Entrevista a Esperanza Moreno. Alumnos con altas capacidades

Voz 0673 00:00 lo anunciábamos al principio de la ventana hoy vamos a hablar de los alumnos con altas capacidades una realidad que afecta en la región de Murcia a más de tres mil quinientas familias para hablarnos del proceso que se sigue para detectar esas altas capacidades está con nosotros hoy Esperanza Moreno es la directora general de atención a la diversidad de la Consejería de Educación muy buenas tardes esperanza

Voz 0419 00:23 buenas tardes bueno según los últimos

Voz 0673 00:25 datos a los que hemos tenido acceso Murcia es la segunda en número de alumnos por detrás de Andalucía

Voz 0419 00:33 efectivamente aunque es la segunda el número de alumnos por detrás como bien decía que la comunidad de andado en proporción el número de alumnos seríamos los primeros en porcentaje estás una noticia que hemos acogido con muchísima alegría porque lo que denota es que el protocolo de identificación que se ha puesto en marcha y que se revisó en dos mil diecisiete está funcionando está funcionando muy bien dando los resultados esperados seguimos por supuesto continuamos enfrentando mejorarlo trabajando día a día por esa detección precoz dudas es lo que beneficia tanto alumnos como familiar como centros educativos docentes y comunidad educativa Ángel

Voz 0673 01:20 hay que decir directora que esto no es nuevo que Murcia ya venía desde hace tiempo a la cabeza no en este en este peculiar ranking

Voz 0419 01:28 efectivamente la región de Murcia es sinónimo de buenas prácticas educativas hacia alumnos de altas capacidades lo cual pues es una satisfacción para todos los profesionales que ese ibérica Almería guía a esta esta labor a la labor educativa por supuesto para aquellos aquellas entidades que trabajan directamente con estos alumnos como es se caso de el equipo estoy con altas capacidades cite en la región de Murcia y que además es muy importante y es subrayar que sólo existe en seis comunidades autónomas entre ellas la nuestra cuáles motivos de orgullo porque lo que denota es pues la preocupación y la ocupación que tienes este Gobierno ni en la Consejería de Educación por qué estos alumnos de altas capacidades pues tenga mejores resultados Si bueno envió están exigiendo mejoras de los fieles

Voz 0673 02:26 vamos a hablar de esa primera fase que es todo el proceso ese protocolo que se sigue para detectar que un alumno tiene altas capacidades porque esto es en el colegio son los padres los que se ponen en contacto con la Comunidad autónoma el que por ejemplo tenga dudas y tenga un hijo y piense pues a lo mejor destaca en una faceta en concreto puede tener altas capacidades en matemáticas en lengua porque claro que hay que explicar una cosa altas capacidades no es lo mismo que superdotado no superdotados inteligentísimo y que va muy bien en todo y altas capacidades por ejemplo puede ser que tiene mucha facilidad para las matemáticas pero a lo mejor no tanto para la lengua no

Voz 0419 03:05 exacto podemos hablar de talentos simples como tú bien decía Si las explicado muy bien talentos específico sobre sobre alguna cuestión y luego podremos hablar por supuesto lo que sería la sobre dotación que que sería pues ese talento generalizado en todas las las áreas competencias desde luego pues el camino que sigue intentamos que cada día sea más sencillo por eso tenemos el constitucional posición de los centros educativos el equipo específico de altas capacidades que lo que hace es asesorar a todos los orientadores que tire está te prestan servicios en los centros docentes de manera que una duda por ejemplo puede detectar que efectivamente pues muchas veces las madres lo que hace más comparar con con ese con con el niño que hemos tenido antes lo goloso los amigos iremos que efectivamente lleva pues una una velocidad quizá mayor que el resto pues esa voz de alarma sigan el centro educativo que la mayoría de las veces viene al contrario el centro educativo a las familias y ahí es donde se comienza el protocolo El protocolo lo comienza el orientador que como bien decíamos antes este protocolo se registró en dos mil diecisiete para que fuese lo más rápido yo ya ha sido posible y a partir de ahí el alumno en pocos el pocas semanas e costes si efectivamente es positivo detectado como una capacidad

Voz 0673 04:37 y cuáles son las pruebas a las que se enfrenta a ese alumno para determinar que efectivamente tiene altas capacidades para hacernos una idea pues son

Voz 0419 04:46 las pruebas que son baterías que ya están estandarizadas y están comprobadas científicamente bueno pues lo que lo que el orientador generalmente hace es una entrevista a la familia una entrevista al docente que indirectamente trabaja con el alumno al resto del equipo educativo lo de tipo docente y por supuesto al alumno que postule practica esas va esta batería de pruebas que lo que le van a ofrecer una información on que una vez que ya está en cada contrastadas que tratará un resultado hubiese ese resultado será el que nos arrojará la información que necesitan para saber si efectivamente reúne con todos los sistemas ya no de altas capacidades mentales en caliente específico etc sí a partir de ahí se ponen en marcha las adaptaciones que son necesarios que muchas veces cuando tenemos esa sospecha ya comentamos a poner en marcha medidas para tiene que intentar hacerlo lo antes posible porque sobre todo a tiro importante la detección precoz y eso lo que nuestros equipos detectar precozmente alumnos con altas capacidades

Voz 0673 05:57 por qué es tan importante detectarlos al principio porque después tienden a aburrirse a lo mejor en clase sino se les ha detectado esas necesidades que ellos tienen de aprender a lo mejor a otra velocidad distinta que el resto

Voz 0419 06:09 efectivamente efectivamente es alumnos que que muchas veces pues presentan esas en tenemos esa sospecha de de un alumno que quizá pueda tener algún tipo de apatía o por falta de interés a veces au quizás no nos muestra o nos plantea otras sobre las que quiere trabajar para que eso no ocurra es importante la detección precoz

Voz 0673 06:36 y una vez Esperanza que ya se ha detectado ese sabe que ese niño esa niña tiene por ejemplo una alta capacidad en en matemáticas ahora hay que poner en marcha otro proceso también importante verdad porque aquí los padres sí que son muy reivindicativos también los colegios de pedagogos verdad las asociaciones también de padres que demandan en este caso a las consejerías la puesta en marcha de de cursos no para que esos niños tengan satisfechas esas necesidades especiales no

Voz 0419 07:03 exacto es de la Consejería de Educación lo que estamos haciendo es por ejemplo e ir aumentando las plazas en los talleres extra curriculares ya son setecientas las que se ofertan cada año en todo los en todas las comarcas fundamos ya es muy importante porque están bien distribuidas territorialmente también ponemos en marcha el plan de trabajo usado para que el alumno pues puede ahí realizando todas las tareas los desafíos los retos que que son interesantes siempre con un equipo Hunter ordenado eh pues proyectos de Ricky miento curricular también tenemos pues ese tipo de proyectos que se ponen en marcha en los centros educativos reservas en distintos centros educativos de matrícula o de matriculación preferentes para para estos alumnos es una lata las hay una gran batería de medidas la fe cada curso escolar se ponen en marcha para que el la satisfacción de las familias sobre los estudiantes así como los docentes sean lo más alto posible

Voz 0673 08:08 algunas veces hemos escuchado quejas de esas asociaciones de padres de que no se destina lo suficiente esperanza

Voz 0419 08:14 bueno a mí desde luego nosotros tampoco estamos conformes siempre queremos más y por eso trabajamos cada día por mejorar la situación por mejorar nuestra realidad pero lo cierto y verdad es que es cada vez más no por la dotación presupuestaria a Educación un esta anularse han demostrado también es mayor la dotación presupuestaria para alumnos con altas capacidades antes así que como te decía antes eh cada vez enfrentamos más fue el número de de talleres Colás el número de profesionales que se dedican a la atención directa de estos alumnos yo que hacemos es eso siempre ir a más

Voz 0673 08:57 y una vez que estos alumnos reciben esas clases ya por fin tienen esas necesidades cubiertas a la larga como se traduce en que ese diferencia un niño con altas capacidades de otro niño porque alguna vez se habla de que se les pasa de curso de que quizás terminan antes no los estudios pero cómo se traduce en el día a día o no hay grandes diferencias entre un niño con capacidades y otro que no las tiene

Voz 0419 09:22 el objetivo es que no hayan grandes diferencias porque desde luego lo que por lo que luchamos es porque la inclusión por la inclusión tanto por arriba como por abajo que el niño puede estar todos los niños puedan estar el máximo tiempo posible en el espacio al al final los alumnos speaking deberían tener capacidades son niños son jóvenes y tienen inquietudes muy parecidas dependiendo de las edades por tanto muchas veces lo que las asociaciones de familia también de familias do no las piden es un proceso que que sea lo menos invasivo posible lo menos traumático para el alumnado que el alumno no se ha señalado que el alumnado no sea etiquetado y por ello lo que debemos de hacer son medidas que lleven a cabo la inclusión lo más rápido lo más eficaz posible hacer eso es hacia lo que trabajan desde luego

Voz 0673 10:21 Esperanza Moreno directora general de Atención a la Diversidad muchísimas gracias por estar

Voz 0419 10:26 nosotros con nosotros aquí en La Ventana de la región hemos y para qué

Voz 0673 10:28 agentes hago una idea de lo importante que es este Ranking este dato por ejemplo en la Comunidad de Murcia hay tres mil seiscientos noventa y ocho alumnos detectado según los últimos datos del Ministerio de Educación es casi el doble del número de alumnos detectados con estas características en Madrid donde hay detectados dos mil ciento noventa Cataluña por ejemplo apenas tiene cuatrocientos diecisiete detectados estamos hablando de que Murcia tiene tres mil seiscientos noventa y ocho esperanza

Voz 0419 10:58 que ver como te decía anteriormente tienes que nuestros alumnos estén en mejor capacitado que creo que es algo que está regiones sino que se están detectando ya es una buena noticia porque la educación de la Región de Murcia está funcionando

Voz 0673 11:13 pues que siga la marcha muchísimas gracias Esperanza un saludo