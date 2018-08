La vendimia arranca y podría superar la cosecha del año pasado

Voz 1954

03:08

la Francia a pesar de que desde la gente que yo era caminar hacia la aventura en la recomendación del sindicato es que no vayan a la aventura hacer una recomendación a las personas que nos parece muy importante que no que no accedan a pagar nada por ofertas que les digan que les van a llevar a trabajar no Francia los contratos y la gente que se contrata en Francia no cobra nada pueden hacer un contrato por lo tanto no caer en los falsos en la en las falsas ofertas que comienzan pidiéndole dinero a los trabajadores