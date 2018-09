la Costa del Sol vuela alto el nuevo Boeing siete tres siete Max ocho de la compañía TUI ha sido bautizado este miércoles con el nombre de Costa del Sol como reconocimiento al liderazgo turístico del destino desde tú y han afirmado que Málaga es uno de los destinos de vacaciones más importantes para sus clientes en toda Europa y no dejamos las alturas la aerolínea Jettu punto com y su operador Jettu Holiday han anunciado una campaña de contratación en la Costa del Sol ofreciendo más de ciento veinticinco puestos de trabajo para apoyar el crecimiento de la compañía tras un verano espectacular el proceso de selección se llevará a cabo en los departamentos de operaciones el puerto de Málaga prevé la llegada de más de doscientos veinte mil pasajeros a bordo de ciento cuarenta buques de crucero durante el último cuatrimestre de dos mil dieciocho lo que supondrá un incremento del uno por ciento y el seis por ciento respectivamente en relación al mismo periodo del año anterior la actividad de los próximos meses coincide con una de las temporadas más importantes para este tipo de tráfico el otoño siendo el mes de octubre el de mayor afluencia el Museo de Málaga ubicado en el Palacio de la Aduana sumada en los seis primeros meses del año de enero a junio un total de setenta y cuatro mil ciento veintinueve visitantes este museo cuenta con más de quince mil quizás arqueológicas y dos mil referencias de Bellas Artes y Turismo Costa del Sol refuerza su apuesta por el interior de Málaga con la puesta en marcha del programa Costa del Sol es trescientos sesenta y cinco o proyecto que nace para impulsar la creación y la consolidación de empresas turísticas en la provincia con el objetivo de incrementar la oferta de productos turísticos experiencia les Jacobo Florido es el consejero delegado de Turismo Costa del Sol

Voz 5

02:02

ha desarrollado su punto con lo GDR junto con los territorio de la provincia donde hemos detectado que había mucha inquietud o mucha iniciativa para crear una experiencia sensitiva turismo de territorio es decir dónde se creaban numerosas ruta con numerosas especialidades eso específicas no podemos detectado que sean presentado había mucho mucha inquietud por ello bueno pues siempre hasta un oponente ocho criatura en veinticinco bueno puede de salida caballos nocturna en la sierra de la nieve a ver la cueva hace que hay específica que no son muy conocida es decir vamos a experimentar ciertos destino que lo tenemos en la provincia y que no lo que Manning señaló que queremos descubrirlo no