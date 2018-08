La nueva piel de la antigua Intelhorce

Voz 1 00:00 en Málaga está surgiendo una generación de arquitectos que andan empeñados en cambiar la imagen de los edificios industriales de la capital pasó se acuerdan ustedes con el edificio de Cervezas Victoria y ahora ha pasado también con la fachada del edificio de Intelhorce que ahora es la ampliación de la sede de Mayoral estoy la arquitectura malagueño que se llama asisten arquitectura hay que además está especializado en arquitectura sostenible ha conseguido reducir la radiación solar en la fachada del antiguo edificio de Intelhorce para ello han utilizado grandes los más grandes de España grandes paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio voy a saludar a Rafael Urquiza que es el responsable de este estudio de arquitectura Rafael Urquiza buenas tardes

Voz 2 00:45 hola buenas tardes cuéntenos

Voz 1 00:47 cómo ha sido todo el proceso por qué utilizar esta este sistema

Voz 2 00:52 el se trata de un edificio de un alta importancia arquitectónica por eso además Soir su estructura estaba protegida de un edificio en los años cincuenta y con a pesar de de lo que parecía por fuera una insiste como con buen estado estructural a pesar de que ha habido que hacerle una serie de reparaciones estructurales para que para exponerlo en el uso no se trata además de un edificio que por su propia forma ya tenía muchas ventajas a nivel bioclimática y lo que nosotros hemos hecho ha sido poner en uso esas ventajas y además dotarlo de una nueva envolvente una nueva piel arquitectónicas que mejores que esta eficiencia energéticas de la que hablabas antes

Voz 1 01:41 qué interesante porque son paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio y son los más grandes de España hasta hasta ahora no sabía utilizando en nuestro país estas dimensiones de paneles no

Voz 2 01:53 efectivamente de hecho de hecho ha sido un reto conseguirlo porque todas las empresas con las que hablamos durante las fases de de de redacción del proyecto no decían que no que no que no se podía hacer que eso eran paneles demasiado grande que van a tener problemas pero nosotros le hemos dado la vuelta porque lo que hemos hecho ha sido que a través de la propia forma de los paneles pues hemos conseguido que está el panel en sinónimos tenga una una estructura que sea consistente como para hacer esa que esas piezas tan grandes que superan en más de un treinta por ciento lo que sería el tamaño panel máximo colocado a quiénes

Voz 1 02:36 parque dimensiones tienen estos estos paneles

Voz 2 02:39 pues normalmente todas las casas comerciales que fabrican estos paneles no superan los siete el metro y medio nosotros hemos puesto hemos colocado paneles de de más de once metros en en alguna buenos puntos ya que estos paneles no son todos iguales tienes a parte de de esta tamaño tienen una una digamos una complejidad añadida y es que estos paneles están inclinado en distintas direcciones una cuestión también ves de solera miento eh en cada una de las fachadas del edificio de esta inclinación que sean en algunos puntos más grandes todavía

Voz 1 03:16 claro si quieren ver un poco mejor la foto después en la página web ser Málaga punto es vamos a colgar la la foto de esa de esa nueva piel con la que se ha recubierto a la fachada de la antigua Intelhorce pero supongo que el diseño y la colocación de estos paneles

Voz 2 03:33 han sido todo un reto no porque ha sido puedo echar la verdad y la verdad es que a mí me sorprende a día de hoy verlo lo hay porque sobre todo cuando alguien te dice que no puedes hacer una cosas pues te en peñas pelea para conseguirlo y al final fue lo ves pues estoy dice Sí Se Puede no eso ha sido ha sido muy complicado porque el peso de cada uno de esos paneles puede rondar entre la tonelada y media dos toneladas y dado que tiene unas aunque la cáscara de de ERC que ese material que hablaba de hormigón reforzado confió de vidrio pues tiene unos veinte mil metros lo que hay por detrás y en un marco como una estructura que es grande entonces esta estructura metálica lo que hace es que pese que un poquito más de lo que de lo que aparenta paciente parece empiezan muy ligera entonces para colocar los paneles sean sea utilizado es una una serie de grúas elevadoras lo único que pasa es que en este caso como en paneles que están girado que están rodado entre dimensiones pues sean necesitados de un útil especial que se utiliza en la industria aeroespacial entonces para colocar por ejemplo en la trasera de los aviones que tiene el centro de gravedad no ha variado con respecto a la vertical de de digamos del elemento que se está colocando pues entonces será corrigiendo esa posición del panel buscando que el centro de gravedad queden la positivo te tienes que quedar y luego pues una vez que ya está colocado en la posición adecuada pues se acerca las fachadas y entonces se fijó entonces todo esto ha sido un proceso complejo de San hecho unas primeras pruebas

Voz 1 05:16 claro cuánto cuánto ha tardado

Voz 2 05:19 pues han tardado aproximadamente unos cuatro meses en total colocar fue

Voz 1 05:24 eso es donde se han fabricado de donde venía

Voz 2 05:28 se han fabricado en Sevilla en un pueblo de Sevilla por la empresa Dragados la afirmó una filial que se llama caracolas sí que se dedica fundamentalmente a este tipo de de fabricación de paneles se refería que los colocan por todo el mundo pero pero hasta hoy hemos dado más trabajo que ninguno

Voz 1 05:48 ha estado además tiene muchas ventajas porque reduce la radiación solar en el edificio no

Voz 2 05:55 efectivamente yo que significa aquí

Voz 1 05:57 de menos el calor o cómo es esto

Voz 2 06:00 mentalmente e lo que hemos hecho lo que hemos conseguido es que en el propio edificio se arroje sombras sin más es que la la propia fachada al tener digamos hacer tridimensional que no ser una fachada plana como la de la mayoría de los edificios pues en la propia los propios pies desde la fachada digamos la idea de toda la fachada es que simula a lo que sería una falda pisada a recordarnos a lo textil que al final es el uso final de este juicio en el que fue en su en su origen entonces queríamos que estuviera a la idea del proyecto de la iré a la idea de esta fachada ligada y por lo tanto estos pliegues de esta falda qué le colocamos al edificios lo que hacen es que se arrojan sombra unos a otros entonces al final lo que estamos consiguiendo es aumentar la sombra que hay en en la fachada durante todo el día esos pliegues van variando en función de las distintas orientaciones que tiene la fachada y se van adaptando a digamos eficientemente para conseguir que que esa sombra sea la mayor posible con eso reducimos la radiación solar

Voz 1 07:04 el estudio el estudio este este estudio arquitectura está estáis especializados en arquitectura sostenible además incluso entre los proyectos más destacados Davis hecho además en cuenta uno además de este de de Intelhorce uno de los edificios de la futura manzana verde de Málaga no promovida por el Ayuntamiento de Málaga ahí a Abi también ha visto diseñado un edificio no

Voz 2 07:26 sí efectivamente en ese era otro proyecto que que ahora mismo digamos está apuntando a ser un proyecto importante en Málaga con respecto a la sostenibilidad que la manzana verde en concurso que fue un concurso internacional al que nos presentamos y que bueno que hemos sido lo único malagueño afortunadamente ha habido un estudio malagueño quizás llevan uno de los de los cinco premio de los cinco edificios que sean que se van a construir y hemos sido nosotros Griffith pues también tiene una serie de pues medida tanto activa como pasiva fundamentalmente pasivas de arquitectura bioclimática que van a conseguir que sean edificios mucho más eficientes que un edificio convencional

Voz 1 08:05 bueno a ver con este con esta nueva piel de la fachada de la antigua Intelhorce si opta Aisa premios importantes nunca se sabe

Voz 2 08:13 bueno no lo sé yo no terminó pues tienen que llegar llega una más el trabajo lo mejor que sabe de eso sí con mucha ilusión en estos momentos pues de de mi carrera y de la carrera de de todos los componentes del estudio con toda la ilusión del mundo y luego si tiene que venir algún premio

Voz 1 08:29 es que han publicado

Voz 2 08:31 en una de las revistas más importantes a nivel nacional que es arquitectura vidas y a partir de ahí pues se han ido publicando en distintas revistas tanto nacionales como internacionales hasta incluso China a llega últimamente una públicas

Voz 1 08:44 esto esto que habéis hecho en Málaga Intelhorce

Voz 2 08:46 hay muchos malgastar publicado publicaron curioso tiene que bien

Voz 1 08:49 si bien existen arquitectura se llama este estudio malagueño especializado en el futuro la arquitectura sostenible que eso es lo que viene enseguida Rafael Urquiza gracias por atender la llamada de la cadenaser enhorabuena por ese trabajo los madrileños podrán acercarse a ver la fachada cuando quieran no ha terminado

Voz 2 09:07 claro que sí de hecho desde fuera se de se unió en la fachada ese es desde la propia avenida de entrada al al polígono de de Guadalhorce pues se ve muy bien la fachada ahí yo creo que hace ser un por lo menos les vamos a dar un poco de color esa zona que tenía que tenía en el el estado en el que está era muy buena en poco y también yo quiero pues si me lo permití pues darle las gracias a Mayoral no no yo personalmente es lo que la ciudad de Málaga porque creo que han hecho una apuesta muy importante por recuperar un edificio que que que estaba abandonado que estaba recluido lo han recuperado a nivel arquitectónico y además pues han sido capaces de hacer algo más

Voz 1 09:48 tapanos Rafael Urquiza lo dicho muchísimas gracias enhorabuena por ese trabajo hecho gracias un abrazo

Voz 2 09:54 muy bien gracias un abrazo de la fachada