Voz 0545 00:00 y hoy nueva prueba piloto enmarcada en la Semana de la Movilidad para evitar los atascos en la entrada al Parque Tecnológico desde las siete de la mañana han empezado a funcionar esas lanzaderas de la EMT que unen la parada Andalucía Tech uniendo la parada Andalucía Tech el metro con el PTA con una frecuencia de doce minutos pero como cada día el atasco se ha vuelto a producir esta mañana muy temprano ha estado Isabel Ladrón de llevará en esa lanzadera ha hecho ese viaje hola Isabel buenas tardes

Voz 0141 00:27 hola buenas tardes Esther hemos hecho el viaje completo porque tras subirnos al metro y bajar en la parada de Andalucía Tech hemos cogido una de las lanzaderas que la Empresa Municipal de Transportes de Málaga dispuesto para que los trabajadores del PTA aparquen el coche y apuesten por el transporte público eran las ocho de la mañana hemos hablado con las diez personas que iban en este autobús el trayecto durado un poco más de lo esperado porque ya había atasco a la entrada de la tecnópolis in el recorrido no se ha dispuesto un carril bus eso sí había siete paradas entre Severo Ochoa la avenida Juan López Peñalver

Voz 1 01:01 sí de momento me parece bien porque estoy ahorrando tiempo oí hay poco hay poco tráfico también mientras se mantenga este tráfico la verdad que lo seguiría cojín

Voz 2 01:10 a mí me parece el el concepto de descender la línea del Metro con un autobús me parece muy buena idea Así sigue estando difícil hace prolongar el Metro hasta aquí pero necesitaría un carril bus

Voz 3 01:22 la verdad creo que hasta ahora a mí no me estas no me está funcionando tan bien como un medio normal pero me parece que es una buena idea el Si tuviera que aportar algo para mejorarlo y quizás hubiera esperado que estuviera más sincronizado con el metro el hecho de tener que no el metro oí tienes que esperar doce minutos para salir pues eso ya no me gustó mucho y pienso que si hubiera me hubiera bajado inmediatamente el burro hubiera salido pues muchísimo mejor

Voz 4 01:50 bueno igual no está usando tanto como como debería bueno en el camino pues hay bastante gente que lo privado hoy el atasco bueno está retrasando un poco no pero la solución en si es bueno yo creo que falta un poquito de concienciación no porque aquí veo un montón todas estas filas de coches de un montón de gente que además vive en este ramal que seguro que muchos de ellos podrían haber usado este este servicio también y no lo estamos haciendo aquí estamos menos diez personas no entonces yo creo que falta concienciación un poquito de promoción Iber como decía esta todavía no está dónde puede llegar que creo que no lo sabemos todavía

Voz 0141 02:24 Ana suele ir al trabajo en coche como muchos trabajadores tiene un párking alquilado en el PTA porque además de los atascos estacionar es realmente complicado sale a las ocho de la mañana de casa y hecha casi una hora en llegar a su empresa

Voz 5 02:38 la mente suelo ir en coche y Pago Pago plaza de par en el PTA para bueno por lo menos tener asegurado

Voz 6 02:46 lo que llego que lleva a trabajar porque aparte de las caravana todo tráfico y edema

Voz 7 02:53 el aparcamiento es bastante bastante complicado alrededor de cuarenta y cinco minutos de la puerta de casa a mi plaza de Parking luego diez minutito más caminando de Carretera de Cádiz la delicia

Voz 0141 03:05 a esta malagueña le encantaría usar el transporte público para llegar al Parque Tecnológico ya que le preocupa mucho además los alcance si accidentes cada vez dice que tiene más ansiedad cuando se disponen su coche a ir a trabajar

Voz 6 03:18 incluso si tardaron lo mismo unos minutos más que que Tardón Coetzee a mí me merecería la pena porque ya te digo en mucho tráfico y crean puedan sea poner de malo a videntes porque hay mucha mucho alcance por detrás ahí está al orden del día es raro es rara la semana que no te encuentras a alguien que propia empresa que he tenido un accidente demás

Voz 0141 03:45 a escasos metros de la parada Andalucía tesis del metro se puede coger este bus lanzadera un servicio que funcionará hasta el veintidós de septiembre en horario de siete de la mañana diez menos cuarto de tarde de dos menos cuarto a cuarto con una frecuencia de doce minutos Félix Díaz pertenece al departamento de planificación de la Empresa Municipal de Transportes espera que mañana más trabajadores usen el transporte público para acceder a la tecnópolis

Voz 8 04:08 de la novedad como todas las novedades pues cuesta trabajo arranca pero hemos tenido una buena aceptación hasta ahora la primera salida pues han sido más flojito vamos obtener una una gran tres cuatro viajeros pero hemos tenido esta última a la hora de de ocho y media veinte veinticinco viajero cada salida

Voz 0141 04:28 para la mayoría de los trabajadores encuestados por la Ser esta mañana la solución principal para los problemas de movilidad del PTA es que el metro llegase a la tecnópolis además dicen que los accesos son insuficientes y él

Voz 6 04:40 metro llegara hasta el parque para mí sería ideal ya es que el parque es un embudo Parque Tecnológico con ese volumen de trabajadores que tenga dos entrada porque bueno son son tres realmente pero es que

Voz 9 04:55 eso es un embudo ir de gracia

Voz 6 04:58 la mente entramos y salimos todos en horario

Voz 10 05:01 muy muy concentrado la ceso en muy Michiko la rotonda que tiene allí se corta mucho el tráfico genera mucho embotellamiento que el acceso sobre todo el acceso y lo aparcamiento que es lo lo que no hay ninguno Kenneth aparca lleva por ejemplo parco a un kilómetro de de mi trabajo

Voz 6 05:28 una buena solución sería con el metro hasta llegar al Parque Tecnológico

Voz 3 05:33 es verdad que también metro hablar de hablar entre empresa y mira una comisión a las ocho otras a las ocho y media otra otra en eh

Voz 11 05:46 y así tratar de ver Si

Voz 3 05:49 sí menos gente está al mismo tiempo en el mismo lugar parte

Voz 0141 05:53 llegar a tiempo a su puesto de trabajo les genera bastante estrés a los trabajadores de del PTA La ratonera de los accesos