Voz 0673 00:00 pues saludamos ya a José Luis Murcia el es biólogo responsable de las campañas de investigación del Medio Marino de Anse muy buenas tardes

Voz 1 00:11 buenas tardes qué tal buenos vamos a hablar de la

Voz 0673 00:13 la complicada relación entre los cetáceos y las embarcaciones a motor hace unos días conocíamos que el cachalote hallado a la deriva la semana pasada murió por por un traumatismo seguramente por el golpe que recibió de algún gran barco pero son muchos los cetáceos que se acercan a la costa murciana también son muchas las embarcaciones a motor que en cierto modo ponen en peligro no su su supervivencia verdad vamos a hablar José Luis de esa complicada relación porque ahora por ejemplo en verano pues es muy habitual ver a la gente en su quita pero también son muchos los cetáceos que se acercara a la costa no hay lo tienen complicado verdad

Voz 1 00:53 bueno pues mira ahí en en aguas de la Región de Murcia ahí un una especie en particular que es el delfín mulás que es una especie muy costera que no suele ir más allá de los quinientos metros de profundidad íbamos sus hábitos son estrictamente costeros

Voz 3 01:08 sí sobre todo ahora durante

Voz 1 01:11 ante el verano con la proliferación de embarcaciones a motor se pueden dar casos de casos de de aproximaciones a a estos grupos sin muchos casos pues colisión en nosotros tenemos registrados unos cuantos ejemplares que presentan amputación de la aleta dorsal y esto solamente es posible vamos seguramente por por colisión con unen con una embarcación a motor

Voz 0673 01:34 estamos hablando de varias amputaciones registradas sólo este verano

Voz 1 01:39 no no imputaciones este verano no las tenemos registradas nosotros tenemos un catálogo de fotos identificación de aletas dorsales en el cual fotografía Amos el mayor número de ejemplares posible la aleta dorsal porque los utilizamos para hacer para identificarlos después de varios encuentros y en ese catálogo tenemos varios ejemplares registrados con la aleta dorsal amputada no sabemos no sabemos los casos que sean este verano porque a no ser que se produzca en el momento que denuncie no lo sabemos esperábamos sabemos que en los grupos de Z que tenemos en la región en varios ejemplares con la aleta dorsal amputada y estos son los que sobreviven después habrá algunos que no sobrevivan a la colisión claro

Voz 0673 02:16 sí pero hay un real decreto para para regular esta complicada convivencia no para que quienes tienen una embarcación a motor tomen una serie de precauciones verdad

Voz 1 02:25 sí sí hay un real decreto que regula la la aproximación a los grupos de cetáceos para pequeñas embarcaciones de recreo de recreo o de pesca deportiva juego más que regulan el el turismo de observación de cetáceos lee este real decreto establece lo que se denomina un espacio móvil de protección de Z estos que simplemente un espacio de protección que se que se articula justo en torno a un grupo de cetáceos que tiene un radio de quinientos metros y que está edificado en diversas zonas la mayor parte de la gente desconoce la existencia de este Real Decreto se aproxima de forma totalmente incontroladas el grupo de delfines que se que se suelen ver cerca de Costa

Voz 0673 03:06 se supone que a cuántos metros se tiene que quedar la embarcación de de ese Z masón menos para garantizar su seguridad

Voz 1 03:14 bueno mira la esta zona de protección tiene quinientos metros y está unificada vale de tal forma que existe una zona de aproximación que va de los quinientos a los trescientos metros después otra zona de permanencia restringida que va desde los trescientos a los sesenta metros entre el grupo de cetáceos es pues hay una zona de exclusión total completa y absoluta de sesenta metros en torno al grupo de cetáceos no se puede entrar dentro de esa zona pase lo que pase a no ser que sea una emergencia vale después en la zona de permanencia restringida es solamente una zona en la que no permanecer de toma de forma permanente e indefinida tal y como dice su nombre sino que es una zona de de aproximación lenta en la cual siguiendo una unas pautas para cerca tampoco uno de de cualquier forma se puede acercar para echarle un vistazo al grupo de cetáceos en esta zona de permanecer restringida solamente puede haber una embarcación por vez no puede haber varias embarcaciones dos embarcaciones pueden permanecer en la zona de aproximación entre quinientos setecientos metros a la espera de turno para acercarse y el resto deben de permanecer pueda es una cosa que está muy reguladas lo que pasa es que la mayor parte de la gente suele conocerlo

Voz 0673 04:25 la gente que tiene embarcaciones desconoce estas normas

Voz 1 04:28 sí sí pero también es verdad que es obligación del patrón de cada embarcación de recreo profesional el informarse sobre las leyes incluido áreas protegidas los reales decretos que regulan esta actividad y se evitaría

Voz 0673 04:39 en muchos choques verdad muchos golpes y también muchas amputaciones verdad

Voz 1 04:45 en no solamente es el tema de los choques más ya es de esta es probablemente la la parte más llamativa no en el que haya delfines que aparezcan heridos au directamente muertos por choques pero también se produce y se produce estrés sobre los grupos de cesiones hablo Sima de forma indebida por ejemplo si no sabes cómo acercarte a interponerse entre un adquiría su madre esto provoca un gran estrés en en los dos ejemplares claro tanto en actividad como en la madre que puede desembocar en en en el caso de abandono de la cría se pierda directamente no solamente el tema de los choques del estrés que esto puede causar el Real Decreto por ejemplo también regula en la zona de exclusión bueno la zona exclusión está terminantemente prohibida el el buceo el baño con cetáceos todo mucha gente que también lo desconoce pero vamos por lo menos en nuestro país es una cosa está completamente prohibida

Voz 0673 05:36 a la gente que a lo mejor sube fotos buceando con cetáceos a las redes sociales no sabe que está cometiendo una irregularidad

Voz 1 05:45 en nuestro país si en nuestro país está completamente prohibido en solamente en el caso de que te esté realizando una actividad de buceo baño previa del grupo se acerque entonces sí que es lícito pero debes de alejarse del grupo en cuanto tengas la oportunidad en ningún caso puedes acercarte a un grupo de cetáceos con la aproximación vamos en ningún de ninguna manera te deben de acercaran grupos cetáceos la zona exclusión pero mucho menos no está justificado el meterse en el agua con ellos

Voz 0673 06:12 a su paso por ejemplo sin embarcación sigue su curso y no ve a estos cetáceos porque también puede ser no os sí que sí que se ven

Voz 1 06:22 a ver en este caso es evidente sino los ven no pueden evitarlos no es no es cuestión de ir adivinan dónde están los cetáceos ni mucho menos sino todas las embarcaciones de recreo tienen un observador para ver por dónde aparecen los animal nosotros desde nuestra embarcación cuando estamos haciendo estudios de de cetáceos nos damos cuenta muchas veces de la cantidad de veces que pasan los barcos cerca de un grupo de cetáceos sin verlo no se dan cuenta no están la gente no no los ve bueno es una cosa es simplemente de de no ir viendo lo que lo que no encontramos cuando está navegando que la gente no tiene no tiene conocimiento de que puede haber especies que están cerca Costa tramos esto realmente no es culpa suya

Voz 0673 07:06 y luego hablamos también de esas grandes embarcaciones esos grandes buques que esos también deben de responder a una a una normativa en ese caso es es distinto no por ejemplo este cachalote del que hablábamos que aparece la semana pasada al parecer sí que sufrió el impacto de un gran barco no para ello la normativa es diferente pero también es restrictiva verdad

Voz 1 07:29 si la el Real Decreto de de el Real decreto de protección de situaciones aplica a buques mercantes au Ferry de gran tamaño ellos se mueven en a lo largo de Costa por unos dispositivos de control de tráfico de los cuales en la Región de Murcia tenemos el de Cabo de Palos que es una especie de de autovía para buques que determina el sentido por las cuales pueden pasar esto grandes buques cerca de nuestra costa Cabo de Palos es un es un punto importante de tráfico porque porque se aproximan bastante a costa no fue sus momentos sacó un según dispositivo de control de tráfico que los alejaba para evitar este día para evitar accidentes con con embarcaciones costeras bueno pues pues ahí se pasan pasan de forma ordenada en el cachalote que es encontró la semana pasada probablemente se encontrara alimentándose justo en la zona de el dispositivo de control de tráfico como terminar alimentando de alimentarse como en a grandes profundidades pasan bastante tiempo de bajo el agua se quedan reposando en superficie durante un cierto periodo de tiempo para recuperarse de esa meses son entran con una especie de letargo en estos momentos son vulnerables al paso de una embarcación rápida pueden no a percibirse de ella eso simplemente no tener los reflejos suficientes como para pastas de momento es posible que que recibiera el gol

Voz 0673 08:52 pues sí

Voz 1 08:53 se produjera por durante la aproximación de un buque mercante de un crucero al al puerto de Cartagena

Voz 0673 08:58 de ese letargo después de comer puede que Valera a lo que es nuestra si ésta no

Voz 3 09:04 sí sí pero vamos no es es

Voz 1 09:06 más que otra cosa es por recuperar los niveles de oxígeno en sangre después de merecer tan tan prolongada vamos si llamarlo exista otra atrasan

Voz 0673 09:15 la queja que sí que se escucha por parte de las organizaciones ecologistas es el tema de que muchas veces estos cachalotes en su estómago tienen grandes cantidades de plástico Éste es otro problema también lo que se enfrenta las especies marinas

Voz 3 09:29 si el tema de los plásticos es

Voz 1 09:33 es es bastante grave últimamente parece ser que la sociedad está tomando mayor conciencia de ello es el azote que se encontró otro día por ejemplo estén no tenía grandes cantidad de practican el estómago pero es que apareció ante este verano muerte en Cabo de Palos ironías también tienen equipos de plástico en el estómago el tema de los residuos plásticos e es muy grave es probablemente después del cambio climático y uno de los más graves a los que se enfrenta la la especie humana como tal en en el siglo XXI estamos hablando de me parece que los datos son una entrada de ocho millones de toneladas de residuos plásticos entrando al océano cada año estos son de degradación lenta ose os acumulan en en grandes sillas de plástico en el localizadas cinco en tuviesen océanos del planeta estos son solamente los que quedan a nivel de superficie no estamos viendo lo que acaban el así que puede ser un problema extremadamente grave

Voz 0673 10:31 ningún problema a tener en cuenta pues no me hay que no nos queda más tiempo José Luis Murcia responsable de las campañas de investigación del Medio Marino de Anse muchísimas gracias por atender la llamada de la SER por ayudarnos a entender algo más acerca de la normativa que regula pues el uso de las embarcaciones y sobre todo todo lo que tiene que ver con lo que es la aproximación a los cetáceos muchas gracias José Luis un saludo