y a discutir todo lo que lo que sea bien para eh

Voz 0816 04:58 a usted la puesta de el el el estreno del euro hace veinte años gastó mucho esos días uno

Voz 4 05:06 adiós adiós adiós no me quiero porque las requiebros y con colar porque mi vida es que si un amigo oye que para manda tenía una colección pero al colegios salia por siete a dos pesetas y pero pero claro jugar yo te dice diez al día pues pues ya era el dinero muy caro y luego bueno pues había que está del todo ya sabía que había que ir a a lo que te he dicho anteriormente había que a la frutería ya no mejora enfermeras a comprar va fruta que normalmente había que Irak o verdes

Voz 0816 05:48 vamos que claro que ese gasto usted con la con la lo de la entrada del euro no la novedad del el euro

Voz 4 05:53 pues sí sí luego a todo el haciendo cuenta cuánto valor

Voz 0816 05:59 bueno la verdad no sé si se acuerda pero las campañas entonces estaba muy dirigidas a la gente mayor no se acuerda de esta cuña vez mira

Voz 5 06:08 sí este café ahora con lo del euro vale noventa sentir dolor sentimos ambas quemó yo lío lío pues anda que no hemos trabajado nosotros contento a los pensionistas no viene mejor vale más nuestra pensiones están más segura con el euro mayor seguridad

Voz 0816 06:28 bueno no sé si siento este más seguridad el euro desde su punto de vista ha sido bueno o malo para usted como pensionista

Voz 4 06:34 bueno yo creo que indudable de todo ha subido entonces a las siete de de acuerdo a la fe de Alá de siempre pero ya no era un euro era si no les da cierta estas de todo a cien se mostraron recién se concedieron trescientos sesenta y seis que que da el cambio del euro pero bueno yo creo que sí que voy a mí en particular veinte cuando hemos viajado por ejemplo por Europa pues ha sido mucho va va va seguro y más cómodo viajar con en euros al ente fallan va a salir algún niño fue puesta bien Nico del euro como como va cómodo no

Voz 0816 07:18 este lo sigue defendiendo usted sigue defendiendo al euro bueno así

Voz 4 07:25 algunos jueces dos más caro pero bueno estamos y no cómo ha entrado en Europa

Voz 0816 07:33 sí es su pensión se siente más segura con el euro bueno pues si bien bueno la gente Mayans adaptó rápido al euro

Voz 4 07:43 sí sí sí no o sea yo yo me acuerdo Biniez y de decir te alto reales Hotasa sin embargo yo ahora esa comparativa no las sabe algo en la comparativa de sí siento o sea un euro es que no las oigo bien de mi niñez sí que eso de los reales a bisabuela de pesetas no

Voz 0816 08:13 claro bueno pues ya has estado hablando ya hemos superado lo del euro ya se está hablando de que va a desaparecer el dinero físico las monedas y los billetes a hostelera pena esto apenas

Voz 4 08:25 la me da un poco complicado no

Voz 0816 08:29 pero se pero ya se está adaptando muy bien a esta aplica

Voz 4 08:33 si este puente y por eso no no sea que bueno todo se se saquen compre siempre los cambios en las personas mayores niños vasito más complicado lo que a lo mejor la gente joven

Voz 0816 08:49 bueno pues vice un esta aplicación que ella también se ha puesto en marcha en Churriana como prueba piloto vamos a escuchar esa esa promoción que se ha hecho ese anuncio

Voz 6 08:58 en mil novecientos noventa y ocho Churriana pasó a la historia por ser el primer rincón de Europa en pagar con euros veinte años después lo churreros pagan sin tener que llevar un euro encima con veintiun para facilitar el pago de móvil a móvil de cuenta a cuenta en sólo cinco segundos

Voz 7 09:13 Ida la enviar

Voz 6 09:16 y lo Churriana era han sido nuevamente los elegidos para enseñarnos cómo Ocean vice un para cuadrar cuentas y compartir gastos sólo con el móvil

Voz 7 09:24 para pagar a media la gasolina lo gastos compartidos de un viaje a pagar tu parte de un regalo de cumpleaños una cena

Voz 0816 09:31 claro que el aperitivo de los domingos Churriana veinte años después aprendido usted a usarla ya Rosa María

Voz 4 09:40 sí sí sí eso fue vaya lo sería la teníamos porque para los regalos de los del colegio de va por la teoría diez a la usaba yo ya estaba acostumbrada a oír la hay haberla de qué les voy a pagar nada aún a una compañera del colegio que a comprar el regalo de cumpleaños niños sí sí sí entonces pues bueno es muy fácil cómodo

Voz 0816 10:05 bueno pues queríamos recordar un poco esta historia Churriana fue el el el la primera localidad puso euros y ahora también una de las primeras localidades en no usar el euro no usar el dinero sino pagar a través de una aplicación

Voz 4 10:20 sí sí los ambos contar con tarjetas acabó con los móviles mucho más cómodo