LUIS CASIMIRO

Voz 1

00:00

el juez positiva dado positiva porque creo que hemos estado dando muy buen nivel tres cuartos jugando muy bien los chicos dando la cara para tres días que han trabajado con el primer equipo pues a su asimilando mucho los conceptos y creo que cuando nos ha llegado el cansancio sobre todos los jugadores importantes del primer equipo más a los chicos que cosa nos acostamos más jugar el último cuarto y también la defensa que ha hecho en ese momento Olympiacos no porque no hay que olvidar que Davis la ataque ha doblado al acabarlo que directo ha negado bueno yo creo que se empleaba a fondo y al final la diferencia ha sido la que es pero para estar satisfecho contento sobre todo con treinta minutos bueno yo creo que se puede sacar las conclusiones de creo que el equipo tiene muy buena ética de trabajo que tiene grandísima actitud y eso yo creo que se ve no eh si no hubiésemos da la cara de decir que nos valía para algo pues no tiene sentido y si hemos dado la cara pues tampoco lo voy a decir porque no tiene mucho sentido ya que que no hay bueno ya no los hechos yo creo que un gran esfuerzo reforzando a los júnior porque hemos reforzado con cuatro con cuatro jugadores del primer equipo de cinco con Dani al equipo júnior pero yo creo que lo mejor ha sido para mí el esfuerzo de los chavales el una actitud que han puesto y las ganas y el descaro con el que ha jugado muchos momentos aquí veo lo que deba lleva demostrando los jugadores del primer equipo y es una gran actitud una gran ética de trabajo durante toda la semana para afrontar una semana difícil donde hemos para la construcción del equipo y donde han visto llegar a chavales y nos tenemos que poner a jugar con ellos Si íbamos no han tenido ni un mal gesto ni una mala palabra oí hemos hecho el trabajo lo mejor posible yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí que han demostrado los chavales han demostrado que no se arrugan que tienen carácter que lo hacen que lo hacen viene y que yo creo que lo que más le trabaja bien en Los Guindos y que seguimos teniendo una buena cantera yo creo que bueno que tenemos que seguir los chavales tienen que seguir mejorando eh a nivel eh baloncestístico educando los a nivel deportivo para que siga siendo mejores pero bueno yo creo que la gente se ha ido satisfecha por lo que me ha llegado ahora a bote pronto es que yo creo que no esperaba posiblemente menos aquí bueno hemos estado ahí dando la cara divirtiendo no sé yo creo que lo han hecho bastante bien teniendo en cuenta que prácticamente estaba muy limitado porque teníamos pocas bazas ofensivas yo creo que ha demostrado el talento que tiene talento capaz de generar para los demás pero cuando tenía que asumir responsabilidades ex jugador determinante es bueno qué puede ejercer de líder tiene la suficiente experiencia y capacidad para hacerlo y sobretodo vamos a pedirle que lleva uno más del equipo en el sentido de trabajos está bien arropado por el resto pero yo creo que ha demostrado un poco y ha dado pinceladas de lo que puede ser él