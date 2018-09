Voz 0124 00:00 no dejamos Alozaina porque además de la Feria de la aceituna este sábado se celebra en la concentración de vehículos clásicos y Racing Sierra de las Nieves anteriormente se ha celebrado en otros municipios de la comarca pero en esta cuarta edición bueno pues se hace en Alozaina esa primera vez de por primera vez a nivel nacional tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Lima es uno de los organizadores porque todo esto tiene una historia una historia que nace por amor a los coches ya un coche en particular Francisco buenas tardes

Voz 1 00:38 hola buenas tardes qué tal cuenta no

Voz 0124 00:40 es la historia de cómo nace esta concentración y sobre todo cómo nace y y el amor a los coches que le tenéis en vuestra familia

Voz 2 00:50 cuando viene desde que de pequeño nada habríamos el álbum de de foto de boda de nuestros padre IVIMA que el village ve novio lo hicieron un ciento veinticuatro entonces claro nuestro padre ya empecé inculcando un poco la la pasión digamos pues la pueblo clásico con los vehículos Racing y entonces pues decidimos que cuando cumpliera los dieciocho años pues no queríamos comprando un Seat ciento veinticuatro

Voz 0124 01:20 cómo era ese sea ciento veinticuatro por que está en especial en tu familia

Voz 2 01:25 lo mira SA sea ciento veinticuatro era de mi padre que lo compró con sudor y lágrimas inicio digamos cuando era joven ir y tuvo que venderlo para montar la la la cristalería actualmente tenemos una carpintería de aluminio se lo vendió para comprarse la primera camioneta claro para él fue un pesar deshacerse de ese coche que tantas ilusiones y tanto lo he disfrutado durante cuando era joven no pero nuestra sorpresa fue que a los veinte treinta años pues vino un vecino del municipio de aquí de Coín a la cristalería y nos dijo hola Miguel mira que he comprado abonos verdad de abonos se compra un Seat ciento veinticuatro matrícula Málaga Málaga cincuenta y siete mi padre dice XXXII L y Yeste músico se quedó pero pero cómo es posible como sabes cual él la matrícula pues ese coche decía mi padre ese coche lo traes aquí que Sarkozy en mi ya este chico decir no Miguel pero que ello por él y me gusta el coche no puedo vender pero lo ciento y mi padre fue ir al álbum de bodas y una foto se presentó el otro chico pues Miguel voy a tener que ver el empezar

Voz 1 02:46 la madre compró de nuevo el coche compró de nuevo el coche a lo veinte treinta año por ahí no lo voy aquí en estas fechas lo suficientemente claro que sí conocen como como locas como la loca

Voz 2 03:01 entonces claro otro para nuestra familia ese coche y tiene un valor que que no es un valor monetario no es un valor sentimental no que después de veinte o treinta años el tan querido el coche de mi padre lo sé lo podamos recuperar iré a hacer lo restaurarlo para que lo disfrutar para las disfrute de sus hizo como como yo y mi hermano Miguel

Voz 1 03:24 pues eso para nosotros es muy grande bueno

Voz 0124 03:26 es tener muchos coches estáis en restauración y además este sabado celebrará por primera vez en Alozaina esta concentración de vehículos clásicos y Racing Sierra de las Nieves como cómo va a ser y a cuantos coche va a reunir cuéntame un poco donde la Face

Voz 2 03:44 pues mira la lo que es la concentración surgió del nosotros pertenecemos al club nacional de desean mil cuatrocientos ya hay alguno

Voz 3 03:55 no digamos

Voz 2 03:57 compañero socio dedicamos del club que ya empezaron no sé si de broma o como pero vamos a la siguiente concentración se va a hacer en Alozaina todo la mayoría de ellos son del centro de España incluso el norte sabes que en el sur digamos en Andalucía hay menos Rocío pero claro los eran porque son muy intrépido son viajero les gusta Hay bueno pues no nosotros seguimos vale pues vamos a hacer la siguiente Concentración Nacional de Seat mil cuatrocientos te vas entonces claro y como no puede para nosotros es un orgullo que que el club haya lejía lo en nuestro municipio para para concentrar a este tipo de vehículos no eh a día de hoy tenemos más de de noventa inscrito de los cuales sobre quince eso sean mil cuatrocientos lo cual es un éxito porque un coche muy digamos que hay muy poco quedan muy pocos coches y normalmente las concentraciones que se vienen haciendo consiguen reunir sobre cuatro cinco siete nada la al tema de programación tenemos el sábado que haremos unas pruebas de habilidad temas de de aparcamiento carrera de lento para la motocicleta para qué va a ser elemento un poco más atractivo a al público y sobre todo para el disfrute de los participantes no ideal rasgó el grueso de la concentración feria el el domingo no que ya tenemos toda la reunión digamos el hilar ruta al pueblo de sino de de Casarabonela una

Voz 0124 05:30 la fiesta de los coches Si la motos clásicas pintas este fin de semana en Alozaina con ese amor a los coches de de esta familia la familia Lima que ya y bueno pues ha ido desarrollando todo toda esta iniciativa Francisco muchísimas gracias por contarnos la historia de de tu familia y que vaya todo muy bien