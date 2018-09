RUEDA DE PRENSA JUAN RAMÓN LÓPEZ MUÑIZ

Voz 1 00:00 hombre han sido una semana diferente también sobre todo porque el partido fue el anterior fue el lunes jugada de sábado la semana

Voz 2 00:09 como tú bien dices corta eh el objetivo es llegar al como si planeamos preparados para competir llegar al recuperados llegará con llegar con las ideas claras lógicamente cuando vienes de con una racha de victorias pues siempre siempre estás eh con una motivación muy alta con una eh situación positiva eh

Voz 3 00:30 lo que intentamos ahora es prepararnos tanto mental como físicamente para afrontar el siguiente partido

Voz 2 00:35 sabemos que viene un rival difícil un rival con muy buen equipo con muy buen ataque un rival el a tener muy en cuenta a lo largo de toda la temporada Hay bueno tenemos que salir ser ser conscientes de la dificultad que va a tener el partido y del trabajo que tendremos que hacer una veinte para competir y para intentar que los tres puntos se queden en la soledad y esperemos que no lo primero bueno en cuanto a Dani Pacheco tiene tiene molestias

Voz 1 00:58 las no se nos ha recuperado o el del esfuerzo

Voz 2 01:04 el otro día tiene alguna sobrecarga Hay ir sea aconseja incluso ser prudente en esa situación para no tener ningún problema Se mal que cada además su recuperación eh el el virus FIFA bueno pues esperemos que se note lo menos posible yo creo que la plantilla como hablamos anteriormente

Voz 3 01:21 estaba está compensada eh cualquiera de los jugadores que salgan van a competir va a hacer un buen encuentro va a trabajar bien

Voz 4 01:27 eh esperemos que

Voz 2 01:30 que afecte lo menos posible e siempre hay bajas de cualquier tipo ya por lesión por sanción o en este caso Poor's selecciones pues eh lo que

Voz 3 01:40 lo tenemos que afrontar los jugados que salas como una oportunidad de aportar un granito en la dentro eterno juego intentar hacernos ese hueco que que tanto está costando porque la verdad que está tengo veinte jugadores en Play en esta semana de la plantilla durante los entrenamientos están compitiendo todos muy bien es entonces invitada dificultades hacer una alineación de hacer una convocatoria de que salen de gente fuera pues seguramente que que es se merecían poder estar dentro incluso poder jugar por lo tanto yo creo que la dinámica del equipo en aspectos buena hay buenos entrenamientos hay buena capacidad de trabajo e el problema ahora es el entrenador de hacer una buena elección para el partido oí

Voz 2 02:20 que todo salga como esperamos que salga todo bien y que sobre todo que que el equipo siga trabajando

Voz 3 02:25 total yo espero que no afecte porque lo importante es que

Voz 2 02:27 equipos a un bloque yo creo que hasta ahora lo está consiguiendo lo valoró como comentaba al principio pues muy bien eh yo creo que eh

Voz 3 02:35 vamos a enfrentar a un muy buen equipo a un equipo de los que aspira también a lo máximo en en a lo largo de la temporada eh es un equipo con muy buenas individualidades con muy buen fin

Voz 2 02:44 o ofensivo eh yo lo veo como un equipo muy completo e lo ve como un equipo muy completo entonces eh sabemos de la dificultad que la del partido es un partido difícil que salen igualado que tendrá que que nos va a exigir

Voz 3 02:59 está en las mejores condiciones posibles durante los noventa minutos un partido como siempre largo duro y difícil

Voz 1 03:05 eh lo que hablamos en aquella ocasión o sea que

Voz 2 03:09 válido en todas las condiciones que nosotros eh requerimos por lo tanto sobre lo principal es que se incorpora los entrenamientos a muy buen nivel con muy buen ritmo oí trabajando como el resto de los compañeros yo creo que

Voz 3 03:22 eh una vez que se habla hay que se tiene las situaciones claras e ya solamente queda una cosa que es trabajar ponerse el mono de trabajo durante todos los días de entrenamiento y cuando toque la participación aportar su granito de arena y una vez que finaliza el periodo de ese de de fichajes del mercado de verano de invierno en su momento ya todo el mundo tiene muy claro cuál es la situación el que sí a reincorporarse incorpora sin ningún problema porque lo insisto son que trabaje diariamente fuera y que sea un buen compañero dentro que hasta el momento no hay ningún problema ninguno de los aspectos por lo dan es un jugador más de la plantilla que en cualquier momento seguiré sigue trabajando como ha hecho estos días pues puede tener hubo oportunidad está trabajando bien ya te digo que hay jugadores y compañeros que llevan trabajando muchos meses ahora puede está en la convocatoria entonces hay que llegará a un nivel en el que esté igual que el resto de compañeros paraban en convocatoria ha trabajado muy bien pero hay compañeros que han trabajado muy bien por lo tanto ahora hay competido hacia ahora hay que ser eh superar al al jugador al compañero que está ahí delante y el tiempo que tarde en conseguirlo puede ser una semana un tres cinco o diez o no conseguirlo ahí es la competencia que se de que se crea en los equipos de fútbol aquí la competencia es buena porque sube el nivel Si yo soy un jugador la trama está apretando yo apretó o me va a pasar entonces cuando consideremos que ya está a ese nivel serán jugador más puede entrar en convocatoria pero no sabemos cuánto tiempo tardaré faltará para esa situación hombre más o menos sí tengo ideas lógicamente pero ya te digo que a mí no me gusta cómo cae con darlo a conocer en rueda de prensa sin me gusta hablarlo con ellos antes y que ellos sean la noticia la sepan por el entrenador no porque abran el periódico pongan la radio entonces ese es el motivo pues porque no que nos comente quién puede ser el portero que vaya a iniciar los dos han trabajó bien cualquiera de los que participen harán un buen trabajo para el equipo yo creo que en esa posición está bien cubierta en estos momentos

Voz 2 05:14 aquí espero que que la situación se va cubriendo

Voz 3 05:19 un tipo de problema Hay y con plena garantía por lo tanto eh cuando ven los entrenamientos te da tranquilidad he visto en entrenamientos de los dos inmediata Kidal no tengo ningún problema porque participe ninguno de los dos

Voz 5 05:32 bueno en cuanto a la primera situación

Voz 3 05:34 a mí me gusta siempre recordar a los que pueden jugar los que no pueden jugar para que vamos a pensar si estuvieran no estuvieran no puede no puede estar está con su selección por lo tanto esta semana número

Voz 2 05:45 me ocupe de de de como puede ser con el equipo con en los en el m preocupa de cómo va a ser el equipo con los que pueden participar e al igual que la portería a los que pueden

Voz 3 05:55 disipar están a buen nivel por lo tanto ahí no

Voz 2 05:58 álbum no va a haber ningún problema juega uno o juega otro o sea un nombre osea otro habrá diferentes características pero no no es por eso tiene que ser mejor ni peor eh en cuanto a a las posibles incorporaciones deportiva e es lógico que la edición deportiva peina el mercado durante todo el año no solamente cuando está bien todos los periodos se de fichajes e hemos comentado en alguna ocasión que lo que ellos intentan estar en el día a día por si hay alguna situación que ellos piensen que pueda mejor

Voz 3 06:29 la situación del equipo eh

Voz 2 06:31 no para conseguir objetivos Emmy por mi parte estoy totalmente tranquilo no me afecta mucho esa situación de que se pueda a peinar el mercado o que yo a él

Voz 3 06:41 se ha hecho a alguna petición

Voz 2 06:43 estoy totalmente tranquilo no he hecho ninguna petición creo que hemos conseguido formar un buen bloque lo más importante era que el equipo fuera un verdadero equipo tanto dentro como fuera del campo yo creo que a día de hoy eso está en el buen camino el pueblo tanto yo estoy totalmente satisfecho con los jugadores que están eh si hubiera alguna necesidad en ese en estos momentos pues podríamos al filial y ahí la tendríamos cubierta por lo tanto eh

Voz 3 07:08 Mi parte de la plantilla está totalmente cubierta de distrito

Voz 2 07:10 mente satisfecho con lo que tenemos no no no no no debe serlo porque el césped Lobo en lo que es desagradecido e cuando entrenas en Senel se levanta cuando lo peina

Voz 1 07:19 poco queda queda bien no hay ningún problema

Voz 2 07:22 en cuanto a la máquina y lo siguen un poco mañana estará en perfectas condiciones eh luego su césped que ya le queda poco tiempo de vida no yo creo que dentro de tres

Voz 3 07:32 semanas lo cuatro Se se cambia

Voz 2 07:34 Spacey vuelve a otro que ya está todo totalmente planificado para en qué momento ha dado el nos viene bien eh ahí hay uno

Voz 3 07:42 partir una época en la que jugamos dos partidos fuera después de un partido en casa jugamos dos fuera pues después de su partido en casa se levantará ahí tendremos tres semanas para recuperar otra vez el césped por lo tanto en ese aspecto totalmente tranquilo e el césped está en buenas condiciones se va a ver un buen espectáculo mañana dicen que puede llover un poco o bastante no dicen que va a haber algo extraño pero dicen que va a ocurrir entonces habrá que lo único paraguas pero por lo demás es después estará perfecto

Voz 2 08:07 sí eh la casualidad siempre resultados apretadísimo eh los equipos son muy muy similares en en casa

Voz 3 08:16 todo bien en los últimos minutos lo normal es que los partidos abren un poco más el esfuerzo ya se empieza a notar eres empieza a hacer mella hay más espacios puede haber alguna ocasión más que los minutos finales que los minutos iniciales más que nada por cansancio por el esfuerzo en muchas veces incluso hasta por resultar no en el equipo que va ganándose tiene que proteger un poco más el equipo que va perdiendo parece como que en los últimos diez minutos no le importa lo que pase sino que se tira hacia adelante y lo que intenta es acumular jugadores en área contraria eh

Voz 2 08:44 eso viene a ser lógico pero sí que es cierto que yo creo que

Voz 3 08:49 casi todos los partidos ven bueno vemos todas las semanas seis siete empates en la categoría siempre comentamos aquí es mucho más fácil adivinar cómo saber eh un signo de la quiniela en primera división que en Segunda así fue la todo primera división habría muchos más acertantes en Segunda

Voz 2 09:04 cualquier equipo puede ganar a cualquiera e ir hasta el último segundo sigue trabajando al mismo nivel porque en los últimos minutos eh en esta semana yo creo que hubo en los últimos minutos cuatro cinco goles

Voz 3 09:16 por lo tanto nunca puedes perder la cara al partido ni pensar que el partido está acabado niegan a bueno lo primero que hay que hablar cuando hablemos siempre de aficiones agradecerle el apoyo que me está dando eh tanto en el partido de casa como luego en el partido fuera siendo lunes a las nueve

Voz 2 09:28 de la noche teníamos allí un buen número de aficionados que hicieron un esfuerzo importante para acompañar a su equipo nosotros lo agradecemos muchísimo siempre hablamos de que para nosotros es una satisfacción que de que el aficionado se sienta orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo Iván nosotros cuando nos dicen que al día siguiente Almería había

Voz 3 09:44 cola de abonados para o cola de gente parece abonada

Voz 2 09:48 para nosotros es una alegría e pienso que es una

Voz 3 09:51 da mental

Voz 2 09:52 que todo lo que rodea al club eh sepa de la dificultad que tenemos por delante que sepa de

Voz 3 09:57 el esfuerzo que vamos a tener que hacer

Voz 2 09:59 y sobre todo que lo ideal es ir todos de la

Voz 3 10:01 bueno ir juntos siempre a todos los sitios porque seremos más fuertes siempre

Voz 2 10:06 nosotros tenemos la obligación de que de que esa unión eh

Voz 3 10:09 mantiene la de aquí a final de temporada poniendo nuestro granito de arena el cual es dejar todo en el terreno de juego yo siempre digo el fútbol a veces juegas bien a veces jugar mal eh ABC éxito minas a veces te dominan pero lo que nunca puede faltar es el esfuerzo y sobre todo que el aficionado vea que el equipo está metido en el partido que quiere conseguir objetivos y que quiere ganar esos tres puntos que están en juego

Voz 1 10:27 no no el equipo los ha recuperado su

Voz 3 10:30 bien Dani Pacheco es una situación también diferente el primer partido que competía con nosotros eh no hizo pretemporada la he hizo una pretemporada en un poco diferente al resto porque estuvo trabajando bastante tiempo en solitario hizo pocos partidos amistosos sabíamos de la dificultad que podía tener él en esas situaciones por eso bueno se el intentó regular en cuanto a minutos

Voz 1 10:52 eh pero

Voz 2 10:55 en él siempre hablamos de que nuestro siguiente objetivos después del partido Almería es preparar el partido del equipo para el equipo para el encuentro siguiente yo creo que está está bien preparado para competir es también probado a trabajar todo el mundo está en disposición de poder de afrontar el encuentro con la excepción de Dani Pacheco que tiene ahí su molestia así que habrá que tener muy en cuenta

Voz 6 11:13 ya de cara a la convocatoria o de cara

Voz 2 11:16 a los siguientes partidos que perder un partido en muchas ocasiones que que surjan problemas mayor y que puedas perder tres o cuatro hombre los partidos son de esfuerzo máximo o vas al límite siempre en en situaciones Si sobretodo Nos encontramos un equipo que

Voz 1 11:31 eh llevaba mucho el juego largo

Voz 2 11:34 eh metía el balón cerca de nuestra área con con balón largo eh había mucho centro pero yo creo que el equipo

Voz 3 11:41 esa situación es la controló bien la única ocasión así puntual fue la última falta que fue una falta un rechazo

Voz 2 11:47 eh y en la que interviene Munir con con mucho acierto hoy hay de conjurada con una buena parada que nos dio la posibilidad de de mantener resultado pero pero yo lo que lo que valoro es que en esos momentos difíciles que que ocurren en los partidos del equipo se sabe defenderse sabe sabe situar saben el esa situación de partida muy buenos no sufre en exceso mañana vamos a tener un equipo como te decía antes que que nos va a exigir en todos los aspectos y te lo nosotros tenemos que ser conscientes de que los partidos tienen la alternativa así que la cuando sea nuestra de momento tenemos que intentar hacer daño cuando en su momento tenemos que intentar que al menos daño posible entonces yo creo que esa lectura decidiendo bien el sacrificio para conseguirlo también entonces bueno es normal llegará esos últimos minutos en en situación de de cansancio pero los dos equipos normalmente eh pasa así cree que el equipo que va perdiendo pues es el que parece que está un poco más eh motiva para llegar al campo contrario pero al final la situación y la sensación que me dio a mí es que el equipo tenía bastante controlado el el el encuentro hasta en esos minutos no

Voz 3 12:51 sólo hubo una situación puntual que es la última falta en el último minuto si nosotros hubiéramos sentenciar en los minutos anteriores porque lógicamente ellos acumulan gente en ataque dejan espacio en defensa tuvimos las ocasiones los Matas el partido ahí pues eh hubiéramos hablado de partido perfecto e cómo llega esa última ocasión pues bueno parece que esa última ocasión pero el partido estuvo bastante controlado acciones

Voz 5 13:14 Juan Ramón hace mucha temporada ya no pero bueno recuerdo no

Voz 7 13:17 aquel año del último ascenso a Primera con un rival que vamos

Voz 3 13:21 no he mañana en La Rosaleda eh

Voz 2 13:24 exactamente hace muchos años el pasado pasado está ahí nos dio la alegría en aquel momento y luego ya eh hay que afrontar siguiente no podemos cada eh altas Carlos

Voz 3 13:33 a esa situación

Voz 2 13:34 eh el Tenerife es un equipo que que lleva muchos años en el seno

Voz 3 13:39 la parte alta de la clasificación intentando aspirar a conseguir un hueco en ese en ese grupo de privilegio para poder aspirar a subir otra nuevamente de categoría es un equipo

Voz 2 13:50 sí

Voz 3 13:51 que tiene un apoyo y un respaldo también bastante importante desde de su afición

Voz 2 13:54 en eh pensamos que que es uno de los equipos e destacados de la categoría yo siempre que habla del Tenerife es un equipo que lleva muchos años

Voz 1 14:04 eh con con buen fútbol Le con

Voz 3 14:08 en una buena clasificación con buenos momentos en la temporada y sobre todo con muy buenos jugadores en un equipo siempre bastante completo por lo tanto eso es lo que no tiene activa nosotros esas alarmas

Voz 2 14:18 que que hay que afronta el partido

Voz 1 14:20 eh sí podemos eh más

Voz 3 14:23 por cien pues mejor porque nos lo van a exigir el IBI el partido lo va a requerir en determinado momentos entonces tenemos que saber de la dificultad que vamos a tener delante para ponernos a la altura desde el minuto uno

Voz 1 14:32 vamos a ver el momento de duda

Voz 2 14:35 hubo luego más desde fuera que dentro incluso de de su entorno no nosotros no teníamos ninguna duda de que entrara ese que se quedara tenemos muy claro con su situación lo que pasa que sí que hubo un movimiento ahí de última hora que bueno a él yo creo que el que no le benefició en ese momento porque él tenía más eh la cabeza en porque le habían dicho que si va a salir tuvo

Voz 3 14:55 tanto más fuera que dentro pero

Voz 2 14:58 a mí ha sido una satisfacción también verle

Voz 3 15:00 cómo corrigió rápidamente esa situación como sea puesto a entrenar como está trabajando creo que es un jugador que nos lo comentaba la semana pasada creo que es un jugador que nos va a ayudar mucho a la temporada hay competencia en su posición yo cuando hablé con él Se lo dije en un futbolista cuando juega no tiene que jugar porque sea el único en esa posición tiene que jugar porque está mejor que el compañero que está en esa posición eh no puedo jugar titular porque soy el único y como soy el único juego no no tengo que superar al al compañero el lo entendió perfectamente será puesto manos a la obra y están trabajando muy