Voz 1 00:00 y tal y como les comentábamos al principio les vamos a pedir que se pongan eh en en la piel

Voz 2 00:07 eh nuestro siguiente invita

Voz 1 00:09 dado ya les decíamos que la justicia si es lenta deja de ser justa y esto es lo que ha sucedido justo en este caso un condenado en firme por violencia de género en una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia una sentencia firme contra la que no cabe recurso y sin embargo debido a las vacaciones de los funcionarios del juzgado el número seis de lo Penal de Murcia esta sentencia dos meses después sigue sin ejecutarse qué está sucediendo pues que el agresor se encuentra libre como un pájaro está rondando a su víctima los hechos los ha dado a conocer su hijo harto de la inoperancia judicial lo ha dado a conocer en redes sociales un hijo que tenido mucha paciencia y que además es periodista Se llama Ariza Apraiz Arish qué tal buenos días

Voz 4 00:56 hola buenos días buenos días bueno

Voz 5 00:58 podrán haber luego para otro Cuéntame

Voz 6 01:01 bueno pues hemos resumido muy mucho

Voz 7 01:05 todo lo que a lo que ha sucedido con lo que la sucedido a tu madre en los últimos años hablamos de los últimos dos meses pero es algo con lo que tú meritoria vez luchando desde hace al menos cinco años cuéntanos un poco cómo es toda la historia para que te podamos entender

Voz 5 01:18 en Haití son mucho más antiguos pero bueno todo empezó dijo es que todo el proceso judicial empezó el año dos mil trece el intereses siempre dos mil trece cuando este señor ya expareja el condenado pues cambió la cerradura de la casa de mi madre lo puntos abre pues sólo cuesta acalla esto ropa y el bolso decía de trabajo oí dos encontramos que conquistaba también pueda hacer alguna de protesta en Bullas acompaña mi madre porque yo me iba a reiniciar cuestión Horrillo aunque al final de la casa estaba cerrada con llave contra nunca se cerraba con llave ir saquen la canción que habían cambiado las OSP herradura hace ahí ya pues pues ese inicio todo a la Guardia Civil denuncia inicia todo el proceso judicial un juicio otros principio otro juicio ya escalando por ejemplo el nuevo de Mula al a la Audiencia Provincial provincial recursos al juzgado al final número seis de Murcia pues al final en el año dos mil el año pasado dos mil diecisiete pues una se celebró el juicio y la sentencia condenatoria en la condena de cinco meses para este señor comodidad precedentes a prisión por orden de alejamiento durante una medio estos cientos metros ni la restricción en la devolución de la cinta que mi padre tome la posesión de la vivienda recurrió pero bueno la propia cuál es el número se tropical de de música pues pues desestima el recurso y a la condena firme nos encontramos con que pasa el tiempo indie

Voz 8 03:12 porque nada

Voz 5 03:13 ni seis Mi pese a que soliciten las medidas cautelares miento eh aunque la sentencia no sea firme es normal es que sea Flickr luego se pueden retirar lo que se ve en este caso no se aplicaron meses solicitaron es decir se solicitó pero el propio juzgado no lo pidió las la la la alejamientos vivía en la sentencia de tándem pues hace dos meses que en un mes de violencia de género todos acelera más de un mes debería haber estado resuelta pero no entonces pues si la indefensión ha sido muy grande en mi madre pues evidentemente con el temor de que al no estar protegida pues te puede ocurrir algo pues la situación ha sido bastante bastante grave digo ha sido porque bueno pues igual te doy una primicia

Voz 6 04:03 ha vuelto esta mañana hemos estado sin parar

Voz 5 04:06 han ejecutado la sentencia esta mañana nos lo he comunicado porque ha sido todo corriendo ha sido si digamos que la orden la recibieron el viernes a última hora de la de la tarde pero nosotros nos hemos enterado esta mañana ha sido todo corriendo ha sido hoy un así

Voz 6 04:26 dice no te quería preguntar si crees consideras que la denuncia pública que hiciste a través de las redes sociales ha tenido que ver o ha tenido algo que ver el hecho de que se haya acelerado todo

Voz 5 04:38 por supuesto porque ha sido según nos hemos enterado el viernes corrieron quien tuvo que correr corrió nosotros fuimos a Murcia hace dos semanas al Juzgado de lo de lo Penal seis pues a preguntar cómo estaba el caso hace dos jueves hizo tramos con que no había nada yo lo que estoy en Twitter lo redacte tal cual ocurrió intentes ser bastante objetivo y tal cual ellos lo dijeron todos ellos tanto las funcionarias como la secretaria judicial no había hecho nada dijeron no se preocupe le hice daño no se preocupe que esto para el viernes a estar el viernes no este último viernes la anterior que va a estar que para el lunes ya está ejecutado menos se las la ronda relajamiento estará estará activo Vimos que no pasaban los días y así nadie no se va no sabíamos nada entonces acudimos a el jueves siguiente a este último jueves vimos a Guardia Civil y les dijeron que ellos no tenían nada que ellos tienen el estado una alarma una alerta cada vez hay un caso de éstos no veía nada entonces es acudimos al Juzgado número seis otra vez ya más serios más contundentes sin sin levantar la voz ni nada pero más contundentes les dijimos como esto no se solucione ahora mismo al menos no se tomen las medidas cautelares antes sólo la sentencia que también debería esas ejecutada resulta no ejecutada hace un mes fue nosotros vamos a acudir a las redes sociales y los medios de comunicación y efectivamente pues yo me puse manos será algo gratis lo que ha ocurrido

Voz 6 06:08 no

Voz 5 06:09 sí yo creo que hace y hará todo esto ha tenido que ver por supuesto sino la indefensión yo creo que si hubiéramos movido Si tuviera cubrió todo esto y tal repercusión que habéis tenido todos los medios de comunicación esto no hubiera ocurrido

Voz 6 06:24 qué triste y que grabe lo que lo que estás diciendo

Voz 5 06:27 es es es muy triste y sobre todo cuando son cinco años donde yo también lo los resumido mucho todo lo que ha ocurrido pero han sido muchos años de de negligencias por parte de mucha gente de muchos funcionarios de muchos agentes tanto seguridad agentes de seguridad agentes de Guardia Civil y tal aunque no Ribot por la Guardia Civil sino la gente que mi madre acudía al cuartel a denunciar el caso a denunciar pues que estaba maltratando que no vayas no mejor lo cumplo la denuncia no vaya a ser que hemos sido Nos encontramos con eso no pongo denunció lo muy acerca de cómo se contra más agresivo entonces ha sido han sido cinco años e indefensión total y absoluta total y absoluta ahí intentas confiar en el sistema acude está el sistema acude a la policía a quince a a quince ya no creo que tiene que defenderse por ley nos hemos encontrado con muchas trabas con muchas situaciones que rozan el lo subrealista que dice no puede ser que esté ocurriendo esto cuando todos los medios de comunicación tanto pues la publicidad que hacen los diferentes gobiernos españoles de cara al a la violencia de género y demás pues bueno circula está muy bien pero luego nos fuimos con que en realidad no por carencia o por negligencia porque pues nos hemos encontrado además testimonios en redes sociales yo me he encontrado de mucha gente le lo ocurrido lo mismo

Voz 6 08:01 muchas teniendo en cuenta que tu experiencia y todo lo que has pasado todo el calvario que has tenido que pasar con tu madre consideras que las víctimas de violencia de género están protegidas en este país

Voz 5 08:16 suspiro pues me gustaría pensar que se pero todos los yo estoy visto todos los testimonios no sólo de ahora porque yo no es la primera vez que la han hablado en este caso en Twitter y testimonios que son muchísimos lo dudo dudo que estén protegidas al cien por cien como deberían estarlo y cómo se publicita

Voz 3 08:34 es que te puedo que podrían estar protegidas

Voz 6 08:38 bueno pues en cualquier caso Aritz esa pena que haya tenido que ser por la denuncia en redes sociales y por la repercusión mediática que ha tenido que ha tenido este caso pero bueno no nos alegramos que finalmente tu madre tenga las medidas cautelares de la protección que le corresponden por ley y que se ha ejecutado esa sentencia Nos queda apenas un minuto por hablar contigo me me gustaría que lo aprovechará para para lanzar un último mensaje a las víctimas sí

Voz 5 09:09 pues más hombres es un resumen de lo que lo que hemos hablado a la indefensión está ahí el sistema yo creo que no cuenta con los recursos suficientes aunque eh yo creo que la concienciación social es importante y veo que al menos las redes sociales la respuesta ha sido ha sido contundente por parte de la gente eh pues parte de la gente de a pie también compañeros periodistas estos tres comunicación se han hecho eco muchos de todo de todo el país y Open que que que es real que esa indefensión al que no es algo que en caso que ocurra dos casos madres no ocurre día a día Mike pues que debemos pelear utilizando los los

Voz 3 09:49 que no existe más propicio evidentemente valer dos tenemos que el ciudadano tiene que pelear por es triste pero es que sino pelea hasta el final

Voz 5 09:58 a nosotros al menos nos ha quedado esta sensación de que si no peleas

Voz 3 10:01 el sistema no sin beber Street se hagan su llamamiento a que la gente pues se utilizando el propio sistema la propia ley pues oye con sus directos

Voz 1 10:11 pues sí habrá habrá que seguir peleando Aris gracias por haber peleado por tu madre por haber dado a conocer en los medios de comunicación en lo que está sucediendo para que tomemos más conciencia con la realidad muchísimas gracias un abrazo muy grande a tu madre

Voz 6 10:24 gracias a vosotros hasta luego