Entrevista Belter Souls

Voz 4 01:37 bueno han escuchado ustedes en directo la música de varias voces privilegiadas de Pablo Alfonso PP Laura también la voz de Silva chicos buenas tardes bienvenidos a esas horas en las chicas tal Ana escucha usted es un aperitivo como hacen el espectáculo Joy Food de la joven compañía murciana Werther Sons que llega al Auditorio de San Javier este domingo a las nueve de la noche si son todos murcianos aunque seguramente ustedes cuando los han escuchado pensaban que estaban escuchando en directo grupo The Ghost o algo así sí como viscosidad adaptar vuestras voces a este estilo de música que en principio pues no parece nada

Voz 5 02:18 murciano bueno no es nada murciano pero lo que sí que es murciano es que hay mucha gente joven con muchísimo talento que sale de las escuelas de arte dramático de los conservatorios de sitio como laboral universitaria allí de Murcia así nuestro objetivo cuando montamos la compañía cuando Gustavo Bell tener un poco eso reunir todo el talento que hay en la región que hay en la ciudad de Murcia también así crear una plataforma que no sirviera para para lanzar nuestra carrera profesional

Voz 4 02:41 no aquí estáis parte de los grupos porque sois muchísimo más muy pequeñito y mitades del sexo un sí como como conseguís te dice pues hacer un grupo tan grande iberos también para poder hacer música como esta pues ellos creciendo poco a poco

Voz 5 03:00 era era eso crear esa plataforma ahí comenzamos a un grupo de compañeros que acabamos de terminar los estudios artísticos poco a poco hemos sido bueno nos hemos ido dando a conocer la gente ha ido ha ido preguntando por nosotros eso también hemos ido a ampliando el elenco del espectáculo hasta la XXV persona ánimo encima del escenario

Voz 4 03:21 os conocéis todos de de estudiar los mismos centros So habéis hecho algún tipo de casting para ampliar el número de músicos y cantantes como como fue todo este proceso

Voz 7 03:32 al final en esta región en Murcia a todos los que nos dedicamos a esto todos los que cantamos todo lo que estudiamos música o arte dramático canto todo esto al final de una manera o de otra Nos conocemos Si yo creo que cuando empezó Joy full cuando arrancamos este proyecto de dijimos vamos a ver con quién nos juntamos y que tenemos que hacer para construir lo que tenemos en mente y lo que queríamos hacer y yo creo que Nos costó un poco pero enseguida enseguida supimos esta persona tiene que estar no solamente por la voz sino por el perfil humano por la manera de trabajar por la energía que transmite esa persona estaba muy claro quiénes teníamos que estar ahí y creo que hemos conseguido un grupo que ya no solamente musical sin un grupo humano

Voz 8 04:06 que que derrocha lo que tiene que derrochar

Voz 7 04:08 si te has mide al público lo que tiene que transmitir claro porque

Voz 4 04:11 no sólo os divertir vosotros sino que además conseguís arrancarnos vuestros espectáculos a todo el mundo a que lance también a y cantería bailar creo que

Voz 7 04:18 es la definición de Lloyd full cuando me preguntan qué es yo no sé decirte lo pero si algo tengo claro es que lo es algo es un espectáculo un no sé cómo decírtelo pero es algo que busca sobre todo que la gente

Voz 8 04:29 sea feliz que la gente sonría que la gente

Voz 7 04:31 se olvide de todo lo que tiene fuera que esté con nosotros en Joy full que disfrute que cante que baile que grite que haga lo que quiera hacer en ese momento

Voz 4 04:39 bueno y hacéis

Voz 9 04:42 eh en este espectáculo Un recorrido no otra

Voz 4 04:44 ese diferentes géneros musicales que consiguió enlazar de una manera muy particular verdad Laura lo hace y síguenos

Voz 6 04:51 bueno pues hacemos temas gospel son puramente Gospel y luego tenemos otros tema que creemos que todo el mundo en mayor o menor medida conoce cuáles son temas de la cultura popular son temas que mínimo en la radio has escuchado alguna vez en tu vida lo que hacemos es adaptarlos al estilo que nosotros intentamos hacer que es eso pues la música Gasol la música negra gospel tenga como Lérida mi hija Amy Winehouse

Voz 4 05:17 claro eso te iba a decir que van desde el Golfo del hasta hasta los Beatles pasando por Amy Winehouse pasando por un repertorio muy extenso que vosotros habéis hecho vuestro también

Voz 5 05:28 sí esa es una de las cosas que más sorprende el espectáculo porque al final vas a ver un espectáculo de música gospel esperas voy a hacer spoiler que van a cantar Happy Day

Voz 10 05:37 pero de pronto ves acatamos ha habido sí sí sí la gente ha hablado de eso pero de pronto ves

Voz 5 05:45 tú escuchas el Eric digan que hemos escuchado todos los un millón de veces de una manera muy concreta de pronto la escuchas con veinticinco músicos interpretando la XVI voces ocho y y encima reversión a dos estilos soul gospel la gente dice

Voz 4 05:58 joder hacer también así que tenéis preparado entonces para el público que se acerque este domingo a partir de las nueve al auditorio de San Javier

Voz 5 06:09 que se lo pase bien es es lo fundamental creemos que el nombre significativo de lo que es el espectáculo Alegría alegría felicidad y eso pues a todo el mundo acaba cantando acaba bailando lo más tímidos dejan de ser tímidos en ese momento todo el mundo lo va haciendo Palma acaba olvidándose de de los problema preocupaciones que haya tenido ese día al final durante la hora y media de espectáculo intentamos y de momento estamos consiguiendo estoy seguro de que en San Javier también transportaba a la gente a Joy full a nuestro mundo y que disfrute lo mismo que disfrutábamos nosotros sobre el escenario que eso fundamental

Voz 4 06:41 para llegar hasta este espectáculo hasta hasta Joy full habrás sido mucho tiempo no de de preparación y de de conseguir que todo encaje perfectamente cuánto tiempo de vuestras vidas sus ha llevado llegar hasta este espectáculo

Voz 7 06:54 lo ha sido ha sido mucho tiempo pero sobre todo más el más que el tiempo contando mesas y contando hoz que también ha sido es el tiempo al cabo del día hemos estado muchas horas en días completos ensayando hay un equipo articulado muy grande dentro de los ensayos que yo creo que para conseguir algo como yo y tiene que ser así hay un equipo trabajando hay una persona que se encarga de de las voces más puramente que el sin ellos de un poquito más encargado de la parte corporal luego hay mucha gente encargada de la banda que también es una una mitad muy importante de este de este espectáculo esa dedicación ese trabajo está ahí presente y Se nota porque al final tanto nosotros como todos los cantantes toda la persona que trabajan en Joy full llevan una cantidad de horas a las espaldas que son muy grandes para esto para hacer que la gente no se de cuenta porque al final el trabajos para que la gente no se de cuenta cuando la cosa sale bien la gente no se da cuenta ahora cuando sale mal

Voz 4 07:42 al final la gente tiene que pasárselo bien tiene que disfruta

Voz 7 07:44 tiene que no pensar en ese momento han final

Voz 4 07:47 en eso consiste también el talento no en conseguir que parezca muy fácil algo que es tremendamente difícil no quiere lo que vosotros hacéis difícil sí

Voz 7 07:56 pero no porque en el momento sea cuesta conseguirlo pero en el que lo tiene eso simplemente transmitir porque es difícil andar hasta que no sabe si en un momento en el que anda simplemente es para los

Voz 4 08:06 con veinticinco personas formando parte de la compañía costó mucho llegar a un acuerdo para hacer la selección musical veinticinco personal solo en el escenario

Voz 5 08:17 luego detrás hay un equipo de inmigrantes yo administrativo de comunicación

Voz 7 08:21 lo que fíjese Yago

Voz 5 08:22 XXXV cuarenta personas trabajando muy nos costó por suerte aquí en Murcia muchísimo talento a nivel artístico hombre siempre cuesta seleccionar pero bendito problema cuando tiene dos personas muy buenas desde quería dar con una

Voz 11 08:35 pero eso al final es en lo que está

Voz 5 08:37 no formado todos somos músicos artistas y es la parte sencilla quizá lo más difícil de todo lo demás la gestión administrativa

Voz 4 08:46 claro yo se lo preguntaba porque cuando estamos haciendo el programa Juntos mi compañero Paco Sánchez Gordillo solemos tener auténticas discusiones entre comillas por elegir la canción con la que comenzamos el programa entonces digo madre mía pues con veinticinco personas para elegir qué canciones al final se llevan al escenario tiene que haber sido vamos una batalla campal

Voz 5 09:05 realmente la concepción del espectáculo no estuvo presente los Veinticinco hay una parte directiva y luego somos lo que hicimos la idea lo que la producimos todos los otro cuatro de son Pepe a las Laura hombre yo ahí luego realmente todo el mundo se ha sumado a eso todo el mundo voy a abortar sus información pero pero realmente si hubiéramos hecho veinticinco personas creando seguiríamos todavía

Voz 10 09:30 es en ese momento los jueves termine siendo porqué él Eric vino

Voz 4 09:40 bueno chicos si después se y full que porque seguro que tenemos muchas ideas es la

Voz 7 09:45 cabeza ilusiones por supuestísimo estamos centrados la mayor ilusión es como nuestro es el primogénito sólo salir de comernos el mundo con Joy full pero sobre todo de que todo el mundo lo descubra de todo el mundo sepa que es Jodie full porque lo ha vivido ya no porque lo haya visto sino porque lo ha vivido evidenciado sobre todo

Voz 4 10:02 pues ser una oportunidad muy buena hacerlo este domingo a las nueve de la noche en el Auditorio de San Javier ibais a tener otros puntos tener ya conciertos cerrados en otros centros de la región de Murcia

Voz 5 10:13 sí por la región de de que estrenamos en marzo hicimos la vuelta de largo en el Teatro Circo ya hemos visitado bastante municipios seguirán visitando a lo largo de este año así lo bueno es que estamos preparando el nacional para dos mil diecinueve porque creemos que es una producción muy grande que bueno estamos convencidos de que le gusta a todo el mundo y que a todo el mundo que no lo conoce legado

Voz 4 10:33 esta bases empezar ya ya gira a nivel nacional tenía fecha y lugar

Voz 5 10:39 tenemos bastante fechas confirmadas sobre todo aquí por la región y ya estamos preparando como te digo lo de la la salida a nivel nacional y en cuanto pases a Javier empezaremos a desvelar muchas cosas

Voz 12 10:49 bueno pues parece que no vamos a quedar aquí con la incógnita yo es que no quiera es que no es una primicia estreno Live lanzan Donald en en Madrid