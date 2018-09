Voz 1 00:00 moda y estilos de vida tendencias glamour famosas

Voz 3 00:08 además del Cervantes hola hola muy buenas Isabel Ladrón de Guevara que continúa aquí conmigo presente la gran Jacqueline Campos

Voz 1 00:16 es como Willy Fog tanto día viajando hoy están Bilbao la Jacqueline qué tal buenas buenas tardes qué bien estudia con la maleta hecha pues sí la verdad es la de la llevo pegada la oye un día tienes que dar consejos de que llevar en la maleta es en la maleta si no de cómo hacer una maleta

Voz 4 00:33 esto es que esto lo cuento ya lo que he tenido mira yo he tenido que pasar por tres ciudades es de lunes hasta el martes de la semana que viene por un evento tres eventos en Madrid

Voz 1 00:43 aquí en Bilbao y luego ya vuelta mira un pantalón negro dos camisas blancas eso sí con mucho este ilícito e punta concitó un zapato bajo y una chaqueta de cuero con eso me estoy dando la vuelta a España en vespa vestido pueda para alguna noche alguna cosa especial nada especial ya está y con eso ya en White nos blanco y negro que siempre queda bien sí

Voz 4 01:07 porque además luego te llevas un par de pañuelos impar de pendiente hitos que es una abultada la maleta ella está buenísima

Voz 1 01:14 bueno vamos a repasar un poquito eh todo lo que ha pasado esta semana en cuanto a mucho famoseo en fin

Voz 5 01:21 aquí tenemos lo último lo último son los Grammy Latino que ayer conocimos los aspirantes y aquí en Málaga bueno la verdad es que Málaga vuelva a sonar en los Grammys latino este año y lo hace con Pablo Alborán Pablo López y Concerto Málaga que el año la semana pasada ahí salieron a quién le cedieran aquí en la SER contándonos una formación de música clásica la que ellos custodian mucho la la música de cámara verdad o no a ver qué pasa no a ver si no traemos

Voz 4 01:49 algo va a los Pablos a Pablo López y a Pablo Alborán los estoy viendo los dos este verano en en Star Line a los de concierto fíjate no los no los no lo sabía no no había don en no no no les

Voz 5 02:00 escuchado bueno tienen una una programación principalmente aquí en Málaga lo vemos en el Colegio de Médicos no que donde ellos tienen la programación más focalizada ahí pero bueno

Voz 1 02:12 el que aunque regalos calle Curtidores a la vez no pero bueno ellos

Voz 5 02:16 tiene un canal de Youtube tienen también un sello discográfico propio donde publica se mueve muy bien examen trabajarse lo saben trabajase lo muy bien el quince el quince de noviembre se sabrá lo que pasa son los premios en Las Vegas

Voz 6 02:29 sí y además creo que Pablo Alborán tiene más de una nominación Grabación del Año Álbum del Año Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional en fin

Voz 4 02:39 hombre yo tengo relacione algún alguno de los premios alguno de los premios seguro seguro

Voz 7 02:44 que que que llevamos digo que llevamos porque yo ya me apunto también

Voz 1 02:47 algunos llevaremos hoy el que nos ha llevado nada esta semanas en Antonio Banderas en los Emmy bueno no se ha llevado de premio pero también la inaudito igual bueno nunca mejor dicho

Voz 4 02:58 se nunca Vejer como sabe cómo sabe bueno la verdad es que fue divertido verle aplaudir de esa manera estaba estaba claro

Voz 7 03:06 que no iban a entender por qué

Voz 4 03:09 se hacía así se me recordaban poco el otro día estuve viendo de nuevo otra vez los ocho apellidos catalanes cuando ese vasco se pone a dar palmas en el tablao en Sevilla claro son manera es son expresiones que quizás ella al estar fuera de ese Con de esto habitual pues no lo entendían pero como ha sabido rentabilizar ese aplauso hombre no se llevó el premio pero desde luego sí que se llevó esa esa aureola marea maravilloso aureola que que que bueno que le rodean cualquier acción Ángeles sí que comentó también fue el vestido que llevaba

Voz 1 03:42 sí sí sí porque además el vestido que yo

Voz 4 03:44 daba el de Hilla el de otra de las actrices eran las dos únicas mujeres que llevaban diseño español era del pozo ir en el caso de Nicole Kidman era el licor el Kim Bell era un Lorenzo Caprile eran vestido negro muy muy correcto yo creo que tanto él como ella iban muy correctos porque también se vio cada estropicio en esa alfombra roja impresionante Nico el Kindle llevaba un vestido negro de encaje muy Lorenzo Caprile a mí me gustó mucho ese veto

Voz 5 04:14 todo cabe en tu maleta o no

Voz 1 04:16 pues es si el que mira el que el que no hubiera entrado en y cerrando en imponiendo me sentado encima el de Penélope Cruz por llevaba todas las plumas del mundo mundial

Voz 4 04:26 de él de Penélope Cruz es un Chanel Alta Costura que estaba lleno de plumas lleno de detalles que tú y que se han dedicado casi trescientas horas en confeccionar lo lo llaman de princesa cisne no la

Voz 1 04:40 me vas a perdonar pero yo creo que cuando llegara yo qué sé en el diseño veo a las modistas osea corriendo hiper ventilando un ataque de ansiedad o plumas que no se ve en la cabeza al Barça que las plumas esa ese nervio que tiene la pluma como se oye nos vamos a Mónaco Jaqueline sí yo me he ido árabe que me gusta bueno si los vamos a Mónaco pero por qué porque sí

Voz 4 05:14 celebra el Mónaco ya show Ia lleva estar presente Puerto Banús bueno estamos hablando del enclave náutico y de lujo más reconocido que tenemos en el sur del Mediterráneo por primera vez va a estar en esta feria en la en Mónaco Yacht Show va a ser un evento en el que vamos a ver súper yates de Europa se va a celebrar la próxima semana entre el veintiséis y veintiocho de septiembre y esta fue un bueno un gran un pedazo de excusa para que Puerto Banús presentará esta acción de marketing y de comunicación y también hacer un poco repaso lo que había sido todo el año de esta feria hombre congrega a treinta y seis mil asistentes a quinientas ochenta empresas ciento veinticinco Yates espectaculares que semana exhibir Yates en primicia en fin yo creo que vamos a estar muy bien representados N en en este lugar yo no sé si os apetece veniros conmigo yo me apunto yo conmigo yo yo estoy echando a qué entonces tanta que ya apuntada nos llevan a las claras

Voz 5 06:15 en un yate

Voz 1 06:16 se me queda eh tú sabes lo que tiene que limpiar un yate probar cosas muy sacrificados verdad todas nosotras te hemos tenido ya una experiencia que no tengan a nosotras que hemos tenido ya uno ha criticado que sólo Yates hombre sí que a mi me gusta que me que me pongo es clave en alta mar da igual lo que te ponga hoy

Voz 4 06:43 no estén nosotras que somos tan famosas es tanta que están pendientes de nosotras me vamos

Voz 1 06:49 hay que pegar muchas horas muertas y olas de micro Peggy toda la hora de micro toda toda mi vida no tendré para echaba yo creo que te ibas a cansar Esther de verdad no te lo recomiendo si verdad nada bueno pues me queda algo muy al yate por un día ahí queda como estoy que no que nos vamos a la feria que Nos vamos al Mónaco por favor claro está María Ángeles estaba lotería esta semana o no yo voy a echar de el Euromillones que el voto de ciento treinta millones al fin de semana que gota también osado novato caro a María

Voz 8 07:21 leyendo no que nos toque que si no no estaríamos aquí de verdad no me hagáis esto o que ya me he apuntado yo a este da igual pero quedamos en el yate hablando aunque no hay pero sí hay pero es que yo soy un poquito ahí estaremos rampas y simpáticas tranquila Jacqueline a bueno me quedo tranquilo era vestido de plumas no me lo pongo

Voz 1 07:41 no no no no no no no yo te hago yo te hago un fondo de armario tú no te vale

Voz 8 07:46 es blanquinegro sí sí sí que sí que no pasa de moda bueno Un besito para los compañeros de Radio Bilbao ahora mismo se lo doy a todos besito