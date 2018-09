Voz 1 00:00 el debate municipal de los viernes con Raúl Jiménez Partido Popular buenas tardes a Alejandro Carballo ciudadanos buenas tardes y buenas tardes Samuel Torralbo Málaga Ahora hola hola buenas Lorena Doña PSOE buenas tardes Eduardo Zorrilla Málaga para la gente buenas tardes muy buenas tardes cómo estamos bueno vamos a comenzar estamos pendientes esa rueda de prensa que están

Voz 2 00:20 siendo concejales de Ayuntamiento de Málaga en este caso creo que esa Porras hay cargador también Ipad como mares los tres el coordinador de Urbanismo José Salvador los dos concejales Pomares Porras están estudiando acudir a los tribunales por las acusaciones de injerencias políticas vertidas en la última comisión de investigación en Urbanismo eso sí Pomares Si Teresa Porras ya han dejado claro a esta semana que no van a dimitir que no piensan dimitir y además han contado con el respaldo de el alcalde Francisco de la Torre no se Raúl si finalmente se va a anunciar hoy que vayan a acudir a los tribunales

Voz 3 00:58 no sé no sé lo que van a contar sí que lo que se que van a aclararlo

Voz 2 01:00 el explicando está implicando aclarando

Voz 3 01:03 yo porque creo que aquí hay una mala información también de alguna manera porque se están dando mezclar varios tema

Voz 4 01:09 mezclar el tema de que hay quién dice quién dijo que había siete mil expedientes caducado el urbanismo que ha votado que no es así

Voz 2 01:17 uno

Voz 4 01:18 bueno pero ni mucho menos siete mil mezclado con irregulares urbanística claro eso en toda España pues suena delito o cárcel todo eso y aquí a que a que contar lo que es aquí es un caso donde se cesa a una jefa de servicio por pérdida de confianza o nunca

Voz 3 01:36 caso concreto además caso más llamativo por muchos otros motivos pero uno de ellos

Voz 4 01:40 villas de Arenal que hay que contar es lo que Villarreal es es que manera de oficio esta jefa ordenó una inspección masiva en un barrio concreto de la ciudad prácticamente todos los vecinos de salarios fueron sancionados para demoler su vivienda y una sanción económica de hecho el año dos mil catorce mociones de Eduardo Zorrilla de María Gámez que la portavoz del Grupo Socialista pedían un trato especial a este caso individualizado para que supero los casos propuesto supuesto dentro de la legalidad evidentemente y así se hizo se hizo un tratamiento individualizado es decir el mismo tratamiento que se puede hacer a otro barrio de Málaga que en este barrio no soy Toxo fue con el recelo hasta el punto que un helicóptero fue sobrevolando el barrio para regular para detectar irregularidades que a lo mejor hay que hacerlo pero hágase por tanto toda la hace un momento quiero terminar lo que sea aquí se está hablando de esa injerencia política es porque al nombrar este nuevo equipo en vez de sancionar a doscientas personas pues se sancionaron a menos de la mía

Voz 3 02:36 está por tanto si hubiese

Voz 4 02:39 diga que nunca lo ha habido porque además ha demostrado el Tribunal Supremo tirando hacia ha sido para no sancionar a vecinos y eso es lo que quiero que quede claro que cuando aquí se habla de regularidad es para ayudar a los vecinos ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que dice que tal y como se decretó lo de expedientes sancionadores fueron acorde a ley

Voz 5 02:58 bien es decir que hombre yo creo que el señor Jiménez confunde a algunos datos yo comprendo que el equipo de gobierno está bastante nervioso yo desde la última sesión de la Comisión de Urbanismo los técnicos de Alcaldía pues llevan bastantes días encerrado buscando y rebuscando datos actas de pleno y demás pero quizá el que está ya lo han oído algunos de los datos que le han dado porque en nuestro grupo nunca nunca nunca presentó una moción con

Voz 6 03:25 en el tema de Villa que la arena yo tuve relaciones si quiere usted hoy que pondrá lo pare sin aclaración deja usted podrá leer la declaración de yo no me deja habla perdón perdón en una moción en una moción

Voz 5 03:42 presentada por el grupo socialista porque repito nuestro grupo nunca presentó moción yo he dicho en ese debate Iker repito porque además es algo que consideramos así es que el equipo de gobierno pues nunca fue tan duro con lo con los grandes infractores urbanístico como lo era con los pequeños infractores pero eso es algo que se repite en este tema y en otros muchos temas nunca pedimos un trato de favor como sí que lo piden o si manifiestan los técnicos de Urbanismo que le pedían los responsables político la señora porra el señor Pomares textualmente que miraran para otro lado

Voz 4 04:22 lo explica en la obra que le impusiese

Voz 5 04:25 con cortapisas en un procedimiento porque no es que se pueda decir es que la señora Domingo de oficio a sancionar a un montón infractor así fue correr señora Domingo del área de Urbanismo la disciplina urbanística es para todo y tiene que aplicarse cuando se ven infracción que tuvieron una fijación con unos infiel

Voz 7 04:46 era muy parecida la inflación de lo que no se puede hacer

Voz 5 04:48 es mirar para otro lado cuando instalaciones de la tortilla aquí lo que pusieron de manifiesto es como se le ha dicho que mirarán para otro lado como se les prohibió acudir a la obra o como se les dijo que no podían continuar el procedimiento si no se notificaba ante a la señora porra por correo electrónico que nunca habría el correo electrónico para así retrasar los procedimientos o como para ti ver que ir allí tienen que ir acompañados por el director del distrito un cargo de designación del Partido Popular que desde luego no está en el procedimiento legal en ningún caso tengan que sí

Voz 0536 05:19 no sé un poquito intentase breve pero bueno lo primero es dejar bien claro que desde nuestro grupo municipal jamás se ha pedido mediante moción como se estaba comentando de ese cometa ilegalidades

Voz 3 05:30 el resto lo he dicho yo creo que sí que es cierto

Voz 0536 05:32 ah es que todas las las afirmaciones que ha realizado de todo el gas comentaba o Raúl pues lo podía haber ahorrado y la rueda de prensa en ocho días y el alcalde hubiese venido a la comisión de investigación de de Urbanismo ve el otro día tenía la oportunidad perfecta para poder contestar y la señora Domingo de la señor Íñiguez incluso a las sesiones anteriores que había habido sin embargo ninguneó la comisión de investigación y no quiso asistir a ella para poner luz y se escudó detrás de de el concejal de Urbanismo Francisco Marey del gerente de Urbanismo por tanto no vemos cómo nos vimos obligados al grupo socialista a convocar un pleno extraordinario para tratar este tema todo esto que ahora anda buscando hasta que como bien dice están colgadas buscando aptas documentación reuniones agendas Portolas esto se podía haber quedado resuelto sin poder hubiese dado la cara en su momento además llamó poderosamente la atención ya no son una llama bastante haya sido de las tres comisiones de investigación que han celebrado a lo largo de esta legislatura tanto como la de Limasa en la que la calle ha comparecido precisamente en esto de Urbanismo no tuvo una magnífica oportunidad Paco de la Torre dar la cara en ese momento de usabilidad ahorrado todo hecho que ahora estáis tratando de justificar y además con con afirmaciones totalmente injustificable

Voz 7 06:50 si no yo creo recordar que la cese no fue sólo el apartamento a la jefa de servicio sino que hubo cese a jefe de sección jefe de negociado personas con su plaza conseguida e ir que además fueron ha justificado una remodelación que no ha cambiado nada porque después de la de dos mil catorce hemos seguido viendo expedientes sin tramitar caducado y demás porque estaba hasta el dos mil dieciséis después podría decir que todavía tengo una denuncia sin que tenga número de infracción con lo cual ni se ha tramitado tampoco si seguimos con los mismos problemas a pesar de haber cesado incluso a trabajadores que habían conseguido su plaza por concurso Emma se creó un equipo B bajo la jefa del departamento sí está la diligencia tengo los porque bien pero pero pero en eso promover pero cuando se termina de hacer ese ese ese traspaso de funciones y lo devuelve un año y medio después han caducado todo expediente que se creo un equipo B para que caduque porque es lo que pasó la serie de de de expediente una vez que fueron al equipo que cuando se retornaron a la al departamento correspondiente que tenía que ley haber tramitado eso bien caducado entonces no me digas

Voz 8 07:49 no hay algo raro ahí bueno Eduardo entre ha hecho un resumen bastante bueno de lo que se dijo en la comisión de investigación en la última sesión de la comisión de investigación nosotros evidentemente como presidente de esa comisión también no veíamos la la obligación moral de poner es algo hecho cuanto menos en conocimiento de la Fiscalía no por nada no es otro ni siquiera está acusando no estamos de ninguna acusación simplemente que ante uno hecho que consideramos suficientemente grave como para ello lo ponemos en conocimiento del fiscal para que el fiscal

Voz 3 08:20 habrá la investigación oportuna para para aclarar si es por podía haber buena gente

Voz 2 08:26 la siguiente sesión de comisión de investigación Urbanismo cuando será se sabe el primer martes de mes en enero es el primer martes del mes de octubre clave no sé ahora mismo quería será pero bueno creo que ideados no DO d'Octubre vale me encantaría no la semana que viene en este jueves veintisiete bueno seguiremos hablando de esto sin duda pero hoy también quería plantearos una noticia que además adelanta el el diario SUR el pliego para el concurso del CAC el Ayuntamiento de la capital que ha decidido endurecer de manera notable los requisitos para optar a la gestión del centro de arte contemporáneo de Málaga y el periódico ha tenido el periódico suele ha tenido acceso al pliego de ser de esas condiciones voy a recordar algunas cosas hace lo que ponen ese pliego el pliego por ejemplo el nuevo pliego reduce bueno recordemos que el Ayuntamiento debe contra con encontrar un gestor para el CAM Málaga antes de finales de abril del próximo año que es cuando expira la prórroga de la concesión actual no el pliego reduce a la mitad el periodo de adjudicación ya que establece que el contrato tendrá una duración de cuatro años con una posible prórroga de otro ejercicio mientras que la adjudicación actual Sefer no por diez años con otro más de prórroga que en la actualidad está ejecutando que más dice este pliego bueno pues que además del CAP el la adjudicación el tendrá que asumir el adjudicatario tendrá que asumir también la gestión de las salas de la H por otro lado el contrato pasa del actual presupuesto de veintiocho coma sesenta y seis millones de euros para diez años a una previsión de doce coma noventa y siete millones para cinco ejercicio es decir la cantidad media anual del contrato baja también otra de las novedades Se va a crear un comité de expertos no integrados en la mesa de contratación que deberán evaluar las propuestas expositivas presentadas por los candidatos hilos candidatos que se presenten a la nueva licitación deberán acreditar su solvencia técnica mediante la presentación de un volumen anual de negocios etcétera etcétera con este nuevo pliego de condiciones que endurece el Ayuntamiento el equipo de Gobierno para el próximo concurso de Raúl yo te pregunto esto es una cláusula anti Fernando Francés lo que habéis hecho es el ayuntamientos está rectificando asimismo

Voz 3 10:42 eh esto suena que Oscar rectificando errores que ha podido cometer

Voz 2 10:44 la con el anterior contra nosotros

Voz 3 10:47 evidentemente una adaptación a la normativa que te habla de los periodo de las distintas concesiones y contratos de ahí también la duración del contrato y sobre todo a aprender de la experiencia con la mayor

Voz 2 10:58 ha sido buena o mala hombre como resultó

Voz 3 11:00 gestión del CAC buena delegó el que es uno de los mientras que deseó porque se va por un lado gratuito que endurecen las condiciones porque se endurecen las condiciones lo que no sé es que lo del endurecimiento creo que es humano

Voz 9 11:12 mis objetivos son una cambiaría mejor alguna ya ahora que es Dios

Voz 3 11:23 momento pues duerme su partido era prácticamente similar eh hay poca variación a costa anual es que tiene como un museo municipal municipal es decir con una galería es un cambio en el modelo de gestión pero puede ser muy similar al que tenía aquí porque no puede ir contra él mismo u otro eso la ley porque la cree haciendo

Voz 2 11:42 comité de expertos para controlar

Voz 8 11:45 pero la ética elástica que nosotros en este periodo nosotros estamos la verdad que viendo lo que lo que se publica estamos realmente satisfecho con este endurecimiento porque sí que creemos ocasión endurecimiento en el próximo pliego porque recoge muchas de las reivindicaciones que ciudadano de hecho ha venido haciendo durante todo este tiempo sea al final no ha bajado parece el presupuesto va muy poquito pero realmente está dando más servicio porque Se están añadía

Voz 10 12:13 no otro has en y que ante no no prestaba ese servicio la adjudicataria entonces

Voz 8 12:21 nosotros queremos que se va en buena línea lo que pretendía ciudadano precisamente el comité de expertos que va a hacer y a parte importante de la adjudicación creemos que garantiza en cierta forma esa esa objetividad hay esa y eso hace que nosotros siempre venimos defendiendo temo que hay por otra parte vemos bastante positivo

Voz 3 12:43 ese giro que está dando sobre todo puede hacer lo más abierto

Voz 8 12:45 que puedan venir gente bueno cuanto más sitio mejor

Voz 2 12:48 más transparente este este pliego de condiciones

Voz 0536 12:51 la transparencia empezando porque nos estamos enterando leer el diario Sur nulas es que la transparencia si se quiere llama hecho transparencia pues si no tenemos conocimiento ni pre ni nada sobre esta reacción con lo cual afortunadamente lo puede leer empresas

Voz 9 13:07 arrecia a todo el mundo

Voz 3 13:10 pero no sólo del porque yo lo pedía

Voz 9 13:12 Julio a finales de junio lo denegó la concertada al avión no creó peligro a lo mejor eso vaya

Voz 2 13:24 efectuando asimismo en ahí

Voz 0536 13:26 da que que bastante modificaciones por lo que podemos leer en prensa no sólo nos encantaría poder tener acceso al pibe además parece ser que este todavía no es el definitivo parece ser por lo que hemos podido leer en prensa no hay un dato dentro de de lo que hemos podido leer en prensa también también me llama la atención no porque como comenta Levante a frenado Francia que jamás se les solicitó una solvencia económica sin embargo ahora sí en cuatro millones de euros de solvencia económica yo me pregunto dos gatos domingo por mi desconocimiento de cuantas empresas culturales pueden tener esa capacidad no

Voz 9 13:55 nosotros cuando no se usa esta mina de cualquier tipo

Voz 3 13:59 a Peter Solberg pero

Voz 9 14:02 callo

Voz 0536 14:04 no hay que no he hecho comentando que me parezca más simplemente estoy ponen de manifiesto que no sabe pero nunca hay que ahora no sé

Voz 3 14:09 se le pidió hace bien años animadamente

Voz 0536 14:14 en hecho que a lo mejor pues incluso puede ser la misma persona que lo lleva ahora mismo Eduardo

Voz 5 14:18 hombre yo creo que es evidente que el Ayuntamiento de forma implícita está reconociendo que hasta ahora pues no había exigido una serie de requisito que por otra parte les veníamos exigiendo desde los grupos de la oposición hace tiempo y hace tiempo yo recuerdo uno de antes de ser concejal como Pedro Moreno insistía mucho en cuestiones que ahora se incluyen en el contrato son matice o criterios subjetivos señor Jiménez nombre cuando se baja la cuantía del contrato es prácticamente igual años exige solvencia económica que Álvaro no es decir pagar lo mismo por más de Finanzas solvencia técnicas hay una relación de los contratos de servicios prestados en los últimos años las personas contratadas los sujetos etcétera y antes no se hacía cuando se establece un control de un comité de expertos incluso también un comité de compra hice empiezan a controlar las visitas algo lo lo que recuerdo que incidía mucho nuestro concejal entonces Pedro Moreno Brenes hombre eso son diferencias sustancia

Voz 7 15:23 la anterior que rápidamente bueno primero dar es decir que no es nuestro modelo para cómo se debe gestionar un centro de arte contemporáneo una ciudad Málaga vinculada ciudad pero bueno entendemos que te digo mejor algunas condiciones ahora bien no nos parece bien lo de la incluirla Corbacho porque además tampoco sabemos en qué condiciones nosotros llevamos pidiendo tiempo un laboratorio de arte para artista malagueño y aquí habla como no tengo el pliego porque se lo pedía Gemma el día treinta antes de irse de baja de maternidad pero no me lo quiso dar no puedo saber en qué términos establece que la Corchado funciona para los artistas malagueño luego por otro lado sacaba a hacer un concurso de actividades en el pan interrelacionan pan con este espacio de la hacha no sé si es redundante y luego me gustaría saber también si hay cláusulas sociales de ejecución medioambientales que tampoco lo sabemos me hubiera gustado que no me han dado el pliego para que nosotros pudiéramos aportar como yo se lo pedía la concejala pero no

Voz 3 16:12 si no no estáis de acuerdo en una mejora yo creo que eso es lo que tenemos que ver todo es decir no lo mismo evidentemente no contrato voy a hacer ahora tenemos que ir evolucionando y mejorando lo que escucho todo creo que en la línea de que no critica que el contrato sino que ellos no tenemos ninguna ya

Voz 9 16:30 el periódico veloz Igor esta línea de que si no hay que estoy también de

Voz 2 16:42 esta semana ciudadano se está distanciando de sus socios de investidura a marchas forzadas esta semana ha exigido al Partido Popular la rebaja de las plusvalías al mínimo legal para aprobar las ordenanzas municipales ha sido su condición a los populares los naranjas el que partido naranja que si no aceptan sus enmiendas no darán el visto bueno a las ordenanzas lo que en la práctica supondría también el bloqueo de los presupuestos del Partido Popular en fin varias cosas Alejandro Carballo en la alcaldesa ha extrañado mucho por este órdago lanzado por ciudadanos unos más porque ya Dabiz lanza un órdago con Limasa con Urbanismo vosotros decís que ya lo habéis advertido ya los los mentideros

Voz 8 17:21 nosotros de hecho bastante empresa también me enviamos un correo

Voz 10 17:26 además fue el dieciocho de julio me parece que fue a al concejal de

Voz 8 17:31 mía donde les hablábamos de de esa solicitud para las ordenanzas fiscales y también añadió una serie de de propuesta para presupuesto pues ya sale a la ICS si al no

Voz 3 17:44 incluimos muchas veces bueno si tenemos pero email tenemos guasa mucha prueba que demuestra que julio nosotros ya hablamos con el equipo de gobierno de eso ya está ya está que lo hicieron público no sé si

Voz 8 17:56 no no no no devolvieron ni siquiera ni un mísero guasa

Voz 3 18:00 para asentar el consenso con nosotros os guste más semana

Voz 2 18:02 las ha producido varios desencuentros entre el Partido Popular y Ciudadanos sus socios estos tres últimos años Limasa Urbanismo ahora las plusvalías que no sé hasta qué punto pudiera desembocar en la ruptura del pacto alcanzado en dos mil quince consideró que es normal no de manual de primero de política esto de distanciarse del socio para marcar el terreno no

Voz 8 18:22 yo diría yo estoy viviendo aquí a Raúl que está sintiendo y no va a decir que somos nosotros los que estamos premeditadamente haciendo esto cuando habrá que preguntar que fue luego la gallina porque cuando

Voz 4 18:32 el filma y tiene unos compras

Voz 8 18:35 eso conciudadano lo va incumpliendo durante estos últimos meses sistemáticamente ir a un te extraña porque podría nevar

Voz 3 18:42 luego uno de ellos por ejemplo uno uno de ellos por ejemplo con Limasa otro de ellos por ejemplo con la Casa Invisible pero bueno

Voz 4 18:50 hasta no me he cumplido Limasa nos hace a que producir Aramón

Voz 3 18:54 yo lo decía y luego hiló un poco pero hace de de ideas sobre la verdad no no nos cuando llego a cola casi invisible con la Casa Invisible se compromete también a a hacer una sedación solo

Voz 9 19:06 no se echara a mi me gusta mucho este juego yo quería me gusta mucho

Voz 2 19:11 que el PSOE lo lleva mucho tiempo exigiendo eliminarlas

Voz 9 19:15 ya no eran cogido la delantera a los de ciudad

Voz 2 19:20 y además si se consigue finalmente el alcalde dice si el tanto se lo va a apuntar a ciudadanos a ustedes sólo importa o no

Voz 0536 19:28 a ver lo del tanto yo creo que aquí no una cuestión de tanto ni ni no tanto también importantes que se llevan tres años trabajando del grupo socialista

Voz 9 19:36 para para que Málaga sea una ciudad varias ciudades por cierto con un montón de has yo explica bien la cosa pues me pero sí que explicarme yo ya lo sabe mucho mira nadie me queda una duda es libre de plusvalía llevamos trabajando por eso

Voz 0536 19:56 no desde hace más de tres años hasta ahora ciudadano jamás ha apoyado ninguna de nuestra iniciativa saludamos enormemente y que hay hambre visto el alud y finalmente lo apoyen y esperemos que entre tiene un cupón lo consigamos

Voz 9 20:10 que Málaga sea una ciudad en la segundo dato que ya son dos goles

Voz 5 20:19 peto a mi favor Quito de de teatro pre electoral además que estamos viendo el mismo teatro en la en el ámbito autonómico donde también se han distanciado del Gobierno que azota no obstante de manual de manual y que ha cambiado tampoco para que ahora lo que venían apoyando a dejen de apoyarlos me suena a las peleas aquella de broma de Juanito Valderrama

Voz 7 20:40 claro yo han votado que sí a una plusvalía que incluso en este en esta ordenanza podía modifique la mejoran ligeramente no lo suficiente no eliminan la convivencia no no son progresiva no tiene en cuenta la capacidad económica pero aún así mejor a las del año pasado que votaron que sí pues de los treinta segundos Raúl tiene que responder sí

Voz 3 20:57 nosotros desde el principio de de este Ayuntamiento de Raúl en el equipo no puede dar fe de ello hemos negociado ordenanzas ordenanzas

Voz 8 21:04 rebaja de ese de ese

Voz 3 21:06 la plusvalía mortis causa porque esa dijo que había que hacerlo progresivamente para mantener el equilibrio presupuestario así lo hemos hecho pero llegamos al punto en el que tenemos que exigir eso porque yo creo que ya de justicia una vez que han pasado cuatro años Daul bueno cierto que enviaron un correo en julio con una batería de temas uno de los temas

Voz 4 21:23 primero uno de los temas que valía el concejal Carlos Conde ha reconocido que no vio eso esa alcaldesa a eso dijo ayer disco que fue el concejal que novio pero que ayer sí lo sabía así lo dice irle escuchemos la la la crecida en palabras el alcalde lo en palabras de segundo punto es de manual es evidente que ahora este amor que tenemos ciudadano hoy Partido Popular eran rompiendo la poco a poco porque

Voz 9 21:49 no yo personalmente tres segundos realmente veo que eso puesto que nosotros no

Voz 3 22:01 otros somos lo que no me encontramos sois vosotros los que no no