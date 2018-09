Voz 1 00:00 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 3 00:06 Teresa Porras si me dijo a mí yo no sé reproducir totalmente a la palabra pero básicamente me dijo a mí que ahí había que mirar para otro lado que por qué teníamos que hacer eso que ella era la concejala y que poker teníamos que estar haciendo durante la injerencia política cuando le dicen que no es decir política al oírlo pero ese le negó hoy dijo que no podían ir a la vía de Arenal dos mil si aquello fue una pesadilla no se les da autorizó ahí Areal dos mil sino dijo que sí tenían que tiene en compañía de Alberto día es que era director de distrito de Teresa Porras en aquel momento

Voz 2 00:41 así ha comenzado el curso político municipal en Málaga con un tema espinoso pésimo para el equipo de gobierno en la comisión de investigación sobre los expedientes sancionadores de la Gerencia de Urbanismo entre dos mil seis y dos mil dieciséis para analizar por qué muchos de ellos caducar o prescribieron Mario Cortés Partido Popular buenas tardes qué tal buenas tardes arrancamos este debate político de los viernes con nueva sintonía Juan tasa ciudadanos buenas tardes buenas tardes Daniel Pérez Partido Socialista buenas

Voz 4 01:10 tres este están todos los portavoces bueno el Partido Popular

Voz 2 01:13 la viceportavoz Isabel Torralbo Málaga Ahora buenas tardes muy buenas tardes Eduardo Zorrilla Málaga para la gente buenas tardes muy buenas tardes qué tal el verano bien bien el arranque del curso político intenso un trueno un trueno como el que nos va a caer esta tarde en Málaga con la Habana que tenemos encima el alcohol deán de la Torre por primera vez declinaba de Nava la petición de la oposición de comparecer en una comisión de investigación tal vamos con esta es la esta es la tercera Limasa la de las Gemma hasta del museo de las gemas y ahora la de Urbanismo y en su lugar enviaba al gerente de Urbanismo José cargador los acontecimientos se han sucedido muy rápido esta semana después de escuchar testimonios como éste de los ex jefes de urbanismo de Málaga sobre presiones injerencias políticas con el fin de que miraran para otro lado ante determinadas infracciones urbanísticas al final Ciudadanos decidió a mitad de semana que esto tenía que ir a la Fiscalía ya lo ha presentado ha llevado el asunto a la Fiscalía esas acusaciones y el Partido Socialista ha forzado un pleno extraordinario a IU urgente el próximo veintisiete donde pide la comparecencia del alcalde se ha visto forzado Francisco de la Torre comparece a convocar ese pleno extraordinario la oposición ha continuado por ejemplo Málaga para la gente ha pedido una cascada de dimisiones que incluyen a los concejales Francisco Tomares por Pomares perdón Teresa Porras Málaga Ahora Isabel Torralbo también ha exigido responsabilidades políticas a la portavoz las injerencias políticas en la gerencias de Urbanismo Mario Cortés porque el alcalde no ha querido comparecer en esta

Voz 6 02:46 si hubiera muy simple era una comisión técnica el urbanismo donde se iban hablar técnico inspectores con todo el respeto que pintaba al alcalde allí ahora si lo que querían es un debate político lo vamos a tener en el pleno que está convocado luego no mezclemos churras con merinas querían información de lo que pasó o querían un debate cuerpo a cuerpo portavoz del Partido Socialista y el alcalde en una comisión no los cuerpo a cuerpo los debates políticos se tienen en los plenos y así va a ser no sea Hurtado ese debate político o lo que pasa es que se lleva el foro o vamos a hacer un careo entre el alcalde de Málaga el inspector de turno cesado es me parecía absurdo por ese motivo a lo políticamente donde hay que debatir en el pleno donde se va a debatir van a perderlo ciudadano la oportunidad de escuchar a Paco de la Torre en absoluto ahora lo vamos a hacer hay que hacerlo en un pleno no en el teatrillo este que hemos suele montar la oposición con las comisiones de investigación

Voz 2 03:40 con casa

Voz 7 03:41 me hace bastante gracia que Mario Cortés afirme lo que dice cuando recordamos que el alcalde Francisco la torre fue concejal de Urbanismo durante unos años lleva gobernando esta ciudad pero no durante los años de este tema Innova antes durante y después no entonces la verdad es que

Voz 4 04:01 me deja bastante perplejo pero lo estén yo es lo que le han avisado al alcalde de lo que estaba pasando por lo menos eso es lo que han contado la condición hablaremos drogan han lo que sí como ciudadano ya lo que exijo es que el alcalde en nuestra ciudad

Voz 7 04:15 tiene que tener transparencia y tiene que ir a cualquier tipo de comisión de investigación sea técnica o no porque para eso es el alcalde y Innova pues evidentemente la ciudadanía sobre todo empieza a hacer conjeturas y piensa que hay algo ahí opaco para eso está cuando no da la cara iba directamente no va a ir al pleno porque el Partido Socialista lo ha pedido por ley hay que hacerlo porque sino Tobía podíamos estar esperando a que el señor De la Torre diera explicaciones seguramente iría al pleno y mandaría como siempre al señor Pomares a dar la argumentación del equipo Godín Daniel Pérez si el Partido Socialista

Voz 5 04:48 es obligado a convocar un pleno extraordinario porque Paco de la Torre no quiso dar la cara en la comisión de investigación en la que sí asistió fue la de Limasa a dar Natura y aquí creemos que no ha querido dar la cara porque algo tiene que esconder sobre todo por las declaraciones de los antiguos funcionario que llevaban lo que son las jefaturas de servicio oí de departamento Alberto Íñiguez Teresa Domingo de esta forma vamos a tener la oportunidad de que el alcalde de la cara que explique por higiene democrática que es lo que ha pasado durante todo este tiempo la Gerencia Municipal de Urbanismo no apareció un hecho muy grave hemos obligado a que Paco de la Torre en Paco de la Torre tenga que comparecer porque de otra forma no hubiéramos escuchado nunca Paco de la Torre ahí hemos convocado una comparecencia en la que el alcalde ya ha dicho esta mañana que va a ser él Innova declinar en Pomares menos mal porque de esta forma podría haberlo hecho una moción que hemos presentado desde el grupo municipal

Voz 2 05:41 ha dicho que va a ser el pero que le va a preguntar a cardado

Voz 5 05:43 bueno Paco de la Torre es el máximo responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo durante los veinte último año es el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo lo conoce todo también podemos preguntar según lo que dijo Teresa Domingo que el alcalde era conocedor de todo termino muy breve la moción que hemos presentado ha llevado punto uno que sea el pleno del Ayuntamiento quién eleve la Fiscalía no cualquier grupo político o cualquier ciudadano no el pleno del Ayuntamiento Le pido al resto de portavoces que lo apoye por otro lado depuración de responsabilidades que cesen de su cargo de su responsabilidad Teresa Porras Pomares y cardado algo la primera Ron terminar

Voz 2 06:20 primera ronda y enseguida abrimos debate sí bueno

Voz 8 06:23 puesto al alcalde tiene una responsabilidad política como como alcalde de la ciudad que es como presidente de la Gerencia de Urbanismo del Consejo Rector y además bonos y concejal de Urbanismo no puede decir que no desconoce porque los consejos de la Gerencia hemos tenido largas discusiones de temas urbanísticos que él conoce bien el sigue el día a día de la Gerencia pero él fue informado en dos mil catorce en agosto por lo menos con tres cartas al menos de de señora Esther dándole mando como se dijo una reunión que tuvo con la jefa de departamento Él sabía y así se lo dijimos Alcalde es que lo mismo después es que no entendíamos por qué no había acudido cuando no tenía motivos de agenda porque luego fue un consejo administración de del sector

Voz 2 07:00 tal y estuvo en el minuto de silencio y no fue

Voz 8 07:03 la presentarse y ante la posición dar explicaciones de lo que sabía lo que no sabía pero por lo menos dar la cara algo mucho tiene de responsabilidad mucho que esconder de lo que no de lo que no quiere contar nosotros por supuesto vamos a apoyar cualquier medida de responsabilidad porque es de entrar dentro de cualquier ética pero también estamos trabajando para llevarlo a la Fiscalía con un relato coherente con pruebas con los expedientes que ya hemos pedido tenemos los expedientes de Villa del Arenal podemos contrastar las modificaciones que se hicieron en esas resoluciones podemos ver quién ha instruido como San estudió dos expedientes

Voz 9 07:37 en el objeto de la comisión de investigación de los expedientes sin tramitar de urbanismo es analizar qué ha pasado porque miles de infracciones quedaron sin tramitar y sin sancionar y depurar las responsabilidades políticas es el objeto expoliado cuando nosotros nuestro grupo fue el que propuso la creación de esa comisión de investigación y cuando lo aprobaron también en todos los grupos municipales excepto el Partido Popular se hacía con esa finalidad por tanto es sorprendente que ahora el alcalde diga que su declaración iba a hacer cuestiones técnica que la respondiera el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo sorprende más aún porque es la única comisión de investigación a la que no ha acudido a declarar fuera la de Limasa fue a la dar Natura y en estas se quita de en medio nosotros lo que creemos es que tiene mucho que ocultar se veía en una situación difícil y comprometida para responder prefería en todo caso pues en un pleno donde él siempre va a tener la última palabra como suele hacer con intervenciones además sin control de tiempo el alcalde efectivamente ha sido el concejal de Urbanismo no sólo en los últimos veinte años fue concejal de Urbanismo ya en el año setenta y uno delegados de Urbanismo en pleno franquismo ha sido después en el tiempo que fue concejal de Urbanismo con Celia Villalobos después cuando el alcalde ha estado al tanto de todo lo que se movía en el urbanismo de la ciudad y en este tema como se pone de manifiesto por los escrito que has citado Isabel de la jefa de los servicios jurídicos de la Gerencia es algo que le ponía al corriente de todo de una reunión que tuvo también con Teresa Domingo Osés era conocedor de todo además del conocimiento que tendría por su propio concejal delegado y al gerente desde Urbanismo nosotros desde luego en la en el mismo Pleno ordinario vamos a presentar emoción para que se trate este tema pero no renunciamos a volver a citar al alcalde a declarar la próxima sesión de la comisión de investigación de urbanismo porque creemos que tiene que someterse a las preguntas de los portavoces no queremos un careo con los funcionarios pero queremos un formato donde suele pueda preguntar sobre las cuesta

Voz 10 09:45 yo no pienso en eso en León muy difícil muy duro no tenemos un tono cada portavoz tres minutos Él va a tener un turno sin límite de tiempo vamos a tener un segundo turno de un minuto para tener otro turno diario hablo

Voz 9 10:00 el del pleno ordinario valgan habló del pleno ordinario en el pleno extraordinario muy parecido también no va la posibilidad de preguntas preguntas sobre las cuestiones oscuras que lo que queremos y lo que él no quiere

Voz 5 10:12 la única forma para que el alcalde diera la cara

Voz 9 10:15 que habláramos de este tema en un pleno extraordinario para la verdad

Voz 5 10:17 el urbanismo el caso Urbanismo el caso Urbanismo Mario al PP ya está haciendo mella lo está haciendo

Voz 1704 10:23 mira a vosotros ya lo habrá que ver este caso Urbanismo el caso Urbanismo porque está haciendo daño porque porque eso las declaraciones de Teresa

Voz 9 10:31 Porras

Voz 5 10:31 de Francisco Pomares que son prácticamente las personas más cercanas a Francisco de la Torre el máximo responsable de todo lo que ha pasado durante los veinte último año en urbanismo es Paco de la Torre nosotros lo tenemos muy claro la única fórmula para que Paco de la Torre no pudiera esconderse nuevamente en un concejal ese esta convocatoria de un pleno extraordinario lo tenemos que tener muy claro Tenemos que salir ese día aprobando el pleno del Ayuntamiento que se lleva Fiscalía por el pleno como órgano con competencias que se lleve que sea el pleno en un partido político el que lo lleve a la a la al Ministerio Fiscal

Voz 2 11:04 sí Mario y vamos a poner una cosa Mario

Voz 5 11:07 fíjate el único que tiene argumentarios hoy sobre la mesa el hecho es que el tema es muy muy difícil de BCN

Voz 6 11:12 no quiero pronunciarme con total literalidad vamos a ver este tema ya ha ido al juzgado en el Superior de Justicia

Voz 9 11:20 entonces fue enjuicie leal que no tiene nada que

Voz 6 11:23 a favor de despido bueno me dejáis que lo lean sino porque es que interesante lo que dicen los tres jueces del tú superó la justicia no se constata ninguna actividad contraria a la legalidad urbanística ni tendente a bloquear la actividad de administrativa lo dicen tres jueces del Tribunal Superior de Andalucía qué queremos y a la Fiscalía pues vamos a la Fiscalía pero es que dos tres jueces del tribunal

Voz 2 11:45 pero ahí lo que fin eso fue la demanda laboral de una jefa de talento pero no la totalidad de las injerencias que se han ido escuchando de hecho los técnicos en esta concesión estamos entrando juez señor Caldera

Voz 4 11:57 esto los técnicos de alguna manera no están de acuerdo con esa resolución del Tribunal Superior de Justicia

Voz 6 12:04 bueno siendo dice el Tribunal Supremo justicia firmado

Voz 4 12:07 por tres jueces por unanimidad los tres jueces no

Voz 6 12:09 has llegado a acreditar que en ninguno de tales expediente se vulnera la legalidad ni se hubiera actuado de atendiendo criterio distinto los que permite la ley eso lo dicen tres jueces ahora ustedes cinco veces laboral no pueden o no hemos pues son tres jueces del Tribunal Supremo pero no pueden correr no supo como bien superior de superar de Andalucía el cuento la historia como la de lo Social cinco años después dos señores vago una comisión a las que no sé si habrán gusta de prometido algo hijos cuentan una cosa que no sé dónde la han sacado por una sencilla razón IVI aplica porque cómo funcionaría esto en un caso real un funcionario le digo a guste esto no se siente presionado salgo que el funcionario o lo que deberías de Le Figaro poner por escrito de que me niego a hacer tal orden porque es que lo que pasa que no dijeron ni un comentario ni un expediente de un escrito ninguna entró en este solamente es la dirige

Voz 1704 13:05 para registro solamente diligencias por registro solo

Voz 6 13:07 la mente su palabra y encima cinco años después a cuatro meses de unas elecciones no me lo trago hombre

Voz 4 13:13 casa no me lo trago levemente lo de él

Voz 7 13:16 S J es sobre el villas tal

Voz 1 13:20 a lo que estamos hablando no pero no no no

Voz 7 13:23 los funcionarios dicen que era una forma

Voz 1704 13:25 para a casa en el audio que acaban de meter pueda ver señores se hablaba decía que es que es el haya propuesto pero al que no le dijo eso a los jueces del tema suponíamos que el uno decírselo no se lo dijo a los jueces

Voz 4 13:38 es que cinco años después de repente se acuerda de aquella zona

Voz 1704 13:41 así es que no cuela lo que estaba

Voz 7 13:43 diciendo a los funcionarios es que era una forma de actuar acaso usted como concejal de Seguridad usted va al lado de la policía a poner las multas usted hace esa forma de actuar porque eso al parecer es lo que pasaba en Urbanismo y otra cosa que tanto que habla usted de eso a qué está esperando a Paco Pomares Teresa Porras a al a la Fiscalía o al juez o poner una denuncia porque esas acusaciones son muy graves entonces pues que cogen el mismo camino que hemos hecho ni lo que deberían hacer efectivamente deberían pero no hacen

Voz 1704 14:16 que cinco años vagando Guardado jugadores trabajadores han guardado silencio amenaza durante cinco años a ustedes

Voz 4 14:24 sí esto es tan grave por que han estado cinco años cayó

Voz 1704 14:26 pues a Rato porque hasta ahora porque ha metido algo te lo voy a explicar no me acabo de enterar Mario

Voz 5 14:32 porqué ante el Partido Popular tenía Madrid mayoría absoluta

Voz 4 14:35 no permitió las comisiones de investigación pero ahora

Voz 1704 14:37 bueno ahora con una comisión de investigación han podido ser citado han dado la cara cosa que no ha hecho la alcalde que está escondido de esta forma hemos podido escuchar todos y no te lo que dijeron los antiguos gente añeja terminó me engaño estos señores esta mañana cuando eres tú estos y además mañana a la Policía Nacional pone en su denuncia correspondiente no necesitan que ningún partido les lleve de la mano salvo que ese partido ya prometió algo después fíjate una cosa dio el señor necesarias de Cesare hubiera algún delito alguno hubiera zaga nada Cesáreo para reponer en sus puestos voy a comentar lo aquí escúchame Mario

Voz 6 15:13 si hubiera algún delito si hubiera algún delito

Voz 5 15:16 no había prescrito por tanto todavía hay causas

Voz 6 15:19 Eduardo me parece esto varias

Voz 9 15:22 lo es verdaderamente que no no te pega de esta forma de defender este asunto planteando la sombra de la duda no sólo sobre estos funcionarios sino sobre los grupos de la oposición estos señores no han dicho nada hasta ahora primera no es cierto que no hayan dicho nada han presentado varios escritos y además están registrados han aportado a la comisión y lo han citado en sus declaraciones además estos señores fueron cesados en sus puestos precisamente fue a las controversias que surgieron en este asunto y para que los oyentes sepan bien de lo que estamos hablando lo que denuncian estos funcionarios es que se le pusieron primero se le dijo que miraran para otro lado en las infracciones urbanísticas en las que se había levantado hasta hice iban a tramitar los correspondientes expedientes sancionadores suele pusieron todo tipo de trabas para el desarrollo de estos procedimiento un procedimiento que está reglado en la ley como por ejemplo que no se pudiera tramitar el procedimiento sin antes haber mandado un correo electrónico y fuera leído por el concejal del distrito correspondiente la concejala del distrito no habría los correos para que se perdiera tiempo que no pudieran acudir los inspectores primero que Putin tuvieran que acudir acompañado forzosamente el director del distrito un cargo político nombrado designado directamente por el Partido Popular después que no pudieran acudir esos inspectores a las inspecciones en definitiva una serie de trabas sobre un procedimiento de como digo está reglada la ley este asunto es gravísimo porque tenemos que tener en cuenta que la disciplina urbanística es una de las competencias básicas y principales que tiene un ayuntamiento no es una competencia discrecional es decir un ayuntamiento puede decidir qué actividad cultural hace puede decidir qué contenido les da una feria puede decidir qué tipo de actividades deportiva hace son competencias discrecionales como pero la la disciplina urbanística tiene un procedimiento reglado y tiene que seguirse exactamente como dice la ley

Voz 6 17:15 no ponemos obstáculos Jarrett ubicaba recurrente picaba muy fácil Eduardo mira te tus propias palabra de el pleno del treinta de abril donde dice Eduardo textualmente no es admisible que por parte del gobierno municipal se sanciona al pequeño infractor mientras se deja perseguir a las organizaciones grandes esto digo yo eso hay que practicar una solución que sea siempre dentro de la ley pero para eso

Voz 9 17:37 lo decimos cuando se maravilla del Arenal

Voz 6 17:40 si alguien estaba incitando a prevaricar a estos señores eran ustedes curso declaración estaban diciéndole al Ayuntamiento

Voz 1704 17:46 cuando de explicáramos la ley a rajatabla intervención es que no no un debate que será bueno para que sepamos que uno es esclavo de sus palabras Eduardo criticada por los ocasiones civilidad pobrecillo lo que hemos criticado en todo caso

Voz 9 18:01 yo es que no se siga la mismo criterio con todos los infractores con los grandes con los

Voz 11 18:05 con lo lo que mantenemos digo lo debían en adelante dijo que Criteria antes del Arenal

Voz 9 18:11 León a lo que tú estabas diciendo antes que decía primero que era un juicio laboral cuyo objeto era completamente distinto de lo que se está tratando ahora lo que se ponía de manifiesto en esa sentencia que tú citando diciendo que ese criterio no era contraria a la ley y los propios funcionarios decían vale puede no ser fue contraria a la ley pero tiene que ser el mito

Voz 1704 18:30 es una pregunta que no quiero hacer una pregunta Isabel tú querías apuntar anunció además que el cese no fue la jefa de hubo siete jefaturas que fueron cesada finca encadena a raíz de las propias denuncias de los trabajadores desde negociado sección servicio

Voz 2 18:43 por este delito trasladar una pregunta al portavoz de Ciudadanos porque mucha gente se pregunta ahora mismo esto ustedes son socios de investidura de Francisco de la Torre del equipo de gobierno en el Partido Popular en Málaga de alguna manera apoyan a este a este equipo de gobierno muchos puntos de gestión política Moneo los presupuestos etc etc hasta qué punto son corresponsables corresponsables

Voz 4 19:06 nosotros de lo que pasó hace diez años hubo ocho de mantener a este equipo de gobierno bueno nosotros por eso hemos ido a la Fiscalía y si un juez o el fiscal y eso no es suficiente como para plantearse dejar de apoyar a una gestión políticamente no esperar es también un juez nosotros

Voz 2 19:22 la ética política está a la judicial y la ética política

Voz 7 19:25 hay gran figura política todavía no hay ningún hecho probado cualquiera puede ir a una comisión de investigación decía lo que es lo que el concejal pero nosotros queremos hacer las cosas bien ahora ya le digo si la pregunta es esa la final se Si se demuestra en que los hechos son como son la seguro puedo asegurar

Voz 4 19:46 qué habrá moción secuencias política habrá moción de censura ya lo veremos en su momento habrá consecuencias políticas pero hasta que lo diga un juez evidentemente

Voz 1704 19:54 estando en que ya respondería penales para callar cuando puede apoyo si es eso

Voz 7 19:57 no es sencillo la presunción de presunción de inocencia en España todavía perdura Esther yo no

Voz 1704 20:03 pero claro pero la verdad es que sea política yo me pregunto para disputar la ética política política

Voz 7 20:08 en cuanto se ven que los hechos son como son Le aseguro que habrá consecuencias políticas

Voz 6 20:12 ya ya mi pregunta en estos dos señores que dijeron en la comisión de investigación esto lo otro día porque no dijeron eso delante de la señoras delante señor sí señor porque lo hicieron delante del el Tribunal Superior de Justicia Andalucía porque es el

Voz 1704 20:25 no no eran vascos bueno veremos si me llamo José Císcar los cita ahora mismo no se ven si retomaremos ves como te envía el caso caso laborales aprecian morales y como mucho cómo ha arrancado Nuria de base arrancaron eso no Mario como arrancado los primeros

Voz 11 20:45 para de este ceda no ellos no eran ni parte en eso

