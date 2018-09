Voz 1 00:00 Busquets es hoy por hoy Málaga admire el fin de semana

Voz 2 00:12 porque todos tenemos una vida himnos merecemos descansar en esta nueva temporada de Hoy por hoy hemos decidido hacer los viernes y a partir de hoy una macro agenda cultural que lo haga aparte todo las fiestas en la provincia las tradiciones los conciertos el teatro tengo que fichar a dos estrellas para que me ha esto porque claro yo sola no puedo Isabel Ladrón de Guevara hola hola buenas tardes y el segundo fichaje imprescindible para saber qué pasa en la provincia que fiestas ahí la provincia Montse Martínez requiere ir no es que ya tiene una vida mira crío mira qué trío invierno que se preparan las bueno siempre también tendremos un nombre eh sí José Mateos que no nos olvidamos de él va a seguir colaborando con nosotros los museos son Marcelo exactamente los museos son para él así que Pepe te escuchamos enseguida pero por dónde empezamos ya acabadas vacaciones se las pruebas que venimos muy WAP y tal lastre

Voz 0376 01:15 marítimo ven cobró acabó muy relanza hoy comenzamos el otoño que alguno jueguen tomárselo con mucha pena pero como somos muy positivo es un momento estupendo para consumir diferentes producto de temporada mucho muchos pueblo aprovechan sus cosechas para hacer fiesta gastronómica de hecho mañana hace un homenaje a las Candel Arias con productos estivales como los higos las uvas pasas las almendra con una buena copita de opera abarató curiosamente el dentro de las singularidades de Málaga además de las Candelaria acentos esto es lo bonito de Málaga tenemos las Candelaria hay quema pueda ver con que puede celebra unas Candelaria con qué singularidad pues con una buena cerveza alemana

Voz 2 02:04 de nada pero tenemos todo el fin de semana que claro probar la cerveza alemana con cerveza de la provincia hombre ya hay una colonia de alemanes debido a esta claro que que residen allí claro si hay muy bien el Oktoberfest en septiembre el sábado en Benagalbón sobre las seis de la tarde habrá un encuentro cultural de Panda

Voz 0376 02:30 verdiales que está considerado Fiesta de singularidad provincial Fiesta de Interés Turístico de Andalucía a parar una con una cita muy especial porque se celebra el domingo el Día de la Pasa no que se celebra el vigésimo tercera edición pero es la primera que tiene lugar

Voz 2 02:50 desde que se nombró la pasa como patrimonio agrícola mundial no tanto

Voz 0376 02:55 hay que entender oyentes que hoy le vamos a dar protagonismo a ellos y en El Borge luego acabó celebrar por todo lo alto invitado de honor es productor es agricultor ha dejado de pisarla un momentito para hablar con nosotros Francisco Blanca buenos días buenas tardes hola buenos días de verdad la gente sabe que es proceso hay detrás de una pasa cómo se consigue una pasa

Voz 3 03:21 cuando pasas a ser concedió tuve bastante largo hasta que se recoge la jugáis un poco largo pero bueno ya estamos en plena recogida no la tienen que dejar los placeros veinte o veintitantos días soleados y hay que van de la huerta cuando Sáez supone la por un lado para que siga por el otro puedes pasa como no lo llevamos a pagar repican una una hora

Voz 0376 03:44 es un proceso todo manual una una verdad

Voz 3 03:49 todo todo todo manual a modernizada absolutamente nada y por eso accedió ese reconocimiento Sipán esto debido a que todo como antaño como yo conocía mi abuelo

Voz 2 04:02 cómo ha cambiado para los productores de pasa para la zona de la Axarquía el hecho de que la pasa sea patrimonio agrícola mundial esto cómo ha influido en vosotros en que sean otros

Voz 3 04:12 creemos que se nota aparecida ahora reconocimiento Cebé ha agravado en el precio a los agricultores es Asafa vamos de eso ayer el domingo que Día de la Pasa hacen todo la representación de cómo se siga siguiendo el tema de la recogida como se vendimia con la canasta quien sigue vendimiando Tobía con una canasta que esto que hacer poner la cabeza ahí lleva la hub a los Pacer hoy lo siguen haciendo artesanal mes tenemos también la vendimia a Harry que son un común luego con burro porque las pendiente que hay aquí estamos hablando dependiente de un sesenta o un setenta por ciento

Voz 0376 04:50 la pisada de la uva Francisco también sigue siendo sin máquina verdad es real

Voz 3 04:58 toma anual son muy cansado

Voz 0376 05:01 Carla la gente

Voz 3 05:03 en el campo de muy cansado alzó hoy el tema nuestro de aquí de la uva Super Cannes y perdí mucho trabajo que por eso esperemos que el tema de Phillip pan ayude a compensa ese trabajo cuenco lo menos con precios en las pasa ahí hay un poquito

Voz 2 05:19 en el que este fin de semana el Día de la Pasa el domingo concretamente gracias Francisco gracias hasta luego adiós gracias a buenos días espérate porque tenemos mucha más cosas para el fin de semana

Voz 4 05:32 el choque de Kabul trama

Voz 1539 05:37 que hoy es chiquitos de Ellis es muy venga conmigo

Voz 5 05:43 en la térmica a partir de hoy

Voz 1539 05:45 las ocho de la tarde se hace un homenaje

Voz 5 05:47 quite de la cantada que recordamos

Voz 1539 05:50 nos dejó el año pasado en noviembre y Televisión Española pues va a agravar parte de un documental esta tarde en La Térmica y la entrada es libre iba a haber un montón de personas de Málaga que van a con chistes y a recordar a Chiquito de la Calzada Martín Nietzsche es el responsable

Voz 6 06:10 de la programación de la Térmica hasta la puerta una eventual escenario haga Suazo no hagas decirte si de alguna manera recuerdes lo grande no lo grande desde chiquito en sus funciones no está implicado toda la ablación de Málaga a la gente quiere acercarse bueno pues veremos que me fragmentos de Chiquito en televisión escucharemos canciones Si bueno haremos encargado el flamenco ha sacado esto fue repartido mujeres también hito

Voz 2 06:45 no es que es imaginábamos a Chiquito pisando uva hombre mediante pena para eso y mucho más a tiro le gusta la música indie encanta estafa pastillas

Voz 1539 07:00 es la primera edición del aussie Festival Primer Festival indie para familias prácticamente está todo el pescado vendido bueno todas las entradas con Los Planetas con Iván Ferreiro con Sidoni La Casa Azul Coque Malla es un festival además eh que empieza a las dos de la tarde en el Auditorio Municipal y que no termina muy tarde con lo cual la organización bueno pues se puede ir acompañado cuando vuelos de los niños este espacio de la mañana el OCI festival hemos hablado con mar el caudal va a llover no importa no hay dolor dijo que no hay dolor que se lleven los paraguas bueno con Mar el cantante de Sidonie que han cumplido recientemente veinte años de carrera y están preparando un nuevo disco y tiene muchas ganas de venir a Málaga al concierto

Voz 8 07:46 no claro que puedo decir que ahora estamos viviendo el mejor momento del grupo voy y lo más interesante de todos que estás compartiendo cartel con grupos que actúan miras que son amigos

Voz 10 07:58 eh más música porque tenemos también este sábado en el Teatro Cervantes de Málaga a Christina Rosenvinge la mujer que además tiene un nuevo álbum que Se titula un hombre rubio está dedicado a su padre chinos habla el porqué de de dedicarlo a a su padre Iggy porque esas canciones yo creo que os va a gustar

Voz 0416 08:23 yo estaba escribiendo un romance flamenco para la cantaora Rocío Márquez y entonces para buscar inspiración me fui a casa mi madre al traste de rebuscando entre los kilos de mi padre y a volver a ponerse música en casa pues empecé a voy a pensar en él mi padre murió cuando yo era muy joven no había pensado mucho en el pues acabo de unos cuantos meses como una noche de repente me salió esta canción nueva romances la plantación tirón yo normalmente no escribo de un tirón descuido a lo largo de varios varias sesiones oí tres días después me di cuenta que la canción había escrito justo la noche que se cumplía veintiséis el XXVI aniversario de su fallecimiento entonces pues consideré que eso ya era era una señal

Voz 4 09:14 hoy en un comentario sobre sobre Christina Rosenvinge si lleva treinta años sin la música

Voz 1539 09:20 a una empezó con él es Cristina después el tiene una carrera en solitario muy interesante además también va a tener sorpresas a Sagrera unido al pop adolescentes se ha sabido reveló la reinventar se ha convertido en un icono del pop independiente también es una mujer que tiene muchísimo talento y no queríamos hoy esto olvida ONG este domingo con todo vendido después de cincuenta atentó Vico momento vamos aislar las tres por pues fíjate ahora que Christina Rosenvinge hablaba con su padre a mí esta canción es que me recuerda a mis padres que sea de creer es ver de las del Dúo Dinámico que había algunas con Marisol que el venga qué recuerdos dale dale dale fuerte yo quisiera ser quince años tiene mi abuela bueno o Manuel de la Calva y Ramón Kusa este domingo en el Cervantes el Dinamo

Voz 2 10:16 y para acabar la recomendación de museos de José Mateos no se la pierdan por favor escuchen hola amo como un novio antigua con mucha gana mucha gana

Voz 11 10:30 lo digo porque todavía no han empezado ninguna de las grandes exposiciones que hay prevista para este otoño lo Museo de Málaga pero tranquilo porque este fin de semana empieza una de las grandes ya mañana sábado se puede visitar la exposición de Kazimierz Malevich eso es en el Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga Kazim y Malaui era un pintor de hecho modernos raro que de principio de siglo de las vanguardias que se llama de la categoría de Picasso de matiz de que no a cualquiera y que bueno llegó un momento que decide hoy piensa que el mundo del arte ya ha dado la idea que hay que pararlo ya hay que empezar desde cero y hace una hora para ese punto y final que es cuadrado negro sobre Cuadrado Blanco hizo bueno de qué les sigue Kutxa que que tuvo mucho éxito que ese cuadrado negro sobre blanco están todos los libro en va a venir a Málaga ya hay excursiones en detectado en Internet de distintos sitios de España padece exposición igual al le pareció que eso era tan supremo que caso estilo le ha llamado suprema timo vamos yo no sé si es que no tenía abuela o es que realmente un genio no lo van a contar los guía del museo ruso que además hay que decir que este domingo es día de puertas abiertas para ver esa posición sólo para esa posición no parará para la permanente iba antes de despedir también sabe que el domingo se va a las posición de Andy Warhol de Museo Picasso de Málaga de lo mejor que venir a Málaga

Voz 2 11:48 este año gracias José Mateos la recomendación para ir a los museos este fin de semana acabamos Montse garantizamos tienen una agenda tenemos una donde vamos a acudir tener una vida emocional que nos merecemos descansa eso