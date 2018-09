Óscar Molero: "Queremos que el CB San Lorenzo llegue a 500 abonados y tenga un presupuesto de 60.000 euros"

Voz 1

00:00

Nuestras expectativas es llenar el pabellón tal y como lo pudimos llena en la fase en la fase final de la Liga estimamos que había aproximadamente el aforo estaba el aforo completo el pabellón no sabría decirte así cuatrocientas quinientas personas sería un una cifra importante para nosotros la campaña abonados es es simbólica es una a una campaña que lanzamos para para bueno para animar a la gente al que no no conoce que que no conozca que pueda que sepa que los hay balonmano que hay que hay equipo en Primera Nacional Iraquí y bueno hay unas pequeñas gratificaciones que son simbólicas pero sobre todo es una campaña que que lo que busca es expandir Tandil la imagen del club la marca el Club Balonmano para qué no sólo queremos ser el el equipo representante de toda la región y en eso estamos bueno este tipo de campaña pensamos del área de comunicación del club que son que son importantes hablando si con estimación en muy muy vamos nada concretas pero aproximadamente te tienes que mover con presupuestos cercanos a cincuenta mil euros sesenta mil euros eh evidentemente no pudiendo pagar