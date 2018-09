PRESENTACIÓN PAWEL KIESZEK

Voz 1 00:00 hola buenos días sí está un poquito complicado pues que todo pasó muy rápido hasta último en no sabía de dónde voy y a final felizmente estoy aquí estoy muy buena opción sí sí sé que voy dijo Caja no sé no competimos todos y cada uno puede puede a caso cuando se quedó dejan mensajes alemán donde tengo cuando estaba dos días antes no más Dolmenes dos tres días antes de final de eh como como fue en día loco porque no lo sabía totalmente no sabía qué va a pasar yo nunca me tocó hueso que se al tenía cosas preparadas antes sería para mí estaba distinto muy muy bien muy bien porque quema ese es importante es ese equipo es que Muñoz empezó muy bien eso de fantástico equipo yo estoy aquí soy uno más solamente uno más si aquí puedo ayudar fantástico sino Bovaira jamón y es que él era todavía mejor ya está claro que unión de todos nosotros jugadores es que estás en equipos top sabiendo que yo tengo un poquito a tengo veinticinco años masiva no todavía esto es posible eh

Voz 2 01:36 eh

Voz 1 01:38 testigo disfrutadas fútbol SARS y estar con Salud sí puedo jugar muy bien sino disfrutar competir ya está Noel Si tengo una cláusula que si Málaga sube eh yo tengo un año más aquí en Málaga se Malaga no suben tengo un costo va cuarto y ya estaba en clubs top estaba en Portugal en Braga puesto Is competir ese es un mal cuando el club tiene cautivo como Málaga subir que está esta así que tenemos Thais porteros muy buenos competir competir eso es mejor para el equipo si me preguntas después de jugar nada coherente dos y estamos en esta exposición yo digo es que si falta mucho tiempo y este liga muy competitiva empezar bien es muy importante pero claro que viene ojalá no pero el momento más complicado íbamos a tener pasase lo creo que Málaga uno dos o equipo equipo muy buena

Voz 3 02:54 bueno nosotros buscábamos una oportunidad que tuviéramos poco pues digamos un poco ver las cualidades de cada uno de los porteros que que podía haber en el mercado eh bueno él sabe la referencia que tenemos del en dos tres días antes de que el mercado pero nosotros ya habíamos hablado con con Alfredo que digamos de general de del Córdoba que teníamos un poco la posibilidad de tener la ahí para si en el último momento teníamos que hacer la verdad es que lo teníamos claro eh manejando un montón de nombres que habíamos hecho al final el filtro quedó el otro portero oí por el tema de que estaba cerca conocía el idioma y estaba ya ha dado raptado a la a la temporada ya al club que es la Segunda División en lo teníamos bastante claro eh no sabría qué decir te sinceramente que eh verdad hemos sondeando el mercado e han quedado muchísimos jugadores libres muchísimos entonces nuestro trabajo seguir peinando el mercado si tenemos la oportunidad de incorporar algún jugador porque este libro y que entendemos que nos puede mejorar la plantilla lo vamos a hacer el club está dispuesto a hacer un esfuerzo

Voz 4 03:59 el eso seguimos eh

Voz 3 04:02 entiendo entiendo que no sé que decirte si será el último porque esto no se sabe la intención que tenemos es de incorporar algún jugador más pero no sabemos si lo vamos a hacer porque también la intención de mejorar la plantilla