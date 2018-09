Voz 1 00:00 treinta y seis minutos sobre las doce de la mañana José Ballesta alcalde Murcia qué tal buenos días

Voz 2 00:08 buenos días encantado de estar aquí en este invernadero de la Cadena SER bueno un poquito de calor marca treinta y siete grados los termómetros hasta ahora aquí donde nos encontramos puede tenemos

Voz 1 00:18 unas carpas que en unas lonas que nos protegen del sol no sé que no sé qué es mejor lo que es peor si tener sol directo o tenéis calor

Voz 1043 00:26 esto se llama proteger no pero estupendamente lo que hacen genera una micro micro aquí dentro de verdad absolutamente

Voz 3 00:33 agradable verdad bueno es algo también muy murciano sí

Voz 1043 00:37 también

Voz 3 00:38 claro que sí cogollo alcalde esta feria de las novedades

Voz 1043 00:42 pues muchas veces digo qué día es hoy hora es para saber dónde estoy quizá no no sé dónde estoy perdido el sitio en el que la hora y el día en el que no mire usted de un lado para otro con todo lleno de gente con una ilusión con una participación con una alegría que una energía enorme en toda la ciudad y uno pues no puede más que siempre insatisfecha

Voz 4 01:05 dentro de las muchas novedades que incluye esta feria de Murcia muchas de ellas están relacionadas con la recuperación de su patrimonio el patrimonio de Murcia forma parte de las

Voz 1 01:16 de diferentes proyectos audiovisuales que estos días pueden ver tanto murcianos como visitantes y forma parte también de un interesante proyecto de recuperación como es el del Castillejo de Monteagudo

Voz 5 01:27 eh el el Palacio de verano

Voz 4 01:29 no de del Rey Lobo de Ingmar Danis

Voz 1 01:31 y desde ayer se están realizando visitas guiadas que antes no se podían hacer para conocer el trabajo de los arqueólogos y hay muchas dudas señor alcalde sobre si ese trabajo a tener continuidad en el tiempo o no me gustaría aprovechar su presencia aquí para preguntarle por este asunto

Voz 1043 01:46 fue como es Auster este mes de agosto gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Murcia que financia esas excavaciones y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que también aporta una pequeña cantidad se reanudaron después de cincuenta años las excavaciones en ese en ese entorno claro que estamos pendiente lo que yo hablé con el con el alquiler que lo director Julio Navarro Palazón íntimo amigo mío compañero mío les usted compañero mío de curso los Maristas sea que hubiese uterino conocemos años lo que quedábamos y bueno empezar a hacer la excavación vamos a ver qué sale muy qué y cuándo en avanzado iríais oye mira pues sí pues no desde el punto de vista técnico profesional científico pues decidimos que hacemos no entro yo tengo bueno una reunión prevista porque acaba el día veinte para el día trece catorce para evaluar cuál es la situación desde luego lo que puede estar tranquilo los murcianos es que si lo que ha aparecido lo que allí está por descubrir que tiene valor y entidad suficiente el Ayuntamiento va a estar ahí para que las excavaciones no sepan y que se continúan

Voz 3 02:54 que eso quiero un equipo de duda nadie pues la cama ustedes a dar una alegría ahora mismo a todos los murcianos y a los vecinos de Monteagudo que sean volcado con la presenté a lo mejor funcionan

Voz 1043 03:03 a usted sabe que han ofrecido alojamiento a los chavales que tal allí que es bueno sale son becarios doctorandos no que están llevando comida me llevan agua por si viene incluso lo vecinos voluntarios para que carrera acarrear algún saco de de tierra hoy hay que yo he visto allí vecino con el pico y la pala gratis et amore te dice que no es un hecho tiene precio no tiene precio que un pueblo ha volcado en su propio patrimonio en su propia cultura y derogó el Ayuntamiento va a dejar solos

Voz 4 03:36 muy bien pues dicho queda alcalde seguimos hablando de de la feria de Murcia de todas las cosas que aún quedan por vivir aquí cuáles son las que usted les recomendaría a nuestros oyentes que nos están escuchando ahora mismo en toda la región

Voz 1043 03:53 la la adaptación al río Segura entonación puestas cine es algo de brío Mas d'en globos aerostáticos este fin de semana sobrevolando lo devorando ver un espectáculo también musical para recordar pues el año a pesar de la primera piedra del puente del puente viejo esta tarde inauguramos la iluminación del Palacio nació en Nueva que se ha puesto en el Palacio Municipal realzar la belleza es entorno y luego ya con lógicamente lo que en el entorno del río que quieren tomarse algo o Sinaí lo huertos gastritis tienen también las las campamentos gitanos y también en el margen de Yeremi divertía lo niños porque pues en la feria que está también ahí como un trenecito de tortura une todo pues se montan gratis la dosis de otro

Voz 4 04:42 bueno es cierto que va in siempre

Voz 6 04:44 eh llenísimo

Voz 1043 04:46 yo repasó en el coche Inés saludan desde el trenecito rodeado

Voz 3 04:51 luego pues bajo el cultivo y el trenecito pues no es mala idea no mucho

Voz 1043 04:56 más fresco porque va a última va saludando a uno al otro mapa lleno de niños siempre es una satisfacción venezolano absolutamente repleto de niña de niños clara encantados de necesito en

Voz 4 05:09 de todas las cosas que han sucedido hasta el momento cuál cuál es la que más moción la causa Douste

Voz 1043 05:16 pues no lo sé no es no sé muy bien qué es que decirle en cuanto funcione el pregón fue el pregón de la Feria fue muy emoción esta especialidad de la procedencia distinta pero todos hablando de Murcia y hablando de sus recuerdos de infancia creemos que que estos artistas que va muchas veces y bueno pues a los mejores escenarios por todo el mundo ahí haciendo uno que viene Estados Unidos Londres es lo que en no sé dónde y pensamos que ellos no tienen raíces que no tienen bueno no sale no como que si lo saben vaya que si los no a mí eso me lleno de emoción digo pues existen personas que son conocidas que tienen millones de seguidores que tienen fans que tienen clubes de fans que que actuaré en televisión que sonar en muchos de ellos no solamente que sean garantes sino que alguno yo pues es es arpista Isabel en las series de televisión y algo cuando se les convocó Irigoyen mirara es que no dudó ni un segundo ni un segundo dudaron que ello que se da un Monvui el pregonera la su tierra y eso deberá es emocionante porque claro la gente joven que parece que tampoco verdad en ves afectada las cosas como que no bueno y uno de ellos que interpretó a la guitarra bueno sin tributaria Santi Campillo no es anticuario bueno interpretando el himno a Murcia la parranda verdad el canto a Murcia la parranda dedicadas de hecho fue impresionante fue muy emocionante impresionante esto va ligado a mi padre que está orgulloso de oye

Voz 3 06:54 además emociono eh aquí Santi Campillo

Voz 1043 06:59 la petición sobre este bueno pues mira esta eso es emocionante

Voz 4 07:04 pues sí son son unas imágenes que desde luego se iban a quedar para siempre en nuestra retina que quedan ahí para la historia también esa reunión de músicos murcianos que están haciendo su carrera profesional por todo el mundo que se juntaron para pregonar su feria y sus fiestas

Voz 1043 07:21 los que hubo alguno que se contratar Iker no pudieron venir porque estaban ese día precisamente había uno grupos importante que también contactaron individuales como Lorenzo que no pudiera venir porque estaban ese día actuando en otros sitios se quedaron con la gana hay mucho lloré que queremos eh que queremos y otro año no incluso hay alguno por ahí también que que tal impuesto a cantar o quién y quién diría yo

Voz 7 07:43 pero yo me atrevo a cantar no

Voz 1043 07:46 sitúa a cantar

Voz 3 07:47 bueno pues a uno compañero suyo periodista

Voz 7 07:51 te quieren también se pregonero oí pensé pero no

Voz 1043 07:54 quieren cantar yo no no de eso nada eso sí sí lo sé

Voz 4 07:58 bueno pues me dejaste de de piedra señor alcalde yo le quería preguntar también por otra de las novedades que se ha puesto en marcha coincidiendo con la Feria de Murcia es esa policía turística quién es algo pionero dentro de la región de mí Murcia esas personas y agentes de la Policía Local de Murcia que saben idiomas y que se encargan de orientar a los turistas y ayudarles efectivamente

Voz 1043 08:26 esta es unidad dentro de la Policía Local unos agentes que sean formado especialmente en no solamente en toda la información de punto de vista turístico de gastronomía local pero también que las atenciones especiales que pueden necesitar en este tipo de turistas de de conexiones con las embajadas consulados desde bueno pues atención posible alguna extravío o un hurto alguna cosa pues eh lógicamente que son misiones de la policía no solamente las informativa sino también la atención a estas personas han recibido unos cursos especiales que se han puesto en marcha nuevas es solamente para ferias y que esto ya va a ser una actividad que permanezca en el tiempo

Voz 4 09:06 si hasta el momento han tenido que atender a muchos turistas tienen ya ustedes

Voz 1043 09:10 no lo sé porque no es que me Millo te has proseguirá no he tenido ocasión de contrastar con ellos qué tal quitarle leído pero vamos supongo que cuanto pase Estafeta pues ofreceremos también algo ante balanceando pero yo ahora mismo no no te puedo decir

Voz 4 09:25 a nuestros oyentes que nos está escuchando ahora mismo en Cartagena en Lorca Moratalla en Calasparra que día les recomendaría usted de todos los que quedan para que vengan a visitar la la Feria de Murcia disfrutar de estas fiestas

Voz 1043 09:37 bueno pues este fin de semana va a ser el último fin de semana de la feria es un día importante y luego el martes es el martes de la romería que también es un día muy bonito Murcia no me sale la patrona de la catedral y que está toda la acera en la calle sería creo que son dos días tanto el fin de semana como en Marte que viene vías recomendables para que vengan a Murcia que le recibiremos con los brazos abiertos que aquí en Murcia no tenemos ningún sentimiento de exclusión por parte de nadie sino al revés no consideramos un poco pues el hogar de todo lo murcianas

Voz 4 10:07 en In cuál sería para usted que conoce también está esta ciudad todas las actividades la ruta al que usted les propondría por ejemplo tienen que venir a partir de qué hora y hacer que tienen que hacer en la ciudad de Murcia sitios

Voz 1043 10:22 yo le recomendaría que iniciaran su visita de de de de la zona del río Segura pasarán por la glorieta ya fueron avanzando por toda la zona peatonal del casco histórico de la ciudad porque claro de Glorieta pasan aplazaba llevaba en la carretera recorren trataría Platerías llegan hasta Santo Domingo ir dentro de muy poco como usted puede comprobar bueno puede llegar también personalmente hasta La Redonda ir atraviesan todo el centro histórico sin cruzarse con un coche en un ambiente muy agradable muy amable muy tranquilo

Voz 4 10:53 pues aquí cuando está previsto que finalice toda la peatonalización de Alfonso de

Voz 1043 10:57 no fue pues la primera fase que está ya muy avanzada e creemos que el mes que viene estará ya concluida pero ya hemos sin piedad a partir del día quince aproximadamente que empiezan las obras ya de la segunda fase se empieza con todo lo que es el desvío se combina fase de de Santo Domingo hasta el cruce con Jaime I quilla después de Gene primero hasta redonda empiezan a partir del quince septiembre

Voz 4 11:22 muy bien Alcaldía a partir de ahora eh está usted aquí

Voz 1 11:26 Benidorm practicamente ocurriendo y creo que se iba corriendo porque tiene muchísimas cosas que hacer ahora que va a hacer

Voz 1043 11:31 pues acabo de estar con todos los jóvenes del talento de la creatividad todos estos jóvenes creativos que han desarrollado empresas de ropa de calzado complementos e que esa gente valiente pero además con una imaginación y una creatividad que sorprende pero tenemos aquí en el entorno del río Segura y además hecho Murcia en el teatro Romea hecho Murcia todo lo que llegará por cierto que recomendó voy a presentar a un grupo que se que la chica les gusta mucho que son Los Vivancos no voy a presentar lo Vivancos que es también la sorpresa que tenemos para este fin de semana aquí en Murcia que es un espectáculo bueno espectáculo total porque no solamente es la danza etc sino todo lo que conlleva la espectacular

Voz 4 12:17 muy bien los Vivanco que estarán nueve y diez de septiembre en el teatro Romea alcalde muchísimas gracias por haber estado con nosotros José Ballesta y felices fiestas