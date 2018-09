Entrevista a Carlos Hernández White

Voz 0545 00:00 ahora sí aún hay siete saludamos a los oyentes de la Axarquía que se suman con nosotros hasta las dos en punto de la tarde la tertulia política que la hemos comenzado hace un par de semanas haciendo una ronda de entrevistas con los principales líderes de los principales partidos también en la provincia de Málaga el primero estuvo Elías Bendodo Partido Popular José Luis Ruiz Espejo estuvo la semana pasada secretario provincial del Partido Socialista y hoy nos va a acompañar en directo el portavoz de Ciudadanos en la provincia y diputado autonómico Carlos Hernández White que anda por aquí hola buenas tardes

Voz 1 00:37 buenas tardes Esther enseguida vamos a empezar esta entrevista

Voz 0545 00:39 pero voy a presentar también a los compañeros de tertulianos periodistas que van a acompañarme hoy en la entrevista con el portavoz de Ciudadanos en la provincia José latencia buenas tardes

Voz 2 00:51 hola buenas tardes a Navas reales diariosur buena está

Voz 0545 00:53 puedes hola qué tal buenas tardes Agustín Rivera El Confidencial punto com buenas tardes buenas tardes gracias por acompañarnos bueno habrá elecciones anticipadas en Andalucía la pregunta del millón no sabemos pero los partidos ya están con mítines están engrasando la maquinaria han encendido la mecha y a tenor de los datos los nuevos candidatos que vamos conociendo que encabezarán las listas por Málaga está claro que Málaga va a ser crucial en esta batalla está semana pasada conocíamos que Teresa Rodríguez va a encabezar la lista por Málaga en la coalición Izquierda Unida y Podemos Málaga punto fuerte José Manuel

Voz 2 01:25 sí bueno las elecciones llevamos tantísimo tiempo hablando de la adelanto de las elecciones en Andalucía que has hizo adelanta era una adelante ahí yo porque llevamos medio hablando de esa posibilidad

Voz 3 01:39 yo ya no tengo muy muy claro bueno

Voz 2 01:42 las circunstancias pero ya que a poco a a poco que que quieran adelantar va va a ocurrir muy muy cercano pero es verdad que los partidos políticos están trabajando ya como como si eso fuera un hecho en una protesta que sólo tiene la presidenta de la Junta de Andalucía con lo que podemos en los periodistas hacer todas las quinielas que nos de la gana pero al fin

Voz 0545 02:04 claro que sólo hay una persona que ha sorprendido en Teresa Rodríguez

Voz 2 02:08 bueno hay ahí una como como casi todo al final creo que en el acuerdo de de Podemos con Izquierda Unida decidido que encabece la candidatura a la Junta Teresa Rodríguez y Maíllo le han dado un poco como bueno pues Sevilla como como del centro que siempre es por dónde va a los partidos políticos y luego la decisión de venir al Málaga pues spray estrategia quiero decir en Cádiz se eligen menos diputados tienen pero los resultados

Voz 0545 02:38 ha quedado un poco esta si bien la claro claro

Voz 2 02:41 entonces al final tú ha acogido octubre dos dirigentes principales y lo ha situado en las dos capitales pueblos donde hay más diputado y de los dos partidos consiguen tradicionalmente más votos

Voz 0545 02:52 Ana malaga punto fuerte sí bueno

Voz 4 02:54 no todo es una decisión estratégica no lo de tanto lo de que se presente Teresa Rodríguez por Málaga como como SD adelanta ahí yo que decía Atencia porque buenos Se trata también de que no que no vayan a coincidir con las generales que no interesa o por lo menos en esa en esas esto por ahora la presidenta de la Junta no interesada por eso digo que es una cuestión de estrategia que es quién quién tiene la potestad de convocar las yo no tengo mucha confianza en que presentarse por una provincia o por otra de o quite

Voz 0545 03:24 muchos votos realmente eso no creo que haya mucha gente que

Voz 4 03:27 vaya a cambiar su voto por eso pero bueno pues los nuevos partidos como los viejos pues también venden esas cosas ya vimos que proponía traerse la Consejería de Turismo a Málaga se ha ganado las elecciones yo sólo una cosa que prometió Javier Arenas que fíjate que coincidencias van a tener

Voz 3 03:44 es curioso que yo creo que también lo de lo de Teresa Rodríguez pues está claro que Málaga un sitio importante como Juanma Moreno el presidente del Partido Popular en número uno hiló con Javier Imbroda que que bueno aunque no son número uno en toda Andalucía si ese número Promálaga I es el candidato con mucho más que tiene más más atractivo dentro de la candidatura de ciudadano está un poco por ver qué hace el PSOE yo creo que que que aunque el son numerosas

Voz 0545 04:08 será el número dos del PSOE y que se confirme definitivamente que Moreno Bonilla seguirá de uno en la lista de Málaga

Voz 3 04:15 eso no está confirmado pero todo indica que se por descarte de ese mismo porque si el PP andaluz tienen muy claro que tiene que que es que venir aquí aquí mucho la agenda lo lo tiene claro de todas maneras tampoco quedan muchos días para que las selecciones sean el veinticinco de noviembre osea que detendría me parece que esta semana o la próxima como mucho Luna efectivamente entonces que que cuidado Pamplona

Voz 4 04:41 siempre había o el primer fin de semana de diciembre no pasara el tiempo sí ha sacado pálido a todas las la jornada contra la violencia de género y que eso podría provocar cierto cierto malestar Sánchez al final pues pues a lo mejor tiene

Voz 3 04:55 anticipada como All I miembro de su Gobierno que no hay ministros que están viendo ya oye que que adelante para para evitar esta sangría de votos y de credibilidad Carles

Voz 0545 05:05 pues Hernández está ha empezado la campaña electoral

Voz 1 05:09 bueno lo cierto es que estamos a menos de seis meses de la fecha tope de las elecciones recordamos que fueron el veintidós de marzo con lo cual hoy veinticuatro de septiembre estamos ya a menos de seis meses con lo cual en los periodos previos a esa campaña electoral usted cree que a dentro

Voz 0545 05:22 ganaría hacerlos próxima semana bueno no lo sabemos

Voz 1 05:25 esa realmente no tiene por qué presupuestos tiene

Voz 5 05:27 a final de este año estabilidad existe

Voz 1 05:30 por tanto excusa no tiene pero nunca además ha hecho todo lo posible por dársela rompiendo el acuerdo de investidura bueno ahí tenemos distintas distinta opinión

Voz 5 05:45 quién ha roto el acuerdo de investidura por incumplimiento el contrato de investidura que teníamos firmado ha sido el Partido Socialista sin duda alguna hay y ahora ya decidirá la presidenta que él lo que quiere hacer la excusa de la inestabilidad eso no no tiene ninguna justificación

Voz 1 06:01 estamos realmente en una precampaña electoral reconoce me gusta que están encantados porque adelante en las elecciones en Andalucía en estos momentos nosotros creemos que la legislatura estado para que se agoten porque lo lo notan también cansado de este continuo venido de

Voz 2 06:15 Dalí también

Voz 1 06:17 las elecciones en el Estado es que en Madrid hay una situación en la que el presidente no ha ganado unas elecciones que es una situación realmente legitiman

Voz 6 06:24 normal legitima totalmente que pero es evidente no no he dicho que no he dicho que es una situación anormal está pasando antes de que esa desde que Pedro Sánchez

Voz 5 06:34 presidentes desde luego invita que hay una hacerlo sin duda

Voz 0545 06:37 una curiosidad porque yo le le ha presentado como portavoz de Ciudadanos en la provincia usted es diputado no es presidente del partido en la provincia ni secretario provincia de eso el partido no tiene una cabeza visible ciudadana tiene una cabeza visible en la provincia de Málaga Albert Rivera no se fía de sus militantes y en cada en cada ciudad que bueno

Voz 5 06:58 ciudadanos tienen una estructura distinta al resto de partidos pero lo vimos que en Málaga en Sevilla Ancares de Madrid es decir no existe un presidente provincia de partido lo que existe es un portavoz provincial existo en secretario de Organización existe un secretario de Acción Institucional de comunicación etcétera y ahí una acción coordinada de todas de todas estas personas dentro de cada provincia trató entonces desafíos no sino que que la estructura que se decidió es es esta Un portavoz provincial que ese esa cabeza visible y luego una acción coordinada

Voz 1 07:31 para organizar el partido y la expansión volviendo a las

Voz 0545 07:33 elecciones autonómicas por tanto su olfato le dice habrá elecciones antes de que acabe el año no usted está en Sevilla los mentideros en el Parlamento que se dice que que es lo que considera usted qué puede pasar

Voz 5 07:43 bueno lo cierto es que hay como muchas prisas por parte del Gobierno por sacar adelante determinada leyes tenemos pleno en esta semana se produce ya el debate final de varias leyes y eso no es no es normal pero nosotros seguimos trabajando de la misma forma exactamente de la misma forma presentando iniciativas registrando cuestiones para que se debatan en las siguientes comisiones que la semana siguiente al al pleno con lo cual nosotros seguimos trabajando exactamente igual

Voz 0545 08:11 su olfato también que le dijese volverá a repetir la situación de dos mil quince con un parlamento fraccionado sin mayoría absoluta en caso de que hubiera elecciones

Voz 5 08:18 bueno yo creo que lo más probable yo creo que en la época ya de María mayorías absolutas yo creo que ha pasado a la historia sinceramente yo creo que los los españoles los andaluces pues están ya cansados de ese bipartidismo de ese de ese

Voz 1 08:31 de de ese turnarse en el poder

Voz 5 08:34 las administraciones en otras aunque en Andalucía no ha habido es ese ese ese cambio no pero pero yo creo que ya la época mayorías absolutas

Voz 0545 08:41 insisto ustedes partidario de pactar de nuevo un gobierno con el PSOE que su partido Ciudadanos parte de un gobierno con el PSOE si la aritmética que sale de las urnas no deja otra alternativa viable o hay posibilidades de pactar con el Partido Popular como desea quiere y anhela Juan Manuel Moreno Bonilla bueno no está

Voz 5 08:59 los esa situación ahora estamos en una situación de salir a ganar las elecciones como bien estamos diciendo en en muchos sitios saliera a ganar las elecciones y que haya un verdadero cambio en Andalucía creemos que es posible bien en en en Cataluña parecía que no era posible ganar las elecciones pues ciudadano ganó las elecciones recientemente de es posible hay que explicar a los ciudadanos cuál es nuestro programa y plantear política útil que es lo que qué es lo que hicimos en aquel momento y es cómo planteamos ahora está

Voz 1 09:29 próximas elecciones no sabemos cuándo van a ser

Voz 0545 09:31 el turno de preguntas con el tema de andaluzas ahora vamos con las municipales Ana si Manuel

Voz 4 09:37 que sí que por supuesto que todos salen a ganar pero por ejemplo en un hipotético empate entre PSOE y PP con quién pactaría ciudadanos

Voz 1 09:46 no lo sabemos nosotros cuando cambias

Voz 4 09:49 vernos sería apartar al PP sea ya un cambio bastante importante teniendo en cuenta que estoy es un montón de años por ejemplo acción

Voz 2 09:58 es un tiempo o usted hubiera respondido a la lista más votada pues ya no vale eso

Voz 5 10:04 hay que hay que acordar en función de los programas electorales decide ir la acción de gobierno no

Voz 4 10:10 la acción de gobierno tenemos el ejemplo de esta legislatura quiero decir por la acción de gobierno la acción de oposición en el caso del PP de esta de esta legislatura de quién se siente más cercano

Voz 5 10:20 pues miren la eso se puede ver en el diario de sesiones en el Parlamento de Andalucía

Voz 1 10:24 hay muchas cosas que votamos es ahora mismo resumen muchas cosas que coincidimos con un partido muchas cosas cuál cuál es a perdón es que se vota muchísimas cosas hay muchas mociones proposiciones no de ley etc

Voz 5 10:41 el tema de los aforamientos que nosotros no hemos llevado al Parlamento Andaluz para que se sumaran el resto de partidos que Partido Socialista se ha negado en rotundo pues ahí hemos coincidido con Podemos hemos que

Voz 2 10:54 se han admitiera que la legislatura en los aspectos más importante desde la presidencia hasta los presupuesto la acuerdan ustedes con el PSOE me me me me va a poner ejemplos de acercamiento ha salido ileso de la Junta están con los votos de Ciudadanos y los presupuestos de la Comunidad autónoma han salido siempre con los votos de ciudadanos que son por decirlo de alguna manera los dos grandes ejes en los que se puede gobernar tener un presidente tener unos presupuestos todo lo demás es normal que no coincidan ustedes que ustedes no formaban parte de de usted tenían un abuelo de investidura un acuerdo de de gobierno ni formaban parte de de de del Gobierno de la Junta pero vamos a negar a estas alturas que ustedes no han sido los socios de la Junta en Andalucía vamos

Voz 5 11:36 nosotros lo hemos tenido un acuerdo de investidura un acuerdo de investidura con casi setenta puntos que es un contrato eso es uno una serie de puntos que consideramos importantes para Andalucía es cierto Hay confirmó que hay muchos que se han ido cumpliendo es cierto que hemos apoyado los Presupuestos a cambio de rebajas fiscales a cambio de incrementos para Sanidad para educación a cambio de cuestiones que son de interés para los ciudadanos y que están en nuestro ideario eso es lo que hemos hecho efectivamente se está moderando pero cuando ha llegado el momento de hablar de regeneración del imán a eliminar aforamientos de cambiar la ley electoral

Voz 3 12:13 ahí nosotros dedicándole un momento pero llegado el momento cuando solamente quedan cuatro meses de legislatura comentar suelo no Juan Marín lo ha dicho en septiembre en septiembre es que antes no he dicho nada eso eso eso él solamente septiembre dado su ultimátum antes no había dicho porque nos dijo antes

Voz 5 12:31 en dos mil dieciséis fue la primera propuesta que hicimos para para la regeneración política hemos presenciado

Voz 1 12:38 tú hemos hemos claro porque estaba vamos a casa

Voz 6 12:41 el proceso de cumplimos estábamos hablando de estábamos la fear

Voz 4 12:46 o algo así era lo que decía Juan no que Susana Díaz para decía eso cambió radicalmente a finales de este verano o principios de septiembre eso es lo que lo que está comentando

Voz 1 12:56 eso nosotros de de de dos mil

Voz 5 12:58 dieciséis empezamos a querer materializar esos asuntos de regeneración en el Parlamento andaluz desde desde finales de dos mil dieciséis y nos hemos encontrado siempre con una patada hacia adelante con un incumplimiento por supuesto ya la paciencia se agota la paciencia se agota hay aspectos donde sí se ha cumplido el acuerdo investiduras y no tenemos ningún problema en reconocerlo hay asuntos en los que estamos satisfechos rebajas fiscales como he dicho una ley de emprendimiento que va a suponer una tarifa plana para autónomos que obtiene en otras comunidades autónomas durante el segundo año aspecto que consideramos que son positivos pero en cuanto a regeneración desde dos mil dieciséis estamos llevando numerosas iniciativas que no tengo el dato pero son más de veinte iniciativas una moción que se aprobó en el Parlamento andaluz con los votos del Partido Socialista con el voto de todos los grupos pero

Voz 3 13:49 Ciudadanos cuando llega la hora de hacerlo de llevarlo a una ley ahí ciudadano estaría de acuerdo de entrar en un gobierno sea dirías tanto convino no no como acuerdo de legislatura

Voz 5 14:00 Ciudadanos lo que quiere es gobernar Andalucía sin duda lo que quiere ganar las elecciones

Voz 3 14:04 sí eso es un caso en el caso que no consigas que no fuese la fuerza más votada

Voz 1 14:11 pues todo es cuestión negociarlo todo cuestione negociarlos si lo que está claro es que la situación en la que estamos ahora no es la misma que la bueno el quince

Voz 0545 14:18 Ciudadanos Málaga la provincia todavía no ha abierto sus procesos internos para las municipales no todavía no se nos ha abierto creo que ser ahora no en noviembre

Voz 1 14:27 en enero en enero perdón en el dinero hacer si ahora vamos

Voz 0545 14:30 una de veintiuno estamos hoy con Carlos Hernández White portavoz de Ciudadanos en la provincia de Málaga diputado andaluz en la capital bueno la capital y los municipios harán vivía en la capital Carlos Floriano Xavier Trias sus procesos internos para elegir a para las municipales los cabezas de cartel

Voz 5 14:53 pues en enero en enero ya ya se tomara esa

Voz 0545 14:56 cuál es el criterio que se va a seguir se va a buscar candidaturas personas independientes personas reconocidas en sus ámbitos profesionales cuál es el criterio que se quiere seguir

Voz 5 15:05 bueno sobre todo en aquellos sitios los que tengamos unas agrupaciones que hayan realizado un trabajo durante estos años tres años un trabajo continuo de conectar con la sociedad civil etcétera El criterio el criterio ya lo decidirán en su momento el el Comité Ejecutivo pero nosotros jóvenes saben estamos muy abiertos a que se incorpore gente de la sociedad civil experta que tenga un conocimiento real que haya pisado la calle que haya trabajado fuera de la política eso está muy bien visto en Ciudadanos no como en otros partidos hay todavía no no hemos llegado a esa

Voz 0545 15:36 en la capital todo apunta que el actual portavoz municipal Juan casa repetirá como cabeza de cartel aunque Málaga capital será el único municipio que tendrá primarias

Voz 5 15:45 efectivamente en Málaga capital primaria seguramente como ya digo en enero

Voz 0545 15:50 quién se ha presentado además presenta Oh Juan casa y que más

Voz 1 15:54 todavía no ha abierto ese proceso abierto no se sabe

Voz 0545 15:56 no se sabe si haber varios candidatos son no se sabe nada

Voz 5 16:00 ya no se saben

Voz 0545 16:02 Juan Marín ha dicho que casa tiene un perfil idóneo para reparte repetir como candidato a la Alcaldía de Málaga usted lo ve así también

Voz 5 16:08 sin duda las la acción que estamos llevando a cabo en todos los municipios en el caso de Málaga capital con la reciente propuesta también de rebaja de impuestos en el perfil por supuesto el perfil de ciudadano

Voz 0545 16:18 cuál es la aspiración real en Málaga capital de ciudadano

Voz 1 16:21 los manejan encuestas no no tenemos encuestas nosotros no tenemos recursos para eso pero aquí casa así que ha anunciado alguna vez encuestas se tendrá su cálculo claro pero pero no no no sé decirle es decir el objetivo por supuesto es crecer es crecer y ser cada vez más decisivo

Voz 5 16:41 a ganar la Alcaldía de Málaga por supuesto pero todavía no estamos en en ese escenario nosotros no nos adelantamos durante años a a a una decisión que todavía no ha llegado que es las candidaturas municipales en enero se irán

Voz 0545 16:55 a Málaga a presentar candidatos en todos los municipios en la provincia de mala en todos

Voz 5 16:59 bueno el objetivo es en base a nuestro plan de expansión en todos aquellos municipios de más de veinte mil habitantes toda la franja litoral en Antequera Ronda la idea es es presentar candidatura sin duda porque se están realizando un trabajo muy bueno muy bueno en toda la provincia y la idea es esa

Voz 0545 17:15 en Marbella que no hubo lista en dos mil quince este año habrá

Voz 5 17:19 bueno no le puedo decir no puedo decir pero

Voz 2 17:22 bueno por tiramos a ello presentarse un no sabía que has que aspira a ganar las elecciones en España una unas elecciones municipales en Málaga y no presentarse en Marbella en la segunda localidad sería un sí sería un desastre o quiero decirte la segunda ciudad más importante de de la provincia de Málaga y no presenta candidatura Un partido como digo que aspira al Gobierno de España

Voz 3 17:44 al menos podían fecha un porque dicha no

Voz 2 17:47 aspiramos a presentar

Voz 5 17:48 el presupuesto por supuesto en en es una población muy importante

Voz 0545 17:52 después del interior supongo que es la siendo la gran asignatura pendiente de Ciudadanos no

Voz 5 17:57 efectivamente en Antequera Ronda en muchos municipios medianos de la comarca del Guadalhorce también también tenemos muchísima gente ya incorporada y que esperemos poder presentar unas buenas candidaturas

Voz 3 18:08 en cuanto a Málaga capital a mi me gustaría saber si si esta cita sonando en nombres de Utrera

Voz 5 18:15 pues no no no es algo

Voz 3 18:18 que es este debatiendo ahora mismo en el partido está dónde con gente del partido y si ésta está dentro de lo de los nombres que le que les gustaría Juan Casado

Voz 6 18:28 pues yo sea pero lo digo no es algo que vale debatiendo porque ya estaba mirando

Voz 3 18:33 sí sí considera queda que el alcalde debe seguir otro mandato municipal más de sobre todo después del escándalo de Villa del Arsenal

Voz 1 18:43 bueno la verdad es que el alcalde cuántas veces ha dicho que no se iba a presentarse es que eso son muchas son muchas creemos que que Málaga hace falta un cambio hace falta un cambio quitar méritos a las cosas buenas que se han hecho en Málaga que son muchísimas que a Málaga se ha puesto en un escenario lo reconocemos

Voz 5 18:57 la de hace treinta años hace veinte años ahora ha habido un cambio es que todo el mundo que visita Málaga no no lo reconoce a los malagueños digo no a no lo reconoce creen pero creemos que hace falta un cambio hubiera

Voz 4 19:09 han preferido enfrentarse por ejemplo a a Elías Bendodo como candidato del PP es que ponen que tendría más opciones Juan casa Clemente Elías Bendodo que frente a Paco de la Torre

Voz 1 19:21 bueno para nosotros es indiferente es que paradójicamente no es cuando pasen diferente es indiferente nosotros salimos candidaturas distinto al quiero decir tendrán preferencia a convencer a los malagueños

Voz 5 19:31 los iba a llevar a Málaga los cambios que los malagueños espera con independencia de quiénes sean Gonzalo

Voz 0545 19:37 a los y Char Irene Rivera en su momento se posicionaron en el movimiento crítico con Albert Rivera van a seguir

Voz 1 19:46 contando ustedes con estos dos estas dos personas

Voz 5 19:49 bueno en en Ciudadanos hay pluralidad existen personas que opinan de forma diferente en algunos aspectos y es algo que que nos ocasiona tampoco ningún problema respecto a la pregunta concreta de de ellos dos el partido tomará decisiones concretas en el caso de municipales en enero en el caso de generales pues la una convocatoria

Voz 0545 20:11 apoyan ustedes al PP en el Ayuntamiento de la capital en la Diputación también pero al PSOE en Torremolinos por ejemplo en la en la alcaldía de Torremolinos esa política de alianzas no cree usted que puede confundir un poco a los votantes tomarlos como unos veleta

Voz 5 20:29 política útil yo lo considero política útil en nosotros siempre nos sentamos a hablar con él como la lista más votada así lo hicimos en dos mil quince en el caso de Torremolinos fue hice lo digo en primera persona porque yo estuve en esas conversaciones fue totalmente imposible llegar a un acuerdo con la lista más votada que era el Partido Popular fue totalmente imposible se cerraron en banda a hacer cualquier tipo de cesión en beneficio de los ciudadanos de Torremolinos esa es nuestra posición nosotros siempre defendemos políticas útiles que rebajen impuestos que alivie la carga a los ciudadanos que que propicie un mayor expansión y crecimiento de ese municipio que mejoren la vida de los ciudadanos simple y llanamente

Voz 2 21:12 usted habla de la lista más votada hice verdad Si referido por ejemplo en Torremolinos Alito más votado en Málaga lista más votada el municipio más importante que gobiernan ustedes en España en Mijas fueron ustedes que los terceros la lista más votada

Voz 5 21:28 efectivamente el paguen las alternativas que había de otros partidos no son precisamente ejemplares hay nosotros estábamos dispuesto a presidir el Gobierno

Voz 0545 21:39 cuando usted dice que no son ejemplares a qué se refiere

Voz 5 21:42 no en el caso del Partido Popular creo que los jugar tienen mucho que decir en muchos casos de corrupción abierta y Andalucía necesitaba pero Mijas necesitaba un un aire nuevo en ese sentido nosotros cedido la alcaldía se están haciendo unos progresos y una mejoras que estamos seguro que los mijeños lo van a dar ahora lo están valorando ya realmente

Voz 0545 22:04 ahora mismo cuántos militantes tiene Ciudadanos en la provincia de Málaga inscritos personas que pagan su cuota

Voz 5 22:13 pues yo no es decir el número exacto pero entre mil doscientos mil quinientos pueden ser

Voz 1 22:18 porque no no no hubo el número no tengo nombre pues hay sí

Voz 0545 22:20 simpatizantes que no abona esa cantidad

Voz 1 22:23 efectivamente inscritos inscritos que siguen al partido que eso cuanto tampoco del entorno entorno a cinco mil cinco mil inscritos pero que no tienen derecho que lo tienen derecho a voto a voto va a temarios etcétera etcétera

Voz 0545 22:41 claro yo recuerdo en el mes de abril y que hubo un efecto claro que lo comentábamos aquí con Gonzalo y Chare con Juan casa un efecto imán en toda la provincia de Málaga todo el mundo quería inscribirse en ciudadanos ser militante entonces estarán ustedes en la cresta de la ola fíjese lo que ha llovido no cuántas agrupaciones tiene ahora mismo en la formación naranja en la provincia de Málaga

Voz 5 23:03 pues en torno a veinticinco agrupaciones todos los Veinticinco hay hay un matiz una cosa son agrupaciones que tienen un órgano de gobierno una junta directiva tal y otra cosa son grupos locales que simplemente pone pues un grupo de de de afiliados que están organizados pero nos no es una estructura y esa avalancha de personas que

Voz 0545 23:22 se han ido acercando a ciudadanos claro surgen riesgos porque viene de todos los sitios te tienen ustedes algún filtro

Voz 5 23:29 bueno entregó muchísimo riesgo por supuesto

Voz 0545 23:32 asumen ustedes mucho ritmo son andado muchísimo

Voz 5 23:35 pero yo con la diferencia es cómo se actúa al ciudadano está decidido a actuar cada vez que hay un caso de una persona que se quiere saltar lo establecido que se quiere que no quiere cumplir unas reglas de organización etcétera pues se toman medidas Ana qué te vas

Voz 4 23:51 que que visto que hay municipios donde no han encontrado candidato no sé si entre toda esa gente que se acerca no encuentran ninguna persona que pueda poner al frente o si es que hay muchas o más de una persona me consta que alguna así porque alguna conozco yo que les hayan dicho que no a ser candidato a ponerse al frente de de un proyecto de Ciudadanos en un municipio

Voz 5 24:11 bueno es que es que hay que analizar cada caso efectivamente cada caso pero por supuesto cualquier posible candidato de Ciudadanos en cualquier municipio tienen que cumplir con unas determinadas condiciones Si tener una transición al partido evidentemente no a nuestro ideales

Voz 3 24:29 se investiga su vida anterior si tienes algún máster o nuestra publicado en Internet

Voz 5 24:37 bueno pues no sé que que que comulga con nuestro ideario que como con con y que tenga una vida por supuesto ejemplar y un conocimiento y una práctica de

Voz 6 24:48 a pie de calle no voy a raíz de lo que ha pasado

Voz 4 24:50 qué preguntaba Agustín de lo que pasan los últimos meses han hecho revisión de lo que tienen publicado de su currículum todos los dirigentes de Ciudadanos en Málaga

Voz 3 24:58 por qué Rivera cometió un error dijo que había terminado los doctorados no la había acabado

Voz 1 25:04 bueno eso es eso es un matiz es un doctorando y eso eso sigue siéndolo realmente en mi caso no no no no no perdonan poder currículum pues otra sabes te lo cambio en cambio saben que rectificó yo no sé que cada persona particularmente usted se ha notado una tesis no se mire yo tengo

Voz 5 25:20 un Curso Superior de la Universidad Complutense de Madrid de transporte y ni siquiera lo tengo puesto en ningún sitio es decir lo hice cuando yo vivía en Madrid

Voz 4 25:27 pero no han repasado no los pudo Holanda cada uno de los dirigentes de Málaga

Voz 1 25:32 eso cara en cada persona particularmente en mi caso lo que tengo puesto en lo que soy

Voz 0545 25:38 Carlos Hernández White usted representa ese paradigma del votante tradicional del Partido Popular que ahora se pasó a Ciudadanos

Voz 1 25:45 pues no yo fíjese yo me he conseguido una persona

Voz 5 25:48 muy descentralizado de de de voto de centro tradicionalmente nunca ha militado estaban parte nunca ha en ningún partido no me encontraba un poco huérfano sinceramente yo a mi me gusta mucho la política me gusta mucho pero nunca había decidido ni a militar en ningún partido porque porque veía que no era precisamente ejemplar árida lo que se daba pero yo siempre he sido un votante de centro

Voz 0545 26:12 pues nada le deseamos toda la suerte del mundo no sé si tenéis alguna pregunta más ya casi tenemos que acabar la agradezco muchísimo que no haya acompañado hoy y nada tenemos un curso calentito eh

Voz 1 26:23 pero luego lo interesante muchas gracias gracias por estar aquí

Voz 0545 26:30 su sus apellidos con el compuesto

Voz 1 26:32 no somos sapiens son dos pero verdad