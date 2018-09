Voz 1926

00:00

Málaga no ha tenido suerte con el auditorio llegó tarde a la primera generación en los ochenta con el plan Marsillach después trató de subirse a la segunda generación con un proyecto de Moreno Peralta a propuesta de Pedro Aparicio pero en mil novecientos noventa y cinco quedó también aparcado al llegar Celia Villalobos con otros planes y así sucesivamente a estas alturas vamos caminos de llegar tarde incluso al siglo XXI del que ya han transcurrido casi dos décadas después de asistir esta semana al rifirrafe del consejero de Cultura de la Junta alcalde más vale que vayamos olvidando los del auditorio los inteligentes no empezar de cero dice el alcalde defendiendo el proyecto de dos mil cinco tenemos que empezar de cero decía el consejero desde la trinchera contraria un nuevo proyecto sería perder años insiste el alcalde en fin al final han logrado un bonito proyecto sí pero un bonito proyecto de confrontación ese gran clásico entre el Ayuntamiento y la Junta siempre dispuestos a dilapidar mucha de su energía en zancadilla verse mutuamente en torpedear se las ideas el lugar de sumar admitamos lo no les preocupa el auditorio es sólo tacticismo electoral a partir de aquí nos adentramos en el territorio de las medias verdades osea de las grandes mentiras el consejero dice que el proyecto fue enterrado lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy no no se enterró el proyecto sólo se deshizo el consorcio lo hizo el Gobierno sí pero al alimón con la Junta hasta que pasara la crisis Easy el consejero culpa al Gobierno Rajoy el alcalde claro culpa a la Junta más de lo mismo lo cierto es que tanto el Gobierno como la Junta aparcaron el auditorio porque la crisis cerró los grifos de la inversión ya era un proyecto demasiado caro todos mienten en fin esto es lo que hay politiqueo bajo uno idea ahí no va a salir un auditorio eso seguro si acaso algunos titulares ventajistas pero en algo sí se puede estar de acuerdo con ellos toca a partir de cero y además todos de cero porque todos ellos suspenden estrepitosamente