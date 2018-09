Voz 0673 00:00 hoy como les venimos contando ha comenzado el curso en Cehegín es el primer municipio donde los alumnos han vuelto a clase se han hecho varios anuncios por parte del presidente de la comunidad autónoma acerca de la potenciación del bilingüismo y también hemos escuchado a los sindicatos que critican que parte de las contrataciones a profesores se han hecho a tiempo parcial y también hay quejas acerca del estado de numerosas infraestructuras pero hoy queremos saber también qué es lo que piensan las asociaciones de padres de alumnos acerca de este inicio de curso que como les venimos contando ha arrancado en Murcia antes que en el resto de España y para eso hemos invitado a Paqui López de la FAPA Juan González muy buenas tardes Paquito

Voz 2 00:44 hola buenas tardes bueno como estáis viendo esté arranque del curso aquí en la región de Murcia y en toda España

Voz 1 00:50 bueno las asociaciones de padres estamos un poco a la expectativa tienen en cuenta de que el trabajo de las peticiones de padres no se inicia de verdad hasta que no se inician las clases de momento sólo se han iniciado hoy en fin pero sí que es verdad que bueno nos llama mucho la atención las declaraciones que hace la consejera cuando nos habla de una reducción de la radio claro nos da cifras que son verdad porque son media pero la media son engañosas es verdad que la media regional será esa pero en esa media alta metió centros rurales que tienen muy poco alumnado pero la calidad que nos encontramos Rafa e ir semana con pie crió y que no se dobla estamos a la expectativa de que no pasa que esperemos que estaban deseosos de que no pase como ha pasado en en cursos anteriores que no falte ningún progreso en los centros a la hora que nuestro hijo inicie las clases y por otro lado tenemos muchísimas que Javito a estructuras abrió la Consejería

Voz 2 01:45 entonces la dirección del centro ahora la vid pedido a la Consejería si perdona mapa dinámico un mapa

Voz 1 01:54 hay que saber lo centro y la previsión de de obras que que que tiene la Consejería eso nunca nunca nunca está publicado completamente algo que la familia llevamos demandando mucho tiempo queremos saber cuándo les dentro de nuestros hijos hay muchos centro que tienen unas condiciones pésimas propio lado estamos viendo que hay creo que que a fecha de hoy en pleno siglo XX aún continúan con tejado de amianto cuando todos sabemos que eso peligroso para la salud dijo lo que no te va mucha atención El discurso este magnífico de todo está bien cuando nosotros llevamos a nuestro hijo a lo centro y vemos que no que hay falta falta muchas carencias

Voz 0673 02:37 y eso sumado

Voz 1 02:39 este año se pone en marcha la concertación en Bachir en Bachiller pues no te llama la atención que haya recursos económicos para concertar niveles que no eran necesarios porque la oferta estaba cubierta y que no haya inversión económica en los centros públicos que son lo único que garantizan la educación de todo no dio mucha pena escuchar temas pasaba la consejera defendiendo la libertad de elección de la familia que no es que estemos en contra ni muchísimo menos pero queremos poder elegir centros en condiciones hay alguna familia que la única lección que tenemos es un centro público que el único garante para todo dónde va la mayoría del alumnado de la región de Murcia y me gustaría escuchar defender con esa vehemencia a la consejera de Educación a los centros públicos de esta región ver una clara y fuerte ir definitiva Puerto centro

Voz 0673 03:34 porque en esto centros está educando

Voz 1 03:36 la mayoría del alumnado emoción

Voz 0673 03:39 aquí se escuchamos un poquito entrecortado pero una de las cosas que es un mapa dinámico con las obras a tiempo real donde los padres puedan por ejemplo una página donde donde los padres puedan saber el tiempo de espera que el que les toca no hasta que empiecen las obras en su colegio por ejemplo

Voz 1 03:55 por ejemplo saber que el aula de mi hijo está mal pero saber que están previsto que que hay otras que están peor pero está ahí iba tienen encuentro hay iba a llegar el momento eso no se sabe eso no no supone a la AMPA montones de visita a la Dirección General de centro para preguntar cómo va qué pasa con mi centro qué pasa con mi partido qué pasa con el Aula de mi hijo yeso se eliminaría de un plumazo subirá una verdadera trazar transparencia yeso estuviera todo recogido

Voz 0673 04:23 aquí estamos oyendo muchos anuncios hoy por ejemplo acerca de más profesores para inglés para inglés se va a potenciar el bilingüismo se están creando más plazas de profesores pero parece que que se está mirando mucho por el tema de los recursos humanos pero quizás no tanto por los recursos materiales no por el estado de los centros no es la sensación que da al escucharos a vosotros que sois la voz de los padres

Voz 1 04:46 hombre lo recursos humanos también son importantes tener en cuenta que también sufrimos los padres cuando vemos que muestra que que en el aula de nuestro hijo estrenada a veintiocho veintinueve de doble y eso es falta recurso mano verdad que viene apuesta decidida por el inglés un modelo del que no conocemos que haya una evaluación seria algo que hemos pedido a las familias porque la familia extrema mucho interés en que nuestro hijo mejor en idioma porque sabemos que fundamental paso de pasión y para su futuro pero llevamos reivindicando una evaluación seria y sobre esto bilingüe no conocemos que ninguno no permiten la pruebas estandarizadas una evaluación de de este programa no la conocemos que haya no gustaría tener la tenerlo muy claro porque ya sabemos de alguna familia que están pensando a retirar a su hijo de los bilingüe y que no llegan consulta a la Federación qué puedo hacer para que mi hijo nocturnos de ninguno

Voz 0673 05:39 porque hay padres Paqui que quieren quitar a sus hijos del modelo bilingüe

Voz 1 05:43 pues porque no dólar no en todos los centros funciona de la misma manera porque a veces de carencia en la asignatura que esta Milingo están dando cuenta porque están bajando en otro en otros aspectos de su formación porque tienen duda porque nadie les puedo afirmar de manera rotunda que no ha habido una evaluación que esto funciona de verdad

Voz 0673 06:04 son muchas las consultas que recibís sobre ese asunto

Voz 2 06:07 no son muchas pero sí algunas sí sí bastante

Voz 1 06:11 va un programa ya te digo que además por otra parte una demanda la familia la familia quieren educación de calidad en idioma pero ya sino han venido varios casos diciendo la consulta como qué puedo hacer para que mi hijo nos es que cuando llega la situación ha hecho pues yo creo que esto solamente ese buen responder con una relación seria que no diga efectivamente está funcionando como está funcionando manida

Voz 0673 06:37 otra de las cosas que pedís es el tema de las ratios también hemos escuchado hoy al socialista Raimundo Benzal P pedí precisamente más transparencia en las ratios no porque la Consejería da la media regional pero claro luego por municipios por aulas la realidad es muy distinta no a lo mejor a cinco kilómetros un colegio de otro

Voz 1 06:56 claro claro esa que decía que es verdad que no han que la Consejería que seguro que no está mintiendo esa es la media pero pero la media se hace con muchos centros pero no todos los centros es también en esa cifra ojala estuvieran todos los centros acción fracasan a la realidad la realidad es que ahí está teniendo gran unitaria que tienen muy poco alumnado la mete dentro de la media también otra cosa la que medimos pues ya sabemos que no depende de la Consejería pero estamos esperando pues bueno que el Ministerio retire el decreto de medidas extraordinarias que por fin se pueda sustituir al profesorado inmediatamente cuando se produce navaja que no tengamos que estar esperando diez días que llegue la persona que va a sustituir al maestro cual profesor de nuestros hijos

Voz 0673 07:39 Paquillo otro caballo de batalla para los padres de los alumnos no para todos pero sí para muchos ha sido el tema de las altas temperaturas la consejera anunció un plan energético de climatización se iban a analizar los casos Notes por ejemplo que sí que se está mejorando la situación de los centros por ejemplo ahora que todavía seguimos con altas temperaturas

Voz 1 07:59 este es un tema que por nuestra parte veremos porque claro tanto al lo que te he dicho ante las quejas de padres no digamos que están trabajando en este momento hasta que no empiezan las clases ellos digamos que no funcionan de forma efectiva problema funciona algo que que queremos hablar con con la dice frente a las que no tenemos noticias de que se haya hecho nada verdad que la con la consejera lo anunció pero medidas concretas que nosotros conozcamos conoció muy pocas de queremos saber el alcance de eso también nos gustaría que la consejera bueno pues con transparencia lo dijera pues se han abordado estos estudios y esto es lo que se va cometer lo que se ha cometido porque esa información no la tenemos

Voz 0673 08:37 con este curso empieza con algunas novedades y una de ellas es la gratuidad de los libros de texto en algunos cursos cómo lo valora desde la FAPA Juan González esa iniciativa a la que se suma

Voz 1 08:49 la iniciativa la hemos valorado desde el principio como muy positiva nosotros siempre hemos apostado por la gratuidad de los libros de texto sí que es verdad que en el modelo que como ha salido tenemos nuestra nuestra sugerencia nos parece que es mejorable de transformar queremos esperar no a ver cómo cómo ha funcionado este primer curso que dificultad de Ai se han llevado a cabo queremos recoger la información de la familia que se han visto implicadas en este proceso para hacer una valoración y trasladarse la Consejería porque mi caso lo disimula la consejera en la última reunión nuestras intenciones abortar puesto que esto cada año mejore aportarles las propuestas que nosotros pensamos que podría mejorar el el sistema de gratuidad desde luego eh hacía eso tenemos que que llegaron a una él Armin nacional de la familia la gratuidad de los libros de tiro

Voz 0673 09:40 yo creo Paqui que hemos dado un repaso así en líneas generales a lo principal no a todos los aspectos calientes de este inicio de curso te agradecemos que haya sacado unos minutos para atendernos Si para valorar Nos como presidenta de la FAPA este inicio del curso que arranque Murcia en Cehegín concretamente es el primero municipio donde han comenzado las clases de toda España gracias Paqui López de la forma Juan González un saludo