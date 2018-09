MARTA CAZALLA Y ANTONIO CONTRERAS

Voz 1 00:00 no me siento responsable de palabra al final pues eh tú sabes qué

Voz 2 00:06 que cuando uno dice lo que

Voz 1 00:09 lo que piensa muchas veces no se queda del todo bien depende donde lo diga no lo que sí también dije te agradezco la pregunta que este equipo no suele bajó en prisión sino que iba a jugar la Copa la reina alguno me dirán ya Antonio Pérez que este año la Copa de agua en todo pero cuando yo lo

Voz 3 00:24 que este equipo de Segunda doce lo que si este equipo Juan primera ITA me va a jugar la Copa la reina Isabel ya no sólo eso no sino que eh a todo esto lo tenemos que contar que

Voz 1 00:36 en que el año pasado nuestro primer partido fue contra el polillas todo mi respeto hacia el polilla pero este primer partido contra Atlético de Madrid que con la repercusión que tienen Permira ya sabe que como las palabras van a quedar siempre este año digo que este equipo se tiene que queda en primera división porque el año que viene vamos a tener masculino en primera edición entonces era más y más grande todavía como club porque no faltaba tener eso vamos a tener seguramente estoy seguro en Segunda B donde se merece la plaza que tenemos un masculino en primera división el felino en primera va todo lo que está haciendo la Fundación para meter eh la gente pues no discapacidad sino veces más capacidad que algunos más otro para para el Depor

Voz 4 01:18 bueno en los primeros días aquí en Málaga la verdad es que el club vi todas las compañeras no son acogido a todas las nuevas súper bien y ahí el equipo vienen trabajando muy bien esta pretemporada para iniciar este este inicio de Liga con los mayores sensaciones posibles Si el del Atleti es verdad que tiene muchas bajas pero la plantilla sigue ese refuerza hay iba a seguir siendo un rival muy duro bueno aquí todas venimos a abortar no

Voz 5 01:49 nuestro granito de arena para poder

Voz 4 01:51 a sumar al club al equipo oí sacar los mejores resultados para el equipo bueno pues a la afición les diría que que qué mejor que empezar contra el vigente campeón de Liga hay ahí os vamos a necesitar en la Federación para para poder animar al equipo oí sacar un buen resultado

Voz 1 02:13 al final a la a la baja las tienen ella el alta la perdemos nosotros pero dos son chorradas Antonio Juve digo pues al final que lo voy a decir que si el año pasado fueron clave el nuestro porque eh

Voz 3 02:27 que siempre digo eh con todo mi respeto a todo el mundo porque

Voz 1 02:31 nosotros año pasado empezamos con con veinte padres eh en en Cártama y acabamos con setecientas ochocientas personas en la fase de ascenso gracias a la ayuda no sólo afición sino de la gente que es Twitter y centro el club

Voz 3 02:44 y que para mí siempre estaréis que que estar ahora porque

Voz 1 02:48 no sólo con la afición yo tremendo entre la afición a la a la gente de oficina a la gente que trabaja con nosotros y que no yo ella que a que esa persona vayan sino If I hay parte de de ese cuerpo de trabajo pero al mismo tiempo la afición porque ellos la afición de Málaga se lo decía esta mañana la presidenta les digo Tariq que que ha hablado con ella o o con la presión a Madrid que a mí me cuidaron en Valencia me en Madrid me ayudara en Badajoz

Voz 3 03:10 pero sé que aquí eh la afición