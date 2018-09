Entrevista a Francisco González. Nuevas variedades

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0673 00:00 pues saludamos ya al director general de Agricultura Ganadería Pesca Francisco González buenas tardes bueno bastante Tzipi adelantábamos que íbamos a hablar de nuevas variedades con las que se está experimentando en la Región de Murcia tenemos la trufa del desierto tenemos el caviar cítrico pero también las granadas la uva hay muchísimos productos en los que se está investigando ese están por así decirlo intentando mejorar no estas estos productos tradicionales para hacerlos más fáciles por ejemplo de pelar más dulces que tengan un aspecto más apetitoso no por por qué producto podemos empezar por ejemplo Francisco cuál es algunas y en los que la Región de Murcia sea puntera en cuanto investigación

Voz 1 00:46 sí en cuanto

Voz 2 00:48 bueno

Voz 1 00:49 temer al PP de investigación puntera en la Región de Murcia hay que de este programa de selección de variedades de uva de mesa que tiene establecido o la Consejería de Agricultura con el sector productor a través de la sociedad

Voz 0673 01:07 ah sí

Voz 1 01:09 este programa lo que busca fundamentalmente además de varias eran apetecibles por los consumidores principalmente de variedades sin semillas lo que también busca en la obtención de variedades que sea resistentes a enfermedades con lo cual se produce una reducción de los tratamiento fitosanitario menores niveles de residuos en la producciones también se busca mejorar las condiciones de cultivo para que haya un mejor aprovechamiento de agua agua

Voz 0673 01:48 casi todas las investigaciones y Francisco en la Región de Murcia están enfocadas a a obtener nuevas variedades precisamente que sean más resistentes a esta sequía permanente que padecemos no la cosa es cultivar mucho con poca agua y en eso la región sí que está siendo puntera no solamente por ejemplo en el tema de de la uva sino también en un hongo no que se conoce como la la trufa del desierto no hay que está cultivando ahora en Cartagena

Voz 1 02:14 sí efectivamente esto es un programa de la Consejería de Agricultura a través de sea de Torre Pacheco en el cual se están ensayando con esta especie que qué es la trufa del desierto que tales una especie aconsejada para de algún era hables a la contaminación por nitratos porque es una especie que necesita de poca cantidad de Ada solamente en determinado momento como es el momento de de su implantación y posteriormente el mes de noviembre antes de su fructifica también es una especie que necesita nulas aportaciones de nitrógeno pueblo lo cual produciría un beneficio a nuestros acuífero y por lo tanto por consiguiente alma pero

Voz 0673 03:14 está trufa del desierto es una trufa como la trufa habitual no con un sabor parecidos lo que imaginamos que igual cuesta un poquito menos no a la hora de comprar la cuando se empieza a comercializar va ser más barata

Voz 3 03:26 sí he hecho no no confundir con la trufa

Voz 1 03:29 negra que él la trufa que conocemos de que ese ente a frecuentemente

Voz 3 03:36 el arresto en relación con una todo valor económico

Voz 1 03:39 sino esto es otra especie que se llama Tour más que es una especie que produce unos seiscientos kilos puede llegar a producir por hectárea valor económico oscila entre los quince a treinta euros por kilo pero es una especie que se está implantando en el sector de la restauración es otra la terna viva nuestros productores para reducir los consumos de agua y fertilizantes

Voz 0673 04:07 Francisco cuando hablaba de El programa de selección de las variedades de uva de mesa comentaba que ahora se están sacando pues uvas sin pepitas los consumidores nos hemos vuelto muy cómodos da la sensación verde y además los restaurantes también es cocinero también demandan este tipo de de variedades no que que al fin y al cabo faciliten al comensal no el el consumo de de los alimentos parece yo creo que nos hemos vuelto muy cómodos porque tampoco supone nada quitarle las pepitas al agua no

Voz 1 04:35 sí hay que decir que bueno la digamos tradicionales y clásica que siempre se ha hablado de variedades que tenía un mejor sabor y una mejor colaboración pues han aparecido todo AD que es lo que estamos trabajando desde la Administración regional es realizar varias AD que tengan igual Epi características de sabor de coloración o a la pared tradicionales así que además de no tenga hacen India porque consumidor desgraciadamente no quiere a las pepitas de de la uva y por lo tanto se en temas de restauración que están variedades de uva también en cada vez están demandando más

Voz 0673 05:26 con la granada pasa también algo parecido verdad Se está experimentando verdad para que la granada cada vez sea más fácil de pelar

Voz 1 05:35 sí sí efectivamente ya la Granada es un hecho que además decía estamos hablando de todo tipo de alimentos a alimentos que aporta unas edades forjando léxicas muy buena es de carácter nutrición contribuido pues sean variedades que ya no se siente en el El Teo o como postre como es el caso de Granada sino son variedad de que son de fácil nada bate es que teniendo una colaboración intensa ya de un me ha sido que es lo que demanda algunos consumidores frente al sabor de la Tea ya no se crean como postes sino también se emplean en ensaladas y fue en la utilización de este producto de calidad

Voz 0673 06:28 los cocineros la restauración es la que también está marcando un poco las líneas de por dónde tienen que las nuevas variedades da esa sensación no

Voz 1 06:37 sí que los cocinero también en en establecen las líneas de trabajo porque al fin y al cabo son un fiel reflejo de lo que demanda el consumidor cada vez consume desgraciadamente en todo fruto de echan no salirle en dos exigen los o las hortalizas que es de corta edad Ammann también en el caso de la flota que están listas para consumir y que ya en centros de comercialización la OPEP o incluso con el envoltorio el aceite

Voz 0673 07:15 en el curso

Voz 1 07:18 los para ser consumida en ese momento

Voz 3 07:21 por lo tanto o un factor que fundamento

Voz 1 07:24 tal variedades es tiempo de conservación ir poderlas comercializar alargar lo cual hay que este tipo de investigación

Voz 0673 07:39 hay que decir que estas estas investigaciones que se llevan a cabo en la Región de Murcia ese hacen a la par no la Consejería de Agricultura y técnicos de la Consejería pero también se se hace en fincas privadas no sea que cualquiera que tenga una fin que quiera por ejemplo experimentar con una variedad por ejemplo el pimiento se pone en contacto con la Consejería no ir de forma conjunta ese trabaja en esas nuevas variedades verdad

Voz 1 08:04 sí existen programas de selección de variedades ya tenemos establecido un y tú en la cual es sentido productores que supone aproximadamente el noventa por ciento de la producción de la Región de Murcia en las cuáles han presentado la la administración sufre respecto a la nueva lo que desea el mercado le isla administración aporta los investigadores a través de limonada desarrollan esa programa antes no de obtención de nuevo híbrido una paridad esto también se ha producido en el caso del melocotón Hydra ciruela a través de la sociedad Nova Ahmet también se está trabajando en nuestros cultivos como los cítricos en el caso del Granado también hay programas de investigación y desarrollo de la paridad desde luego también a través de los centros de capacitación sin comarcales agrarias se están trabajando en ver cómo se comportan otras especies como es el caso del caviar cítrico la trufa del desierto o incluso desde Granado obtenidas en entona tan distantes como Australia o California

Voz 0673 09:28 hay que decir que por ejemplo cuando se lleva a cabo una investigación de estas corríjame si me equivoco es el grupo de investigación patentar no esa variedad y la otra empresa que también quiera por ejemplo cultivar esa nueva variedad paga el royalties también puede cultivar lo no

Voz 1 09:45 sí efectivamente hay que decir que en lo que se conoce como el derecho de los que editor que al final es que esa edad produce esa variedad en definitiva tiene que pagar royalties que te vienen ha dicho yo en la cual el investigador o sociedad que ha obtenido la patente de esa nueva variedad que se llama una varilla protegida recobra parte de la inversión

Voz 0673 10:15 no sé por qué

Voz 1 10:18 hay que decir que para obtener una variedad que sale al mercado a lo mejor hay que ensayar diez mil híbridos Anteriormente los cuales no van a tener salida al mercado y forma parte de ese proceso de investigación

Voz 0673 10:34 ya por último hablaba del caviar cítrico seguro que mucha gente que no esté escuchando no tiene ni idea de lo que es eso es un limón del tamaño de un dating no pero que dentro tiene como algo muy preciado

Voz 1 10:47 si eres en él también se conoce la variedad que se está cultivando como Lima del desierto es que hubo te vienes dice un una lima un libro pequeño de la forma aproximada mente de un gratis de unos diez centímetros con una a Cuno árbol que tiene muchas espinas pueblo tanto al tener muchas espinas son árboles de baja necesidades en agua y que en su interior del fruto contienen unas pequeñas esferas que pueden ser de color amarillo color rosado que se utilizan en la astronomía pues para uso en pescado marisco incluso en postres

Voz 0673 11:38 sí sí

Voz 1 11:39 en el mercado un precio superior a las ochenta euros por kilo

Voz 0673 11:44 madre mía caviar cítrico bueno cuantas cosas están cultivando en la Región de Murcia como se experimenta Francisco González no nos queda más tiempo director general de Agricultura Ganadería Pesca muchísimas gracias por estar con nosotros en La Ventana por ayudarnos a darle un repaso a todas estas investigaciones que están en marcha que nuestra comunidad un saludo