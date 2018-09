Los kioskos de Málaga en vías de extinción

Voz 1 00:00 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 0564 00:06 doce cuarenta en los últimos cinco años se han cerrado en Málaga en Málaga capital ochenta kilos en este dos mil dieciocho ya lo han hecho veinticinco la bajada en la venta de prensa la competencia de estancos de establecimientos orientales está provocando un descenso en los ingresos de los quiosqueros que recientemente la semana pasada pedían al Ayuntamiento poder vendré en sus negocios otro tipo de productos para diversificar en Málaga hay actualmente cuatrocientos kioscos están en vía de extinción vamos a analizar lo hemos hablado con ellos con el presidente de aquí más esa cuéntanos Gerónimo no

Voz 2 00:41 Efeel presidente de aquí mal Asociación de quiosqueros de Málaga asegura que las ventas de prensa han caído en picado han bajado en más de un cincuenta por ciento y que en los últimos meses tienen mucha más competencia de otros establecimientos por lo que en el último año sólo en el último año más de veinticinco quioscos han echado el cierre en la capital malagueña

Voz 3 01:00 pues mal el capital sobre cuatrocientos KIO Javier a cuatrocientos treinta y está ahí pero XXXVI gorengan quizá ya quedan unos cuatrocientos kioscos Florida en el último año han cerrado unos veinticinco treinta quiosco había cincuenta cerrado hace año unos treinta kilos con más primeramente tenemos el tema de la va de la venta de prensa y revistas que ha bajado cincuenta lo cierto fondo de pero bueno a la venta ahora mismo que tenemos los estancos que vende los mismos productos que vendemos nosotros ya extensa gominolas y tenemos la competencia también de los orientales como conoce conocedor chinos que están abierto veinticuatro horas igualar todo eso acumulando pues más vale pájaro en las hay estamos en un límite ya que ya no podemos seguir más

Voz 2 01:47 recientemente han solicitado al Ayuntamiento de Málaga poder vender en sus establecimientos otro tipo de productos por lo que el Consistorio debería modificar la ordenanza que regula

Voz 3 01:56 podíamos vender pues los bocadillo porque pone que según la zona donde se encuentren algo de souvenir que podíamos poner con pequeños como los nichos que lo hay ahora moviendo para casa o la salve podríamos poner también para aprender una máquina expendedora que Veinticuatro horas delicada quiosco imponer una máquina para que sean en veinticuatro abierto a los mismos que hay en otros comercios posición

Voz 2 02:27 a pesar de que el Ayuntamiento está estudiando la petición el presidente de aquí augura que en los próximos meses se pueden cerrar más kioscos ya que el sector está muy tocado

Voz 3 02:36 por mucha voluntad que le ponga el Ayuntamiento y nosotros lo ha hecho yo creo que al final la mitad de los ojo de Málaga se van a perder de la vida pública porque es que no sabemos que vamos a poner ya que no hayan la callen y lo que intentamos poner pues claro cuando se se me acosté en la vía pública no es lo mismo local que tú local pues puedes pone lo que quiere es de Ansa tenga pero nosotros no teníamos una ordenanza donde no no no no no no podemos salir de lo que marca la ordenanza ex

Voz 0564 03:05 por su parte los quiosqueros opinan que los puestos no están acondicionados para vender productos propios de la venta ambulante y que la idea llega tarde

Voz 0277 03:14 a mí eso me parece bien cuando tengan y cien y tenga agua potable porque tú me explica mi un puesto sin haciendo pasas sin un grifo sin agua corriente que define tiene

Voz 4 03:27 yo no hace que la dicho no está muy soy de quiosco y no estoy de acuerdo con las manos que tú te come un bocadillo mía de la mano que yo Vitor día agregando con las sus se hacer un bocadillo que aunque metros llevó lo producto la mortadela pisó a un testarazo eh bueno no

Voz 5 03:45 a medida que llega muy tarde porque ya coincidí ya está destruir ahora que quiere que los kiosquero por vamos recuperar la clientela es muy difícil

Voz 2 03:54 la crisis de los quioscos extiende a toda la provincia en los últimos seis años ya han echado el cierre más de doscientos establecimientos

Voz 0564 04:01 Carmen Gallardo ha estado hablando con quiosqueros en algunos puntos de la ciudad se ha ido con su grabadora y claro el los ingresos de de los quiosqueros han cambiado de mucho antes de la crisis Carmen cuánto ganaba un quiosco

Voz 2 04:14 pero buenas tardes buenas tardes así es antes de la crisis kiosquero podía ganar entre mil y mil doscientos euros mensuales sin embargo en estos momentos apenas consigue reunir seiscientos euros al mes los niveles de ingresos se han reducido en un cincuenta por ciento y sólo trabajando más de ocho horas al día consiguen vivir de ello

Voz 6 04:31 yo llegado a ganar en un mes aquí dos mil euros más o menos limpios pagando me autónomo Mi suelo mi está ahora mismo no ganó nada directamente te digo que a día de hoy me están ayudando económicamente

Voz 5 04:42 para poder tener que has abierto yo vivo pero porque estoy aquí a las seis de la mañana me voy a la fosa Éramos de lunes a salud nosotros hora tendría que cerrar el chiringuito también por eso ahora que no empieza que no vive

Voz 7 05:00 Ebay ganancia pueda hace veinte o treinta euros como mucho que antes podía hace arameo cincuenta sesenta euros hasta hace poco bueno ahora unos cuantos años

Voz 0277 05:10 menos de la mitad yo te digo una cosa yo si ahora tuviera que pagar una hipoteca yo no podría porque aquí vengo yo sacando seiscientos euros seis siete el autor hubo nada más son trescientos euros

Voz 4 05:23 los treinta cuarenta euros te gana pero que

Voz 0564 05:26 todo lo que hacía la goma

Voz 2 05:28 es de lo de los supermercados y tiendas de barrio los impuestos y la posibilidad de leer la prensa o las revistas a través de Internet de una manera gratuita son los principales motivos por lo que has descendido notablemente el número de kioscos en Málaga

Voz 8 05:41 no tenemos bastante con la competencia de los chinos que también cualquier barrera de cuatro cinco chino eh pero bueno aparte de Isabel los Mercadona que venden de todo la gasolinera los que os contraído por ahí

Voz 9 05:55 me da la puntilla con esto de lo de la línea de bajo costo que yo

Voz 10 06:01 que yo pueden sacar por internet todos los

Voz 9 06:03 está todo de periodos de revista como

Voz 5 06:06 era lo que ocurre que el Ayuntamiento de Marbella no mete mucho daño a lo que yo quiero yo no pero lo mismo que yo no vendo contrabando ninguna tienda alimentación escuetamente ni tabaco bajo ningún concepto todo lo Chino de Málaga venden tabaco y bebida por eso nosotros pagamos una muchos Rodin puesto para vender tabaco para tener Kio coincide aquí lo que lo ha hablado teniendo delimitación en eso porque no acelera hacerlo kiosquero

Voz 6 06:43 el problema que nos encontramos es que hay demasiados chinos ya lo que es aquí en Málaga nosotros españoles me incluyo yo no nos dedicamos a comprarle a lo chino porque están de veinticuatro horas aquí ir a parte de eso poquito dinero que se ganaba lo que os a través del tabaco de contrabando cosa que nada o a la policía por venir a los que hosco de Málaga lo que deja quitan a los que el contrabando porque lo que a los chinos tampoco lo se lo quitan porque ello a día de hoy siguen vendiendo

Voz 0277 07:09 porque resulta que en todos los supermercados venden chucherías todo más o menos Mende venden lo que nosotros vendemos los quioscos venden en los supermercados ir luego la prensa con el Inter juegan la prensa ido desapareciendo

Voz 2 07:24 en la calle lo ciudadanos confirman que se ha dejado de comprar en lo que hay que si compran suele ser porque les puede pillar de paso pero que no lo hacen de un modo asiduo quiénes acercan suelen comprar algo de chuches snacks o tabaco

Voz 11 07:36 no mucho compraba tabaco como me quita hace un mes pues claro me he comprado para entretener dice

Voz 12 07:42 la noche eh pues no la verdad es que vengo pocos si vengo chucherías para los niños un granito dominó la ahí ir poco

Voz 9 07:52 pues que bonito o tutorías también salvo muy poco dado a los que él porque ahora con lo chino y eso está la cosa darlo chino Ma

Voz 4 08:00 data suelo venir a comprar sus nietos y tabaco

Voz 11 08:04 no solemos venir mucho ahora pasábamos la niña un chicle por eso para mí

Voz 6 08:10 no bueno yo por ejemplo revisión porque es que me hacía falta recargar auto huy en el chino no puedo hacerlo gritar debajo de mi casa pero normalmente no vengo exhiben a lo mejor para cargar al tú un chicle una pipa o algo así porque me pie camino

Voz 2 08:22 según los propios kiosquero si la situación no cambia se cerrará nuevos puestos e incluso se atreven a vaticinar que en un par de años pueden desaparecer al completo los kioscos en vías de extinción aquí en Málaga negó

Voz 0564 08:33 Dios en horas bajas