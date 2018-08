Entrevista a Miguel Padilla, presidente COAG Región de Murcia

digamos el panorama que ahora mismo tenemos y efectivamente seguimos todavía con con la alerta que bueno pues a lo largo de la semana hemos tenido episodios de noroeste lo de ha afectado a algunas zonas sobre todo yo unas producciones como el almendro que también plantar en algunas zonas puntuales en Altiplano también parte de de de viñas y bueno pues también se ha tendido toda la parte de de Cieza en lo últimos días donde pues ha hecho daño sobre todo la última que quedaba por por recoger it ampliamente el arbolado sobre el arbolado joven por arrastre sobre todo la permanente Trías violenta no caer litro de cincuenta litros en poco tiempo de su importante también unos daños no ir en el último episodio digamos asignadas importante dan ocurrido en toda la parte de Librilla Alhama Totana y Lorca donde también Acayro Benedito ya ha hecho daño sobre todo en alguna en algunas producciones Ilie sobre todo también por digamos la precipitaciones importantes que han caído en poco tiempo no por tanto a nivel general pues ha habido daños puntuales es verdad que el agua es siempre bienvenido suele tu sola zona donde la escasez hemos tanto pero es verdad que hay aquí ha caído granizo pues ciertamente te ha perjudicado de forma considerable

Voz 1

01:54

bueno estamos prácticamente terminando la medalla de oro no se compone principalmente y sobre todo en distintas zona de melón ajena por retiro algunas de las producciones más importante pues Andilla lo que en la comarca mi del Guadalentín lo que es la fruta de hueso que todas la da Veiga de Cieza todo lo que fue se harán en fin toda esa zona no principalmente de digamos lo que con toda la agricultura no ha sido muy desigual se llama digamos bastante atípica no en el sentido de que la campaña por ejemplo de de melón comenzó muy mal luego es verdad que ha tenido un mes con precios razonable y al final pues volvió a bajo recién no se puede decir que sean han sacado los los costó muy poco más no lo que en cuanto a lo que es la la fruta de hueso me este año también había una merma importante de de producción lo aprecian no han estado como se esperaba en un principio con respecto a la oferta que habían dejado la sandía tuvo un comienzo pues ciertamente malo donde un tanto por ciento importante que se quedó sin sin recolectar me de julio que un mes fuerte acción muy muy malo a un precio pues por debajo de los costos de producción sin duda alguna y luego remontó en los meses de agosto pues propio porque no había bueno pero la oferta cubrir el mercado ir suprimido la la campaña vamos ya que la digamos lo que en la región muy poca producción no incidir un veinte por ciento mucho con precisión oímos razonables y la mayor parte el ochenta por ciento se barata