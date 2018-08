Valverde: "Vamos a por la Vuelta con Nairo, yo no tendré más responsabilidad por la baja de Landa"

Voz 0072

00:00

eh siempre Movistar en la Vuelta a España casi que ha controlado en una etapa en otra incluso para la genera pero es que no sólo estamos nosotros hay equipos que tienen muy buenos corredores Si bueno eh yo porque no a no ser que se coja líder no no creo que cojamos la responsabilidad muy mucho igual que hay muchísimos Carter como hay visto y que no está mal no está pro pero por lo demás yo creo que están todos dando de Molina pero hay una participación muy buena bueno yo creo que estamos en la vuelta hay que mostrar en la vuelta luego ya veremos a ver en cada uno aquí a hacer un papel pero así cinco empezando en el Mundial yo creo que más piensa polivalente mí queda tocado algo no no no no igual igual igual hombre eso es una pena no temí que no porque yo que soy más responsabilidad ni menos eh eso igual pero es una pena porque bueno pues gustado quiere se hubiese recuperado bien que estuviera bien y también puede ser muy bueno de cara a preparar el Mundial que también puede estar en el Mundial y hacerlo muy bien es el hombre más que rivalidad queremos hacerlo bien por supuesto el Tour no salió mal pero tampoco salió bien eso hay que reconocerlo veníamos fuimos a ganar el Tour oí no se ganó ganó por equipos ganó una etapa se luchó pero no era lo que queríamos entonces pues aquí queremos hacerlo bien sobre todo en el caso de ello quiere ir hacerlo muy bien y creo que está bien para hacerlo procesos se va de salía salimos a intentar ganar la Vuelta luego ya veremos