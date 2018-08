Entrevista Pedro Sosa, concejal IU-V en el Ayto. de Lorca

hombre por ahí me puedo asegurar que pasan miles de vehículos al día y pues no es que queramos comparar lo que ha ocurrido en Italia en Génova con con el puente que que se ha caído pero nosotros entendemos que que hay cierta preocupación no solamente por este puente sino que tenemos otro otro pueden digo más abajo que se encuentra apuntalado apuntalado desde los terremotos esto es algo inaudito o sea el que puente que está apuntalado ya siete años no se había procedido a lo que eso reparación y adecuación para para garantizar la seguridad de los de los usuarios si los vecinos de Lorca entonces el dinero nosotros entendemos que los los técnicos que nos han advertido en han alertado sobre esta situación son perfectamente conocedores de que no hay ningún tipo de mantenimiento sobre los puentes y que esto se tiene que producir en breve dado que que que hay pues antecedentes también en nuestra localidad donde un uno de los puentes cayó en la Ría dos mil doce como consecuencia las extracciones de tierra que se produjeron en en esa Rambla no por lo tanto tenemos antecedentes tenemos ahora mismo algo que corregir evidentemente las actuaciones tienen que producirse en breve esperar a que se produzca normas obras de de que estamos esperando yo muchos años y que podíamos esperar también otros muchos más no pasa en ese sentido nosotros entendemos de que todas estas actuaciones tienen que ser solucionadas en breve que el concejal se tienen que poner a trabajar es poner los técnicos pertinentes a trabajar en en breve Irán una solución que satisfaga lo que son las preocupaciones cada mismo no solamente tenemos desde nuestro grupo municipal sino que también tienen los ciudadanos que han manifestado a través de las redes sociales en la misma calle también la preocupación que tienen los técnicos que nos han advertido sobre esta situación que yo creo que es una una opinión a tener muy en cuenta que nosotros respetamos y valoramos mucho

Voz 1

07:25

yo lo que lamento mucho es la respuesta del concejal porque al igual que yo desarrollo mi trabajo en un matadero que soy matarife y soy concejal a la vez diluya tiempo también al igual que él dentro del Consistorio pero no pasó Mohsen opiniones técnicas al igual que yo soy más dice el cultos yo no me atrevería a hacer un juicio de valor sobre una infraestructura de la cual no soy técnico yo creo que fue apresurada ir lamentable lógicamente la la respuesta que dio de inmediato el concejal sin sin primero pues con con los técnicos si esa infraestructura tiene esas carencias que nosotros decimos uno pues a esas deficiencias yo creo que el señor Meca se ha pasado tres pueblos entre otras cuestiones por pedirme los nombres de los técnicos yo no me voy a la mega ningún nombre porque esto no se trata de un combate de boxeo que puede recriminar los técnicos que me han dado esa información que me ha alertado sobre este tema pues lógicamente no lo voy a los nombres porque no quiero que recrimina a nadie y que que hayan dado un información sí lo han hecho es porque en otras instancias tal vez no les han atendido ya han recurrido en este caso al grupo municipal de Izquierda Unida nosotros pues como siempre nos encontramos cientos a toda la demanda que no suelen tener los técnicos los ciudadanos y todo aquel que quiera llegar a nuestro grupo municipal en las poner cualquier tema por lo tanto el señor me yo creo que está a tus zapatos que es lo que debería hacer que todo lo que se tienen que poner a trabajar sobre todo a dar solución a esos importantes problemas que se han detectado hay que decir a todo esto también que son lo menos medios de comunicación allí en la rueda de prensa que se percataron pues en ese momento al igual que nosotros nos aprendimos cuando no lo no lo dijeron de esas grietas pasamos a diario por ahí no no sé ni tan siquiera nos nos habíamos dado cuenta yo creo que esto pues son los profesionales los que se vende a cuenta que se han dado lógicamente hay que tener muy en cuenta las opiniones que han sido vertidas