Voz 1

00:00

a que hay que dar un paso más de estar más concentrados para para empezar bien la Liga que es lo que cuenta muy bien a las que muy a gusto con el club con mis compañeros con la ciudad me encuentro muy bien muy a gusto y bueno pues poco a poco adaptándome al sistema de Luis bueno yo creo que el objetivo es no ponerse límites no creo que empieza a competir el primer partido y a partir de ahí a competir los todos o casi todos los que podamos eh bueno hay que ser ambiciosos pero pero bueno de momento es pronto no hay que para esos límites para me propongo a estar a disposición del equipo ayudar a poder ser útil en la pista a hacer una buena temporada bueno ha habido malos resultados en circuito Movistar no me había excusa ordenadas que no estuvimos al nivel que debíamos estar pero bueno estudiantes lleva otro ritmo porque es entrar en Champions si nosotros a nuestros primeros amistosas pero que en Puertollano hicimos un mucho mejor partido contra fue labrada igual a partir de ahí hay que seguir construyendo oí como he dicho antes cuando empieza la Liga no está bien ahora yo me siento cómodo en la pista me da igual al base escolta esta pretemporada jugadas más de escolta que base muy bueno estoy vienen las dos posiciones así que lo que haga falta y Casemiro tanto Casemiro como ya no estamos preocupados por donde vaya jugarse no donde pueda aportar y donde puedo tener un hueco para ayudar al equipo y creo que es lo bueno de tener esa polivalencia que puede estar en cualquiera de las dos posiciones ojalá a está claro que el Madrid y Barcelona están un peldaño por encima pero bueno nosotros ya te he dicho que somos ambiciosos no nos ponemos límite hay bueno está claro lo que tenemos una responsabilidad llevar esta camiseta así que vamos a por todas