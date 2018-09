Voz 1278 00:00 hoy en Ser enfermeras queremos conocer cómo viven y cómo trabajan las enfermeras de la Región de Murcia que por diferentes circunstancias tienen que desempeñar su trabajo fuera de nuestro país vamos a conocer a una de estas jóvenes ya se llama Rocío Corral Peñalver ya está trabajando en Londres Rocío qué tal muy buenos días

Voz 1 00:17 hola buenos días muy bien gracias

Voz 1278 00:20 Rocío cuál fue el motivo que te impulsó a buscar trabajo fuera de nuestra región y fuera de nuestro país

Voz 2 00:26 pues la verdad que yo no sé si lo que todo el mundo hacía que era no había trabajo Murcia y se iban porque no de trabajo yo siempre había que me gusta mucho les dio mayor quiera conocer otros países culturas y la verdad es que siempre me había

Voz 3 00:42 cría pequeña siempre

Voz 2 00:45 según ha gustado mucho porque a mí todo esto ya entonces cuando me va carrera sabía que cree que va a otros países

Voz 1 00:53 Mi impulsó la verdad que te algo fuera de porque él existe Londres

Voz 2 01:00 pues la verdad que siempre me había adoptado Reino Unido oí Viña hacer un intercambio cuando estaba en primero de carrera incluso mutismo Londres pero yo antes de venir aquí estuve en Francia dos años trabajando como enfermera no hay una vez que estuvo en Francia todo haciendo todos los papeleos para el Teen Number que han reunido ya fui a Escocia ya estuve en Edimburgo durante un tiempo que me encantó opinión embarcó hay había cuando yo yo de que fue dos mil doce trece eh había menos posibilidades para trabajar en quirófano y querían pasar de un como enfermedad quirófano y yo estuve allí no había nada estoy trabajando la residencia y entonces me me Viña a Inglaterra mujer patera y estoy trabajando por Carlos andas nombre demasiado porque el tema es muy grande y muy caro entonces no vine principalmente a a Honduras pero llegué hace dos años porque me he cogido para para hacer cursos de matronas no entonces por eso tuve quiero ni adónde pero la verdad es que prefiero otra ciudad habernos pequeñas alrededor como Burgos Bristol Cambridge

Voz 1278 02:15 es muy diferente el trabajo que que realiza que realizan tanto en Francia como en Inglaterra al trabajo que podría realizar aquí en España

Voz 2 02:23 pues en Francia igual un Francia es la misma capacidades pueda encajar exactamente lo mismo que en Palma en unos problema problema de vanidoso lo que ellos llaman Quini que son cursos no puede entrar así lo intravenosa no puedes poner a nadie yo no puedo hacer muchísimas cosas y no tener esa primen que lo hace una vez que empiecen a trabajar al hospital tampoco pues sacar sangre aunque André lo cual me parece un poco a poco retraso porque es la carrera de de ya salir con esa competencia ya saber hacerlo entonces no tiene porque aquí no lo no les no les enseñan a la carrera no les dejan vamos a pinchar una inyección intramuscular lo tienen que hacer una vez que ya usó un enfermero entonces creo que tampoco entonces sobre llegara crece como enfermero porque como de cero y se tiene una emergencia lo que café entonces no sabe cómo hacerlo

Voz 1278 03:29 osea que digo la formación que que puede tener una enfermera por ejemplo aquí en la región de Murcia en la Universidad de Murcia por ejemplo es mucho más amplia es mejor que la formación que pueda tener una enfermera en Reino Unido

Voz 2 03:43 no no que sea mejor o peor es simplemente diferente alquiler en otras cosas ha secado de paciente acerca de Sociales cosas que me agrada de sangrar compró no no salta mucho no se juntaron los dos síntoma de salud sería perfecto porque ellos Gemma cosa que no no nos faltan yo como madrugada por ejemplo sobre todo lo es como lo veo porque de enfermera he trabajado el quirófano tantos en quirófano es igual el que aquí cero de matrona la verdad es que en allí intentan mucho que lo que diga la mujer se haga y se haga cuando sea posible en España creo veo un poco más difícil todavía no hemos llegado a a es a centrar el cuidado dónde en ella que es la que que decidir cómo quiere ser trasladada sí pero no no no creo que sea lo mejor me yo simplemente diferente hombre yo he hecho la carrera aquí de matrona allí de Enfermería Enfermería consideró que salí muchísimo a que va a ser matrona

Voz 1278 04:53 Rocío y qué manera te puede afectar el Brexit

Voz 2 04:58 pues la verdad es que es muy valiente porque hombre sí bueno hace ya un par pues no han empezado a

Voz 3 05:09 pedir

Voz 2 05:11 como el Colegio de Enfermería por así decirlo no sé que tendría como quién o quién trabaja y quién puede trabajar y pasarse ellos te dan un pin que es un número PIN que tú poder entre unido hace un par de años están pidiendo un examen que parece difícil que yo consiguió de poder y cuatro años bueno ahora yo sí quiero

Voz 3 05:36 ha costado muchísimo trabajo ir

Voz 2 05:40 por ese motivo muchísimo pero no están viniendo ahora comiera sobre si si en salen del espacio

Voz 3 05:49 económico con seis

Voz 2 05:53 llegan a punto a punto entonces yo creo que a una persona que estar aquí por ese motivo se va más allá de la gente que ha venido allí está siendo suya aquí les gusta irse quedarán pero yo creo que la mayoría de los murcianos no volverán

Voz 1278 06:09 y dónde te ves en un futuro roció te te ves ya realizando tu vida de manera definitiva en Reino Unido o quieres venir a España creo volverá a la región de Murcia

Voz 3 06:19 mí me los le donde la vida me ido

Voz 2 06:21 esta edad que nunca nunca he pensado voy a dormir aquí voy yo pues en Alemania

Voz 3 06:28 no me es Thiago que que seguía allí y me quedaré

Voz 1278 06:32 hay algún otro país que te gustaría conocerlo en el que te gustaría trabajar tienes la mirada ya puesta en otro sitio

Voz 2 06:38 sí la verdad es que me lo estoy al chileno

Voz 3 06:42 quién iba va bajando hacer pero la verdad es que eh

Voz 2 06:48 me gustaría hay nos Landa no buscaría y ha minado árabes también teniendo en cuenta la

Voz 1278 06:54 experiencia que tienes y lo que has vivido en en tantos países recomendarías a las jóvenes a los jóvenes enfermeros estudiantes de enfermería que nos pueden estar escuchando a que emprendan el mismo camino que tú

Voz 3 07:06 sí claro si si quieren irse de verdad y probar si habrá que haberla muchísimo tu mente se abre completamente hay algo muy enriquecedor yo

Voz 2 07:23 recomendaría que él hiciesen un buen país qué es información bien de cómo un asumí allí de lo que me gustaría hacer es decir sin estudios superiores por ejemplo calidad digo que hay que les deja hacer a Ike y que luchan por ello y que hizo la verdad siempre unido esta difícil por el ver si no sabemos si lo logró no no sabemos si España ahora un acuerdo que creo que sí porque estamos muchísimo aquí como pueblos puntos vamos a ver yo creo que se ha colapsado poco el sistema enfermero otra vez como pasó con la crisis que no fumo mucho soy yo tuve la oportunidad de trabajar pero ahora vemos todos nosotros vamos vamos a quedar sin trabajo

Voz 1278 08:11 bueno pues creo que no ayudó en nada

Voz 2 08:14 dada porque no ha aportado muchísimo llegar hasta aquí ya no se quiera volver todavía hay que me gustaría seguir aquí por los puntos cuando Solbes entonces la verdad que me gustaría muchísimo que que todo el Colegio de Enfermería como se yo estaba organizaciones que es otro hacen por nosotros y que

Voz 3 08:36 Iker puntos piensan seguir en vigor por ejemplo

Voz 1278 08:40 aprovechan nuestros micrófonos que les dirías a estas organizaciones y a los responsables políticos

Voz 2 08:45 pues eso que creo que otra que que no está lejos de esta familia yo por ejemplo ya son así siete años y hay gente que lleva más allá gente que ya tiene aquí su pareja sus hijos y de momento no volver pero no futuro si ya entonces por por este problema lo estaba pasando quienes no son culpa ellos pero la verdad que estamos todos un poco asustado allí hay ir deseando que que mira un poco por nosotros pues lo hago una vez en la vida porque casi la mayoría han venido porque no tenían trabajo allí ahora que lo ha conseguido de esta más estables para aprendiendo para comer todo esto porque no vale con todos los puntos

Voz 1278 09:24 bueno pues esperemos que se solucione este problema para para aquí para todos los compañeros y compañeras que tienes en Inglaterra Iker el Brexit finalmente no afecte a vuestras carreras profesionales que estáis desempeñando además con tanto trabajo Rocío Corral Peñalver muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de ser enfermeras te deseamos